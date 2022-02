Unter dem Motto, wie mache ich Völkerrechtsverbrechen, Besatzung, Judaisierung und Kriege in Palästina koscher. Das zionisitsche Regime “Spezialist” für Anerkennung von “territorialer Souveränität”.



In der ersten offiziellen Erklärung Israels zur Krise, in der der Ukraine humanitäre Hilfe angeboten wurde, wurde Russland nicht erwähnt

Bild: Ein ukrainischer Soldat schaut aus einem Unterstand an der Frontlinie mit den von Russland unterstützten Separatisten in der Nähe von Verkhnetoretskoye in der Region Donetsk am 1. Februar 2022 (AFP)

Ukraine-Russland-Krise: Israel “unterstützt Kiews territoriale Integrität und Souveränität

Von MEE-Mitarbeitern

23. Februar 2022

Israel hat am Mittwoch in seiner ersten offiziellen Erklärung zur Krise zwischen Kiew und Moskau erklärt, dass es “die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine unterstützt”.

Das Außenministerium erklärte, Israel sei bereit, der Ukraine humanitäre Hilfe zukommen zu lassen, und es sei “besorgt um das Wohlergehen Tausender israelischer Bürger, die in der Ukraine leben, und um das Wohlergehen der großen jüdischen Gemeinde in dem Land”.

In der Note wurde Russland nicht erwähnt, so Haaretz, was wahrscheinlich die schwierige Lage widerspiegelt, in die der potenzielle Konflikt Israel gebracht hat.

Das Land ist seit langem ein enger Verbündeter der Vereinigten Staaten, unterhält aber auch enge Beziehungen sowohl zu Russland als auch zur Ukraine.

Israel und die Ukraine haben 2019 ein wichtiges Handelsabkommen unterzeichnet, und im vergangenen Dezember besuchte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov Israel.

Doch seit über sechs Jahren koordiniert Israel seine Luftwaffenaktivitäten über Syrien mit Russland, was es Israel ermöglicht, in Syrien stationierte, vom Iran unterstützte Kräfte anzugreifen, während Moskau den Luftraum kontrolliert. Bislang hat sich Russland Israel nicht in den Weg gestellt.

Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete am Montag die Entsendung von Truppen in die beiden von Rebellen gehaltenen Gebiete Donezk und Luhansk in der Ostukraine an und beschleunigte damit eine Krise, von der der Westen befürchtet, dass sie einen größeren Krieg auslösen könnte.

Putins Ankündigung zog internationale Verurteilung und sofortige US-Sanktionen nach sich, die darauf abzielen, die Geschäftstätigkeit in den abtrünnigen Regionen zu unterbinden und die Einfuhr aller Waren aus diesen Gebieten zu verbieten.

Die EU und das Vereinigte Königreich kündigten ebenfalls Sanktionen an, die sich gegen den russischen Bankensektor und Oligarchen richten.

Vorsichtiger als jeder andere Außenminister

Die Erklärung vom Mittwoch kommt einige Tage nach der Aussage des israelischen Außenministers Yair Lapid, dass Israel in seiner Herangehensweise an die Krise Vorsicht walten lassen müsse.

“Traditionell gehen wir natürlich mit den Amerikanern”, sagte Lapid am Sonntag dem israelischen Sender Channel 12. Er wies jedoch darauf hin, dass es auch in Russland und in der Ukraine große jüdische Gemeinden gibt, und fügte hinzu: “Unsere Grenze zu Syrien ist im Grunde genommen eine Grenze zu Russland”.

In einem Interview mit der Jerusalem Post sagte Lapid, er müsse “vorsichtiger sein als jeder andere Außenminister der Welt”.

Traditionell gehen wir natürlich mit den Amerikanern”.

– Yair Lapid, israelischer Außenminister

“Ich denke, es gibt ein Verständnis dafür”, sagte er. “Hier kommt die besondere Beziehung [zu den USA] ins Spiel. Sie verstehen das, weil sie uns verstehen. Wir haben ein gemeinsames Vokabular, eine Sprache, die wir teilen.

Am Montag verlegte Israel seine Botschaft in der Ukraine von Kiew nach Lemberg, und der israelische Premierminister Naftali Bennett rief letzte Woche die 10.000 bis 15.000 israelischen Staatsbürger im Land dazu auf, “nach Hause zu kommen”, solange sie noch können, wie die Times of Israel berichtet.

Am vergangenen Donnerstag lud das Kiewer Außenministerium den israelischen Botschafter in das Land ein und verlangte eine Erklärung, dass Israel Russland um Hilfe bei der Evakuierung seiner Bürger aus der Ukraine bittet.

Israel hat sich außerdem geweigert, der Ukraine Batterien für den Kurzstrecken-Raketenabfangschirm Iron Dome zu liefern, wie die israelische Nachrichten-Website Ynet berichtet.

Außerdem leben in Israel über 500.000 ukrainische Auswanderer und über 400.000 russische Einwanderer, was bedeutet, dass ein Krieg zwischen den beiden Ländern auch ein innenpolitisches Thema werden würde.

“Israel hofft auf eine diplomatische Lösung, die zur Ruhe führt”, hieß es in der Erklärung vom Mittwoch, “und ist bereit zu helfen, wenn es darum gebeten wird”.

Als Reaktion auf die Erklärung sagte ein israelischer diplomatischer Beamter gegenüber Haaretz: “Wir haben das erforderliche Minimum getan, also können wir jetzt wieder an der Seitenlinie sitzen.” Übersetzt mit Deepl.com

