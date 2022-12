Ukraine-Krieg in »strategischer Sackgasse«

Am 20. Dezember veröffentlichte das französischsprachige Politikportal mondafrique.com ein Interview mit dem Unternehmer und früheren hohen Geheimdienstbeamten Frankreichs Alain Juillet zum Ukraine-Krieg. Wir dokumentieren einen Auszug:

War unser Geheimdienst im Fall der Ukraine auf der Höhe der Zeit? Hätte der französische Staat bei der Bewältigung der Krise vor der Invasion mehr tun können?

Die französischen Dienste sagten wie auch andere: »Es gibt sehr starke Spannungen, aber Achtung, heute besteht keine wirkliche Gefahr.« Man sagte uns: »Ja, aber die Amerikaner haben es angekündigt!« Für sie ist es normal, dass sie es ankündigen, und zwar aus zwei Gründen: Erstens haben sie es selbst herbeigeführt. Sie haben den Krieg unbestreitbar ­provoziert und seit 2014 alles getan, um Russland in einen Krieg zu stürzen. Natürlich hätte Russland sich nicht dazu durchringen dürfen, es hat einen kolossalen Fehler gemacht. Aber die Amerikaner haben alles dafür getan.

Der zweite Grund ergibt sich daraus, dass sich alle westlichen Dienste daran erinnern, dass die Amerikaner uns regelmäßig belügen. Erinnern Sie sich an den Irak, wo man uns zu Kriegszwecken glauben machen wollte, dass Saddam Hussein über die Atombombe verfügt. Erinnern Sie sich daran, was in Syrien passiert ist, erinnern Sie sich daran, was in Afghanistan passiert ist. Jedes Mal wurden wir von den Amerikanern manipuliert. (…) Weiterlesen in jungewelt.de