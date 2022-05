“OAS Das Ministerium für Kolonien” (Fidel Castro)

Biden wird im Juni Gastgeber des Gipfels der Amerikas sein, wo er hofft, Washingtons Hegemonie über die Region zu vertiefen, schreibt Vijay Prashad.

Und dann war da kein Imperium

Von Vijay Prashad

Tricontinental: Institut für Sozialforschung

27. Mai 2022

Das Imperium leugnet seine eigene Existenz. Es existiert nicht als Imperium, sondern nur als Wohltat, mit der Mission, Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung in der Welt zu verbreiten.

Diese Perspektive bedeutet jedoch weder in Havanna noch in Caracas etwas, wo “Menschenrechte” gleichbedeutend sind mit Regimewechsel und wo “nachhaltige Entwicklung” gleichbedeutend ist mit der Erdrosselung der Bevölkerung durch Sanktionen und Blockaden. Es ist die Sichtweise der Opfer des Imperiums, die Klarheit schafft.

US-Präsident Joe Biden wird im Juni Gastgeber des Gipfels der Amerikas sein, auf dem er die Hegemonie Washingtons über den amerikanischen Kontinent auszubauen hofft.

Die Regierung der Vereinigten Staaten ist sich darüber im Klaren, dass sich ihr Hegemonieprojekt in einer existenziellen Krise befindet, die durch die Schwächen des politischen Systems und der Wirtschaft der USA verursacht wird, da nur begrenzte Mittel für Investitionen im eigenen Land, geschweige denn für den Rest der Welt, zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig sieht sich die US-Hegemonie einer ernsthaften Herausforderung durch China gegenüber, dessen “Belt and Road”-Initiative in weiten Teilen Lateinamerikas und der Karibik als Alternative zur Sparpolitik des Internationalen Währungsfonds gesehen wird.

Anstatt die chinesischen Investitionen zu unterstützen, sind die USA bestrebt, China mit allen Mitteln daran zu hindern, sich in den Ländern des amerikanischen Kontinents zu engagieren. Entlang dieser Achse haben die USA die Monroe-Doktrin wiederbelebt. Diese Politik, die im nächsten Jahr zweihundert Jahre alt wird, besagt, dass der amerikanische Kontinent der Herrschaftsbereich der Vereinigten Staaten, ihre “Einflusssphäre” und ihr “Hinterhof” ist (obwohl Biden versucht hat, die Region als “Vorgarten” der USA zu bezeichnen).

Gemeinsam mit der Internationalen Versammlung der Völker haben wir einen roten Alarm zu zwei Instrumenten der US-Macht – der Organisation Amerikanischer Staaten und dem Amerika-Gipfel – sowie zu den Herausforderungen, denen sich die USA gegenübersehen, wenn sie versuchen, ihre Hegemonie in der Region durchzusetzen, entwickelt. Der rote Alarm ist unten abgebildet und steht hier als PDF zur Verfügung. Bitte lesen Sie ihn, diskutieren Sie ihn und teilen Sie ihn.

Was ist die OAS?

Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) wurde 1948 in Bogotá, Kolumbien, von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten gegründet. Obwohl sich die OAS-Charta auf die Rhetorik des Multilateralismus und der Zusammenarbeit beruft, wurde sie als Instrument zur Bekämpfung des Kommunismus in der Hemisphäre und zur Durchsetzung der US-Agenda in den Ländern des amerikanischen Kontinents eingesetzt.

Etwa die Hälfte der Mittel für die OAS und 80 Prozent der Mittel für die Interamerikanische Menschenrechtskommission (IACHR), ein autonomes Organ der OAS, kommen aus den USA. Es ist erwähnenswert, dass die USA – obwohl sie den größten Teil ihres Budgets bereitstellen – keinen einzigen Vertrag der IACHR ratifiziert haben.

Die OAS zeigte ihr wahres Gesicht nach der kubanischen Revolution (1959). Auf einer Tagung in Punta del Este, Uruguay, im Jahr 1962 wurde Kuba – ein Gründungsmitglied der OAS – ausgeschlossen. In der Erklärung des Treffens hieß es, dass “die Prinzipien des Kommunismus mit den Prinzipien des interamerikanischen Systems unvereinbar sind”. Daraufhin nannte Fidel Castro die OAS das “US-Ministerium für Kolonien”.

