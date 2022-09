Newsweek Interview Tom O`Connor im Interview mit Russlands Aussenminister Sergej Lawrow



Unverblümt: Russlands Sergej Lawrow warnt: USA riskieren, im Ukraine-Krieg zum Kombattanten zu werden

von Tom O’Connor

Newsweek

21. September 2022

Der russische Außenminister Sergej Lawrow blickt auf ein halbes Jahrhundert Erfahrung in der Diplomatie zurück und ist seit 2004 der ranghöchste Diplomat des Kremls.

Stunden nachdem der russische Präsident Wladimir Putin mit einer teilweisen landesweiten Mobilisierung des Militärs eine neue Phase des Krieges in der Ukraine eingeleitet hat, sprach sein langjähriger Spitzendiplomat, Außenminister Sergej Lawrow, mit Tom O’Connor, Senior Foreign Policy Writer von Newsweek, über den Stand des Konflikts und seine Auswirkungen auf die Beziehungen Moskaus zur internationalen Gemeinschaft, einschließlich anderer führender Mächte wie den Vereinigten Staaten und China.

Lawrows Karriere in der Diplomatie reicht ein halbes Jahrhundert zurück und umfasst die Zeit des Kalten Krieges, den Zerfall der Sowjetunion und den Aufstieg Putins, der ihn 2004 zum Außenminister ernannte. Seitdem hat Lawrow als ranghöchster Vertreter der Außenpolitik des Kremls sowohl in Moskau als auch in fast jedem Winkel der Erde, den er bereist hat, gedient.

Jetzt ist er in New York, um an der 77. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen, die in einer besonders schwierigen Zeit für die internationale Ordnung stattfindet. Der Ukraine-Konflikt ist einer der wichtigsten Streitpunkte in der Welt. Lawrow verteidigt ihn als notwendiges Unterfangen zur Wahrung der nationalen Sicherheitsinteressen Russlands, auch wenn Washington und seine Verbündeten Kiew weiter unterstützen und gleichzeitig versuchen, Moskau auf der Weltbühne zu isolieren.

Lawrow sagte, Russland werde auch die kürzlich angekündigten Referenden in umstrittenen Teilen der Ukraine unterstützen, wie die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk, die sich Russland anschließen wollen, wie es die Krim in einem international umstrittenen Referendum tat, als die Unruhen 2014 ausbrachen.

Um dem Druck des Westens entgegenzuwirken, hat Russland engere Beziehungen zu anderen Mächten, insbesondere zu China, aufgebaut. Lawrow bezeichnete die wachsende bilaterale Beziehung als eine Priorität für Moskau, da beide Nationen eine multilaterale Ordnung im Gegensatz zu dem von den USA vertretenen “regelgeleiteten” System fördern wollen.

Dieses Transkript wurde aus Gründen der Klarheit leicht bearbeitet.

Newsweek: Russlands Militäroperation in der Ukraine geht weiter, und viele befürchten, dass der Konflikt auf unbestimmte Zeit andauern könnte. Hat Russland Fortschritte bei seinen erklärten Zielen der “Entnazifizierung” und “Entmilitarisierung” der Ukraine gemacht, und sind die beiden Seiten einer Verhandlungslösung näher gekommen als am 24. Februar?

Lawrow: Der Westen hat uns keine andere Wahl gelassen, als eine spezielle Militäroperation durchzuführen, da er ein russophoben Neonazi-Regime in der Ukraine aufbaut, militärische Ausrüstung einsetzt und das Land zu einem Sprungbrett für die Eindämmung Russlands macht. Die Ziele sind bekannt: Schutz der Bevölkerung im Donbass, Beseitigung von Bedrohungen für die Sicherheit Russlands, Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine. Alle diese Ziele sind nach wie vor relevant und werden erreicht werden, egal wie lange es dauern wird.

Bis heute wurden die gesamte LPR, ein bedeutender Teil der DVR, die Regionen Cherson und Saporoshje befreit. In diesen Gebieten nimmt ein friedliches Leben Gestalt an. Trotz des Beschusses und der Sabotage sind Reparatur- und Wiederherstellungsarbeiten an zivilen Infrastruktureinrichtungen und im Wohnbereich im Gange. Es werden neue Häuser, Schulen, Krankenhäuser und kulturelle Einrichtungen gebaut.

Ich möchte betonen, dass der kollektive Westen, angeführt von den Vereinigten Staaten, offen versucht, Russland “auf dem Schlachtfeld” zu besiegen. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten sind bereit, die Ukraine für ihre geopolitischen Ziele zu opfern. Um diese Ziele zu erreichen, pumpen sie das Land mit Waffen voll, was zu einem eskalierten und langwierigen Konflikt führt. Dadurch werden die Aussichten auf eine Beilegung des Konflikts vertagt.

