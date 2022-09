“Ein Zentimeter der USA ist mehr wert als ein Meter der EU”, sagte sie”.

US-Fingerabdrücke auf israelischen Verbrechen

Von Maureen Clare Murphy



16. September 2022

US-Präsident Joe Biden, flankiert vom israelischen Präsidenten Isaac Herzog und Ministerpräsident Yair Lapid, kommt am 13. Juli auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion an. Koby Gideon Israel GPO

Die israelischen Besatzungstruppen haben in diesem Monat bereits 10 Palästinenser im Westjordanland getötet.

Das jüngste Todesopfer ist Odai Salah, ein 17-Jähriger, der am Donnerstag im Dorf Kafr Dan westlich von Dschenin im nördlichen Westjordanland erschossen wurde.

Der Teenager wurde tödlich verletzt, als die Israelis in Kafr Dan eindrangen, um den Abriss von Häusern vorzubereiten, die den Familien von zwei Palästinensern gehören, die am Mittwoch einen israelischen Kontrollpunkt angegriffen und dabei einen Militäroffizier getötet haben sollen. Die beiden mutmaßlichen Bewaffneten – Ahmad und Abdulrahman Abed – wurden bei einem anschließenden Feuergefecht getötet.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Defense for Children International-Palestine feuerte ein israelischer Soldat, der ein palästinensisches Haus besetzte, zwei Kugeln aus einem Fenster ab und traf Odai in Kopf und Brust. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu Konfrontationen zwischen dem stürmenden Militär und palästinensischen Bewohnern.

Die Menschenrechtsgruppe erklärte, der getötete Teenager sei auf einem Motorrad zum Ort der Auseinandersetzungen gekommen, “während er eine selbstgebaute Waffe in der Hand hielt”.

“Er soll versucht haben, in die Richtung von israelischen Militärfahrzeugen zu schießen, die etwa 50 Meter entfernt geparkt waren”, fügte Defense for Children International-Palestine hinzu.

“Ein israelischer Scharfschütze feuerte aus etwa 150 Metern Entfernung mindestens zwei Kugeln auf Odai ab und tötete ihn. Nach den von DCIP gesammelten Informationen ist unklar, ob Odai die Waffe abgefeuert hat, bevor er getötet wurde.”

Er war das zweite Kind, das in diesem Jahr im Dorf Kafr Dan getötet wurde; Shawkat Kamel Shawkat Abed, 17, starb, nachdem er im April von israelischen Soldaten erschossen wurde. Zwei weitere Palästinenser – Shas Kamamji und Mustafa Abu al-Rub – wurden im selben Monat in Kafr Dan getötet.

In diesem Jahr wurden im Westjordanland bisher rund 90 Palästinenser von israelischen Soldaten und Siedlern getötet. Es ist das tödlichste Jahr in dem Gebiet seit 2015, als rund 100 Palästinenser tödlich verletzt wurden.

Etwa ein Drittel der in diesem Jahr getöteten Palästinenser befand sich in der Region Dschenin, die nach einer Welle von Angriffen in Israel seit Ende März nächtlichen Razzien ausgesetzt ist.

“Volle Rechenschaftspflicht”

Im Juli gab es eine kurze Atempause von 18 Tagen, in denen keine Palästinenser im Westjordanland getötet wurden, was dem Druck der Regierung Biden zu verdanken war, im Vorfeld des Besuchs des US-Präsidenten eine weitere Eskalation zu vermeiden.

Für Bidens Washington sind tote Palästinenser kaum mehr als ein Problem für die Öffentlichkeitsarbeit.

Unter dem Druck der Demokraten im Kongress nach der Ermordung der Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh im Mai fordert die Biden-Regierung Israel Berichten zufolge auf, seine Einsatzregeln zu überprüfen.

Abu Akleh, die einen Helm und eine Schutzweste trug, die sie als Pressevertreterin kennzeichneten, als sie von einer gezielten Kugel getroffen wurde, war US-Bürgerin. Ihre Familie fordert eine US-Untersuchung ihres Todes.

Chris Van Hollen, ein US-Senator, sagte am Mittwoch, das Außenministerium habe nicht auf ein Schreiben von Gesetzgebern geantwortet, in dem er “Antworten auf grundlegende Fragen im Zusammenhang mit [Abu Aklehs] Erschießung und eine Kopie des vom US-Sicherheitskoordinator erstellten Berichts” forderte.





Dieser Bericht, der am amerikanischen Unabhängigkeitstag veröffentlicht wurde, wiederholte die israelische Behauptung, Abu Aklehs Ermordung sei ein operativer Fehler und ein “tragischer Irrtum” gewesen, und behauptete, ohne dies zu belegen, dass sie nicht absichtlich erschossen wurde – trotz aller gegenteiligen Beweise.

Van Hollen brachte eine vom Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats unterstützte Gesetzgebung ein, die das Außenministerium zur Vorlage des Berichts verpflichtet, und erklärte, er werde “weiterhin auf volle Rechenschaftspflicht und Transparenz im Zusammenhang mit dem Tod von Shireen drängen – alles andere ist inakzeptabel”.

Am Donnerstag stellte Senator Patrick Leahy die Ergebnisse des US-Sicherheitskoordinators in Frage.

“Der USSC, der die Schlussfolgerung des [israelischen Militärs] wiedergibt, hat offensichtlich keinen der [israelischen] Soldaten oder andere Zeugen befragt”, sagte Leahy.

