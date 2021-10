Wohl kaum!

Bild: Prime Minister of Israel Naftali Bennett (R) meets U.S. President Joe Biden (L) at the White House on August 27, 2021 in Washington, DC, United States [GPO – Anadolu Agency]

Unterscheidet sich Biden von Trump in Bezug auf Palästina?

Von Ramzy Baroud

26. Oktober 2021



Als Joe Biden im vergangenen November zum Sieger der US-Präsidentschaftswahlen erklärt wurde, waren die Erwartungen in Ramallah groß. Eine Regierung Biden würde im Vergleich zu der unverschämt pro-israelischen Regierung Donald Trumps sicherlich viel fairer zu den Palästinensern sein. So lautete die gängige Meinung zu diesem Zeitpunkt.

Es überrascht nicht, dass der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, zu den ersten Staats- und Regierungschefs gehörte, die Biden enthusiastisch gratulierten. “Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem gewählten Präsidenten und seiner Regierung, um die palästinensisch-amerikanischen Beziehungen zu stärken und Freiheit, Unabhängigkeit, Gerechtigkeit und Würde für unser Volk zu erreichen”, sagte Abbas unmittelbar nach der endgültigen Bestätigung des Wahlergebnisses.

Im Gegensatz dazu wartete der damalige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu relativ lange mit seinen Glückwünschen, vielleicht in der Hoffnung, dass es seinem engen Freund und treuen politischen Verbündeten Trump gelingen würde, das Wahlergebnis zu revidieren.

Fast ein Jahr später fällt es jedoch schwer, die palästinensische Euphorie zu verstehen, die Ende 2020 herrschte. Und wie ist es zu erklären, dass die Regierung Biden nicht dafür kritisiert wurde, dass sie es versäumt hat, die meisten von Trumps pro-israelischen Entscheidungen rückgängig zu machen? Dazu gehören die Anerkennung Jerusalems als “ungeteilte” Hauptstadt Israels und die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv in die heilige Stadt, was einen Verstoß gegen das Völkerrecht und sogar gegen die erklärte Politik der USA darstellt.

Warum schweigt die Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde weitgehend zu der Tatsache, dass Biden und sein Team trotz ihrer Rhetorik über Frieden und Dialog das gleiche Maß an Engagement für Israel aufrechterhalten wie Trump? Die kurze Antwort lautet: Geld.

Der einzige greifbare Schritt, den die Regierung Biden im vergangenen Jahr in Bezug auf Palästina unternommen hat, war die Wiederherstellung der Mittel, die Trump 2018 aus der Palästinenserhilfe gestrichen hatte, und damit die Umkehrung der fast drei Jahrzehnte andauernden Finanzierung der Palästinensischen Autonomiebehörde durch die USA und andere “Geberländer”.

Im April erklärte das Weiße Haus seine Absicht, der Palästinensischen Autonomiebehörde einen Teil, wenn auch nicht alle, dieser Mittel wieder zukommen zu lassen. Ein Betrag von 235 Mio. $ sollte in Form von 75 Mio. $ Wirtschafts- und Entwicklungshilfe, 10 Mio. $ für ” Friedensförderungsprogramme ” der Agentur USAID und der Rest in Form von humanitärer Hilfe für das UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA gezahlt werden.

Letzteres geschah jedoch nicht ohne Vorbehalte. Am 14. Juli schloss das UNRWA mit Washington ein Abkommen über die Verwendung dieser Gelder. In dem so genannten Kooperationsrahmen heißt es: “Die USA werden keine Beiträge an das UNRWA leisten, es sei denn, das UNRWA ergreift alle möglichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass kein Teil des US-Beitrags zur Unterstützung eines Flüchtlings verwendet wird, der von einer palästinensischen Widerstandsgruppe eine militärische Ausbildung erhält”. Im Rahmen des Abkommens, das von den Palästinensern heftig kritisiert wurde, erhält das UNRWA weitere 135 Mio. $ von den USA.

Auf politischer Ebene gibt es dagegen wenig Neues zu berichten. Das Büro der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) in Washington, das nach der abrupten Schließung durch Trump im September 2018 von Biden wiedereröffnet werden sollte, bleibt geschlossen. Außerdem bleibt das US-Konsulat im israelisch besetzten Ost-Jerusalem, das ebenfalls von Bidens Vorgänger geschlossen wurde, laut Axios “ein wichtiger Streitpunkt” zwischen Israel und den USA.

