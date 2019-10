Unsere Jungs: Eine weitere Geschichte über die überlegene Moral Israels Von Joseph Massad middleeasteye

Our Boys: Another story of Israel’s superior morality American Zionist cinematic efforts to represent the colonisation of Palestine as a „Jewish struggle for national liberation“ scored a huge success with the 1960 film . The film popularised the Zionist cause and remains inspirational to young American and European Zionists.

Ich danke meinem Freund, Joseph Massad für die Zusendung dieses wichtigen Artikel und Erlaubnis ihn auf meiner Hochblauen Seite zu veröffentlichen Evelyn Hecht-Galinski

Unsere Jungs: Eine weitere Geschichte über die überlegene Moral Israels

Von Joseph Massad

10. Oktober 2019 Die amerikanischen zionistischen filmischen Bemühungen, die Kolonisation Palästinas als „jüdischen Kampf für nationale Befreiung“ darzustellen, erzielten mit dem 1960er Film Exodus einen großen Erfolg. Die amerikanischen zionistischen filmischen Bemühungen, die Kolonisation Palästinas als „jüdischen Kampf für nationale Befreiung“ darzustellen, erzielten mit dem 1960er Film Exodus einen großen Erfolg. Der Film popularisierte die zionistische Sache und bleibt inspirierend für junge amerikanische und europäische Zionisten. Exodus erwähnt nicht die Eroberung des Landes der Palästinenser und die Vertreibung der Mehrheit der einheimischen Bevölkerung, da die einheimischen Palästinenser als nichts anderes als ein hasserfülltes Hindernis für Juden angesehen werden, die nur für sie eine Heimat erreichen.

Überlegene Moral Ein jüngeres filmisches Projekt, das zwar erfolgreich war, aber nicht die gleiche Wirkung wie Exodus hatte, war der Steven Spielberg Film München 2005. Der Film beschäftigt sich mit der „Seele“ der Juden in Israel im Zusammenhang mit Golda Meirs Kampagne aus den 1970er Jahren zur Ermordung palästinensischer Intellektueller in ganz Europa als Vergeltung für den Angriff auf israelische Athleten bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Wie ich in meiner Filmrezension argumentiert habe, weicht München bei der Fokussierung auf die überlegene Moral der Juden nicht viel von der israelischen Propaganda ab, die behauptet, dass jüdische Soldaten „schießen und schreien“. Die Tatsache, dass palästinensische Gewalt immer als Reaktion auf zionistische Eroberung und Mord war, ist für die Münchner Argumentation unerheblich. Die Tatsache, dass palästinensische Gewalt immer als Reaktion auf zionistische Eroberung und Mord war, ist für die Münchner Argumentation unerheblich. Die israelische Luftwaffe, die palästinensische Flüchtlingslager im Libanon und in Syrien bombardiert hat, die unmittelbar nach der Ermordung der israelischen Athleten Hunderte von palästinensischen Flüchtlingen tötete, taucht im Film nicht auf und scheint die Seele der israelischen Juden nicht zu bedrohen. München fragt sich, ob die von Meir entfesselte Terrorismuspolitik gegen einzelne Palästinenser fehlgeleitet gewesen sein könnte, aber es besteht darauf, dass es die Palästinenser waren, die Israel die Wahl des Terrors aufgezwungen haben. Münchens Punkt ist, dass Israel, weil Juden einen moralisch überlegenen Kodex haben, nicht in gleicher Weise auf die Palästinenser hätte reagieren sollen.

