“Die Aufnahme von Juden aus der ganzen Welt ist keine humanitäre Geste Israels, sondern eine strategische Politik. Sie stärkt Israel als jüdisches Heimatland”.

Passagiere steigen aus einem Flugzeug mit jüdischen Einwanderern, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, bei der Ankunft auf dem israelischen Ben-Gurion-Flughafen in Lod, in der Nähe von Tel Aviv, am 6. März 2022 (AFP)



Ukrainer, die nach Israel fliehen, werden sich über Nacht in Siedler und Kolonisatoren verwandeln



Von Azad Essa



10. März 2022



Israel darf den russisch-ukrainischen Konflikt nicht instrumentalisieren, um seine “demographische Überlegenheit” im historischen Palästina zu festigen

Noch bevor sich der Rauch verzogen hatte und die Toten des Ersten Weltkriegs beerdigt werden konnten, begannen die Pogrome.

Die Juden, die in den Bürgerkrieg verwickelt waren, der ab 1918 über das russische Reich hinwegfegte, waren das Ziel von nicht weniger als 1.000 Pogromen. Sie wurden für den Ersten Weltkrieg und die Russische Revolution von 1917 verantwortlich gemacht. Sie wurden beschuldigt, Lebensmittel und Reichtum zu horten. Sie wurden in ihren Häusern schikaniert und geschlagen, auf der Straße sexuell missbraucht und in Hunderten von Fällen aufgereiht und beseitigt.

Historiker schätzen, dass bis 1921 mehr als 100.000 ukrainische Juden getötet wurden. Die Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung der Ukraine hatten zahlreiche Folgen für Europa und das Weltjudentum.

In seinem neuen Buch “In the Midst of Civilised Europe: The Pogroms of 1918-1921 and Onset of the Holocaust, das bei Metropolitan Books erschienen ist, argumentiert der in Chicago lebende Historiker Jeffrey Veidlinger, dass die fieberhafte Gewalt, die den Juden in der Ukraine in den frühen 1920er Jahren angetan wurde, einen Präzedenzfall für die Brutalität der folgenden Jahre darstellte.

Ungeachtet der langen Geschichte der Judenverfolgung in Europa war die schamlose Gewalt gegen Juden bei den Pogromen nach dem Ersten Weltkrieg ein Vorbote für den Holocaust, der zwei Jahrzehnte später in Nazideutschland stattfand. Mit anderen Worten: Den staatlich sanktionierten Massenmorden unter Adolf Hitler gingen mehrere kleinere Massaker durch einfache Menschen und die Armeen im Kampf gegen die Bolschewiki voraus.

Die Pogrome gegen die ukrainischen Juden hatten jedoch noch eine weitere Auswirkung.

Ein jüdisches Heimatland

Sie nährten die Dringlichkeit, eine jüdische Heimat zu schaffen, die nach der britischen Übernahme Palästinas von den Osmanen während des Ersten Weltkriegs sehr wahrscheinlich geworden war.

Ukrainische Flüchtlinge in Israel, dieselben Menschen, die gerade erst Krieg, Hunger und fremder Besatzung entkommen sind, werden sich über Nacht in Siedler und Kolonisatoren verwandeln

Die Balfour-Erklärung von 1917, schreiben Sumaya Awad und Annie Levin in Palestine: A Socialist Introduction (Haymarket Books), war “die erste offizielle Anerkennung der zionistischen Siedlungen”. Die britische Unterstützung für ein jüdisches Heimatland führte zur Übersiedlung Tausender jüdischer Migranten in das von Großbritannien besetzte Palästina.

Zwischen 1921 und 1923 kamen etwa 40 000 ukrainische Juden als Siedler und Kolonisatoren nach Palästina.

Die Ankunft der jüdischen Flüchtlinge führte zu anhaltenden Spannungen mit den einheimischen Palästinensern, die ihr Land unter ihren Füßen weggerissen sahen. Dies führte zu einer Reihe von Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gemeinschaften, von denen keine besser bekannt ist als der Aufstand von Jaffa 1921, bei dem 48 Palästinenser und 47 Juden getötet wurden.

Der Zionismus basierte wie andere siedlungskoloniale Projekte auf der Entmenschlichung der einheimischen Palästinenser. Für die Juden, die aus der Ukraine und anderen Ländern geflohen waren, gehörte Palästina ihnen und war daher leer – und dort, wo es von Palästinensern bevölkert war, war es bar jeder Zivilisation.

Veidlinger schreibt, dass die ukrainischen Juden fälschlicherweise Parallelen zwischen dem palästinensischen Widerstand gegen die Kolonisierung ihrer Heimat und der Verfolgung zogen, die sie in Europa erlebt hatten.

“Trotz der zahlreichen Unterschiede zwischen dem Aufstand in Palästina und den Pogromen in der Ukraine – nicht zuletzt die hohe Zahl der arabischen Todesopfer, die eher auf eine tödliche Schlägerei als auf ein Pogrom hindeuteten – wurde mit der Vorstellung, die Gewalt im Heiligen Land sei nur ein weiteres Pogrom, ein Mythos geschaffen, der den rechten Flügel der zionistischen Bewegung prägte”, argumentiert Veidlinger.

