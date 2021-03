Sehr interessant

‘Independent’ report claiming Uyghur genocide brought to you by sham university, neocon ideologues lobbying to ‘punish’ China | The Grayzone Throughout March 2021, headlines in corporate media outlets from CNN to The Guardian blared about the release of the “first independent report” to authoritatively determine that the Chinese government has violated “each and every act” of the United Nations convention against genocide, and therefore “bears State responsibility for committing genocide against the Uyghurs.”

Unabhängiger” Bericht, der einen Völkermord an den Uiguren behauptet, wird von einer Scheinuniversität und Neocon-Ideologen veröffentlicht, die China “bestrafen” wollen

Von Ajit Singh

17. März 2021

US-Medien feierten einen Bericht des Newlines Institute, der China des Völkermordes an den Uiguren beschuldigt, als eine “bahnbrechende” unabhängige Analyse. Ein Blick unter die Oberfläche entlarvt ihn als Regimewechsel-Propagandawerkzeug von interventionistischen Agenten an einer Scheinuniversität.

Während des gesamten März 2021 prangten Schlagzeilen in den Konzernmedien von CNN bis The Guardian über die Veröffentlichung des “ersten unabhängigen Berichts”, der autoritativ feststellt, dass die chinesische Regierung “jeden einzelnen Akt” der UN-Konvention gegen Völkermord verletzt hat und daher “die staatliche Verantwortung für die Begehung von Völkermord an den Uiguren trägt.”

Der Bericht, der am 8. März vom Newlines Institute for Strategy and Policy in Zusammenarbeit mit dem Raoul Wallenberg Centre for Human Rights veröffentlicht wurde, folgt auf eine Anschuldigung in letzter Minute, die im Januar von der scheidenden Trump-Administration erhoben wurde, zusammen mit ähnlichen Erklärungen des niederländischen und kanadischen Parlamentes. Er wurde kurz nach der Veröffentlichung eines bemerkenswert ähnlichen Berichts am 8. Februar veröffentlicht, der von dem von der US-Regierung unterstützten World Uyghur Congress in Auftrag gegeben wurde und in dem behauptet wird, dass es einen “glaubwürdigen Fall” gegen die chinesische Regierung wegen Völkermordes gibt.

CNN, The Guardian, AFP und die CBC feierten den Newlines-Bericht vom 8. März als “unabhängige Analyse” und “bahnbrechenden juristischen Bericht”, an dem “Dutzende von internationalen Experten” beteiligt waren. Samantha Power, die Kandidatin der Biden-Administration für die Leitung der US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID), warb ebenfalls für den Bericht: “Dieser Bericht zeigt, dass dies [Völkermord] genau das ist, was China mit den Uiguren macht”, erklärte die notorische humanitäre Interventionistin.

Die Autoren des Berichts haben darauf bestanden, dass sie “unparteiisch” sind und “keine wie auch immer geartete Vorgehensweise befürworten.” Aber ein genauerer Blick auf den Bericht und die Institutionen, die dahinter stehen, entlarvt die Behauptungen der Autoren von “Unabhängigkeit” und “Expertise” als eine eklatante Täuschung.

Tatsächlich forderte der Hauptautor des Berichts, Yonah Diamond, kürzlich die Biden-Administration auf, China einseitig zu konfrontieren” und zu bestrafen”, weil es angeblich Völkermord begangen hat, und die Sanktionen gegen das Land auszuweiten. In der Zwischenzeit haben die Think Tanks, die hinter dem Bericht stehen, inbrünstig dafür plädiert, dass der Westen China “bekämpft” und sanktioniert, und haben die US-Regime-Change-Politik gefördert, die auf Syrien, Venezuela, den Iran und Russland abzielt.

Eine Mehrheit der “Experten”-Unterzeichner des Berichts sind Mitglieder des Newlines Institute und des Wallenberg Centre. Andere sind Mitglieder der hawkishen Inter-Parliamentary Alliance on China, ehemalige Beamte des US-Außenministeriums und glühende Befürworter des US-Militärinterventionismus. Der Bericht stützt sich im Wesentlichen auf die “Expertise” des rechtsextremen evangelikalen Ideologen Adrian Zenz, dessen “Wissenschaft” über China sich als zutiefst fehlerhaft erwiesen hat, durchsetzt mit Unwahrheiten und unredlicher statistischer Manipulation.

Der Rückgriff auf die umfangreiche, aber nachweislich betrügerische Arbeit von Zenz ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass der Bericht von der Mutterorganisation des Newlines Institute, der Fairfax University of America (FXUA), finanziert wurde. Die FXUA ist eine in Ungnade gefallene Institution, die von den staatlichen Aufsichtsbehörden im Jahr 2019 geschlossen wurde, nachdem sie festgestellt hatte, dass ihre “Lehrer nicht qualifiziert waren, die ihnen zugewiesenen Kurse zu unterrichten”, die akademische Qualität “offenkundig mangelhaft” war und Plagiate “zügellos” waren und ignoriert wurden.

