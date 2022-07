Soviel zu einseitiger und unwahrer ukrainischer Propaganda die wir medial 24 Stunden vorgesetzt bekommen, nicht zu vergessen die völlig unnötigen täglich Selensky Propaganda Potpourris. Gerade deshalb ist eine universelle und unabhängige Information so wichtig



Evelyn Hecht-Galinski

https://scheerpost.com/2022/07/09/un-says-ukraine-forces-are-to-blame-for-the-nursing-home-attack-they-blamed-on-russians/



Dieses Bild von Maxar Technologies zeigt das angegriffene Pflegeheim in der östlichen Region Luhansk, Ukraine, am 13. Oktober 2021. (Satellitenbild ©2022 Maxar Technologies via AP)



Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge tragen die ukrainischen Streitkräfte einen großen Teil der Schuld an einem tödlichen Angriff auf ein Pflegeheim für ältere und behinderte Menschen.

UN sagt, dass die ukrainischen Streitkräfte an dem Angriff auf ein Pflegeheim beteiligt waren, den sie den Russen anlasteten

Von Richard Lardner und Beatrice Dupuy / The Associated Press

9. Juli 2022

Diese Geschichte ist Teil einer laufenden Untersuchung von The Associated Press und der PBS-Serie “Frontline”, zu der auch das interaktive Erlebnis “War Crimes Watch Ukraine” und eine kommende Dokumentation gehören.

WASHINGTON (AP) – Zwei Wochen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar stürmten russische Streitkräfte ein Pflegeheim in der östlichen Region Luhansk. Dutzende von älteren und behinderten Patienten, viele von ihnen bettlägerig, waren ohne Wasser und Strom eingeschlossen.

Bei dem Angriff am 11. März brach ein Feuer aus, das sich in der gesamten Einrichtung ausbreitete und die Menschen, die sich nicht bewegen konnten, ersticken ließ. Einige wenige Patienten und Mitarbeiter entkamen und flüchteten in einen nahe gelegenen Wald, wo sie nach einem 5 km langen Fußmarsch endlich Hilfe fanden.

In einem Krieg voller Grausamkeiten stach der Angriff auf das Pflegeheim in der Nähe des Dorfes Stara Krasnyanka durch seine Grausamkeit hervor. Die ukrainischen Behörden gaben den russischen Streitkräften die Schuld und beschuldigten sie, in einem brutalen und unprovozierten Angriff mehr als 50 schutzlose Zivilisten getötet zu haben.

Ein neuer UN-Bericht kommt jedoch zu dem Schluss, dass die ukrainischen Streitkräfte einen großen Teil der Schuld an den Geschehnissen in Stara Krasnjanka, das etwa 580 Kilometer südöstlich von Kiew liegt, tragen, vielleicht sogar den gleichen. Wenige Tage vor dem Angriff hatten ukrainische Soldaten in dem Pflegeheim Stellung bezogen und das Gebäude damit zur Zielscheibe gemacht.

Mindestens 22 der 71 Patienten überlebten den Angriff, doch die genaue Zahl der Toten ist nach Angaben der Vereinten Nationen noch nicht bekannt.

Der Bericht des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte kommt nicht zu dem Schluss, dass die ukrainischen Soldaten oder die russischen Truppen ein Kriegsverbrechen begangen haben. Der Kampf im Pflegeheim Stara Krasnyanka ist jedoch ein Beispiel für die Besorgnis des Menschenrechtsbüros über den möglichen Einsatz von “menschlichen Schutzschilden” zur Verhinderung militärischer Operationen in bestimmten Gebieten.

Die Folgen des Angriffs auf das Stara-Krasnjanka-Heim zeigen auch, wie schnell sowohl Russland als auch die Ukraine den Verlauf der Ereignisse vor Ort bestimmen – selbst wenn diese Ereignisse noch vom Nebel des Krieges umhüllt sind. Für die Ukraine ist es wichtig, im Kampf um die Herzen und Köpfe die Oberhand zu behalten, um den weiteren Zufluss von Milliarden von Dollar an westlicher militärischer und humanitärer Hilfe zu sichern.

Der häufig wahllose Beschuss von Wohnhäusern, Krankenhäusern, Schulen und Theatern durch Russland ist die Hauptursache für die Tausenden von zivilen Opfern des Krieges. Die Ukraine und ihre Verbündeten, darunter auch die Vereinigten Staaten, haben Moskau für die Toten und Verletzten gerügt und gefordert, dass die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden.

Aber auch die Ukraine muss sich an die internationalen Regeln auf dem Schlachtfeld halten. David Crane, ein ehemaliger Beamter des Verteidigungsministeriums und Veteran zahlreicher internationaler Untersuchungen von Kriegsverbrechen, sagte, die ukrainischen Streitkräfte hätten möglicherweise gegen die Gesetze des bewaffneten Konflikts verstoßen, indem sie die Bewohner und das Personal des Pflegeheims nicht evakuiert hätten.

