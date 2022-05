Widerstand wird zur Pflicht gegen illegale zionistische Besatzung

West Bank restiveness a sign of changing times As Palestinians commemorate the 74th anniversary of their forced displacement, the Nakba of 1947-49, it is clear that a new spirit of resistance is emerging in Palestine after years of stagnation. In the past two months, politically motivated Palestinian attacks against Israelis have increased, resulting in the killing of 18.

Bild: The spirit of Palestinian resistance is resurgent even as the Israeli military tries to crack down on growing dissent across the occupied West Bank Mamoun Wazwaz APA images

Unruhe im Westjordanland ist ein Zeichen für den Wandel der Zeit

von Ahmed Abu Artema

27. Mai 2022

Während die Palästinenser den 74. Jahrestag ihrer Zwangsumsiedlung, der Nakba von 1947-49, begehen, wird deutlich, dass in Palästina nach Jahren der Stagnation ein neuer Widerstandsgeist entsteht.

In den vergangenen zwei Monaten haben politisch motivierte palästinensische Angriffe auf Israelis zugenommen, bei denen 18 Menschen getötet wurden. Dies ist eine noch nie dagewesene Zahl seit dem Ende der zweiten Intifada im Jahr 2005.

Am 7. April war die Szene in der Dizengoff-Straße in Tel Aviv eine große Herausforderung für das israelische Sicherheitsestablishment, die so weit ging, dass der ehemalige Verteidigungsminister Shaul Mofaz sogar erklärte, Israel habe den Kampf um die öffentliche “Aufmerksamkeit” verloren.

In dieser Nacht drang ein junger Mann, der als Raad Fathi Hazem aus dem Flüchtlingslager Dschenin identifiziert wurde, nach Tel Aviv ein und verschaffte sich eine Waffe. Er griff eine Bar an und tötete zwei Israelis. Ein dritter erlag später seinen Wunden. Die Operation verursachte ein völliges Chaos in der Stadt. Rund 1.000 Sicherheitskräfte wurden mobilisiert, darunter auch “Elite”-Einheiten, und 100 Straßensperren wurden errichtet, während Hunderte von Israelis auf die Straße rannten, um einem palästinensischen Kämpfer zu entkommen. Die Verfolgung dauerte insgesamt mehrere Stunden in der Nacht, bevor die Soldaten ihn töteten.

Am 5. Mai verübten zwei Jugendliche, Asaad al-Rifai, 19, und Subhi Sbeihat, 20, einen neuen Anschlag in Elad bei Tel Aviv, bei dem drei Israelis getötet wurden. Die beiden Jugendlichen lebten im Dorf Romana im Gouvernement Jenin.



Weigerung, sich zu ergeben . Als Fathi Hazem die Nachricht vom Tod seines Sohnes hörte, stellte er sich in die Menge der Trauernden, die ihm ihr Beileid aussprachen. Er sprach in Worten, die von Geduld und Revolution geprägt waren, und sagte, er sei stolz auf seinen Sohn. Und er bat Gott, ihn zu einem der ersten zu machen, die nach der Befreiung in der Al-Aqsa-Moschee beten.

Der ältere Hazem war ein ehemaliger Offizier des Sicherheitsdienstes der Palästinensischen Autonomiebehörde. Da er sonst für die Koordination mit dem israelischen Militär ausgebildet wurde, waren seine Worte ein deutlicher Hinweis darauf, wie sich die Kultur des Widerstands unter den Palästinensern verbreitet hat. Es handelt sich dabei nicht um ein Phänomen, das einer bestimmten Gruppe vorbehalten ist.



Die israelischen Besatzungstruppen eilten zum Lager Jenin, um ihn zu verhaften, was einer langjährigen Praxis der kollektiven Bestrafung entspricht, die sich gegen die Familien von Straftätern richtet, indem entweder Verwandte verhaftet oder ihre Häuser zerstört werden oder beides. Oft geschieht dies, ohne dass die Soldaten auf Widerstand stoßen.

Doch dieses Mal war etwas anders. Der Vater von Hazem kündigte an, dass er sich nicht ergeben würde. Dem israelischen Militär gelang es nicht, ihn festzunehmen, weil sich bewaffnete Palästinenser im Lager aufhielten. Er ist bis heute frei, auch wenn ein weiterer Sohn, Hamem, am Dienstag verhaftet wurde.

Dies ist eine ungewöhnliche Situation im Westjordanland, wo die Sicherheitskoordination zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde und Israel normalerweise sicherstellt, dass die israelischen Truppen freie Bahn für ihre Ziele haben.

In den letzten Wochen hat das israelische Militär mehrmals versucht, das Lager Jenin zu stürmen. Bei einem dieser Angriffe töteten sie die Al Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh und lösten damit weltweite Empörung aus. Am darauffolgenden Freitag versuchten es die Truppen erneut, doch dieses Mal gelang es dem palästinensischen Widerstand, einen erfahrenen israelischen Soldaten zu töten.