Die OAS richtete 1962 den Besonderen Beratenden Ausschuss für Sicherheit gegen die subversiven Aktionen des internationalen Kommunismus ein, um den Eliten in Amerika – angeführt von den USA – zu ermöglichen, mit allen Mitteln gegen Volksbewegungen der Arbeiterklasse und der Bauernschaft vorzugehen.

Die OAS hat dem US-Geheimdienst Central Intelligence Agency (CIA) diplomatische und politische Rückendeckung gegeben, als er sich am Sturz von Regierungen beteiligte, die versuchten, ihre legitime Souveränität auszuüben – eine Souveränität, die die OAS-Charta zu garantieren vorgibt. Dies reicht von der Ausweisung Kubas durch die OAS im Jahr 1962 über die Inszenierung von Staatsstreichen in Honduras (2009) und Bolivien (2019) bis hin zu den wiederholten Versuchen, die Regierungen von Nicaragua und Venezuela zu stürzen, und der anhaltenden Einmischung in Haiti.

Seit 1962 hat die OAS offen an der Seite der US-Regierung gehandelt, um Länder ohne eine Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu sanktionieren, was diese Sanktionen illegal macht. Damit hat sie regelmäßig gegen den “Grundsatz der Nichteinmischung” in ihrer eigenen Charta verstoßen, der “Waffengewalt, aber auch jede andere Form der Einmischung oder versuchten Bedrohung der Persönlichkeit des Staates oder seiner politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Elemente” verbietet (Kapitel 1, Artikel 2, Abschnitt b und Kapitel IV, Artikel 19).

Diego Rivera, Mexiko, “Liberación del Peón” oder “Befreiung des Peon”, 1931.

CELAC

Venezuela hat unter der Führung von Präsident Hugo Chávez in den frühen 2000er Jahren einen Prozess zum Aufbau neuer regionaler Institutionen außerhalb der Kontrolle der USA eingeleitet. In diesem Zeitraum wurden drei wichtige Plattformen geschaffen: 1) die Bolivarische Allianz für die Völker Unseres Amerikas (ALBA) im Jahr 2004, 2) die Union Südamerikanischer Nationen (UNASUR) im Jahr 2004 und 3) die Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC) im Jahr 2010.

Diese Plattformen schufen zwischenstaatliche Verbindungen in ganz Amerika, einschließlich Gipfeltreffen zu Fragen von regionaler Bedeutung und technischer Einrichtungen zur Förderung des grenzüberschreitenden Handels und kultureller Interaktionen. Jede dieser Plattformen wurde von den Vereinigten Staaten bedroht. Da die Regierungen in der Region politisch schwanken, hat ihr Engagement für diese Plattformen entweder zugenommen (je linker sie waren) oder abgenommen (je mehr sie sich den Vereinigten Staaten untergeordnet haben).

Auf dem sechsten CELAC-Gipfel in Mexiko-Stadt im Jahr 2021 schlug Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador vor, die OAS aufzulösen und die CELAC beim Aufbau einer multilateralen Organisation nach dem Vorbild der Europäischen Union zu unterstützen, um regionale Konflikte zu lösen, Handelspartnerschaften aufzubauen und die Einheit der Amerikas zu fördern.

Tessa Mars, Haiti, “Ohne Titel”, Serie Praying for the visa, 2019.

Was ist der Gipfel der Amerikas?

Nach dem Zusammenbruch der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) versuchten die Vereinigten Staaten, die Welt zu beherrschen, indem sie ihre militärische Macht einsetzten, um jeden Staat zu disziplinieren, der ihre Hegemonie nicht akzeptierte (wie in Panama 1989 und Irak 1991), und indem sie ihre wirtschaftliche Macht durch die 1994 gegründete Welthandelsorganisation institutionalisierten.