“Die Grundregel lautet, dass Zivilisten nicht absichtlich angegriffen werden dürfen. Punkt. Aus welchem Grund auch immer”, sagte Crane. “Die Ukrainer haben diese Menschen in eine Situation gebracht, die eine Tötungszone war. Und das kann man nicht tun.”

Die Associated Press und die PBS-Serie “Frontline” haben unabhängig voneinander Hunderte von Angriffen in der Ukraine dokumentiert, die wahrscheinlich Kriegsverbrechen darstellen. Die überwiegende Mehrheit scheint von Russland begangen worden zu sein. Einige wenige, darunter die Zerstörung des Pflegeheims Stara Krasnyanka, deuten jedoch darauf hin, dass auch ukrainische Kämpfer dafür verantwortlich sind.

Die ersten Medienberichte über das Pflegeheim in Stara Krasnjanka spiegelten größtenteils Erklärungen ukrainischer Beamter wider, die mehr als eine Woche nach Ende der Kämpfe abgegeben wurden.

Serhij Haidai, der Gouverneur von Luhansk, erklärte am 20. März auf seinem Telegramm-Account, dass 56 Menschen “zynisch und absichtlich” von “russischen Besatzern” getötet worden seien, die “aus nächster Nähe aus einem Panzer geschossen” hätten. Das Büro der ukrainischen Generalstaatsanwältin, Iryna Venediktova, erklärte in einer am selben Tag veröffentlichten Erklärung, dass 56 ältere Menschen aufgrund der “verräterischen Handlungen” der russischen Streitkräfte und ihrer Verbündeten gestorben seien. In keiner der Erklärungen wurde erwähnt, ob ukrainische Soldaten das Heim vor Beginn der Kämpfe betreten hatten.

Serhiy Haidai, der Gouverneur von Luhansk, erklärte am 20. März auf seinem Telegramm-Konto, dass 56 Menschen “zynisch und absichtlich” von “russischen Besatzern” getötet worden seien, die “aus nächster Nähe aus einem Panzer geschossen” hätten. Das Büro der ukrainischen Generalstaatsanwältin, Iryna Venediktova, erklärte in einer am selben Tag veröffentlichten Erklärung, dass 56 ältere Menschen aufgrund der “verräterischen Handlungen” der russischen Streitkräfte und ihrer Verbündeten gestorben seien. In keiner der Erklärungen wurde erwähnt, ob ukrainische Soldaten das Heim vor Beginn der Kämpfe betreten hatten.

Die Regionalverwaltung von Luhansk, der Haidai vorsteht, reagierte nicht auf Bitten um Stellungnahme. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft teilte der Nachrichtenagentur AP am Freitag mit, dass ihre Abteilung in Luhansk weiterhin den “wahllosen Beschuss und die gewaltsame Verbringung von Personen” aus dem Pflegeheim durch Russland untersuche. Etwa 50 Patienten seien bei dem Angriff getötet worden, weniger als noch im März angegeben. Die Generalstaatsanwaltschaft ging nicht direkt auf den UN-Bericht ein, sagte aber, sie untersuche auch, ob ukrainische Truppen in dem Heim gewesen seien.

Die von Moskau unterstützten Separatisten kämpfen seit acht Jahren gegen die ukrainischen Streitkräfte im mehrheitlich russischsprachigen östlichen industriellen Kernland, dem Donbas, zu dem die Regionen Luhansk und Donezk gehören. Sie haben zwei unabhängige “Volksrepubliken” ausgerufen, die von Russland kurz vor Beginn des Krieges anerkannt wurden. Nach der Invasion kamen diese separatistischen Kämpfer unter russisches Kommando.

Viktoria Serdjukowa, die Menschenrechtsbeauftragte der Separatistenregierung von Luhansk, erklärte am 23. März, die ukrainischen Truppen seien für die Opfer im Pflegeheim verantwortlich. Die Bewohner seien von ukrainischen “Kämpfern” als Geiseln genommen worden, und viele von ihnen seien bei lebendigem Leib in einem Feuer verbrannt, das die ukrainischen Truppen auf ihrem Rückzug gelegt hätten, sagte sie.

Der UN-Bericht untersuchte Verstöße gegen die internationalen Menschenrechte, die seit dem Einmarsch Russlands am 24. Februar in der Ukraine begangen wurden. Der Angriff auf Stara Krasnyanka nimmt in dem 38-seitigen Bericht nur zwei Absätze ein. Obwohl dieser kurze Abschnitt kurz ist, handelt es sich um die detaillierteste und unabhängigste Untersuchung des Vorfalls, die bisher veröffentlicht wurde.

