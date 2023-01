Ukraine War: When Good Refugees Turn Bad – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Ukraine-Krieg: Wenn aus guten Flüchtlingen schlechte werden

Von Dr. Binoy Kampmark

Global Research

22. Januar 2023

Als die ersten russischen Truppen im Februar 2022 in ukrainisches Gebiet eindrangen, war die unmittelbare Reaktion aus Europa, Großbritannien, Kanada und Australien, ein offenes Bekenntnis zu den Flüchtlingen in der Ukraine. Die unaufhaltsamen Menschenströme in Richtung Westen wurden zunächst von Polen begrüßt, dessen Geschichte mit der Ukraine bestenfalls angespannt und lückenhaft ist.

In ganz Europa fielen die Mauern für diese neue Art von Flüchtlingen, die von den Populisten und den Grenzschützern geduldet und toleriert wurden, was in den Äußerungen des bulgarischen Premierministers Kiril Petkov zum Ausdruck kam, der die fliehenden Ukrainer als “intelligente” und “gebildete Menschen” bezeichnete. Sie seien mit Sicherheit “Europäer” und nicht wie die “Flüchtlingswelle, an die wir gewöhnt sind”, die voll von Menschen mit “unklarer Vergangenheit [und] die sogar Terroristen hätten sein können.” Eine Zeit lang konnten die Regierungen die Aufmerksamkeit von der brutalen Grenzpolitik ablenken, die sich gegen schwarze irreguläre Ankömmlinge richtete.

Der erweiterte Geist der Großzügigkeit wurde auch durch den Urheber des Anschlags begünstigt: den gewohnten Schreckgespenst des Westens und die Anzahl der vor allem ost- und mitteleuropäischen Staaten, die sich über russische territoriale Ambitionen Sorgen machten. Schätzungen zufolge sind bisher 7,9 Millionen Menschen vor dem Krieg geflohen, von denen 4,7 Millionen im Rahmen der Richtlinie der Europäischen Union über den vorübergehenden Schutz registriert wurden.

Während das Ausmaß der Großzügigkeit gegenüber den Flüchtlingen überbordend war, wurden gegenüber anderen, die unter dem Konflikt leiden, klare Ausnahmen gemacht. Andere Flüchtlingsgruppen, sei es aus Afrika, Indien oder dem Nahen Osten, wurden an der polnisch-ukrainischen Grenze ganz anders behandelt. Es wurde von Behinderungen und Gewalt berichtet, was auf einen verdeckten Versuch, ukrainischen Flüchtlingen zu helfen, und auf einen deutlichen Mangel an Enthusiasmus, anderen zu helfen, schließen lässt.

Das südafrikanische Ministerium für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit äußerte sich über seinen stellvertretenden Generaldirektor für öffentliche Diplomatie, Clayson Monyela, besorgt darüber, dass Afrikaner “tatsächlich in verschiedene Schlangen oder Bahnen, wenn man so will, aber auch nach hinten gestellt wurden. Wir mussten also eingreifen, um sicherzustellen, dass unsere Leute bei der Überfahrt unterstützt werden”.

Das Bild des außergewöhnlichen ukrainischen Flüchtlings, der willkommen geheißen und nicht in Frage gestellt und verurteilt wird, ist nicht in Stein gemeisselt. Trotz des Mitgefühls und des Interesses, das den Millionen von Flüchtlingen entgegengebracht wurde, die sich nach Westen bewegten, die meisten in der Erwartung, in die Ukraine zurückkehren zu können.

In Erwartung der sommerlichen Touristenströme hat das edle Bulgarien den Spieß umgedreht und eine Reihe von ukrainischen Flüchtlingen in Hotels untergebracht, die außerhalb der Hochsaison liegen. Im Juni letzten Jahres stellte Tourismusminister Hristo Prodanov fest, dass 56.000 Flüchtlinge in solchen Hotels untergebracht waren, und äußerte seine Besorgnis, dass diese für die Tourismussaison geräumt werden müssten.

Im Vormonat waren in der Regierung Petkow Anzeichen von Verärgerung zu erkennen, als die stellvertretende Ministerpräsidentin Kalina Konstantinowa die Auffassung vertrat, die Hotels seien ein endliches “Luxuserlebnis” und die Ukrainer würden immer anspruchsvoller. Am 2. Juni entschuldigte sich Konstantinova bei allen “Bulgaren und Ukrainern, die sich durch meine Worte beleidigt fühlten”.

