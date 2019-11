The Palestine Question in Europe Eventbrite – Middle East Monitor & EuroPal Forum presents The Palestine Question in Europe – Saturday, 23 November 2019 at TBC , London, England. Find event and registration information.

Unbedingt vormerken:

Eine eintägige Konferenz, die sich mit der palästinensisch-israelischen Frage aus der Sicht Europas beschäftigt. Middleeastmonitor

Die in Partnerschaft mit dem EuroPal-Forum organisierte Konferenz wird einige der weltweit führenden Experten zu diesem Thema zusammenbringen, um Fragen im Zusammenhang mit der Außenpolitik der EU zu diskutieren und ihren Erfolg im Laufe der Jahre zu bewerten.

Auf der Konferenz wird diskutiert: Der Standpunkt der EU zu den wichtigsten Fragen (Siedlungen; Flüchtlinge; Grenzen, Jerusalem) im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt; Kennzeichnung von Siedlungsprodukten als Fallstudie über die Wirksamkeit der EU-Politik gegenüber Israel und Palästina; der Anstieg der Rechtspolitik und ihre Auswirkungen auf die Israel-Palästina-Frage; die Auswirkungen von Brexit auf die palästinensische Lobbyarbeit; die Debatte über die Kritik an Israel und die Bewertung der Auswirkungen der zum Schweigen gebrachten Diskussion über Palästina.

Die Expertengruppe wird auch eine Bewertung der proisraelischen Lobbygruppen in Europa vornehmen und diese mit Lobbykampagnen für die palästinensischen Menschenrechte vergleichen. Sie werden die Stärken und Schwächen der palästinensischen Gruppen bewerten und Ideen zur Verbesserung ihrer Wirksamkeit vorschlagen.

Die Türen öffnen sich um 9.30 Uhr für einen Start um 10 Uhr. Mittagessen und Erfrischungen werden den ganzen Tag über angeboten.

Der Veranstaltungsort befindet sich in der Nähe des Russell Square, London. Alle Details werden Ihnen 2 Tage vor der Veranstaltung per E-Mail zugesandt.

Zu den Referenten gehören:

Professor Ilan Pappé

Professor an der University of Exeter, ehemals Senior Dozent für Politikwissenschaft an der University of Haifa

Ben Jamal

Direktor der Palästinensischen Solidaritätskampagne für Palästina

Dr. Sharri Plonski

Dozent für Internationale Politik an der Queen Mary, University of London

Professor Neve Gordon

Professor für Völkerrecht an der Queen Mary University of London

Dr. Catherine Charrett

Dozent für Internationale Politik an der University of Westminster

Dr. Atef Alshaer

Dozent für arabische Literatur und Nahostpolitik an der University of Westminster

Hugh Lovatt

Politischer Mitarbeiter des Nahost- und Nordafrika-Programms beim Europäischen Rat für Außenbeziehungen (ECFR)

Dr. Dimitris Bouris

Assistenzprofessor, Institut für Politikwissenschaft, Universität Amsterdam

David Cronin

Irischer Journalist und politischer Aktivist, derzeit Mitherausgeber der Electronic Intifada.

FAQs

Wie kann ich den Organisator bei Fragen kontaktieren?

Bitte senden Sie uns eine E-Mail an events@memonitor.org.uk, oder rufen Sie uns an unter +44 (0)20 8838 0231.

Muss ich mein gedrucktes Ticket zur Veranstaltung mitbringen?

Nein! Es wäre hilfreich, wenn Sie ein gedrucktes Ticket mitbringen oder uns die Ticketbestätigung auf Ihrem Handy zeigen würden, aber wir können Sie trotzdem ohne diese eintragen – wir benötigen nur den Namen, der bei der Registrierung verwendet wird!

Wird die Veranstaltung live übertragen?

Leider nicht. Wir werden jedoch während der Veranstaltung Ausschnitte auf unseren Facebook-, Instagram- und Twitter-Seiten sowie Live-Blogging auf unserer Website durch die Veranstaltung teilen.

Bitte beachten Sie: Die Veranstaltung wird von uns und externen Medienpartnern gefilmt und fotografiert. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Bild von Middle East Monitor, Europal und unseren Medienpartnern für die Ausstrahlung und Vermarktung verwendet wird.