Sobald die Regierung Biden ihre Absicht erklärte, die Mission im besetzten palästinensischen Ostjerusalem wieder zu eröffnen, strömten hochrangige israelische Beamte nach Washington, um selbst diesen symbolischen palästinensischen Gewinn zu verhindern. Der israelische Premierminister Naftali Bennett brachte das Thema bei einem Treffen mit Biden im Weißen Haus im August zur Sprache und forderte den Präsidenten auf, von einem solchen Schritt Abstand zu nehmen. Nach Angaben der Times of Israel bat Bennett die Amerikaner, das Konsulat in Ramallah und nicht in Jerusalem zu eröffnen.

Im September warnte der israelische Außenminister Yair Lapid Washington, dass die Wiedereinrichtung der US-Mission in Ostjerusalem eine “schlechte Idee” sei, da ein solcher Schritt den Zusammenbruch der fragilen israelischen Koalitionsregierung erzwingen könnte.

Das Thema stand auch ganz oben auf der Tagesordnung von Lapids Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken Anfang des Monats in Washington. Israelische Beamte enthüllten, dass Lapid zu Blinken sagte: “Ich weiß nicht, wie wir diese Koalition zusammenhalten sollen, wenn Sie das Konsulat wieder öffnen.” Auch dies wurde von Axios berichtet.

Um eine Konfrontation zu vermeiden und der israelischen Regierung Zeit zu verschaffen, schlug Blinken die Einrichtung eines gemeinsamen Ausschusses vor, um “das Thema mit maximaler Diskretion zu diskutieren”. Die israelische Regierung nutzt also die derzeitige zerstrittene Regierungskoalition als Vorwand, um die Entscheidung der USA über das Konsulat hinauszuschieben. Sie deutet an, dass sich die Koalition auflösen wird, wenn die USA das Konsulat wieder eröffnen, bevor der Regierungshaushalt im November verabschiedet wird, was die unheilvolle Möglichkeit einer Rückkehr Netanjahus mit sich bringt.

Es wird erwartet, dass der Ausschuss nicht vor der Haushaltsabstimmung gebildet wird. Selbst dann ist es unklar, ob es Washington gelingen wird, Israel dazu zu bewegen, Bidens Konsulatsentscheidung zu respektieren.

Obwohl die Frage des Konsulats die Palästinenser am meisten beschäftigen sollte, wird kein palästinensischer Beamter in den exklusiven und geheimen Blinken-Lapid-Ausschuss aufgenommen. Noch bizarrer ist, dass die Palästinensische Autonomiebehörde diese Brüskierung nicht zu stören scheint. Es hat keinen öffentlichen Aufschrei von Abbas und seinen Beamten gegeben. Das ist natürlich typisch für die Palästinensische Autonomiebehörde und wird so lange der Fall sein, wie US-Gelder in die Kassen der PA fließen. Alle anderen Themen scheinen wenig oder gar keine Dringlichkeit zu haben. Es geht nur um das Geld.

Wenn ein politischer Kompromiss gefunden und das US-Konsulat endlich wiedereröffnet wird, wird dies die Realität vor Ort verändern? Seit 1994 hat das Konsulat eine weitgehend symbolische Rolle gespielt, die für die Palästinensische Autonomiebehörde von größter Bedeutung war. Es hat die politische Gleichung kaum zugunsten der Palästinenser verändert. In einem vielsagenden und geradezu absurden Verweis auf das Konsulat schrieb Noga Tarnopolsky in der Los Angeles Times im Jahr 2019: “Das Konsulat war dafür bekannt, dass es eine der lebhaftesten Partys im Jerusalemer Jahreskalender ausrichtete, eine Gala am 4. Juli, die auf dem Vorplatz stattfand.”

Einen Steinwurf von den “lebhaftesten Partys” der Stadt entfernt werden Hunderte von palästinensischen Familien entweder aus ihren Häusern vertrieben oder sind von der US-finanzierten israelischen Polizei und Armee von der Räumung bedroht. Etwas weiter entfernt steht die israelische Apartheidmauer, die das besetzte Palästina weiterhin nach Rasse, ethnischer Zugehörigkeit und Religion unterteilt. Wir haben also allen Grund, nicht allzu optimistisch zu sein, dass die Wiedereröffnung der US-Mission den schrecklichen Status quo in irgendeiner Weise ändern wird.

Die Regierung Joe Biden erweist sich nur als weiche Fassade für die gleiche Politik, die Donald Trump betreibt. Der einzige offensichtliche Unterschied besteht darin, dass Mahmoud Abbas und die Palästinensische Autonomiebehörde dieses Mal aus eigennützigen Gründen nichts dagegen zu haben scheinen. Übersetzt mit Deepl.com