Nur wenige Tage bevor das Newlines Institute seinen “Experten”-Bericht veröffentlichte, in dem China des Völkermordes beschuldigt wurde, empfahl ein Beratungsgremium des US-Bildungsministeriums, die Anerkennung der FXUA zu beenden, was die Lizenz der Schule gefährdete.

Der “neue” Bericht käut alte, diskreditierte “Beweise” wieder

Der Newlines-Bericht präsentiert kein neues Material über die Lage der uigurischen Muslime in China. Stattdessen behauptet er, alle “verfügbaren Beweise” überprüft und “internationales Recht auf die Fakten vor Ort angewandt” zu haben.

Anstatt eine gründliche und umfassende Überprüfung der “verfügbaren Beweise” vorzunehmen, beschränkte der Bericht seine Untersuchung auf ein enges Spektrum an zutiefst fehlerhafter Pseudowissenschaft zusammen mit Berichten von durch die US-Regierung unterstützten Lobby-Fronten für die uigurische Separatistenbewegung im Exil. Auf dieser fehlerhaften Grundlage wendet der Bericht eine rechtliche Analyse in Bezug auf die UN-Völkermordkonvention an.

Newlines Bericht stützt sich vor allem auf die dubiosen Studien von Adrian Zenz, den Propagandasender der US-Regierung, Radio Free Asia, und Behauptungen des von den USA finanzierten separatistischen Netzwerks World Uyghur Congress. Diese drei Quellen machen mehr als ein Drittel der Referenzen aus, die verwendet werden, um die faktische Grundlage des Dokuments zu konstruieren, wobei Zenz die am stärksten herangezogene Quelle ist – er wird mehr als 50 Mal zitiert.

Ahmed Alwani ist der Gründer und Präsident des Newlines Institute. Alwani diente zuvor im Beirat für das Afrika-Kommando des US-Militärs (AFRICOM) und ist Vizepräsident des International Institute of Islamic Thought (IIIT); sein Vater, Taha Jabir Al-Alwani war einer der Gründer des IIIT.

Das Newlines Institute hat kürzlich Schritte unternommen, um Gerüchten über die Verbindungen des IIIT zur Muslimbruderschaft entgegenzuwirken. In einer internen E-Mail, die The Grayzone erhielt, datiert vom 17. November 2020, sprach Newlines-Direktor Hassan Hassan die “Anschuldigung” gegen das damalige Center for Global Policy an. Hassan schrieb, dass zwar eine andere “ältere Einrichtung” von IIIT finanziert wurde, “die aktuelle aber keine Beziehung zu IIIT hat.” Hassan versuchte, Bedenken zu beschwichtigen, indem er Alwanis Verbindung zum IIIT herunterspielte und behauptete, dass Alwani nach dem Tod seines Vaters im Jahr 2018 “das International Institute for Islamic Thought als Vizepräsident als eine Art Vermächtnis geerbt hat”.

Newlines Institute wird von einer in Ungnade gefallenen Schein-“Universität” beaufsichtigt

Das Newlines Institute ist ein Zweig einer in Ungnade gefallenen Bildungseinrichtung, die wiederholt gegen staatliche Bildungsstandards verstoßen hat, was weitere Fragen über die Qualität der Arbeit der Denkfabrik aufwirft.

Die Mutterinstitution des Newlines Institute ist die Fairfax University of America (FXUA), eine Schule, die ebenfalls von Alwani gegründet und geleitet wird und früher als Virginia International University bekannt war. Die FXUA ist eine private Universität in Fairfax, Virginia. Gegründet 1998, war die kurze Erfolgsgeschichte der FXUA von zahlreichen akademischen Skandalen und Bemühungen der staatlichen Aufsichtsbehörden, die Institution zu schließen, durchsetzt.

Im Jahr 2019 leitete der State Council of Higher Education für Virginia ein Verfahren ein, um die Betriebserlaubnis der FXUA (damals bekannt als Virginia International University) zu widerrufen. Der Schritt kam, nachdem die staatlichen Aufsichtsbehörden eine weit verbreitete Nichteinhaltung der staatlichen Bildungsstandards festgestellt hatten.

Nach Angaben der Richmond Times-Dispatch stellten die Prüfer fest, dass “die Lehrer nicht qualifiziert waren, die ihnen zugewiesenen Kurse zu unterrichten”, die akademische Qualität und der Inhalt der Klassen “offensichtlich mangelhaft” waren und die Arbeiten der Studenten durch “zügelloses Plagiat” gekennzeichnet waren, das nicht geahndet wurde.

“Unqualifizierte Studenten reichen regelmäßig plagiierte oder minderwertige Arbeiten ein; die Fakultät drückt ein Auge zu und senkt die Benotungsstandards (vielleicht um zu vermeiden, dass eine ganze Klasse durchfällt); und die Administratoren überwachen nicht effektiv die Qualität der Online-Ausbildung, die angeboten wird”, so die Prüfung.

“Dass solche minderwertigen Kursarbeiten fortgesetzt werden konnten, ohne dass es Beschwerden von Studenten, Dozenten oder Administratoren gab, wirft Bedenken über den Zweck der Ausbildung an der VIU [Virginia International University] auf.” Übersetzt mit Deepl.com

