History Will Judge The United States And Its Allies – John J. Mearsheimer

Die Geschichte wird über die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten urteilen – John J. Mearsheimer

… erklärt… dass die Vereinigten Staaten und die NATO die ganze Schuld am Blutvergießen in der Ukraine tragen. Hier versuchen sie, Russland zu besiegen und werden nicht vor der Eskalation des Konflikts Halt machen.

“Die Geschichte wird die Vereinigten Staaten für ihre auffallend irrsinnige Politik gegenüber der Ukraine scharf verurteilen”, schließt der Autor.(…) Wir leben in Zeiten voller tödlicher Gefahren. (…)