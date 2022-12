https://www.moonofalabama.org/2022/12/ukraine-is-there-really-a-change-of-the-narrative.html#more





Ukraine – Gibt es wirklich eine Änderung des Narrativs?

19. Dezember 2022

In seinem neuesten Beitrag diskutiert Alastair Crooke den Wechsel der Erzählung, der durch die jüngsten Ukraine-Interviews von The Economist eingetreten ist:

Der Economist führt Interviews mit Zelensky, General Zaluzhny und dem ukrainischen Militärkommandanten, General Syrsky. Alle drei werden interviewt – und das ausgerechnet im Economist. So etwas geschieht nicht zufällig. Es handelt sich um eine Nachricht, die dazu dient, das neue Narrativ der herrschenden Klasse an die “goldene Milliarde” zu vermitteln (die es alle lesen und aufnehmen wird).

Oberflächlich betrachtet kann man den Artikel des Economist als ein Plädoyer für mehr Geld und viel mehr Waffen lesen. Die zugrundeliegende Botschaft ist jedoch klar: “Wer Russland unterschätzt, steuert auf eine Niederlage zu”. Die Mobilisierung der russischen Streitkräfte war ein Erfolg; es gibt kein Problem mit der russischen Moral; und Russland bereitet eine große Winteroffensive vor, die bald beginnen wird. Russland verfügt über riesige Reservekräfte (bis zu 1,2 Millionen Mann), während die Ukraine jetzt über 200.000 Mann verfügt, die militärisch für den Konflikt ausgebildet sind. Mit anderen Worten: Die Zeichen stehen auf Sturm. Die Ukraine kann nicht gewinnen.

…

Scott Ritter ist im Gespräch mit Richter Neapolitano der Ansicht, dass die Economist-Interviews zeigen, dass der Westen Zelensky beiseite schiebt – während Zaluzhny seine große Dosis Realität verabreicht (die für viele Sherpa-Loyalisten schockierend sein wird). Der Schwerpunkt des Economist-Interviews lag also eindeutig auf General Zaluzhny, während Zelensky deutlich in den Hintergrund gedrängt wurde – was laut Ritter darauf hindeutet, dass Washington die “Führungsrolle wechseln” möchte. Eine weitere ‘Botschaft’?

Nur zur Klarstellung: General Zaluzhny sagte einmal, er betrachte sich als Schüler des russischen Generalstabschefs Gerasimov. Berichten zufolge ist Zaluzhny mit den Schriften des letzteren vertraut. Kurz gesagt, Zaluzhny ist in Moskau als Berufssoldat bekannt (wenn auch als einer, der sich für die ukrainische nationalistische Sache einsetzt).

Bereitet der Westen also sein Narrativ vor, um sich von diesem nicht zu gewinnenden Konflikt – der Ukraine – zu lösen und weiterzumachen?

Das könnte in der Tat eine Möglichkeit sein. Könnten sich die USA und die NATO einfach aus der Situation zurückziehen und es Zaluzhny überlassen, seine Niederlage mit Russland auszuhandeln?

Aber haben Biden, NATO-Generalsekretär Stoltenberg und der deutsche Bundeskanzler Scholz nicht gesagt, dass man Russland “nicht gewinnen lassen kann”? Sicher, das haben sie.

Aber Crooke verweist auf Afghanistan und darauf, wie schnell der chaotische Rückzug aus Kabul aus den Medien verschwunden und heute weitgehend vergessen ist. Die Taliban waren ein weiterer Feind, den man nicht gewinnen lassen konnte. Sie haben gewonnen. Und niemand kümmert sich darum.

Ich hoffe sehr, dass das Szenario, wie Crooke es beschreibt, in der Ukraine bald Wirklichkeit wird. Aber leider bin ich ein Realist. Russland wird den Krieg nicht beenden, ohne seine Ziele zu erreichen. Man wird Zaluzhny nicht erlauben, über den Frieden zu verhandeln.

M. K. Bhadrakumar stellt fest, dass jegliche Friedensverhandlungen von Bidens Zustimmung abhängen:

Der deutlichste Hinweis darauf, dass die USA es keineswegs eilig haben, zu verhandeln, kommt von keinem Geringeren als dem Nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, dessen Besuch in Kiew im vergangenen Monat (kurz vor den US-Zwischenwahlen) eine Reihe von Spekulationen ausgelöst hatte, dass Washington Präsident Zelenski zu Verhandlungen drängt.

Nun machten Sullivans Äußerungen bei einem Auftritt in der Carnegie-Universität am vergangenen Wochenende deutlich, dass die USA langfristig in der Ukraine engagiert sind. Er sagte:

“Wir wissen nicht, wann die Sache zu Ende sein wird. Was wir wissen, ist, dass es unsere Aufgabe ist, die Ukraine weiterhin militärisch zu unterstützen, damit sie auf dem Schlachtfeld in der bestmöglichen Position ist, und dass sie, wenn die Zeit der Diplomatie reif ist, in der bestmöglichen Position am Verhandlungstisch sein wird.

