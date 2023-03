Menschenrechte

von Thomas Röper

2. März 2023

Der ungarische Außenminister hat erneut gegen die Unterdrückung der ethnischen Minderheiten in der Ukraine protestiert und gefordert, die Minderheitenrechte wiederherzustellen, wie sie bis zum Maidan 2014 gegolten haben.

Nach dem Maidan-Putsch sind in der Ukraine nazistische Regierungen an die Macht gekommen, die dem Beispiel ihrer großen Vorbilder aus Deutschland folgend in den Jahren darauf die Rechte der ethnischen Minderheiten Schritt für Schritt immer weiter eingeschränkt haben. Dass die Kiewer Regierung die nationalen Minderheiten brutal unterdrückt und zwangsweise ukrainisieren will, wird im Westen jedoch als russische Propaganda bezeichnet. Damit dieses Bild bestehen bleibt, verschweigen die westlichen Medien, dass auch andere Länder als Russland ständig in Kiew dagegen protestieren, wie die Ukraine ethnische Minderheiten unterdrückt.

Nun gab es einen erneuten Protest Ungarns, über den die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet hat und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Ungarn will die Rechte für nationale Minderheiten in der Ukraine aus der Zeit vor 2015 wiederherstellen

Laut dem ungarischen Außenminister Peter Szijjártó gehören Minderheitenrechte zu den grundlegenden Menschenrechten

Ungarn möchte, dass die Ukraine den nationalen Minderheiten die Rechte aus der Zeit vor 2015 zurückgibt. Das sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjártó am Mittwoch auf der Abrüstungskonferenz in Genf.

„Wir beobachten ständige systematische Verletzungen der Minderheitenrechte in der Ukraine. Seit 2014 hat eine Reihe von Gesetzen, die vom ukrainischen Parlament verabschiedet wurden, zur Verletzung der Rechte der ungarischen Gemeinschaft geführt. Jetzt ist die Situation inakzeptabel geworden <…>. Wir sind der Meinung, dass die Rechte von Minderheiten zu den grundlegenden Menschenrechten gehören. Und wir fordern die ukrainische Regierung auf, der ukrainischen Minderheit die Rechte zurückzugeben, die sie vor 2015 hatte“, sagte Szijjártó.

„Der Unterricht in den Minderheitensprachen wird ab der 4. Klasse auf 20 Prozent gekürzt. Es wird unmöglich, eine Universität in einer Minderheitensprache zu besuchen und die Universitäten können die Unterrichtssprache nicht wählen. Wir können auch nicht akzeptieren, dass eine Reihe von ungarischen Direktoren und Lehrern entlassen worden sind“, sagte der Außenminister weiter. Weiterlesen im anti-spiegel.ru