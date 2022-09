“Unfähig und ein bisschen kriminell” – MEP Sonneborn übt scharfe Kritik an von der Leyen Martin Sonneborn

Kurz- Kommentar vom Hochblauen

von Evelyn Hecht-Galinski

Martin Sonneborn hat in 60 Sekunden mehr gesagt, als Frau v.d. Leyen in ihrer “faschistoiden” Pathos Rede in 60 Minuten. Diese Grundsatzrede, war grundsätzlich so empörend, dass ich mich sehr gewundert habe, dass Proteste, ja Tumulte ausblieben. Mit ihrem “Slava Ukraini” Gruß hat sie nicht nur eine Rote Linie überschritten, sondern sich mit der Benutzung dieses von den Bandera Faschisten und OUN Ideologen, verbrannten Grußes, die nicht nur mit den Nazis kollaborierten, sondern auch an schweren Kriegsverbrechen und Pogromen gegen die jüdische Zivilbevölkerung beteiligt waren, völlig von der europäischen Friedens Ideologie, sollte es diese je gegeben haben, verabschiedet. Schlimm genug, dass dieser “Fascho Gruß” seit dem von den USA gesponserten ( etwa 45 Millionen US-Dollar) der neue Propaganda Slogan wurde. Aber dass eine EU-Kommissionspräsidentin sich so einseitig mit der faschistischen und korrupten Ukraine verbrüdert, ist ein Skandal. So blau-gelb der Dress , so einstudiert die Rede und so ekelhaft die Ukraine Verehrung, diese Rede hat Europa grundsätzlich bewiesen, dass es sich auf einem falschen und gefährlichen Kriegsweg bewegt. Mit welcher Häme die Präsidentin, über Russland sprach, war skandalös. Diese Frau war schon als deutsche “Kriegsministerin” eine Gefahr.

Mir stellt sich noch eine Frage, wieso wird sich in Sachen documenta15 eigentlich wegen Israel-Kritik, vermeintlichen Antisemitismus aufgeregt und ausländische Künstler Kollektive mit Hass übersät, weil sie in ihren Kunstobjekten die Wahrheit, die traurige Realität in Palästina und den zionistischen Kolonialismus des “jüdischen Apartheidstaates” darstellen? Warum regt sich niemand darüber auf, dass ein deutscher Bundeskanzler einen völkerrechtsbrechenden Besatzungs-Staat Israel unterstützt? Es ist diese Scheinheiligkeit die so wütend macht.

“Unfähig und ein bisschen kriminell” – MEP Sonneborn übt scharfe Kritik an von der Leyen Martin Sonneborn

Hohe Energiepreise setzen Wirtschaft und Verbrauchern zu. Wie soll die EU durch die nächsten Monate kommen? Am Mittwoch gab die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Antworten und stellte sich anschließend den Parlamentsmitgliedern. Martin Sonneborn, Vorsitzender von Die Partei und fraktionsloses Mitglied des Europäischen Parlaments, nutzte seine 60-sekündige Redezeit, um auf etwaige Missstände hinzuweisen.

https://www.youtube.com/watch?v=n5W8DBCCRc0

“Als Sie Ihren Dienst hier antraten, dachte ich, …” – Sonneborn wendet sich an die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen – “… Sie seien lediglich unfähig und ein bisschen kriminell, inzwischen weiß ich, dass Sie auch beeindruckend moralfrei sind.” “Um uns von einem Gaslieferanten zu lösen, der einen brutalen Angriffskrieg führt – Putin – haben Sie uns einen gesucht, der einen brutalen Angriffskrieg führt – Alijew [Präsident Aserbaidschans].” Auch wenn die meisten deutschen Medien schweigen würden, habe das von der EU als vertrauenswürdiger Partner eingestufte Aserbaidschan das demokratische Armenien überfallen, prangert Sonneborn an und schließt: “Mir fällt zur EU nichts mehr ein, außer: Wir sollten Europa nicht den ‘Leyen’ überlassen.”

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...