Dank an meinen geschätzten Freund Ali Abunimah, für seinen neuen Artikel, der endlich einmal das Thema israelische Besatzung und Landraub aufgreift, in Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Daher veröffentliche ich diesen Artikel in deutscher Übersetzung mit besonderer Freude auf meiner Hochblauen Seite.



Evelyn Hecht-Galinski

“Doch immer wieder erweist sich das Völkerrecht nicht als Maßstab, an dem alle gemessen werden, sondern als Keule, die von den Starken ausschließlich zu ihrem eigenen Vorteil benutzt wird”.

Ukraine crisis highlights West’s hypocrisy over Israeli land theft Just a day after Moscow recognized the independence of Donetsk and Luhansk from Ukraine, the European Union came out swinging against what it characterized as “Russian aggression.” It condemned Moscow’s move as “illegal and unacceptable” and vowed swift sanctions “to target those who were involved in the illegal decision.”

Veterans of the extreme-right nationalist Azov Battalion, a unit of Ukraine’s national guard, hold a rally in the capital Kiev, 14 March 2020. Far-right and neo-Nazi organizations played a key role in the Western-backed overthrow of Ukraine’s president in 2014, leading to the current crisis. NurPhoto via ZUMA Press

Ukraine-Krise verdeutlicht die Heuchelei des Westens gegenüber israelischem Landraub

Von Ali Abunimah



22. Februar 2022

Veteranen des rechtsextremen nationalistischen Asow-Bataillons, einer Einheit der ukrainischen Nationalgarde, halten eine Kundgebung in der Hauptstadt Kiew ab, 14. März 2020. Rechtsextreme und neonazistische Organisationen spielten eine Schlüsselrolle beim vom Westen unterstützten Sturz des ukrainischen Präsidenten im Jahr 2014, der zur aktuellen Krise führte. NurFoto via ZUMA Press

Nur einen Tag nachdem Moskau die Unabhängigkeit von Donezk und Luhansk von der Ukraine anerkannt hatte, wandte sich die Europäische Union gegen das, was sie als “russische Aggression” bezeichnete.

Sie verurteilte Moskaus Schritt als “illegal und inakzeptabel” und versprach rasche Sanktionen “gegen diejenigen, die an dieser illegalen Entscheidung beteiligt waren”.

Die Maßnahmen werden auch “Banken treffen, die russische militärische und andere Operationen in diesen Gebieten finanzieren” und zielen darauf ab, “die Fähigkeit des russischen Staates und der russischen Regierung zu vereiteln, Zugang zu den Kapital- und Finanzmärkten und Dienstleistungen der EU zu erhalten”.

Diese Sanktionen – denen wahrscheinlich weitere folgen werden – sind angeblich das Ergebnis des tiefen Respekts der EU vor dem “Völkerrecht” sowie der “Souveränität und territorialen Integrität” der Ukraine.

Die USA verhängen ebenfalls Sanktionen als Reaktion auf das, was Washington als russische “Invasion” der beiden östlichen Regionen bezeichnet, die seit 2014 unter der Kontrolle pro-russischer Separatisten stehen.

Deutschland, das in hohem Maße von Gaslieferungen aus Russland abhängig ist, kündigte die Aussetzung der Pläne zum Bau der Nordstream-2-Pipeline an.

Die heutige Krise in der Ukraine ist auf die amerikanische Unterstützung des Putsches von 2014 gegen den gewählten pro-russischen Präsidenten des Landes zurückzuführen, der rechtsextreme und sogar neonazistische ukrainische Nationalisten an die Macht brachte.

Washingtons Ziel war es, die Ukraine in das Russland-feindliche NATO-Militärbündnis einzubinden – etwas, das Moskau als existenzielle Bedrohung ansieht und das von vielen in der großen Russisch-stämmigen Bevölkerung der Ukraine entschieden abgelehnt wird.

Um zu verstehen, wie das Biden-Team dazu beigetragen hat, das derzeitige Chaos in der Ukraine in den Jahren 2013-14 auszulösen, ist dieser Artikel von @BMarchetich sehr hilfreich: https://t.co/HNfYezcnja

– Aaron Maté (@aaronjmate) February 21, 2022

Biden erkennt Israels Verbrechen an

Doch die plötzliche Sorge um das Völkerrecht in Bezug auf die Ukraine ist nirgends zu finden, wenn es um Israels illegale Besetzung und Annexion von palästinensischem und syrischem Land und die Errichtung eines Apartheidregimes für das gesamte palästinensische Volk geht – ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Diese Verbrechen Israels könnten natürlich nicht ohne amerikanische und europäische Unterstützung oder Duldung begangen werden.

