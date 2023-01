Umfrage in der Ukraine: 60% der Bürger fühlen sich mit Israel gegen die Palästinenser solidarisch

Wie könnte es anders sein, bei diesen Ministerpräsidenten! Zwei “Demokratien der besonderen Art”, ähneln sich sehr und haben gemeinsam von den westlichen “Werte”-Heuchlern unterstützt zu werden! Evelyn Hecht-Galinski

A majority of Ukrainians – 60 per cent – say that they feel solidarity with Israelis when they attacked by Palestinians, compared with only one per cent who feel solidarity with the Palestinians, a new poll has revealed. The poll was conducted earlier this month by the Institute of Sociology in Kyiv at the request of the Israeli Embassy in Ukraine.