Eine veränderte Sicherheitslage – Die zahlreichen Versuche Israels, das Flüchtlingslager Dschenin zu stürmen, sind ein Zeichen für das Ausmaß seiner Demütigung angesichts des zunehmenden Widerstands der Palästinenser im Westjordanland sowie für seine wachsende Besorgnis über die veränderte Sicherheitslage.

In den letzten 20 Jahren hat Israel große Anstrengungen unternommen, um den Widerstand im Westjordanland zu zerschlagen. Im Jahr 2002 führte Israel zu diesem Zweck die “Operation Defensivschild” durch. Während dieser Operation tötete Israel Hunderte von Widerstandskämpfern, verhaftete Tausende und untergrub die militärische Infrastruktur der palästinensischen Gruppierungen im Westjordanland, indem es die Arena von Kämpfern und Waffen leerte. Es errichtete sogar eine Trennmauer, um den Widerstand daran zu hindern, Anschläge in den 1948 besetzten Gebieten zu verüben – und einige nach 1967 errichtete Siedlungen im Westjordanland. Die Palästinenser sind sich darüber im Klaren, dass die Mauer weit mehr als eine Sicherheitsmaßnahme ist, sondern eine israelische Landnahme.

Das israelische Militär war jedoch nicht der einzige Akteur, der mit Nachdruck darauf drängte, den Widerstand im Westjordanland auszuschalten. Vielmehr wurde dieser Versuch Israels von der US-Regierung und der Palästinensischen Autonomiebehörde unterstützt, insbesondere nach dem Tod des ehemaligen Präsidenten Jassir Arafat und dem politischen Aufstieg des derzeitigen Führers der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas im Jahr 2005.



Abbas hat wiederholt erklärt, dass er den bewaffneten Kampf gegen Israel ablehnt.

Als Abbas 2005 die Präsidentschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde übernahm, stellten die Vereinigten Staaten in Ramallah ein Sicherheitsteam unter der Leitung des amerikanischen Generals Keith Dayton auf. Ziel war es, die palästinensischen Sicherheitsdienste zu “reformieren”. Der Dayton-Plan wurde von der US-Regierung und dem Kongress großzügig unterstützt. In einer Rede vor dem Washingtoner Institut für Nahostpolitik im Jahr 2009 fasste Dayton seine Mission als Schaffung einer bewaffneten Truppe zusammen, die sich nicht der Besatzung entgegenstellen sollte, sondern “neue Männer …, die helfen werden, einen neuen Staat zu schaffen”.



Das hing natürlich vollständig von den Fortschritten auf dem Weg zu einem Staat ab. Doch solche Fortschritte wurden nicht gemacht. Stattdessen wurden die von Dayton ausgebildeten Sicherheitsdienste der Palästinensischen Autonomiebehörde damit beauftragt, diejenigen zu verhaften und manchmal zu töten, die verdächtigt wurden, Widerstandshandlungen durchzuführen.



Mit anderen Worten, sie unterstützten lediglich Israels Kontrolle über das besetzte Westjordanland. Israel seinerseits verschärfte seine Verhaftungskampagnen gegen jeden Aktivisten oder Anführer, der im Verdacht stand, die Palästinenser im Westjordanland inspirieren zu können.



Kollaboration – Diese sicherheitspolitischen Maßnahmen Israels, der Palästinensischen Autonomiebehörde und General Dayton führten zu einem spürbaren Rückgang der Widerstandsaktivitäten gegen die israelische Besatzung.

Die israelischen Verstöße gegen das Völkerrecht zur Festigung der Besatzung und die Angriffe auf die Würde der Palästinenser gingen jedoch nicht in gleichem Maße zurück.

Der Bau von Siedlungen wurde fortgesetzt, die Zahl der Kontrollpunkte wuchs, die israelischen Militäroperationen gingen ungehindert weiter, und das Westjordanland wurde zu einer Ansammlung von getrennten, bantustanähnlichen Enklaven mit wenig Entwicklungsmöglichkeiten und ohne Aussicht auf irgendeine Art von Staatlichkeit.

Viele Jahre vergingen, ohne dass sich im besetzten Westjordanland ein nachhaltiger Widerstand regte. Doch nach 20 Jahren intensiver systematischer Angriffe scheint der Widerstandsgeist des palästinensischen Volkes nun wieder zuzunehmen.

Es ist bemerkenswert, dass die meisten Täter der erneuten Widerstandsattacken junge Palästinenser sind, die nach der Unterzeichnung des Osloer Abkommens geboren wurden, das Israel unterzeichnete, um die erste Intifada zu beenden und, wie es hoffte, mit wirtschaftlichen Anreizen die besetzten Gebiete für die Zukunft zu befrieden. Diese Jugendlichen wuchsen im Schatten von Oslo auf, dessen wichtigste Folge die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde waren, die gegen die eigene Bevölkerung vorgingen, und sahen keine Vorteile: keine Freiheit, keine Fortschritte auf dem Weg zur Eigenstaatlichkeit, nur mehr Siedlungen und mehr Sicherheit für das israelische Militär. Es ist kein Wunder, dass sich diese Jugendlichen dem Widerstand zuwenden.