Washington ist nicht daran interessiert, Frieden und Ruhe in der Ukraine herzustellen. Das wurde bereits im März deutlich, als Moskau und Kiew kurz vor einer Einigung standen. Diese Entwicklung hat die Amerikaner und die Briten offensichtlich erschreckt, so dass sie der Ukraine sogar verboten haben, weitere Gespräche mit Russland zu führen. Seitdem haben die ukrainischen Behörden den Verhandlungsprozess gescheut.

Syrien und Nordkorea sind die ersten Länder außer Russland, die die Volksrepubliken Donezk und Lugansk als unabhängige Staaten anerkannt haben. Betrachtet Russland diese Entitäten als Nationen mit festen Grenzen, oder würde Russland Bemühungen unterstützen, ihre Souveränität auf andere Gebiete auszuweiten, in denen russische Streitkräfte derzeit in der Ukraine operieren? Oder würde Russland separate Unabhängigkeitsmaßnahmen in diesen Gebieten oder sogar Volksabstimmungen über den Beitritt zur Russischen Föderation unterstützen, wie es 2014 bei der Krim der Fall war?

Der erste Staat, der die Unabhängigkeit der DVR und der LPR anerkannt hat, war nicht Russland, sondern Südossetien. Und nach Russland haben dies auch Abchasien, Syrien und Nordkorea getan.

Russland hat die Unabhängigkeit der Donbass-Republiken innerhalb der in ihren Verfassungen festgelegten Grenzen anerkannt, d. h. innerhalb der Verwaltungsgrenzen der Regionen Donezk und Lugansk der ehemaligen Ukrainischen SSR.

Was die anderen ukrainischen Gebiete betrifft, die Sie vom Joch des neonazistischen Kiewer Regimes befreit haben, so gehen wir davon aus, dass deren Bewohner das Recht haben, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Wir sehen den Wunsch der Menschen, mit Russland zusammen zu sein, und deshalb werden wir ihre Entscheidung mit Respekt behandeln. Entsprechende Absichten wurden in letzter Zeit von den Führern der Regionen DVR, LPR, Saporoshje und Cherson geäußert. Sie alle haben das Recht, von ihrem Selbstbestimmungsrecht gemäß der UN-Charta Gebrauch zu machen.

ukraine karte russische kontrolle september 2022

In den von Russland kontrollierten Gebieten wird am 23. September 2022 ein Referendum über den Beitritt zur Russischen Föderation abgehalten

Präsident Joe Biden bestätigte zu Beginn des Konflikts, dass die Beziehungen zwischen den USA und Russland “völlig zerrüttet” seien. Auf welchen Ebenen kommunizieren die Länder noch miteinander? Werden Gespräche über die Überprüfung von Atomwaffen, die Entflechtung in Regionen wie dem Schwarzen Meer und Syrien oder das Schicksal von US-Bürgern geführt, die entweder vor Gericht oder auf dem Schlachtfeld festgehalten werden?

Der russisch-amerikanische zwischenstaatliche Dialog ist wegen der Vereinigten Staaten praktisch eingefroren. Es ist objektiv nicht möglich, eine normale Kommunikation mit Washington aufrechtzuerhalten, das die strategische Niederlage Russlands zum Ziel erklärt hat.

Das gilt auch für die Konsultationen über strategische Stabilität und Rüstungskontrolle, die von amerikanischer Seite abgebrochen wurden. Natürlich gibt es seitens der US-Regierung und persönlich von Joe Biden unklare Signale für die Wiederaufnahme des START-Dialogs, aber was sich dahinter verbirgt, bleibt abzuwarten.

Die Amerikaner vermeiden jegliche substanzielle Interaktion zur regionalen Entflechtung.

Was die inhaftierten US-Bürger betrifft, so haben wir wiederholt davor gewarnt, dass es kontraproduktiv ist, dieses Thema an die Öffentlichkeit zu bringen. Sie sollte von den zuständigen Stellen professionell in der von Moskau und Washington zu vereinbarenden Form behandelt werden.

Was die während der Kampfhandlungen inhaftierten Amerikaner betrifft, so sollte man sich über offizielle diplomatische Kanäle an die Behörden in Kiew sowie an hochrangige Beamte der Volksrepubliken Donezk und Lugansk wenden.

