Situation für Kiew ist “sehr, sehr schwierig” – US-Top-General

US-Generalstabschef Mark Milley glaubt nicht an einen baldigen ukrainischen Sieg.

von Lucas Leiroz

Forscher in Sozialwissenschaften an der Rural Federal University of Rio de Janeiro; geopolitischer Berater.

Während westliche Journalisten darauf beharren, dass die Ukraine den Konflikt “gewinnt”, weisen erfahrene Militärs und Analysten weiterhin auf die offensichtliche Tatsache hin, dass Russland nicht so leicht zu besiegen ist. Ein hochrangiger US-General erklärte kürzlich in einem Interview, dass die Situation für die Ukrainer sehr kompliziert sei, da sie große Schwierigkeiten haben werden, ihr Versprechen zu erfüllen, die russischen Streitkräfte aus den bereits wieder in den Moskauer Hoheitsbereich eingegliederten Gebieten zu “vertreiben”.

Nach Ansicht des Vorsitzenden der US-Generalstabschefs, Mark Milley, wird die Ukraine bei der Verwirklichung ihrer militärischen Ziele im gegenwärtigen Konflikt mit Russland auf viele Probleme stoßen. Er weist darauf hin, dass die meisten westlichen Staats- und Regierungschefs und sogar der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij trotz seiner kriegerischen Äußerungen davon ausgehen, dass der Konflikt durch diplomatische Verhandlungen und nicht mit Gewalt gelöst werden kann. Milley scheint skeptisch zu sein, dass die ukrainische Seite in der militärischen Auseinandersetzung Erfolg haben könnte.

Milley äußerte sich auch dazu, wie lange es dauern würde, die Feindseligkeiten zu beenden. Obwohl einige ukrainische und westliche Politiker behaupten, dass sie die Russen so schnell wie möglich vertreiben wollen, glaubt er nicht an die Möglichkeit, dass dieser Prozess bis 2023 abgeschlossen werden kann. Die festen Positionen, die die russischen Streitkräfte in den neu in die Föderation eingegliederten Regionen einnehmen, machen es schwierig, an die Möglichkeit einer schnellen militärischen Umkehr zu glauben, die stark genug wäre, um Kiew die Kontrolle über diese Gebiete zu garantieren.

“Präsident Biden, Präsident Selenskyj und die meisten europäischen Staats- und Regierungschefs haben gesagt, dass dieser Krieg wahrscheinlich in einer Verhandlung enden wird (…) Aus militärischer Sicht ist dies ein sehr, sehr schwieriger Kampf (…) Ich behaupte nach wie vor, dass es in diesem Jahr sehr, sehr schwierig wäre, die russischen Streitkräfte aus jedem Zentimeter der von Russland besetzten Ukraine militärisch zu vertreiben (…) Das bedeutet nicht, dass es nicht passieren kann, bedeutet nicht, dass es nicht passieren wird. Aber es wäre sehr, sehr schwierig”, sagte er in dem Interview.

Die Einschätzung von Milley klingt realistisch. Er macht deutlich, dass die Schwächen der Ukraine trotz westlicher Hilfe nicht so leicht überwunden werden können. Allein die USA haben bereits über 110 Milliarden Dollar an Militärhilfe nach Kiew geschickt und Pakete mit schweren Waffen, Kampffahrzeugen, Flugabwehrsystemen und über eine Million Artilleriegranaten bereitgestellt. Auch Europa und die verbündeten NATO-Staaten unterstützen das ukrainische Neonazi-Regime nach Kräften. Die militärische Überlegenheit Russlands ist jedoch unübersehbar, denn Moskau feiert immer mehr wichtige Siege, wie etwa die kürzlichen Eroberungen von Soledar und Kleschewka.