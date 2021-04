So läuft es!

Bild: Palestinians hold placards as they gather during a protest against food aid cuts by the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), outside the UNRWA in Khan Yunis, Gaza on 20 January 2021. [Mustafa Hassona – Anadolu Agency]

US-Finanzierung für UNRWA erkauft Schweigen, während Palästinenser ihrer Rechte beraubt werden

Von Ramona Wadi

22. April 2021

Eine kurze, aber aufschlussreiche Presseerklärung kennzeichnete das Treffen der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, mit dem Generalkommissar des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA), Philippe Lazzarini. Neutralität, ein politischer Status, der die Haltung der Agentur zu politischen Ereignissen unterstreicht, ist eines der Prinzipien, die den Fluss der US-Finanzhilfe für palästinensische Flüchtlinge bestimmen werden.

Laut Olivia Dalton, der Sprecherin der US-Mission bei den Vereinten Nationen, ist der Botschafter “verpflichtet, mit dem UNRWA zusammenzuarbeiten, um wichtige Reformen zu erreichen, die die Effektivität und Effizienz der Agentur stärken, sowie die gemeinsamen UN-Prinzipien der Gleichheit, Neutralität, Toleranz und Antidiskriminierung zu fördern.”

Indem es Hilfe von den USA annimmt, deren “eisernes” Engagement für Israel bei jeder Gelegenheit betont wird, erweitert das UNRWA den Kompromiss, der seine Existenz sichert. Nicht, dass es eine andere Option hätte, da alle Spender – und es ist fast vollständig von freiwilligen Spenden abhängig – in erster Linie daran interessiert sind, ihre profitablen Verbindungen zu Israels siedler-kolonialem Unternehmen aufrechtzuerhalten.

Die USA scheinen jedoch deutlich zu machen, dass sie von der UNRWA Loyalität in Bezug auf ihre angebliche Neutralität erwarten. Humanitäre Hilfe ist in diesem Fall kein neutrales Unterfangen, sondern eine politische Antwort auf die Verstöße gegen das Völkerrecht, die eine Nation von Flüchtlingen geschaffen haben. Die Neutralität des UNRWA ist in Wirklichkeit ein Mythos. Es wäre viel ehrlicher zu sagen, dass die Agentur so und so verdreht wurde, seit sie 1949 ihre Arbeit aufnahm und seitdem bei jeder Mandatserneuerung als die humanitäre Front der Politik fungiert, die die Palästinenser in die permanente Enteignung gezwungen hat. Der einzige Weg, wie sie funktionieren kann, ist, Hilfe von Ländern zu suchen und anzunehmen, die ein Interesse daran haben, dass Israel Erfolg hat.

Lesen: UNRWA soll “neutral” sein, obwohl humanitäre Hilfe politisiert wird

Diese Abhängigkeit von externer Finanzierung hat den Spielraum der UNRWA eingeengt. Mit jedem Jahr, das vergeht, ist es die Finanzierung, die die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht, anstatt die fast vergessenen legitimen Rechte der palästinensischen Flüchtlinge, die die Daseinsberechtigung der UNRWA sind. Die USA sollten sich darüber im Klaren sein, dass ihr Eintreten für neutrale Prinzipien für das UNRWA eine stillschweigende Forderung nach Schweigen über die Notlage der Palästinenser ist.

Solches Schweigen passt gut zum israelischen Narrativ und seiner Lobbyarbeit, die UNRWA ganz abzuschaffen und den Palästinensern, die aus ihrem Heimatland vertrieben wurden und nicht dorthin zurückkehren können, den Flüchtlingsstatus zu entziehen. Dies wird das legitime Recht auf Rückkehr obsolet machen. Die Aufrechterhaltung des Flüchtlingsstatus des palästinensischen Volkes durch die UNRWA ist direkt mit der Politik verbunden, die die Organisation aufrechterhält. Solange letztere nicht diskutiert wird, kann die Kritik an der UNRWA, die ihren Ursprung im israelischen Siedler-Kolonial-Narrativ hat, nicht durch politische Lösungen für die palästinensischen Flüchtlinge, für die die Agentur sorgt, beantwortet werden.

Da der ehemalige US-Präsident Donald Trump die Abschaffung des palästinensischen Flüchtlingsstatus durch Israel nicht mehr zulässt und sein Nachfolger Joe Biden das humanitäre Narrativ fördert, wird es Israel nicht schwer fallen, vermeintlich humanitäre Argumente für die Auflösung der UNRWA vorzubringen. Das Schweigen über die Dynamik, die das UNRWA stützt, während die palästinensischen Flüchtlinge an das humanitäre Projekt der UN gebunden bleiben, ist ein Aspekt der Neutralität, den die Biden-Administration fördert.

Eine entscheidende Frage muss gestellt werden: Wäre das UNRWA bereit, sich einer konstruktiven Kritik zu öffnen, die eine Lösung für die palästinensischen Flüchtlinge abseits des Rechts auf Rückkehr anstrebt? Oder hat das Streben nach Finanzierung die Bedeutung dieser unendlichen Zwischenzeit, in der weder Rechte noch politische Entscheidungen für die Menschen im besetzten Palästina gelten, in den Hintergrund gedrängt? Übersetzt mit Deepl.com

