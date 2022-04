Von wegen Zeitenwende! Wenn es um Palästina geht, dann schweigt die sonst so vorlaute Annalena Baerbock. Mohammed El Halabi und Julian Assange müssen weiter in Haft schmachten und werden von AA Baerbock ignoriert, soviel zur Zeitenwende

Evelyn Hecht-Galinski

https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/un-experts-press-action-over-terror-designations

Bild: Israelische Besatzungskräfte stehen im Oktober 2021 vor der Siedlung Havat Ma’on in den südlichen Hebron-Bergen im Westjordanland Wache. Keren Manor ActiveStills

UN-Experten drängen auf Maßnahmen gegen “Terror”-Bezeichnungen

Von Maureen Clare Murphy



28. April 2022

Ein Dutzend UN-Menschenrechtsexperten fordern die Regierungen auf, die Finanzierung prominenter palästinensischer Organisationen, die von Israel im Oktober als “terroristische Gruppen” eingestuft wurden, wieder aufzunehmen und zu erhöhen.

Die Experten, zu denen auch Michael Lynk, der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte im Westjordanland und im Gazastreifen, gehört, erklären, dass die von Israel vorgelegten Informationen” die Anschuldigungen gegen die Gruppen nicht belegen.

Zu den angegriffenen Organisationen – Addameer, Al-Haq, Defense for Children International-Palestine, Bisan Center for Research and Development, Union of Agricultural Work Committees und Union of Palestinian Women’s Committees – gehören auch Menschenrechtsgruppen, die an der Palästina-Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs zu Kriegsverbrechen im Westjordanland und im Gazastreifen beteiligt sind.

Keine Regierung hat sich hinter die israelischen Benennungen gestellt. Aber die Staaten, die die betroffenen palästinensischen Gruppen finanzieren, haben den Schritt noch nicht ausdrücklich abgelehnt oder Israel sogar eine Frist gesetzt, um glaubwürdige Beweise für seine Behauptungen vorzulegen.

Ned Price, ein Sprecher des US-Außenministeriums, sagte am Dienstag, die Regierung Biden prüfe noch immer die von “unseren israelischen Partnern” vorgelegten Informationen. Price sagte, dass eine solche Überprüfung ein “langwieriger” Prozess sein kann, da mehrere Ministerien und Behörden daran beteiligt sind. Er fügte hinzu, dass die US-Regierung keine der betroffenen Gruppen finanziert.

Eine Ausnahme bildet Belgien, das im vergangenen Monat nach einer internen Untersuchung bekannt gab, dass die israelischen Anschuldigungen unbegründet seien und Brüssel keine Maßnahmen gegen die angegriffenen palästinensischen Organisationen ergreifen werde.

“Unberechenbare Auswirkungen”

Die UN-Experten forderten diese Regierungen auf, “anzukündigen, dass sie diese Organisationen und die Gemeinschaften und Gruppen, denen sie dienen, weiterhin finanziell und politisch unterstützen werden”.

Die Experten stellen fest, dass die Europäische Union die Finanzierung von zwei der Organisationen ausgesetzt hat und andere Geldgeber ihre Beiträge zurückgestellt haben, während sie die israelischen Behauptungen untersuchen.

“Dies hat die Arbeit dieser palästinensischen Organisationen untergraben und unabsehbare Auswirkungen auf die Gemeinschaften, die sie unterstützen, gehabt”, so die Experten.

Durch die Aussetzung oder Verzögerung der Unterstützung gehen die Geldgeber der palästinensischen Organisationen trotz der vagen Anschuldigungen, die nach israelischen Angaben auf geheimen Beweisen beruhen, von einer Schuld aus.

Die American Bar Association – die sich selbst als “die weltweit größte freiwillige Vereinigung von Rechtsanwälten und Juristen” bezeichnet – hat Bedenken hinsichtlich der Fairness der israelischen Maßnahmen gegen die Gruppen geäußert.

In einem Schreiben an den israelischen Premierminister Naftali Bennett stellte der Präsident dieser Vereinigung letzte Woche die Frage, ob eine “unparteiische und administrative Überprüfung” der Terrorermittlungen möglich sei, da die betroffenen Gruppen keinen Zugang zu den angeblichen Beweisen gegen sie hätten.