Mit dem Beginn des Nationalsozialismus in den 1930er Jahren und dem Zweiten Weltkrieg wurde die jüdische Einwanderung nach Palästina immer “dringlicher”, auch wenn andere Länder wie die USA die jüdische Einwanderung einschränkten.

Die Nazis töteten schätzungsweise 17 Millionen Menschen, darunter Juden, Russen, Polen, Roma, Homosexuelle, Menschen mit Behinderungen und viele andere. Und obwohl laut der israelischen Tageszeitung Haaretz die Zionisten mit den deutschen Nazis zusammengearbeitet hatten, wurde der Holocaust zum wichtigsten Beleg für die Legitimität Israels.

“Die Nazis hatten sechs Millionen Juden ermordet, und die zionistische Führung mit [David] Ben-Gurion an der Spitze sah eine einmalige Gelegenheit, das jüdische Leiden auszunutzen, um weltweit Sympathie für die Errichtung eines jüdischen Heimatlandes zu gewinnen”, schrieb der australische Journalist Anthony Lowenstein.

Jüdische ukrainische Flüchtlinge 2.0

Wenige Tage nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine Ende Februar 2022, also etwas mehr als ein Jahrhundert nach den Pogromen in der Ukraine, forderte die israelische Regierung die ukrainischen Juden auf, Alija zu machen, also ihre Auswanderung ins Heilige Land zu vollziehen.

Sie nannte dies “Operation Israelische Garantien” (Arvut Yisrael) und stützte sich dabei auf das israelische Rückkehrgesetz, das Juden aus allen Teilen der Welt die sofortige Staatsbürgerschaft auf der Grundlage ihrer Religion garantiert.

Wie schon während des Zweiten Weltkriegs sind es nicht nur Juden, die in Osteuropa mit dem Unheil des Krieges konfrontiert sind. Alle 44 Millionen Einwohner der Ukraine sind von einer existenziellen Bedrohung betroffen, da die russischen Streitkräfte mit Bodentruppen und schrecklichen Luftangriffen einmarschieren.

Innerhalb von 12 Tagen wurden mehr als zwei Millionen Ukrainer zu Flüchtlingen. “Wir rufen die Juden der Ukraine auf, nach Israel einzuwandern – in ihre Heimat”, erklärte das israelische Ministerium für Alijah und Integration. Auch Premierminister Naftali Bennett bezeichnete den Staat Israel als “Zufluchtsort für Juden in Not”.

“Das ist unsere Mission. Wir werden diese heilige Mission auch dieses Mal erfüllen”, sagte Bennett.

Die Siedlungsabteilung der Weltzionistischen Organisation erklärte, sie werde für diejenigen, die sich für die Reise entschieden haben, provisorische Häuser bauen. Auch die israelische Ministerin für Einwanderung und Aufnahme, Pnina Tamano-Shata, sagte, das Schicksal der Juden in Israel und der Juden in der Diaspora seien “miteinander verflochten”.

Palästinenser heben Plakate während einer Kundgebung im Flüchtlingslager Rafah im südlichen Gazastreifen, bei der sie internationale Unterstützung für die Palästinenser gegen Israel fordern, ähnlich wie für die Ukrainer gegen Russland, am 7. März 2022.

Palästinensische Kinder in Gaza heben Plakate, auf denen sie internationale Unterstützung für die Palästinenser gegen Israel fordern, ähnlich wie bei den Ukrainern gegen Russland, am 7. März 2022 (AFP)

“Wenn der Regierungsbeschluss verabschiedet wird, sind die Mitglieder der Siedlungsabteilung auf seine sofortige Ausführung vorbereitet”, sagte Yishai Merling, Vorsitzender der Siedlungsabteilung des WZO.

Er fügte hinzu: “Die anhaltenden Kämpfe in der Ukraine und die Ungewissheit erfordern, dass sich der Staat Israel auf die Aufnahme von Einwanderern aus der Ukraine vorbereitet. Israel muss die Verantwortung für die dort lebenden jüdischen Gemeinden übernehmen. Das hat Israel in der Vergangenheit getan, und das sollte der jüdische Staat auch heute tun.”

Von Flüchtlingen zu Siedlern

Nach der letzten Zählung hatten sich mindestens 467 ukrainische Juden auf den Weg nach Israel gemacht, wie ihre Landsleute vor einem Jahrhundert.

Diese ukrainischen Juden, die vor Krieg und Chaos in der Ukraine geflohen sind, werden nun Unterkunft, Nahrung und Schutz erhalten und gebeten, auf Land zu leben, das den Palästinensern abgenommen wurde.

