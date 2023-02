Ukraine “Specialist” Adds More Lies to War Narrative Alexander J. Motyl appears to be confused. He has a problem digesting the fact the “global South” wants nothing to do with Biden’s flirtation with thermonuclear destruction. Mr. Motyl, billed as a “specialist” on Ukraine, argues the simplistic good versus evil mantra used to demonize Russia is a good thing.



Akademiker erklärt, dass die Abneigung des globalen Südens gegen das Blutbad in der Ukraine ein Zeichen von “Ignoranz” ist.

Ukraine-“Spezialist” fügt dem Kriegsnarrativ weitere Lügen hinzu

von Kurt Nimmo

27. Februar 2023

The Hill, die Zeitung der Demokraten – bei der James Carville, Dick Morris und der CIA-Spion Michael Hayden als Mitarbeiter tätig waren – hat einen weiteren wahnhaften Meinungsartikel zur Ukraine veröffentlicht, diesmal von einem ethnischen Ukrainer, einem Professor für Politikwissenschaft an der Rutgers University.

Alexander J. Motyl scheint verwirrt zu sein. Er hat ein Problem damit, die Tatsache zu verdauen, dass der “globale Süden” nichts mit Bidens Flirt mit thermonuklearer Zerstörung zu tun haben will. Motyl, der sich als “Spezialist” für die Ukraine bezeichnet, argumentiert, dass das vereinfachende Mantra von Gut und Böse, mit dem Russland dämonisiert wird, eine gute Sache ist.

Es stimmt zwar, dass viele geopolitische Fragen durch Grautöne gekennzeichnet sind, aber es stimmt auch, dass einige, vielleicht sogar viele, schwarz und weiß sind. Die russische Invasion in der Ukraine ist ein solcher Fall. Die Ukraine stellte für Wladimir Putins imperialistisches, atomar bewaffnetes und faschistisches Russland keine vorstellbare Bedrohung dar: Armee, Wirtschaft und Bevölkerung der Ukraine waren deutlich kleiner als die Russlands, und Kiew hegte keine aggressiven Absichten.

Ich bin mir nicht sicher, wie dieser Mann zu einem Ukraine-“Spezialisten” wurde. Kiew hegt in der Tat “aggressive Absichten” gegen ethnische Russen. Es hat 14.000 von ihnen getötet, seit Vicky Nuland und die im US-Außenministerium eingebetteten Neocons 2014 einen Putsch inszenierten und einen gewählten Präsidenten stürzten.

Die “vorstellbare Bedrohung” ist in der Westukraine allgegenwärtig. Ist es möglich, dass Herr Motyl Stepan Andriyovych Bandera und sein Vermächtnis von Folter, Vergewaltigung, Mord und Völkermord nicht kennt?

Weiß er nichts von Svoboda, dem Rechten Sektor, C14 und dem Asow-Bataillon? Ist es möglich, dass er noch nie von Andriy Biletsky und dem Patrioten der Ukraine gehört hat?

Kennt er nicht Mykola Lebed, einen Top-Berater von Stepan Bandera, dem Führer der faschistischen OUN-B? Er wurde von der CIA rekrutiert.

Erinnert sich Motyl an die Verbrechen von Jaroslaw Stetsko? Er beaufsichtigte das Massaker an 7.000 Juden in Lemberg. Stetsko wurde vom damaligen Präsidenten Reagan persönlich ins Weiße Haus eingeladen. Aber wie die Operation Paperclip gezeigt hat, haben die US-Regierung und ihre CIA eine Vorliebe für neonazistische Schläger.

Außerdem wussten alle – auch die Russen – ganz genau, dass die Ukraine mindestens zwei Jahrzehnte lang keine Chance hatte, der NATO beizutreten. Jeder wusste auch, dass die Vereinigten Staaten und die Ukraine keine Pläne zur Stationierung von Raketen an der Ostgrenze der Ukraine hatten. Es ist sicherlich möglich, dass die russische Elite wahnhaft und paranoid war und eine Bedrohung wahrnahm, wo es keine gab. Aber die psychischen Leiden von Kriminellen können sicherlich nicht den Opfern ihrer Gewalttaten angelastet werden.