“Geheime Beweise” sind ein wesentliches Instrument in Israels Arsenal von Unterdrückungstaktiken, die es gegen Palästinenser einsetzt, die unter seinem Regime der Besatzung, Apartheid und Siedlerkolonisierung leben.

Israel hält jederzeit Hunderte von Palästinensern ohne Anklage oder Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit in Haft, und zwar aufgrund von Verwaltungshaftbefehlen, die von Militärgerichten auf der Grundlage geheimer Beweise erlassen werden.

Versuchsballon

“Geheime Beweise” sind auch die Begründung, mit der Israel Mohammed El Halabi, einen humanitären Helfer aus Gaza, seit fast sechs Jahren inhaftiert hat.

Human Rights Watch forderte Israel diese Woche auf, El Halabi, den Leiter des Gaza-Büros von World Vision, einer internationalen christlichen Hilfsorganisation, unverzüglich freizulassen.

El Halabi wurde 2016 verhaftet und befindet sich seither in einem scheinbar nicht enden wollenden Prozess, in dem sein Fall rund 170 Mal vor Gericht verhandelt wurde.

Das Verfahren gegen El Halabi kann als Versuchsballon betrachtet werden, mit dem Israel versucht, seine Kontrolle zu festigen, indem es Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen sowie Menschenrechts- und Sozialdienstorganisationen kriminalisiert.

Israels Ziel ist es, die Palästinenser weiter zu isolieren, indem es das Schreckgespenst des Terrorismus benutzt, um internationale Geldgeber und Unterstützer abzuschrecken.

Der fehlende internationale Druck auf El Halabi, der 2014 von den Vereinten Nationen als humanitärer Held gefeiert wurde, hat Israel ermutigt, gegen prominente und angesehene palästinensische Gruppen vorzugehen, die sich der effektiven Annexion des Westjordanlandes in den Weg stellen.

Eine von der australischen Regierung in Auftrag gegebene externe Prüfung – die vor El Halabis Verhaftung erhebliche Mittel für das Budget von World Vision in Gaza bereitstellte, woraufhin die Aktivitäten der Wohltätigkeitsorganisation in dem Gebiet ausgesetzt wurden – ergab keine Beweise für Israels Behauptungen, dass der Mitarbeiter der Wohltätigkeitsorganisation humanitäre Mittel an bewaffnete Gruppen abgezweigt habe.

Druck zum Geständnis

Israel verlängert die Haft von El Halabi, um ihn unter Druck zu setzen, damit er einem Deal zustimmt, der ihn zu einer Haftstrafe verurteilt und seine Freilassung an die Bedingung knüpft, dass er sich zu einer geringeren Anklage schuldig bekennt.

El Halabi beharrt auf seiner Unschuld und weigert sich, sich zu Verbrechen zu bekennen, die er angeblich nicht begangen hat.

Der Wohltätigkeitsarbeiter wartet derzeit auf das Urteil in seinem Prozess, der im Juli letzten Jahres abgeschlossen wurde.

In dieser Woche besuchten Diplomaten der Europäischen Union die Familie von El Halabi in Gaza und stellten fest, dass er “seit fast sechs Jahren in israelischer Haft sitzt, ohne dass ein Urteil gefällt wurde”.

Die EU erklärte, dass das Völkerrecht ein “faires und unparteiisches Gerichtsverfahren innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens” verlange und räumte ein, dass “dies im Fall von Mohammed eindeutig nicht eingehalten wurde”.

Die EU räumte jedoch nicht ein, dass die bedingungslose Unterstützung Israels aus Brüssel dazu beiträgt, dass Israel darauf vertrauen kann, dass es die Rechte aller Palästinenser ungestraft mit Füßen treten kann.

“El Halabis ungeheuerlich lange Strafverfolgung vereint viele der Kennzeichen von Israels manipuliertem Justizsystem gegen Palästinenser, einschließlich Misshandlung, geheimen Beweisen und verlängerter Untersuchungshaft, um Geständnisse zu erzwingen”, so Omar Shakir, der Direktor des Israel-Palästina-Programms von Human Rights Watch.

“Der Fall unterstreicht, warum andere Länder zurückschlagen sollten, wenn Israel wilde Anschuldigungen gegen Mitarbeiter von zivilgesellschaftlichen Organisationen erhebt, die Palästinensern helfen”, fügte er hinzu. Übersetzt mit Deepl.com