Die Populisten zeigen sich zunehmend unzufrieden. In einigen Fällen, wie z. B. bei der polnischen nationalistischen Konfederacja (Konföderation), die behauptet, Polen werde zunehmend “entpolonisiert”, werden sie als unbedeutende Quietscher in der politischen Landschaft abgetan. Das Märchen von den privilegierten ukrainischen Flüchtlingen, denen es gut geht, während die Patrioten leiden, wird jedoch nicht verschwinden.

Der steile Anstieg der Lebenshaltungskosten, der durch die atemberaubenden Steigerungen der Energiepreise noch verstärkt wurde, hat dazu beigetragen, dass die Freundlichkeit der Menschen nachlässt. Im September sagte Friedrich Merz, der deutsche Vorsitzende der oppositionellen Mitte-Rechts-Christdemokraten (CDU), gegenüber Bild TV, dass sich die Ukrainer auf eine Art “Wohlfahrtstourismus” spezialisiert hätten. “Was wir sehen, ist ein Wohlfahrtstourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, zurück nach Deutschland, zurück in die Ukraine.”

Ohne eine Zahl zu nennen, wie viele tatsächlich an dieser opportunistischen Praxis beteiligt sind, konnte er nur zu dem Schluss kommen, dass es “viele” sind. Deutschlands gründliche bürokratische Zähler neigen dazu, solche Zahlen zu übersehen, sei es aus Versehen oder absichtlich.

Die Sorge von Merz war eine traditionelle Sorge über den Nutzen der Sozialhilfe und die Motive für ihre Gewährung. Es sei “ungerecht und die Bevölkerung hat ein Recht darauf, es als ungerecht zu empfinden”, dass die Wohnungen von Flüchtlingen und deutschen Sozialhilfeempfängern großzügig beheizt werden, während die deutsche Arbeiterklasse mit den Energiekosten zu kämpfen hat. Zwar entschuldigte sich Merz später für seine Äußerungen, doch die Stimmung war aus dem Sack und ging durch die Reihen.

Im Oktober versammelten sich Tausende von Tschechen in der Hauptstadt, um gegen die Mitte-Rechts-Regierung zu protestieren. Sie forderten vorgezogene Neuwahlen und Gespräche mit Russland über Gaslieferungen für den kommenden Winter. Der Organisator der Veranstaltung, Ladislav Vrabel, hatte die ukrainischen Sorgen nicht im Sinn. “Dies ist eine neue nationale Wiedergeburt, deren Ziel die Unabhängigkeit der Tschechischen Republik ist.

Diese Bewegungen verheißen nichts Gutes für die blutenden Herzen der Flüchtlinge in der Ukraine. Mit einiger Sorge liest sich ein Artikel von Social Europe wie eine Depesche einer PR-Agentur. Alles, was sich negativ auf die Flüchtlinge aus der Ukraine auswirkt, muss bekämpft werden. Diese seien alle auf “russische Desinformation” zurückzuführen. Populistische Parteien müssen ebenfalls konfrontiert und korrigiert werden. “Europäische Politiker”, so argumentieren die Autoren, “sollten die Debatte um die ukrainischen Flüchtlinge gestalten.”

Eine Entspannung des Konflikts ist im neuen Jahr nicht in Sicht, auch wenn es Gerüchte über einen möglichen Kompromiss gibt, der alle Parteien in Aufregung versetzen wird. Bis dahin werden die Staaten, die eine große Zahl von Flüchtlingen aufnehmen, die zuvor als schutzbedürftige Opfer der russischen Aggression bewundert wurden, sicherlich noch mehr Kritik üben. Nicht alles davon wird durch russische Fehlinformationen genährt werden, und nicht alle werden Populisten sein, die sich am Rande des Irrsinns bewegen.

*

Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die Share-Buttons oben. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research erneut zu veröffentlichen und zu teilen.

Dr. Binoy Kampmark war Commonwealth-Stipendiat am Selwyn College in Cambridge. Derzeit lehrt er an der RMIT University. Er schreibt regelmäßig für Global Research. E-Mail: bkampmark@gmail.com

Bild zum Thema: Ukrainische Flüchtlinge bei der Ankunft in Przemyśl in Polen (Lizenziert unter CC BY 2.0)

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Urheberrecht © Dr. Binoy Kampmark, Global Research, 2023

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Sicht vom Hochblauen wider.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …