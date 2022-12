Was für eine schwammige Aussage! “Könnte”, es ist ein Kriegsverbrechen und verstösst gegen die Genfer Konvention und das Völkerrecht und muss auch so behandelt werden. Würde es Russland betreffen, dann hätten wir eine ganz andere Reaktion der UN! Evelyn Hecht-Galinski



UN: Israelischer Ausweisungsbefehl gegen französisch-palästinensischen Aktivisten könnte Kriegsverbrechen darstellen



4. Dezember 2022



Salah Hammouri, französisch-palästinensischer Anwalt und Feldforscher bei der palästinensischen Nichtregierungsorganisation “Addameer (Conscience) for Prisoner Support and Human Rights”, die in Israel und in palästinensischen Gefängnissen inhaftierte politische Gefangene unterstützt, und Nutzer eines von sechs Geräten, die mit der Spionagesoftware Pegasus der NSO Group gehackt worden sein sollen, spricht am 8. November 2021 vor Kameras in den Büros des al-Haq Centre for Applied International Law in Ramallah im besetzten Westjordanland. – Eine am 8. November veröffentlichte Untersuchung einer europäischen Menschenrechtsgruppe hat ergeben, dass die in Israel hergestellte Spionagesoftware Pegasus verwendet wurde, um die Telefone von Mitarbeitern palästinensischer zivilgesellschaftlicher Gruppen zu hacken, die von Israel angegriffen werden. Die Enthüllungen von Frontline Defenders, die von Amnesty International und dem Citizen Lab der Universität Toronto bestätigt wurden, sind die jüngste Entwicklung in der sich ausweitenden

Israels Entscheidung, den französisch-palästinensischen Menschenrechtsverteidiger und Anwalt Salah Hammouri gegen seinen Willen nach Frankreich abzuschieben, könnte ein Kriegsverbrechen im Sinne der Genfer Konvention darstellen, so UN-Experten am Freitag, berichtet die Agentur Anadolu.

Israel hatte am 30. November den Entzug von Hammouris ständigem Wohnsitz in Jerusalem bekräftigt.

Die Behörden teilten mit, Hammouri werde am 4. Dezember aufgrund seines angeblichen “Treuebruchs gegenüber dem Staat Israel” und auf der Grundlage von geheimen Beweisen nach Frankreich abgeschoben werden.

“Solche einseitigen, willkürlichen Maßnahmen der israelischen Behörden als Vergeltungsmaßnahme gegen Herrn Hammouri als Menschenrechtsverteidiger verstoßen gegen jeden Grundsatz und den Geist des Völkerrechts”, so die Experten.

Bei den Experten handelt es sich um Francesca Albanese, Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, und Fionnuala Ní Aoláin, Sonderberichterstatterin für den Schutz der Menschenrechte bei der Bekämpfung des Terrorismus.

Die Sonderberichterstatter gehören zu den Sonderverfahren des Menschenrechtsrates, dem größten Gremium unabhängiger UN-Menschenrechtsexperten.

Die Abschiebung von geschützten Personen aus einem besetzten Gebiet ist nach Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention verboten, so die Experten.



“Diese Maßnahmen stellen einen äußerst gefährlichen Präzedenzfall für alle Palästinenser in Jerusalem dar. Die internationale Gemeinschaft darf nicht schweigen und diesen x-ten Verstoß stillschweigend hinnehmen”, erklärten sie.



Hammouri ist ein Menschenrechtsanwalt, der dafür bekannt ist, dass er sich für die Rechte von Gefangenen, darunter auch von Überlebenden der Folter, einsetzt.

Salah Hamouri hinter israelischen Gittern – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Er arbeitet für die Addameer Prisoner Support and Human Rights Association – eine international angesehene Menschenrechtsorganisation – und den Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen für Folteropfer.

Israel bezeichnete Addameer und andere Organisationen der palästinensischen Zivilgesellschaft im Oktober 2021 als “terroristisch” und “ungesetzlich”.

Hammouri wurde am 7. März ohne Anklage oder Gerichtsverfahren in Verwaltungshaft genommen.

Seit Juli wird Hammouri in einem Hochsicherheitsgefängnis unter menschenunwürdigen Bedingungen festgehalten, nachdem er in einen Hungerstreik getreten war und an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron appelliert hatte, Israel zur Beendigung seiner Inhaftierung zu drängen.

Experten sagten, dass Hammouri wegen seiner angeblichen Beteiligung an “terroristischen Aktivitäten” und “Treuebruch” gegenüber Israel von Ausweisung bedroht sei.

Die Anschuldigungen beruhen auf geheimen Informationen, die er nicht anfechten kann.