Der Dizengoff-Angreifer Hazem zum Beispiel stammt aus dem Flüchtlingslager Jenin. Flüchtlingslager nehmen im Bewusstsein der Palästinenser einen besonderen Platz ein, ein Ort voller Elend, Armut und einer ständigen Erinnerung an die Enteignung und Erniedrigung durch die Nakba.

Die Palästinenser in diesen Flüchtlingslagern sind sich natürlich bewusst, dass die Israelis in Städten leben, die auf den Trümmern palästinensischer Städte und Dörfer errichtet wurden, die Israel bei seiner Gründung zerstört hat. Der israelische Wohlstand und Komfort ist auf ihre Kosten entstanden. Folglich sehen die Palästinenser Widerstand als einen Akt der Selbstverteidigung gegen diejenigen, die ihnen ihre Heimat und ihr Land wegnehmen.

Millionen von Palästinensern leben seit 74 Jahren in Dutzenden von Flüchtlingslagern im Westjordanland, im Gazastreifen, in Jordanien, Syrien und im Libanon.

Das Lager Jenin weist eine weitere Besonderheit auf. Das Lager wurde während der Operation “Verteidigungsschild” fast vollständig zerstört. Hunderte von Häusern im Lager wurden abgerissen und irreparabel beschädigt, und das israelische Militär tötete dort Dutzende von Widerstandskämpfern.



Die Herausforderung des Kolonialismus – Dieser wieder auflebende Widerstandsgeist kam nicht nur in der jüngsten Welle palästinensischer Angriffe und der gescheiterten israelischen Erstürmung des Flüchtlingslagers Jenin zum Ausdruck. Er kam auch in Konfrontationen und Widerstandshandlungen im Westjordanland, im besetzten Jerusalem und in Israel selbst zum Ausdruck.

Am 13. Mai verfolgten Millionen von Menschen in aller Welt live, wie israelische Besatzungstruppen in Jerusalem die Beerdigung der getöteten Journalistin Shireen Abu Akleh brutal angriffen. Dieser Angriff auf friedliche Trauernde löste weltweit Empörung aus. Die Palästinenser wissen, dass hinter dem Versuch, die Beerdigung zu unterdrücken, das Ziel der Besatzung steht, ihre Existenz in Jerusalem auszulöschen. Israel arbeitet seit Jahrzehnten daran, die palästinensische Hauptstadt zu judaisieren, und will keinen Ausdruck palästinensischer Souveränität in der Stadt.

Doch wie die jüngsten Ereignisse, darunter die Beerdigung von Abu Akleh, gezeigt haben, ist dieses Vorhaben gescheitert. Die Palästinenser versammeln sich weiterhin, sei es zu Beerdigungen oder Hochzeiten, zu Protesten oder Abschlussfeiern. Und sie hissen weiterhin die palästinensische Flagge und demonstrieren ihre palästinensische Identität.

Der Kampf um das Hissen der Flagge ist ein wichtiger Indikator für den neuen Geist des palästinensischen Volkes. In einem Videoclip eilt ein israelischer Polizist herbei, um einen Siedler daran zu hindern, eine israelische Flagge an der Al-Aqsa-Moschee zu schwenken. Andere Aufnahmen zeigen zwei Siedlerinnen im besetzten Jerusalem, die eilig die israelische Flagge von ihrem Auto entfernen, um palästinensische Demonstranten in ihrer Nähe nicht zu verärgern.

Ein dritter Clip zeigt eine israelische Polizistin, die eine junge Palästinenserin nur deshalb anhält, weil die Farben ihres Schleiers mit denen der palästinensischen Flagge übereinstimmen.

In einer weiteren Szene hissten palästinensische Demonstranten am Nakba-Tag Dutzende von Palästina-Flaggen in der Universität Tel Aviv und provozierten die israelische Polizei, die Mahnwache zu unterdrücken. Das Hissen der Flagge, insbesondere an Orten wie Tel Aviv und Jerusalem, ist eine Bekräftigung der palästinensischen Existenz. Es nährt auch den palästinensischen Geist und hebt die Moral. Und das ist die wichtigste Lektion: Das Wiederaufleben des Widerstandsgeistes und des Trotzes zeigt, dass gerade die palästinensische Identität eine existenzielle Herausforderung für den israelischen Kolonialismus darstellt.

Jahrzehnte der Unterdrückung, Gewalt und Verfolgung haben die Entschlossenheit der Palästinenser, ihre Freiheit und ihre Rechte zu sichern, nicht beeinträchtigt. Übersetzt mit Deepl.com