Die von den USA und ihren Verbündeten gegen Russland verhängten Sanktionen haben die Weltwirtschaft erschüttert, und ein Bereich, in dem es zu erheblichen Rückwirkungen gekommen ist, ist der Energiesektor, in dem in den USA und einer Reihe anderer Länder die Preise für Gas und andere Güter zu einem großen Problem geworden sind. Hofft Russland, dass die inländischen Kosten dieser Sanktionen bald ihren Nutzen überwiegen und die Koalition der Länder, die einen Wirtschaftskrieg gegen Russland führen, zerbrechen wird?

Der Westen hat unter dem Vorwand, Russland lahmzulegen, einseitige restriktive Maßnahmen verhängt. Sie haben es jedoch nicht geschafft, die russische Wirtschaft zu erschüttern. Darüber hinaus haben sich die Sanktionen als zweischneidige Waffe erwiesen: In vielen europäischen Ländern sind steigende Preise und sinkende Einkommen zu beobachten, ebenso wie Energieknappheit und drohende soziale Unruhen. Die alltäglichen Vorteile der Zivilisation werden zum Privileg der Reichen. Dies ist der Preis, den die einfachen Bürger für die antirussische Politik der herrschenden Eliten zahlen.

Ganze Sektoren der europäischen Wirtschaft (einschließlich Metallurgie und Chemie) haben jahrzehntelang dank der stabilen Versorgung mit preiswerten russischen Energierohstoffen prosperiert. Dies ermöglichte es den EU-Ländern, in einen erfolgreichen Wettbewerb einzutreten, auch mit amerikanischen Unternehmen. Wie es aussieht, wird dies nicht mehr der Fall sein, und es war nicht unsere Entscheidung.

Wenn sie zum Nachteil ihrer eigenen Interessen im Westen handeln wollen, können wir sie nicht daran hindern, das zu tun.

Das gegenseitige Misstrauen, das seit Beginn des Konflikts entstanden ist, hat viele zu der Ansicht veranlasst, dass das frühere Niveau der wirtschaftlichen Integration zwischen Russland und dem Westen möglicherweise für einige Zeit nicht mehr erreicht werden kann, wenn überhaupt, selbst wenn der Konflikt beigelegt werden sollte. Ist Russland auf dieses Szenario langfristig vorbereitet und wenn ja, was bedeutet das für die wirtschaftliche und geopolitische Zukunft Russlands? Könnte es sein, dass wir mehr Investitionen in alternative Rahmen wie die BRICS und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit sehen werden?

Die heftige Reaktion der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten auf Russlands besondere Militäroperation hat im Grunde genommen einen Schlussstrich unter eine ganze Ära der Interaktion zwischen unserem Land und dem Westen gezogen. Diejenigen, die wir für vertrauenswürdige Wirtschaftspartner hielten, haben sich für unrechtmäßige Sanktionen und einen einseitigen Abbruch der Geschäftsbeziehungen entschieden.

Russland ist darüber nicht glücklich: Was in jahrzehntelanger harter Arbeit aufgebaut worden war, wurde praktisch über Nacht zerstört. Nun, wir werden unsere eigenen Schlüsse aus dem Verhalten unserer westlichen Kollegen ziehen – ich glaube nicht, dass sie in absehbarer Zeit in der Lage sein werden, ihre Glaubwürdigkeit als Geschäftspartner wiederherzustellen.





Wir werden weiterhin mit denjenigen Partnern zusammenarbeiten, die zu einer gleichberechtigten, für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit bereit sind und sich nicht von einer antirussischen Hysterie beeinflussen lassen. Und sie bilden die große Mehrheit der internationalen Gemeinschaft. Die Länder Eurasiens, Afrikas und Lateinamerikas, die Mitglieder und Teilnehmer der EWU, der OVKS, der GUS, der SOZ, der BRICS und viele andere nicht-westliche Länder haben großes Interesse an einer erweiterten Zusammenarbeit mit uns.

Wir werden uns weiterhin an die neuen außenwirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten anpassen und den schrittweisen Abbau von Importen intensivieren. Gemeinsam mit unseren Freunden werden wir den Anteil des US-Dollars am gegenseitigen Handel verringern und nationale Währungen für den gegenseitigen Zahlungsverkehr verwenden. Wir beabsichtigen, alle verfügbaren Möglichkeiten und Instrumente zu nutzen, um unsere Interessen zu schützen. Ich habe keine Zweifel daran, dass Russland jedem Sanktionsdruck standhalten wird.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte, die Beziehungen seines Landes zu China hätten “absolute Priorität” und er glaube nicht, dass die meisten westlichen Länder aufgrund der von den USA verhängten Sanktionen “auf absehbare Zeit in der Lage sein werden, ihre Glaubwürdigkeit als Geschäftspartner wiederherzustellen”. Russisches Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten

Russland und China haben ihre umfassende strategische Partnerschaft über Jahre hinweg gestärkt, und beide Seiten sagen, dass sie dies auch in Zeiten des Ukraine-Konflikts fortsetzen werden, in denen einige große chinesische Unternehmen und Institutionen vorsichtig waren, um keine US-Sanktionen auszulösen, indem sie mit russischen Märkten handeln. Was bedeuten die Ereignisse seit dem 24. Februar für die Beziehungen zwischen Moskau und Peking und die multipolare internationale Ordnung, die beide Regierungen zu fördern versuchen?

Die strategische Partnerschaft mit China bleibt für Russland eine absolute außenpolitische Priorität. Sie ist nachhaltig, langfristig angelegt und hängt nicht von der Volatilität des internationalen Umfelds ab. Die Beziehungen zwischen Russland und China sind von tiefem gegenseitigem Vertrauen, gegenseitiger Unterstützung beim Schutz der grundlegenden nationalen Interessen des jeweils anderen und der Bereitschaft zum Ausbau der für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen geprägt.

Der intensive und vertrauensvolle Dialog zwischen den beiden Führern – Präsident Putin und Präsident Xi – spielt dabei eine Schlüsselrolle. Im Februar dieses Jahres besuchte der russische Staatschef Peking, und am 15. September fanden in Samarkand am Rande der Tagung des Rates der Staatschefs der SOZ Verhandlungen auf höchster Ebene statt.

Vor dem Hintergrund zunehmender internationaler Spannungen gewinnt das verantwortungsvolle Vorgehen Russlands und Chinas – ständige Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen – in drängenden Fragen zunehmend an Bedeutung. Gemeinsam mit unseren chinesischen Freunden werden wir weiter an der Verbesserung der Weltlage arbeiten und die Schaffung eines gerechten multipolaren Systems auf der Grundlage der UN-Charta und vor allem des Grundprinzips der souveränen Gleichheit der Staaten fördern.

In diesem Jahr jährt sich zum 50. Mal Ihr Abschluss am Moskauer Staatlichen Institut für Internationale Beziehungen, und seitdem sind Sie in der Diplomatie Ihres Landes tätig. Wie beurteilen Sie nach einem halben Jahrhundert Erfahrung die Gefahr einer Konfrontation zwischen den Großmächten? Erleben die Völker der Welt, auch wir als Amerikaner und Russen, eine besonders gefährliche Zeit?



Leider scheint Washington immer noch im vorgestrigen Zeitalter zu leben und in Begriffen der Unipolarität zu denken. Sie können die Tatsache nicht akzeptieren, dass die moderne Welt nicht mehr westlich orientiert ist. Und das wird sie auch nie wieder sein. Heute sind starke, unabhängige Akteure aus den Entwicklungsländern entstanden, die immer sichtbarer werden. Diese Staaten und ihre Integrationsverbände wollen sich nicht an dem von Washington aus angezettelten antirussischen “Kreuzzug” beteiligen.

Obwohl wir wissen, dass russische Beamte erklärt haben, dass sie in der US-Innenpolitik keine Partei ergreifen, ist es richtig, dass die Innenpolitik Einfluss auf die Außenpolitik hat. Verfolgt Russland, wie sich die bevorstehenden Zwischenwahlen und die Präsidentschaftswahlen 2024 auf die US-Politik gegenüber Russland und andere außenpolitische Fragen, die Russlands Interessen betreffen, auswirken könnten?

Ich möchte noch einmal unsere grundsätzliche Position der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten bekräftigen. Die Vereinigten Staaten bilden da keine Ausnahme. Wir mischen uns nicht ein, aber natürlich beobachten wir die Vorbereitungen für die Zwischenwahlen zum Kongress im November genau. Das ist keine Laune, sondern eine Pflicht von Diplomaten, Journalisten und Wissenschaftlern.

Ich kann jedoch gleich sagen, dass wir die Bedeutung der Ergebnisse dieser Wahlen im Zusammenhang mit der Verbesserung der russisch-amerikanischen Beziehungen nicht überbewerten, zumal die Idee eines gleichberechtigten Dialogs mit Moskau im Kapitol nach wie vor abgelehnt wird. Es ist noch zu früh, um etwas über den Präsidentschaftswahlkampf 2024 in den USA zu sagen, da er noch nicht wirklich begonnen hat. Übersetzt mit Deepl.com