Als die Trump-Administration 2017 die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegte und damit die illegale Annexion der Stadt durch Israel anerkannte, lehnte die EU diesen Schritt ab.

Die EU lehnte es auch ab, dass die USA 2019 Israels illegale Annexion der von Syrien besetzten Golanhöhen anerkennen.

Ironischerweise ist eines der wenigen Länder, die bereit sind, den USA bei der Anerkennung von Israels illegaler Annexion Jerusalems zu folgen, kein anderes als die von den USA und der EU unterstützte Regierung in der Ukraine.

Eine Erinnerung an die “Achtung des Völkerrechts” durch die Ukraine. Jedes Land, das die illegale Annexion Jerusalems durch den israelischen Besatzer anerkennt und damit direkt gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstößt, sollte mit Sanktionen rechnen. pic.twitter.com/CpRmCGwEta

– Ali Abunimah (@AliAbunimah) February 22, 2022

Bemerkenswerterweise hat sich die Biden-Regierung geweigert, Trumps Anerkennung der offenkundig illegalen Handlungen Israels rückgängig zu machen – selbst wenn Washington Russland für die Anerkennung von Donezk und Luhansk kritisiert.

Tatsächlich hält Biden selbst eine illegale US-Besetzung von Teilen Syriens aufrecht.

Unter Trump bestand ihr ausdrücklicher Zweck darin, das Öl des Landes zu plündern.

Dennoch hat die Europäische Union, die sowohl die USA als auch Russland für ihr Vorgehen kritisiert hat, keine Sanktionen gegen Washington wegen Beihilfe zu Israels Verbrechen verhängt.

Das ist kaum überraschend. Seit Jahrzehnten erkennt die Europäische Union an, dass Israels Besatzung, Diebstahl und Annexion palästinensischen Landes illegal ist, aber anstatt Sanktionen zu verhängen, belohnt und ermutigt Brüssel dies.

Hier ist Blinken zur Position der Biden-Administration zu den syrischen Golanhöhen, die das israelische Regime 1967 gestohlen und 1981 annektiert hat: https://t.co/qADn8xfdvo pic.twitter.com/g0Ko7gh8J8

– Human Rights Watcher (@queeralamode) February 22, 2022

Der krasse Gegensatz zu den sofortigen Sanktionen der USA und der EU gegen Russland ist den Palästinensern nicht entgangen.

“Für uns als Palästinenser sehen wir diese Diskussion und wir fragen uns, wo ist diese Diskussion, wenn es um Palästina geht?” sagte Wesam Ahmad von der palästinensischen Menschenrechtsgruppe Al-Haq am Dienstag.Bild:

“Wir als Palästinenser sehen diese Diskussion und fragen uns: Wo ist diese Diskussion, wenn es um Palästina geht?” sagte Wesam Ahmad von der palästinensischen Menschenrechtsgruppe Al-Haq am Dienstag.

Ahmad sprach während eines Webseminars, das von der finnischen Parlamentsabgeordneten Veronika Honkasalo veranstaltet wurde und in dem es um einen von ihr eingebrachten Gesetzentwurf zum Verbot des Handels mit Waren aus den besetzten Gebieten ging.

“Die Besetzung der palästinensischen Gebiete dauert schon viel länger an”, so Ahmad.

Er sagte, dass die anhaltende “Untätigkeit” als Reaktion auf Israels Verstöße gegen die Rechte der Palästinenser und das Völkerrecht “die Glaubwürdigkeit der Rechtsstaatlichkeit als etwas, das für alle gilt, untergräbt”.

Druck aus der Bevölkerung

Aus Frustration über die Komplizenschaft, die Heuchelei und die fehlende Verantwortung ihrer führenden Politiker starten die Menschen auf dem ganzen Kontinent eine Europäische Bürgerinitiative, um Brüssel zu zwingen, die europäischen Märkte für Produkte und Dienstleistungen aus Siedlungen in den besetzten Gebieten, einschließlich israelischer Kolonien auf palästinensischem und syrischem Land, zu schließen.