Der Abschnitt über Stara Krasnyanka basiert auf Augenzeugenberichten von Mitarbeitern, die den Angriff überlebt haben, und auf Informationen von Angehörigen der Bewohner, so ein UN-Beamter, der nicht befugt war, sich öffentlich zu äußern und unter der Bedingung der Anonymität sprach. Das Büro des Hochkommissars für Menschenrechte arbeite noch daran, den Fall vollständig zu dokumentieren, sagte der Beamte. Zu den noch offenen Fragen gehört, wie viele Menschen getötet wurden und wer sie waren.

Anfang März, so der UN-Bericht, “als sich die aktiven Feindseligkeiten dem Pflegeheim näherten”, forderte dessen Leitung wiederholt die örtlichen Behörden auf, die Bewohner zu evakuieren. Eine Evakuierung war jedoch nicht möglich, da man davon ausging, dass die ukrainischen Streitkräfte das umliegende Gebiet vermint und die Straßen blockiert hatten, heißt es in dem Bericht. Das Heim ist auf einem Hügel gebaut und liegt in der Nähe einer wichtigen Autobahn, was den Standort strategisch wichtig machte.

Am 7. März drangen ukrainische Soldaten in das Pflegeheim ein, so die UNO. Zwei Tage später kam es zu einem Schusswechsel” mit den von Moskau unterstützten Separatisten, wobei unklar ist, welche Seite zuerst das Feuer eröffnete”, heißt es in dem Bericht. Bei diesem ersten Schusswechsel wurden weder Mitarbeiter noch Bewohner verletzt.

Am 11. März hielten sich 71 Bewohner und 15 Mitarbeiter in dem Heim auf, das keinen Zugang zu Wasser und Strom hatte. An diesem Morgen griffen die Luhansker Separatisten, die von der UNO als “mit Russland verbundene bewaffnete Gruppen” bezeichnet wurden, mit schweren Waffen an, so der Bericht.

“Eine nicht näher bezeichnete Anzahl von Patienten und Mitarbeitern floh aus dem Haus in einen nahe gelegenen Wald und wurde schließlich von den separatistischen Kämpfern aufgegriffen, die ihnen Hilfe leisteten, so die UNO.

Ein Korrespondent des staatlichen Nachrichtensenders Russia-1 verschaffte sich nach den Kämpfen Zugang zu dem vom Krieg verwüsteten Heim und veröffentlichte im April ein Video auf seinem Telegram-Konto, in dem er die ukrainischen Soldaten beschuldigte, “hilflose alte Menschen” als menschliche Schutzschilde zu benutzen.

Der Korrespondent Nikolai Dolgachev wurde von einem Mann in das Gebäude begleitet, der in dem Video als Soldat der Luhansker Separatisten mit dem Rufnamen “Wolf” identifiziert wird. Auf dem Video ist zu sehen, wie stark das Gebäude innen und außen beschädigt ist. Eine Leiche liegt auf dem Boden. Die Nachrichtenagentur AP verifizierte, dass es sich bei dem Ort in dem von Dolgachev veröffentlichten Video um das Pflegeheim handelt, indem sie es mit anderen Videos und Fotos des Gebäudes verglich.

Dolgachev sagte, die ukrainischen Truppen hätten in dem Haus ein “Maschinengewehrnest” und eine Panzerabwehrwaffe aufgestellt. In dem Video bleibt er inmitten der Trümmer des Gebäudes stehen und stützt seine Hand auf die Panzerabwehrwaffe, die er fälschlicherweise als Tor bezeichnet. Bei der Tor handelt es sich um eine russische Boden-Luft-Rakete.

Ian Williams, Militärexperte am Center for Strategic and International Studies, hat sich das Video angesehen und erklärt, dass es sich bei der Waffe um eine RK-3 Corsar handelt, eine tragbare Panzerabwehrlenkwaffe ukrainischer Bauart.

Während sich die gegnerischen Seiten gegenseitig die Schuld an der Tragödie von Stara Krasnyanka zuschieben, ist es eine traurige Tatsache, dass ein Großteil des Krieges in der Ukraine in bewohnten Gebieten ausgetragen wird, was die Gefahr von Opfern unter der Zivilbevölkerung erhöht. Diese Todesopfer und Verletzten sind fast unvermeidlich, wenn die Zivilisten in die Schusslinie geraten.

“Die Russen sind die Bösen (in diesem Konflikt). Das ist ziemlich klar”, sagte Crane. “Aber jeder ist dem Gesetz und den Gesetzen des bewaffneten Konflikts verpflichtet.

Die Associated Press-Autorin Lynn Berry in Washington und die Fotografin Zoya Shu in Berlin haben zu diesem Bericht beigetragen. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...