Eine NATO-Mitgliedschaft steht nicht zur Debatte, weil die Ukraine das korrupteste und verarmteste Land Europas ist. Trotzdem erklärten Polen, Rumänien, die Slowakei, die Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen, Montenegro und Nordmazedonien, sie stünden “fest hinter” einer NATO-Entscheidung, die auf dem Bukarester Gipfel 2008 über die Aussichten der Ukraine auf eine Mitgliedschaft in der Allianz getroffen wurde”, berichtet Euractiv.

Im vergangenen September beantragte die Ukraine eine beschleunigte NATO-Mitgliedschaft. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass eine der Voraussetzungen für die Mitgliedschaft die faire Behandlung von Minderheiten ist. Zweifellos werden die Propagandakanäle der US-Regierung die Rassendiskriminierung, die Fremdenfeindlichkeit und die rassistisch motivierte Gewalt gegen ethnische Minderheiten in der Ukraine überspielen (siehe “Ukraine: Behandlung ethnischer Minderheiten, einschließlich Roma; staatlicher Schutz”).

Vielleicht hat dieser stenografische “Leitartikler” die von der US-Regierung gelieferten HIMARS-Raketen vergessen. Das Waffensystem, die so genannte bodengestützte “Small Diameter Bomb”, ist eine raketengestützte, manövrierfähige Gleitbombe mit der doppelten Reichweite der HIMARS-Raketen, die Washington bereits geliefert hat”, schreibt Andre Damon. Mit anderen Worten: Sie werden eingesetzt, um russische Bürger zu töten.

Aber es sind nicht die Raketen an sich. Es ist die militärische Präsenz der NATO in 14 osteuropäischen Staaten. Die NATO wurde als “Abschreckung” gegen eine unwahrscheinliche sowjetische Invasion in Europa während des Kalten Krieges gegründet.

Lloyd Austin, Bidens Kriegsminister, erläuterte die Gründe für die fortgesetzte Präsenz der NATO in Osteuropa, um Russland zu “schwächen” und einzuschüchtern. Unerwähnt bleibt der Plan, die Russische Föderation zu stürzen, Putin zu beseitigen und das Land in kleine, verformbare Bantustans aufzuteilen.

Vielleicht weiß dieser akademische USG-Narrativ-Pusher nicht, dass der Neonazi-Kriegsverbrecher Bandera ein offizieller “Held der Ukraine” ist. Die Erinnerung an diesen mörderischen Verbrecher ist so beliebt, dass in Kiew Straßen nach ihm benannt sind und Fackelparaden (die an den Nazi-Aufmarsch auf dem Adolf-Hitler-Platz in Nürnberg erinnern) zum Gedenken an seine Verbrechen abgehalten werden.

Es ist möglich, dass viele, die diesen Meinungsartikel in The Hill lesen, praktisch nichts über die Geschichte Russlands und der Ukraine wissen. Motyls Falschdarstellungen (genauer gesagt: Kriegspropaganda) über Russland werden zweifellos als Tatsache akzeptiert werden. Nur die “alternativen” Medien verdrehen die Tatsachen, nicht die “Nachrichten”-Giganten der Konzerne, von denen die meisten für das Lesen von Kriegspropaganda Geld verlangen.

Herr Motyl ist offensichtlich kein großer Fachmann, wenn er nicht erkennt, dass das russische Volk Putins Regierung nicht stürzen wird. Im Januar dieses Jahres unterstützten 80 Prozent der Russen Putin, wie Statista berichtet. Diese Zahl stieg von 77 Prozent im September 2022 an.

