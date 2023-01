Besonders wenn sie so wintertauglich wie die Abrams-Panzer sind, siehe dazu anti-spiegel, Thomas Röper. Biden weiß warum er nicht liefert! Evelyn Hecht-Galinski

US-Abgeordneter: Ein Abrams-Panzer für Ukraine kann Europa zur Unterstützung bewegen

In einem Interview mit dem TV-Sender ABC hat sich der Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses, McCaul, zu Berlins Zögern geäußert, seine Panzer zu schicken, ohne dass die USA zuerst eine ähnliche Verpflichtung eingehen. Seiner Meinung nach müssten die USA die Lieferung von M1-Abrams-Panzern endlich ankündigen. Selbst wenn nur ein Kampfwagen tatsächlich in die Ukraine gebracht werde, habe Deutschland keine Ausrede mehr, die Übergabe seiner Panzertechnik an Kiew weiter zu verzögern. Dies würde Berlin auch dazu veranlassen, anderen europäischen Ländern zu erlauben, ihre Leopard-Panzer an die Ukraine abzugeben.

Auf die Frage der ABC-Moderatorin Martha Raddatz, ob ein einziger Abrams ausreichen würde, um Deutschland zu Lieferungen modernerer Waffen zu bewegen, soll McCaul angedeutet haben, dass Washington seinen Verbündeten überlisten könnte.

“Sogar wenn wir einfach sagen, dass wir Abrams-Panzer in die Ukraine bringen werden, würde das meiner Meinung nach ausreichen, damit Deutschland seine Leopard-Panzer einsetzt.”

Der Republikaner aus dem US-Bundesstaat Texas hat den Vorsitz im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses inne und gehört zu den eifrigsten Befürwortern der militärischen Hilfe für die Ukraine. Ungeachtet des wachsenden Widerstands in der Öffentlichkeit forderte er dringende Lieferungen von Panzern und Artillerie größerer Reichweite an Kiew. Die Letztere benötige die Ukraine unter anderem für Angriffe auf die Krim, die Russland als sein Territorium betrachte. Die Risiken einer solchen Kampagne gegen die Halbinsel wies McCaul zurück. Als Argument für die Lieferungen von Schwergerät in die Konfliktzone wies der Politiker darauf hin, dass Washington in der Vergangenheit offenbar mit einer Ausweitung der Hilfe davongekommen sei, indem es der Ukraine HIMARS-Raketenwerfer zur Verfügung stellte.

Bisher haben die USA sich geweigert, Abrams-Panzer, die komplexe Bedienung und eine umfangreiche Ausbildung erfordern, an die Ukraine zu übergeben. Bei einem Treffen am Freitag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland konnten sich die wichtigsten NATO-Staaten nicht auf die Lieferung von Panzern deutscher Herstellung an die Ukraine einigen. Am Sonntag deutete Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock jedoch an, dass Berlin nicht im Weg stehen werde, sollte Polen beschließen, seine eigenen Leopards in die Ukraine zu übergeben.