Die USA riefen die OAS-Mitgliedsstaaten 1994 nach Miami zum ersten Gipfeltreffen der Amerikas, dessen Leitung anschließend der OAS übertragen wurde. Das Gipfeltreffen findet seither alle paar Jahre statt, um “gemeinsame politische Themen zu erörtern, gemeinsame Werte zu bekräftigen und sich zu konzertierten Aktionen auf nationaler und regionaler Ebene zu verpflichten”.

Trotz ihrer Vormachtstellung in der OAS ist es den USA nie gelungen, ihre Agenda auf diesen Gipfeltreffen vollständig durchzusetzen. Auf dem dritten Gipfeltreffen in Quebec City (2001) und dem vierten Gipfeltreffen in Mar del Plata (2005) veranstalteten Volksbewegungen große Gegenproteste; in Mar del Plata führte Venezuelas Präsident Hugo Chávez eine Massendemonstration an, die zum Scheitern des von den USA auferlegten Abkommens über die Amerikanische Freihandelszone führte.

Der fünfte und sechste Gipfel in Port of Spain (2009) und Cartagena (2012) wurden zu einem Schlachtfeld für die Debatte über die US-Blockade gegen Kuba und dessen Ausschluss aus der OAS. Aufgrund des immensen Drucks der OAS-Mitgliedstaaten wurde Kuba gegen den Willen der Vereinigten Staaten zum siebten und achten Gipfel in Panama City (2015) und Lima (2018) eingeladen.

Zum neunten Gipfeltreffen, das im Juni 2022 in Los Angeles stattfinden soll, haben die Vereinigten Staaten jedoch weder Kuba noch Nicaragua oder Venezuela eingeladen.

Mehrere Länder – darunter Bolivien und Mexiko – haben erklärt, dass sie nicht an dem Treffen teilnehmen werden, wenn nicht alle 35 Länder Amerikas anwesend sind. Vom 8. bis 10. Juni wird eine Reihe fortschrittlicher Organisationen einen Volksgipfel als Gegenveranstaltung zum OAS-Gipfel veranstalten, um den Stimmen aller Völker Amerikas Gehör zu verschaffen.

Im Jahr 2010 veröffentlichte der Dichter Derek Walcott (1930-2017) “The Lost Empire”, eine Hommage an die Karibik und insbesondere an seine eigene Insel St. Lucia, als sich der britische Imperialismus zurückzog.

Walcott wuchs mit der wirtschaftlichen und kulturellen Erstickung auf, die der Kolonialismus mit sich brachte, mit der Hässlichkeit des Gefühls, minderwertig zu sein, und mit dem Elend der Armut, die damit einherging. Jahre später schrieb Walcott, als er über den Jubel über den Rückzug der britischen Herrschaft nachdachte:

Und dann gab es auf einmal kein Empire mehr.

Seine Siege waren Luft, seine Herrschaften Schmutz:

Birma, Kanada, Ägypten, Afrika, Indien, der Sudan.

Die Landkarte, die ihren Fleck auf das Hemd eines Schuljungen gesickert hatte

wie rote Tinte auf ein Löschblatt, Schlachten, lange Belagerungen.

Dhows und Feluken, Bergstationen, Außenposten, Flaggen

flatterten in der Dämmerung, ihre goldene Ägide

erlosch mit der Sonne, der letzte Schimmer auf einem großen Felsen,

Mit tigeräugigen Sikhs mit Turbanen, Wimpeln des Raj

zu einem schluchzenden Signalhorn.

Die Sonne geht über dem Imperialismus unter, während wir langsam und behutsam in eine Welt eintreten, die nach sinnvoller Gleichheit und nicht nach Unterordnung strebt. “Dieser kleine Ort”, schreibt Walcott über Saint Lucia, “bringt nichts als Schönheit hervor”. Das würde für die ganze Welt gelten, wenn wir unsere lange, moderne Geschichte von Schlachten und Belagerungen, Kriegsschiffen und Atomwaffen hinter uns lassen könnten. Übersetzt mit Deepl.com

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist. Er ist Stipendiat und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Sein neuestes Buch ist Washington Bullets, mit einer Einführung von Evo Morales Ayma.

Dieser Artikel stammt von Tricontinental: Institut für Sozialforschung.