Zurück in den globalen Süden. Motyl weigert sich, die Realität zu akzeptieren. Millionen von Menschen sind dagegen, die Ukraine aufzurüsten und einen thermonuklearen Krieg zu riskieren. Doch laut Motyl ist der Grund dafür nicht die Ablehnung von Krieg und nuklearem Winter, sondern “Unwissenheit”.

Der brasilianische Präsident benennt den wahren Grund für die Haltung des Globalen Südens gegenüber dem Krieg, der Ukraine und Russland: Unwissenheit. Und da die politischen Entscheidungsträger im Globalen Süden zu wenig über Russland und die Ukraine wissen, um sich ein fundiertes Urteil bilden zu können, scheinen sie sich auf Denkweisen aus der Zeit des Kalten Krieges zu verlassen – nach denen der Westen immer noch ein übermächtiger Imperialist ist und immer bleiben wird, während Russland der Champion der Dritten Welt ist.

Sehen Sie, diese dummen Süd- und Lateinamerikaner haben keine Ahnung von der “regelbasierten” Ordnung und dem Vorrang der unverzichtbaren Nation. Tatsache ist, dass die US-Regierung “ein anmaßender Imperialist ist und immer bleiben wird” (das heißt, bis sie fällt und Multipolarität zwischen den Nationen zur Norm wird, statt Zwangssanktionen und Terrorbombardierungen).

In den letzten zwei Jahrzehnten habe ich über die offensichtlichen Verbrechen der US-Regierung berichtet, über Verbrechen, die Stenographen und Geschichtsrevisionisten wie Alexander J. Motyl ignorieren. Von Afghanistan über Irak, Libyen und Syrien bis hin zu Somalia und Jemen hat die US-Regierung mehr Zerstörung und Tod verursacht als Russland seit dem Ende der Sowjetunion.

Das Zeitalter des westlichen Imperialismus ist weitgehend vorbei. Das Zeitalter des russischen Imperialismus könnte bald vorbei sein. Der Globale Süden muss diese Tatsachen anerkennen, wenn er auf der richtigen Seite der Geschichte stehen will, indem er der Ukraine bei der Entkolonialisierung hilft, sich dem Aufbau eines russischen Imperiums widersetzt und dadurch eine gerechtere Weltordnung aufbaut.

In der Tat ist das “Zeitalter des westlichen Imperialismus weitgehend vorbei”, aber nicht so, wie Motyl uns glauben machen will. Das hegemoniale und kriminelle Bestreben der US-Regierung, nationale Vermögenswerte, natürliche Ressourcen und Menschen anderer Nationen zu kontrollieren (und diejenigen zu töten, die nicht mitmachen), wird bald unter seinem eigenen unhaltbaren Gewicht und seinen Widersprüchen zusammenbrechen.

Motyl steht nicht auf der “richtigen Seite der Geschichte”. Er steht auf der falschen Seite, der Seite, die Neonazis und Todesschwadronen unterstützt, die Apartheid (in Israel) finanziert, andere Länder (Ostsyrien) illegal besetzt, natürliche Ressourcen und Bargeld von eingefrorenen Bankkonten stiehlt (ohne dass dies gesetzlich vorgeschrieben ist) und die ihre Todeshändler ermutigt, Waffen weit und breit zu verkaufen, Waffen, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich sind.

The Hill, die NYT, die Washington Post und andere sind allesamt in der Lage, Lügen zu verbreiten – Lügen, die noch schlimmer sind als die, die von den Neocons vor den illegalen Invasionen in Afghanistan und im Irak verbreitet wurden.

Es sollte nicht überraschen, dass ein regelmäßiger Mitarbeiter der Kyiv Post, der “überparteilichen, auf Verteidigung, nationale Sicherheit und Militär ausgerichteten Publikation”, 19FortyFive, und der Graham Holdings Company (d.h. der CIA-eigenen Washington Post) eingeladen wird, leicht zu entlarvende Lügen im Dienste des nationalen Sicherheitsstaates und der “regelbasierten” Elite zu wiederholen. Übersetzt mit Deepl.com