Eine Europäische Bürgerinitiative ist ein formeller Prozess, der es den Bürgern ermöglichen soll, die EU-Politik zu beeinflussen. Dazu müssen die Unterschriften von mindestens einer Million Menschen aus der gesamten EU gesammelt werden.

Diese Initiative hat bereits die erste Hürde genommen und wurde von der Europäischen Kommission, dem Exekutivorgan der EU, formell registriert.

Zuvor hatte sich die Kommission geweigert, eine ähnliche Initiative im Jahr 2019 zu registrieren, eine Entscheidung, die letztes Jahr aufgehoben wurde, als die Organisatoren vor Gericht gingen.

“Obwohl illegale Siedlungen nach internationalem Recht ein Kriegsverbrechen darstellen, lässt die EU den Handel mit ihnen zu”, sagte das European Legal Support Center, eine von 100 Organisationen, die die EU-Bürger aufforderten, die Initiative zu unterzeichnen.

Human Rights Watch – eine von mehreren großen Menschenrechtsgruppen, die im vergangenen Jahr zu dem Schluss gekommen sind, dass Israel das Verbrechen der Apartheid gegen die Menschlichkeit begeht – unterstützt die Initiative ebenfalls.

“Siedlungen berauben die lokale Bevölkerung unrechtmäßig ihres Landes, ihrer Ressourcen und ihrer Lebensgrundlage”, erklärte Bruno Stagno, Chief Advocacy Officer bei Human Rights Watch. “Kein Land sollte den Handel mit Waren zulassen, die als Folge von Landraub, Vertreibung und Diskriminierung produziert werden.”

Frances Black, eine irische Senatorin, die sich in ihrem Land für ein Gesetz zum Verbot des Handels mit Siedlungsgütern eingesetzt hat, wirbt ebenfalls um Unterstützung für die Initiative.

Obwohl das irische Parlament das Gesetz verabschiedet hat, blockiert die Regierung in Dublin die Umsetzung von Blacks Gesetzentwurf über besetzte Gebiete.

In Finnland steht derweil am Freitag die erste Abstimmung über einen ähnlichen Gesetzentwurf an. Von den 200 finnischen Parlamentsabgeordneten haben 35 den Entwurf unterstützt.

Sollte er verabschiedet werden, wäre dies nur der erste Schritt auf dem Weg zum Gesetz.

Mehr als 40 palästinensische Menschenrechts-, politische und kulturelle Organisationen haben an die finnischen Abgeordneten geschrieben. In einem Schreiben, das The Electronic Intifada vorliegt, fordern sie die Gesetzgeber auf, den Gesetzesentwurf zu unterstützen, und bezeichnen ihn als “eine entscheidende Gelegenheit für Finnland, mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn es um die Einhaltung der einschlägigen Verpflichtungen im Rahmen der internationalen Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts geht”.

Im Gegensatz zu den anhaltenden Beschwerden der Israel-Lobby, dass Israel herausgegriffen wird, würden alle diese Initiativen den Handel mit Waren aus besetzten Gebieten verbieten – einschließlich der Westsahara, die von Marokko besetzt ist.

Im September annullierte der Europäische Gerichtshof ein Handelsabkommen der EU mit Marokko, weil es die Westsahara ohne die Zustimmung der Bevölkerung und ihrer international anerkannten Vertreter, der Polisario-Front, einschloss.

Während des Seminars, das der finnische Abgeordnete Honkasalo am Dienstag veranstaltete, warf Salah Abdulahe Mohamed, ein Verfechter der Sahara-Selbstbestimmung, der EU vor, weiterhin die Einfuhr von Waren zuzulassen, die aus dem Gebiet der Sahara geplündert wurden – wie Sardinen und Tomaten – und die fälschlicherweise als marokkanische Produkte bezeichnet werden.

Die Europäische Bürgerinitiative, die den Handel mit den israelischen Siedlungen stoppen würde, hat es sehr schwer. Natürlich wäre sie gar nicht nötig, wenn die EU-Regierungen die Normen, deren Verletzung sie Russland jetzt vorwerfen, wirklich respektieren würden.

Doch immer wieder erweist sich das Völkerrecht nicht als Maßstab, an dem alle gemessen werden, sondern als Keule, die von den Starken ausschließlich zu ihrem eigenen Vorteil benutzt wird. Übersetzt mit Deepl.com