Unsere Jungs Genau das ist die Prämisse der neuen israelischen HBO-Koproduktion Our Boys, die kürzlich auf HBO und Kanal 12 in Israel ausgestrahlt wurde. Die Serie beginnt mit der Entführung und Ermordung von drei israelisch-jüdischen jugendlichen Kolonialsiedlern im Westjordanland im Juni 2014 durch zwei palästinensische Männer, die zwar Mitglieder der Hamas waren, aber allein handelten. Wir erfahren nicht viel über die Entführung der Teenager, deren Status als Siedler kaum erwähnt wird. Wir erfahren nicht viel über die Entführung der Teenager, deren Status als Siedler kaum erwähnt wird, da ihre Entführer einfach als Palästinenser identifiziert werden. Letztere werden erst in der letzten Episode genannt, als wir erfahren, dass die israelische Armee sie erschossen und die Häuser ihrer Familien mit Bulldozern bedeckt hat. Aber wir erfahren nichts über die Gründe für ihre Entführung, geschweige denn über ihre Hintergrundgeschichten, oder über ihre Familien, die in Al-Khalil (Hebron) leben und über ihre Kämpfe unter israelischer Besatzung und die Gewalt jüdischer Kolonialsiedler. Die israelische Kampagne, die nach der Entführung folgte, führte zu Razzien der israelischen Armee auf 1300 palästinensische Häuser und Unternehmen, der Verhaftung von mehr als 800 Palästinensern und der Ermordung von neun. Aber all das ist für Our Boys nicht von Interesse, da es sich auf die Qualen der israelisch-jüdischen Öffentlichkeit konzentriert. Nach der Entdeckung, dass die drei Jugendlichen getötet worden waren, und der daraus resultierenden jüdischen Volksgewalt in den Straßen Jerusalems und anderswo gegen palästinensische Zivilisten, entfaltet sich die Geschichte von der „Rache“, die den 16jährigen palästinensischen Jungen Mohammad Abu Khdeir von drei jüdischen Siedlern (zwei jugendliche Cousins und ihr Onkel) getötet und lebendig verbrannt hat.

Die Rache-Entführung Die Geschichte der drei ermordeten Teenager schwebt über der Serie als Hauptursache für alles, was sich entfaltet. Die Serie quält sich wegen der grizzly rachsüchtigen Entführung des palästinensischen Jungen, der vor seinem Haus stand, als er von den beiden jüdischen Jungen entführt und erdrosselt wurde, und dann von ihrem Onkel mit einem Brecheisen zusammengeschlagen wurde, der ihn in Brand setzte, während er noch am Leben war. Die Qualen der Serie und der israelischen Öffentlichkeit bestehen darin, dass dies kein Verbrechen von Juden gewesen sein könnte, denn wenn Juden es begangen hätten, wären die Seelen und die Moral der israelischen Juden gefährdet. Wir sehen das Familienleben der Abu Khdeirs nicht, außer im Zusammenhang mit der Trauer über namenlose Palästinenser, die kommen, um Beileid anzubieten.

Wir sehen sie nie singen, essen oder Geschenke füreinander kaufen. Wir sehen jedoch, wie sie für jüdische Kunden und Bosse arbeiten, und wir sehen den Kampf zwischen dem Vater und dem jungen Mohammad Abu Khdeir, der von einem syrischen Flüchtlingsmädchen in Istanbul verliebt war, mit dem er besessen am Telefon schreibt und sich der Arbeit entzieht. Wir erfahren, dass Mohammed gerne Line Dance oder Dabkeh tanzt. Aber darüber hinaus ist Mohammed wenig Zeit gewidmet. Andere Palästinenser, die sprechen dürfen, haben keine Hintergrundgeschichten, außer Abu Zuhdi, dessen Sohn von der israelischen Armee getötet wurde und dessen Haus als Strafe für seinen Widerstand gegen die Besetzung abgerissen wurde.

Suha Abu Khdeir, dessen Mord am Sohn Gegenstand der HBO-Reihe „Our Boys“ ist, schaut sich am 18. August in ihrem Haus in Ost-Jerusalem die ersten beiden Folgen der Sendung an (Reuters).

Suha Abu Khdeir, dessen Mord am Sohn Gegenstand der HBO-Serie „Our Boys“ ist, schaut sich am 18. August in ihrem Haus in Ost-Jerusalem die ersten beiden Episoden der Sendung an (Reuters). Abu Zuhdi erzählt kurz seine Geschichte, aber ohne Szenen, die ihn oder seine Familie humanisieren. Abgesehen davon werden die Palästinenser oft als gewalttätiger Mob dargestellt, der den Frieden in ihrer von Israel besetzten Stadt stört, die zur Hauptstadt Israels erklärt wurde. Die Serie ist triumphal, indem sie ein Lippenbekenntnis zur Objektivität ablegt, indem sie einige Aspekte des palästinensischen Leidens und der kafkaesken Situation, in der sich die Abu Khdeirs befinden, sowie die Verhöre, denen sie ausgesetzt sind, zeigt. Doch die Sympathie, die die Abu Khdeirs gezeigt haben, verblasst im Vergleich zu derjenigen, die den drei jüdischen Terroristen und ihren Familien entgegengebracht wurde, deren Qualen und Schmerzen Our Boys die meisten ihrer Szenen widmet.