“Die Behauptung, dass das tödliche Schießen auf eine unbewaffnete Person, die in diesem Fall die Aufschrift PRESSE in fetten Buchstaben auf ihrer Kleidung trug, nicht vorsätzlich war, ohne Beweise für diese Schlussfolgerung zu liefern, stellt die Verpflichtung des Außenministeriums zu einer unabhängigen, glaubwürdigen Untersuchung und zur ‘Verfolgung der Fakten’ in Frage.”

Er fügte hinzu, dass das Leahy-Gesetz angewandt werden muss, wenn die Tötung von Abu Akleh vorsätzlich erfolgte und niemand von Israel zur Rechenschaft gezogen wird.

Das Leahy-Gesetz aus dem Jahr 1997, benannt nach dem Senator Leahy, der es befürwortet hat, verbietet es den USA, Einheiten ausländischer Streitkräfte militärische Unterstützung zu gewähren, wenn es glaubwürdige Informationen darüber gibt, dass diese Einheiten ungestraft gegen die Menschenrechte verstoßen haben.

Während die Regierung Biden behauptet, die Verantwortlichkeit für die Ermordung von Abu Akleh zu unterstützen, hat sie sich auf Israels Selbstuntersuchungsmechanismus verlassen, der von internationalen Organisationen und Menschenrechtsgruppen seit langem diskreditiert wird.

Israel gab Anfang des Monats die Ergebnisse seiner internen Untersuchung bekannt und räumte ein, dass wahrscheinlich einer seiner Soldaten für den Tod des Journalisten verantwortlich ist.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurde Abu Akleh “irrtümlich von einem israelischen Soldaten unter Beschuss erschossen, der ein Zielfernrohr benutzte und sie fälschlicherweise als bewaffnete Palästinenserin identifizierte”, wie die israelische Zeitung Haaretz berichtet.

Augenzeugenberichte und Filmaufnahmen vom Tatort machen deutlich, dass keine bewaffneten Palästinenser anwesend waren und die israelischen Soldaten zu dem Zeitpunkt, als Abu Akleh “absichtlich mit gezielten Schüssen getroffen wurde”, nicht unter Beschuss gerieten, wie ein Schusswaffenexperte gegenüber CNN erklärte.

Israels Premierminister Yair Lapid hat die zahnlosen Forderungen Washingtons zurückgewiesen und letzte Woche gesagt, dass “uns niemand Vorschriften für den offenen Beschuss diktieren wird, wenn wir um unser Leben kämpfen”.

Er fügte hinzu, er werde “nicht zulassen, dass ein [israelischer] Soldat vor Gericht gestellt wird, der sich gegen das Feuer von Terroristen verteidigt hat, nur um von der Welt Applaus zu bekommen”.

Benny Gantz, Israels Verteidigungsminister, sagte ebenfalls, dass die Einsatzregeln des Militärs vom Generalstabschef festgelegt werden “und er wird weiterhin die Politik des offenen Feuers in Übereinstimmung mit den operativen Erfordernissen und der ethischen Doktrin des [israelischen Militärs] festlegen.”



Diese Einsatzregeln sind geheim und werden offenbar nicht einmal von den Soldaten verstanden, denen jedenfalls von Israels oberster Führung versichert wurde, dass sie keine Konsequenzen zu befürchten haben, wenn sie Palästinenser verstümmeln oder töten.

Und Tom Nides, der US-Botschafter in Israel, hat Tel Aviv, das jährlich 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe aus Washington erhält, versichert, dass “Israel ein souveränes Land ist und seine eigenen Entscheidungen treffen wird”.

In der Zwischenzeit sind Beamte des Außenministeriums damit beschäftigt, die “Sicherheitszusammenarbeit” der Palästinensischen Autonomiebehörde mit Israel aufrechtzuerhalten, anstatt das Recht der Palästinenser auf Leben zu schützen, ganz zu schweigen von der Beendigung der militärischen Besetzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens.



Einstufung als Terrorgruppe

Doch Tel Aviv weiß, dass es letztlich mit seinen Verbrechen nicht ohne Rückendeckung aus Washington davonkommt.

Und so hat Israel Beamte in die US-Hauptstadt geschickt, um das Außenministerium davon zu überzeugen, seine Einstufung prominenter palästinensischer Gruppen als “terroristische” Organisationen zu unterstützen – ein Schritt, der von progressiven Gesetzgebern und sogar einigen liberalen zionistischen Gruppen in den USA weitgehend verurteilt wird.

Zu den betroffenen Gruppen gehören Addameer, Al-Haq, das Bisan Center for Research & Development, Defense for Children International-Palestine, die Union of Palestinian Women’s Committees, die Union of Agricultural Work Committees und die Union of Health Work Committees.

Im August hatte Israel die Büros der Organisationen in der Nähe von Ramallah, dem Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland, durchsucht und versiegelt.

Mehrere Staaten der Europäischen Union haben die Anschuldigungen Israels öffentlich zurückgewiesen und zugesagt, die betroffenen Gruppen weiterhin zu finanzieren, von denen einige Beweise für die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs zu Kriegsverbrechen in Palästina geliefert haben.

Wie Mary Lawlor, eine unabhängige UN-Expertin für Menschenrechtsverteidiger, gegenüber Mondoweiss erklärte, reicht dies jedoch nicht aus, um Israels Verfolgung von führenden Vertretern der palästinensischen Zivilgesellschaft zu beenden.

“Sie müssen wirklich mehr Druck ausüben, um diese aggressiven Angriffe zu stoppen und die Einstufung als Terrorist rückgängig zu machen”, sagte Lawlor.

Und Washington muss gezwungen werden, bedeutenden Druck auf Israel auszuüben.

“Ein Zentimeter der USA ist mehr wert als ein Meter der EU”, sagte sie. Übersetzt mit Deepl.com

