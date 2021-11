Die ganze heuchlerische Staatengemeinschaft muss sehen, welches zionistische Staatsterrorregime hier unterstützt wird. Von wegen “Anerkennung auf Existenzrecht” und “einzige Demokratie im Nahen Osten”!

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-shin-bet-interrogations-why-filmed



Um die Folter zu beenden, müssen Verhöre des Shin Bet gefilmt werden

Von Tal Steiner



15. November 2021



Trotz 1.300 Folterbeschwerden in den letzten zwei Jahrzehnten wurde kein einziger Vernehmungsbeamter des Shin Bet angeklagt

Bild: Eine palästinensische Flagge auf dem Zaun des israelischen Ofer-Gefängnisses am 12. Juli 2021 (AFP)

Die israelische Staatsanwaltschaft ließ alle Anklagen gegen drei arabische Einwohner von Jaffa fallen, die während eines Shin Bet-Verhörs einen schweren Angriff auf einen Soldaten gestanden hatten, nachdem Aufnahmen von Sicherheitskameras bewiesen hatten, dass sie nicht einmal am Ort des Angriffs waren.

Was könnte diese unschuldigen Menschen dazu veranlasst haben, ein Verbrechen zu gestehen, das sie nicht begangen haben und das sie möglicherweise für viele Jahre ins Gefängnis gebracht hätte? Für diejenigen unter uns, die sich routinemäßig mit den operativen Methoden des Shin Bet beschäftigen, war die Antwort klar: Folter.

Nahezu alle Beschwerden werden nach dem Motto “er hat gesagt, sie hat gesagt” behandelt, und die Ermittler glauben ausnahmslos dem Wort der Shin Bet-Agenten mehr als den Aussagen der Gefangenen.

Ein Untersuchungsbericht, der letzte Woche auf Hamakor ausgestrahlt wurde, bestätigte nur, was wir bereits durch die Verknüpfung der Punkte herausgefunden hatten. Die Gefangenen wurden auf dem Höhepunkt einer nationalen Krise sicherheitsrelevanter Vergehen verdächtigt; sie sind palästinensische Staatsbürger Israels; sie wurden inhaftiert und vom Shin Bet verhört; daher wurden sie gefoltert.

Warum war das für uns so offensichtlich? Da die Vernehmungsbeamten des Shin Bet sehr genau wissen, dass die israelische Justiz, einschließlich der Gerichte, ihr Fehlverhalten decken wird, ist Folter immer eine Option. Von 1.300 Foltervorwürfen, die seit 2001 gegen Shin Bet-Vernehmer vorgebracht wurden, haben nur zwei zu strafrechtlichen Ermittlungen geführt, und in keinem Fall wurde Anklage erhoben.

In den beiden schwersten Fällen, die uns in den letzten Jahren bekannt wurden, wurden die Ermittlungen eingestellt: im Fall von Samer Arbid, der fast zu Tode gefoltert wurde, und im Fall einer jungen Palästinenserin, die gewaltsam und invasiv einer Leibesvisitation unterzogen wurde. Die Verantwortlichen wurden nicht angeklagt.

Beschämende Statistiken

Die Anwendung von Folter, die einst auf Palästinenser in den besetzten Gebieten beschränkt war, hat unweigerlich ihren Weg in die Verhöre von palästinensischen Bürgern Israels und sogar von Juden gefunden, wie im Fall von Amiram Ben-Uliel, dessen Verurteilung wegen des Mordes an Mitgliedern der Familie Dawabshe angeblich auf einem unter Folter erpressten Geständnis beruhte.

Eine Welt, in der Folter möglich ist, ist letztlich eine Welt, in der niemand vor ihr sicher ist. Diese Lektion haben die ehemals beschuldigten Einwohner von Jaffa und viele andere palästinensische Bürger Israels im blutigen Monat Mai auf die härteste Art und Weise gelernt.

Ein Aktivist demonstriert eine der Techniken, mit denen in israelischen Gefängnissen in Tel Aviv im Jahr 2004 Informationen aus den Insassen herausgeholt werden (AFP)

Ein Aktivist demonstriert eine der Techniken, mit denen 2004 in israelischen Gefängnissen in Tel Aviv Informationen aus den Insassen herausgeholt wurden (AFP)

Die Foltermethoden, die in dieser jüngsten Untersuchung aufgedeckt wurden, unterscheiden sich nicht von denen, die in Dutzenden von Zeugenaussagen verwendet werden, die das Öffentliche Komitee gegen Folter in Israel jährlich sammelt: Schläge, schmerzhafte Fesseln, Schlafentzug, Vorenthaltung von Nahrung, Drohungen, der Familie eines Häftlings etwas anzutun, Isolation und Verhinderung des Zugangs zu einem Anwalt. All dies sind bekannte Bestandteile des Repertoires des Shin Bet.

Doch was kann getan werden, um dies zu beenden? Wie können wir beginnen, diese beschämende Statistik zu ändern – null Anklagen nach 1.300 Beschwerden? Erstens muss der Gesetzgeber ein Gesetz verabschieden, das die Anwendung von Folter unmissverständlich verbietet, unabhängig davon, ob es sich um israelische Staatsbürger oder Nicht-Bürger handelt. Die Gesetzgebung muss festlegen, dass die israelische Gesellschaft Folter absolut ablehnt, und gleichzeitig sicherstellen, dass diejenigen, die solche Methoden anwenden, zur Rechenschaft gezogen werden.

Vollständige Dokumentation

Zweitens müssen die Verhöre des Shin Bet auf Video aufgezeichnet werden. Während das israelische Recht bei schweren Straftaten eine audiovisuelle Dokumentation von Polizeiverhören vorschreibt, ist der Shin Bet von dieser Regelung ausgenommen. So werden fast alle Beschwerden zu “er sagte, sie sagte”-Situationen, und die Ermittler glauben ausnahmslos dem Wort der Shin Bet-Agenten mehr als den Aussagen der Gefangenen, die es wagen, eine Beschwerde einzureichen.

Es war kein Zufall, dass in den beiden oben zitierten Einzelfällen die Anwendung von Folter für alle sichtbar wurde und zu strafrechtlichen Ermittlungen führte, anstatt nach oberflächlichen “Vorprüfungen” eingestellt zu werden. Wäre es im Fall Jaffa nicht dem Einfallsreichtum der Anwälte der Angeklagten zu verdanken gewesen, dass sie Videomaterial beschaffen konnten, hätten die Männer wahrscheinlich lange Haftstrafen für ein Verbrechen verbüßen müssen, das sie nicht begangen haben.

Nur eine vollständige Dokumentation der Verhöre durch den Shin Bet ermöglicht es denjenigen, die sich auf Folter berufen, ihren Fall zu beweisen. Ohne eine solche vollständige Dokumentation ist das nächste falsche Geständnis leider nur eine Frage der Zeit. Übersetzt mit Deepl.com

Tal Steiner ist die Geschäftsführerin des Öffentlichen Komitees gegen Folter in Israel.