Gegen die Show protestieren Dennoch ist die Diskriminierung, der die Palästinenser von der israelischen Polizei, dem Sicherheitsapparat, dem Gesetz und den Gerichten ausgesetzt sind, weitgehend offen. Infolgedessen wurde es von Israelis, die Hunderte von Briefen schrieben, um gegen die Show zu protestieren, und vom israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu verurteilt, der es als „antisemitisch“ bezeichnete und zu einem Boykott des israelischen Kanals aufrief, der es zeigt. Palästinenser werden oft als gewalttätiger Mob dargestellt, der den Frieden in ihrer von Israel besetzten Stadt stört, die zur Hauptstadt Israels erklärt wurde. Der Mord an den israelischen Teenagern hat den Angriff Israels auf Gaza im Sommer 2014 ausgelöst, was zur Ermordung von 2251 Palästinensern, darunter mindestens 551 Kinder, und zur Verletzung von 11.231 Palästinensern, darunter 3436 Kinder, führte. Unsere Jungs zeigen, wie die Bombardierung von Gaza im israelischen Fernsehen im Vorbeigehen berichtet wurde, ohne Details. Tatsächlich rief die israelische Abgeordnete Ayelet Shaked einen Tag vor dem Mord an Mohammad auf Facebook zum Völkermord an dem palästinensischen Volk auf, eine Aussage, die Tausende von Gleichgesinnten hervorrief. Weniger als ein Jahr später wurde sie Justizministerin Israels. Diese Ereignisse scheinen die israelische Moral in Bezug auf die Serie nicht zu untergraben. Aber die Moral der Geschichte, die Unsere Jungen erzählen wollen, ist, dass Palästinenser, die sich dem israelischen Rassismus und Kolonialismus nicht widersetzen und mit Juden oder für sie arbeiten (Mohammed selbst arbeitete in einem jüdischen Restaurant), es nicht verdienen, dass ihr Sohn lebendig verbrannt wird, da dies die jüdische moralische Überlegenheit gefährdet und die Seelen der israelischen Juden gefährdet.

Eine ideologische Agenda Palästinenser, die sich Israel widersetzen, scheinen es jedoch zu verdienen, mit israelischen Bomben lebendig verbrannt zu werden, ohne die übergeordnete Moral Israels zu gefährden. Tatsächlich wird die Serie mit dem Titel Ne’arim auf Hebräisch, was junge Männer bedeutet, und ungeschickt ins Arabische übersetzt als Fityan, auf Englisch als Our Boys wiedergegeben, wo sich das besitzergreifende Pronomen auf Israel bezieht.

Von Gaza bis zum Mond übernehmen palästinensische Frauen die Führung beim Londoner Filmfestival.

Mehr erfahren “ Der englische Titel verrät die ideologische Agenda der Produzenten (nicht einer von ihnen ist ein Palästinenser) und ihrer drei israelischen Regisseure, von denen der eine ein palästinensischer Bürger Israels ist, der andere ein aschkenasischer jüdischer Israeli und der dritte ein amerikanisch-jüdischer Siedler, der mit seiner orthodoxen Familie aus New York kam, als er fünf Jahre alt war. Am Ende der Show sind Israels übergeordnete moralische Prinzipien und seine jüdischen Seelen siegreich, weil das Gericht die drei jüdischen Terroristen angeklagt hat, auch wenn das Gericht es ablehnte, dem Antrag der Abu Khdeirs auf Zerstörung ihrer Häuser wie Israel mit palästinensischen „Terroristen“ nachzukommen. Abgesehen davon werden Unsere Jungen, wie auch der Film München, nicht müde, uns daran zu erinnern, dass die Bedrohung für die überlegene Moral Israels und seine jüdische Seele von den widerstrebenden und gewalttätigen Palästinensern ausgeht und nicht von israelischen Kolonialherrschaften, militärischer Besetzung und institutionalisiertem Rassismus. Damit tritt Our Boys in die Fußstapfen von Golda Meirs rassistischer Aussage, die den Kernpunkt der Serie perfekt zusammenfasst: „Wir können dir verzeihen, dass du unsere Söhne getötet hast. Aber wir werden dir nie verzeihen, dass du uns dazu gebracht hast, deine zu töten.“ Übersetzt mit DeepL.com

Joseph Massad ist Professor für Moderne Arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie wissenschaftlicher und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: Die Herstellung der nationalen Identität in Jordanien, das Begehren der Araber, die Beharrlichkeit der palästinensischen Frage: Essays über den Zionismus und die Palästinenser, zuletzt über den Islam im Liberalismus. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

