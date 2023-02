Ukrainian Military Appears to Be Using US-Made Black Hawk Helicopter | The Libertarian Institute Ukraine’s military intelligence agency has shared photos of a Black Hawk helicopter. The American-made aircraft was painted with a Ukrainian flag, and the intel org suggested it was used in military operations.

Ukrainisches Militär setzt offenbar Black Hawk-Hubschrauber aus den USA ein

von Kyle Anzalone und Will Porter



22. Februar 2023

Mitarbeiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes sind nach einem Kampfeinsatz mit einem Black-Hawk-Militärhubschrauber aus US-amerikanischer Produktion an einem nicht näher bezeichneten Ort in der Ukraine zu sehen, 21. Februar 2023. (Credit: Hauptdirektion des Geheimdienstes der Ukraine)

Der militärische Nachrichtendienst der Ukraine hat Fotos eines Black Hawk-Hubschraubers veröffentlicht. Das Flugzeug amerikanischer Bauart war mit einer ukrainischen Flagge bemalt, und der Geheimdienst vermutet, dass es für militärische Operationen eingesetzt wurde.

Zwei Fotos, die einen Black Hawk zeigen, wurden am Dienstag auf dem Twitter-Account und der Website des ukrainischen Geheimdienstes veröffentlicht. In einer Pressemitteilung zu den Bildern hieß es, der Geheimdienst habe kürzlich militärische Einsätze durchgeführt.

“Die militärische Aufklärungsluftfahrt der Ukraine setzt ihre Arbeit an der vordersten Front der Verteidigung unseres Landes fort. Die Aufklärungspiloten sind soeben von einem weiteren Kampfeinsatz zurückgekehrt”, heißt es in der Mitteilung, und weiter: “Kampfhubschrauber erhöhen die Fähigkeiten der Spezialeinheiten des Hauptnachrichtendienstes und die Wirksamkeit von Sondereinsätzen erheblich.”

Ein weiteres auf den Fotos zu sehendes Flugzeug wurde von der Drive als ukrainischer Mi-24 Hind identifiziert.

Es ist unklar, wie Kiew in den Besitz des amerikanischen Hubschraubers kam und ob er in Kampfeinsätzen eingesetzt wurde. Offiziell hat das Weiße Haus die Entsendung von Mi-17-Hubschraubern aus sowjetischer Zeit genehmigt – Flugzeuge, die vor dem Zusammenbruch der afghanischen Regierung im Jahr 2021 im Besitz der afghanischen Regierung waren -, doch hat es die Black Hawks bisher nicht erwähnt.

Im Juni behauptete die Angriffs- und Aufklärungseinheit des Geheimdienstes, das so genannte “Schamanen-Bataillon”, Operationen auf russischem Gebiet durchgeführt zu haben, wie die Londoner Times berichtet. Die Zeitung berichtet, dass die Kommandotruppen mit einem Hubschrauber in das Land geflogen wurden, gibt aber nicht an, um welchen Typ es sich handelt.

Trotz wiederholter Forderungen aus Kiew hat sich Präsident Joe Biden gegen die Entsendung von Langstreckenwaffen gewehrt, da er befürchtet, dass diese für Angriffe auf russischem Boden verwendet werden könnten. Dennoch hat das Weiße Haus zunehmend schwerere Waffenlieferungen genehmigt, darunter die bodengestützte Bombe mit kleinem Durchmesser (GLSDB), die Ziele in einer Entfernung von mehr als 90 Meilen treffen kann, sowie Dutzende fortschrittlicher HIMARS-Mehrzweckraketenplattformen, eine Patriot-Raketenbatterie und eine Reihe anderer Systeme. Übersetzt mit Deepl.com

Über Kyle Anzalone und Will Porter

Kyle Anzalone ist der Meinungsredakteur von Antiwar.com und Nachrichtenredakteur des Libertarian Institute. Will Porter ist stellvertretender Nachrichtenredakteur des Libertarian Institute und arbeitet als Autor und Redakteur bei RT. Kyle Anzalone und Will Porter moderieren Conflicts of Interest zusammen mit Connor Freeman.