“Dieser Moment ist jetzt noch nicht gekommen, und deshalb haben wir den Kongress um eine beträchtliche Summe weiterer Mittel gebeten, um sicherzustellen, dass die Ukraine die Mittel hat, um diesen Krieg zu führen. Wir sind zuversichtlich, dass wir dafür eine parteiübergreifende Unterstützung erhalten werden…

“Ich werde keine Vorhersagen über die Zukunft machen, sondern nur versichern, dass wir in der Gegenwart alles tun, was wir können, um die Chancen der Ukraine zu maximieren, ihre Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen… ja, es wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile so weitergehen…”

Im Grunde genommen behaupten die USA, in der Ukraine ein glückliches Händchen zu haben.

Die Interviews im Economist wurden am 15. Dezember veröffentlicht. Der Sullivan-Vortrag bei Carnegie fand einen Tag später statt. Hätte es im Weißen Haus einen Sinneswandel gegeben, wäre dies in diesem Interview zum Ausdruck gekommen.

Ich glaube auch, dass Zaluzhny nicht die Art von Führungspersönlichkeit ist, die einen Putsch organisieren oder sich in einen solchen hineinziehen lassen würde. Es könnte sogar sein, dass die Gerüchte aus Kiew wahr sind und dass Zelensky und sein Stab daran arbeiten, ihn zu vertreiben. Er würde durch den anderen ukrainischen General ersetzt, den der Economist interviewt hatte:

Bei mehreren Gelegenheiten war [General Syrsky] in der Befehlskette tatsächlich Valery Zaluzhny unterstellt, der im Juli 2021 zum Oberbefehlshaber der gesamten Streitkräfte ernannt wurde. Einige politische Akteure hinter den Kulissen könnten diese Tatsache ausnutzen, um offensichtlich Spannungen zwischen den beiden zu schüren. Es halten sich sogar Gerüchte, dass die Präsidialverwaltung geneigt sein könnte, den beliebten, aber unabhängig denkenden General Zaluzhny durch seinen ehemaligen Chef zu ersetzen. Risse in der Uneinigkeit beunruhigen hochrangige westliche Militärs. Die beiden Generäle ihrerseits sagen, dass sie einander voll vertrauen und sich aus der Politik heraushalten wollen. General Syrsky fühlt sich bei diesem Gespräch unwohl. “Die Armee steht außerhalb der Politik”, sagt er. “Das ist so, wie es sein sollte und wie es das Gesetz verlangt.

Weder Zaluzhny noch Syrsky sind Männer für einen Putsch. Wenn Zelenski geht, wird wahrscheinlich ein anderer Politiker, wahrscheinlich ein radikalerer, die Führung übernehmen.

Wie Bhadrakumar abschließend feststellt:

Unter den gegebenen Umständen beschränkt sich Russlands Option daher darauf, der Ukraine in den kommenden Monaten eine vernichtende Niederlage zuzufügen und in Kiew eine Regierung einzusetzen, die nicht unter der Kontrolle Washingtons steht. Dies setzt jedoch eine grundlegende Änderung der russischen Militärstrategie voraus, bei der die reale Möglichkeit einer Konfrontation mit den USA und der NATO zu einem bestimmten Zeitpunkt berücksichtigt werden müsste.

Auch wenn sie sich noch immer über die Erfolgschancen der Ukraine täuschen, haben weder die NATO noch das Weiße Haus Appetit auf einen Krieg mit Russland gezeigt. Sie haben wahrscheinlich die wahre Bedeutung von General Zaluzhny’s Bitte verstanden:

Ich weiß, dass ich diesen Feind besiegen kann. Aber ich brauche Ressourcen. Ich brauche 300 Panzer, 600-700 Schützenpanzer, 500 Haubitzen. Dann halte ich es für durchaus realistisch, die Linien vom 23. Februar zu erreichen.

Zu Beginn des Krieges hatte die Ukraine, zumindest auf dem Papier, eine gut ausgerüstete Armee:

Die Ukraine hat viele Panzer und steht mit 2.430 Panzern weltweit auf Platz 13. Auch bei den gepanzerten Fahrzeugen liegt Kiew mit 11.435 an siebter Stelle weltweit. Auch die Artilleriestärke Kiews ist mit 2.040 Batterien beachtlich.

Dass General Zaluzhny all diese neuen Waffen angefordert hat, ist ein Eingeständnis dafür, dass die meisten, wenn nicht sogar alle alten Waffen nicht mehr vorhanden sind. Das gilt auch für die Waffen, die er nach Kriegsbeginn erhalten hat. Wenn die 20 Prozent des russischen Militärs, die in der Ukraine eingesetzt wurden, in so kurzer Zeit so viel materiellen Schaden anrichten konnten, wie lange würde eine NATO-Armee in einem Krieg gegen Russland überleben? Übersetzt mit Deepl.com