Die Schätzungen schwanken, aber verschiedenen Quellen zufolge gibt es in der Ukraine etwa 40.000 Menschen, die sich als Juden bezeichnen, darunter auch Präsident Volodymyr Zelensky. Möglicherweise sind es viermal so viele, die jüdische Vorfahren haben und daher für eine Alija in Frage kommen.

Die israelische Innenministerin Ayelet Shaked sagte diese Woche, dass etwa 100 000 ukrainische Juden in das Land kommen und Staatsbürger werden könnten.

Die ukrainischen Juden, die vor Krieg und Chaos in der Ukraine geflohen sind, werden nun Unterkunft, Nahrung und Schutz erhalten und gebeten, auf Land zu leben, das den Palästinensern abgenommen wurde. Einige werden schließlich auf kürzlich gestohlenem Land leben, das als illegale Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten bekannt ist und gegen das Völkerrecht verstößt.

Nach Angaben der WZO-Siedlungsabteilung werden die Neuankömmlinge in Siedlungen auf den besetzten Golanhöhen, im Negev, in der Arava, im Tal der Quellen und im Jordantal untergebracht.

Bereits jetzt sind Familien in Nazareth Illit (jetzt Nof Hagalil) eingezogen, auf Land, das der nahe gelegenen Stadt Nazareth in den 1950er Jahren gestohlen wurde, als Teil eines größeren Versuchs, die palästinensische Entwicklung und das Wachstum in der Region zu “judaisieren” und zu unterdrücken. Zu dieser Zeit lebten in dem Gebiet überwiegend Palästinenser.

Ein russisches Geschäft in der nordisraelischen Stadt Nof Hagalil, die am 6. März 2022 Flüchtlinge aufnehmen wird, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen

Ein russisches Geschäft in der israelischen Stadt Nof Hagalil im Norden des Landes, die am 6. März 2022 Flüchtlinge aufnehmen wird, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen (AFP)

Andere werden möglicherweise in zuvor gestohlenes Land ziehen, das auf den Dörfern errichtet wurde, die bei der Gründung Israels im historischen Palästina 1948 ethnisch gesäubert wurden. Rund 750 000 Palästinenser wurden 1948 vertrieben, um Platz für den Staat Israel zu schaffen.

Und wie ihre Vorgänger, die vor einem Jahrhundert kamen, werden sie die zionistische Überzeugung verinnerlichen, dass das Land leer war; dass die 1948 vertriebenen Palästinenser, von denen etwa fünf Millionen noch immer in Flüchtlingslagern schmachten oder in verschiedenen Teilen der Welt leben und nicht in ihre Heimat zurückkehren können oder die als Gefangene im blockierten Gazastreifen leben, eine Bedrohung für ihre Existenz als Juden darstellen.

Keine humanitäre Geste

Mit anderen Worten: Dieselben Menschen, die heute nur knapp Krieg, Hunger und fremder Besatzung entkommen sind, werden über Nacht zu Siedlern und Kolonisatoren. Sie werden sich einfach in Israels System der institutionalisierten Segregation und Diskriminierung, bekannt als Apartheid, einfügen.

Die Aufnahme von Juden aus aller Welt ist keine humanitäre Geste, sondern eine strategische Politik. Sie stärkt Israel als jüdisches Heimatland.

Täuschen Sie sich nicht: Die einfachen Menschen in der Ukraine zahlen den Preis in einem Krieg zwischen zwei schwachen Imperien, die um Vorherrschaft und Bedeutung kämpfen.

Aber selbst in diesem Moment des globalen Notstands, in dem sofortige Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Leben der Zivilbevölkerung in der Ukraine zu retten, gibt es absolut keinen Grund dafür, dass auch die Palästinenser die Kosten dieses Konflikts zu tragen haben sollten.

Die Aufnahme von Juden aus der ganzen Welt ist keine humanitäre Geste Israels, sondern eine strategische Politik. Sie stärkt Israel als jüdisches Heimatland.

Es kann nicht sein, dass Israel den Russland-Ukraine-Konflikt instrumentalisiert, um palästinensisches Land mit noch mehr Juden zu besiedeln, um das zu festigen, was Lana Tatour, Professorin für Siedlerkolonialismus und Menschenrechte an der Universität von New South Wales in Sydney, als “demographische Überlegenheit” bezeichnet.

Aber wem machen wir nach einem Jahrhundert noch etwas vor?

Israel hat als Siedlerkolonialstaat überlebt und gedeiht und seine Legitimität und Glaubwürdigkeit als liberale Demokratie trotz seiner rassistischen Politik aufgebaut, weil Großbritannien, Frankreich und vor allem die USA die Palästinenser nie als relevant oder überhaupt als Menschen anerkannt haben. Übersetzt mit Deepl.com

Azad Essa ist leitender Reporter für Middle East Eye mit Sitz in New York City. Zwischen 2010 und 2018 arbeitete er für Al Jazeera English und berichtete für den Sender über das südliche und zentrale Afrika. Er ist Autor der Bücher “The Moslems are Coming” (Harper Collins India) und “Zuma’s Bastard” (Two Dogs Books).

