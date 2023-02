US Power Alliance Says It’s Coordinating An “Information War” Against China Listen to a reading of this article: ❖ In an article published last week titled “US working with ‘Five Eyes’ nations, Japan on information warfare,” a publication on military intelligence and communications technology called C4ISRNET reports that the US and its allies are collaborating “to share and sharpen information-warfare techniques in the Indo-Pacific” with the goal of “countering” the “increasingly aggressive China.”

US-Machtallianz koordiniert einen “Informationskrieg” gegen China

von Caitlin Johnstone

24.Februar 2023

In einem letzte Woche veröffentlichten Artikel mit dem Titel “US working with ‘Five Eyes’ nations, Japan on information warfare” (USA arbeiten mit den ‘Five Eyes’-Nationen und Japan an der Informationskriegsführung) berichtet C4ISRNET, eine Publikation über militärische Intelligenz und Kommunikationstechnologie, dass die USA und ihre Verbündeten zusammenarbeiten, “um Techniken der Informationskriegsführung im indopazifischen Raum auszutauschen und zu schärfen”, mit dem Ziel, dem “zunehmend aggressiven China” zu begegnen.

Hier ist ein Auszug:

Laut Vizeadmiral Kelly Aeschbach, Befehlshaber der Naval Information Forces, finden derzeit Dialoge und ein Austausch bewährter Praktiken mit Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien und anderen Ländern, darunter Japan, statt.

“Ich würde sagen, dass wir mindestens ein Dutzend Länder haben, die entweder Programme zur Informationskriegsführung einrichten oder an einer weiteren Zusammenarbeit im Bereich der Informationskriegsführung interessiert sind”, sagte sie am 15. Februar auf der Konferenz West 2023 in San Diego. “Wir lehnen uns dorthin, wir sind fokussiert”.

Insbesondere Japan hat großes Interesse an der Informationskriegsführung geäußert, und zwar “auf eine wirklich positive Art und Weise”, so Aeschbach gegenüber C4ISRNET. Japan und Australien gelten unter anderem als wichtige Verbündete der USA im indopazifischen Raum, einer Region, in die die nationalen Sicherheitsbehörden investieren, um einem zunehmend aggressiven China entgegenzutreten.

Kyle Anzalone und Connor Freeman vom Libertarian Institute haben einen guten Bericht über diese jüngste Enthüllung verfasst, in dem sie erklären, dass Informationskriegsführung “eine breite Palette von militärischen Operationen ist, die ein Land einsetzen kann, um ein anderes zu stören”, die “die Verbreitung von Desinformationen oder die Verhinderung der Verbreitung von Informationen beinhalten kann”.

Wie Anzalone und Freeman anmerken, gab die US-Regierung vor kurzem einen bedeutenden Fall von Informationskrieg zu, als US-Beamte gegenüber NBC News erklärten, dass die US-Regierung absichtlich unbegründete Informationen an westliche Nachrichtenmedien “als Teil eines Informationskriegs gegen Russland” weitergeleitet habe.

Mit anderen Worten: Sie haben gelogen. Wenn Sie z. B. Reportern der New York Times erzählen, dass “Russland China um militärische Ausrüstung und Unterstützung für den Krieg in der Ukraine gebeten hat, nachdem Präsident Wladimir W. Putin im vergangenen Monat mit einer groß angelegten Invasion begonnen hat”, nur damit NBC berichtet, dass Sie wussten, dass für diese Behauptung “keine stichhaltigen Beweise vorliegen”, dann haben Sie gelogen. Sie haben die Massenmedien Ihres Landes benutzt, um Desinformationen zu verbreiten.

Die Massenmedien waren schon immer Propaganda-Institutionen, die dazu dienten, Zustimmung für den wirtschaftlichen und geopolitischen Status quo zu erzeugen, auf dem die medienbesitzende Klasse ihr Imperium aufgebaut hat. Propaganda ist nichts Neues, auch nicht die Propaganda gegen China. Der Unterschied besteht nun darin, dass sich die Manager des Imperiums immer wohler dabei fühlen, diese Tatsache öffentlich anzuerkennen, wahrscheinlich weil die Vorstellung, dass der Westen seinen eigenen “Informationskrieg” gegen seine Feinde führen muss, seit 2016 immer mehr an Boden gewinnt.

Und wie ich immer wieder betone, ist das Bizarre an dieser Überzeugung, dass die Propaganda der vom Imperium ausgerichteten Regierungen in der westlichen Welt praktisch nicht existiert, während die westliche Propaganda unser Informationsökosystem dominiert. Bevor RT abgeschaltet wurde, erreichte der Sender gerade einmal 0,04 Prozent der gesamten britischen Fernsehzuschauer. Die viel gepriesene russische Wahlbeeinflussungskampagne auf Facebook stand größtenteils nicht im Zusammenhang mit der Wahl und betraf laut Facebook “etwa 1 von 23.000 Inhalten”, während eine Untersuchung der New York University über das russische Trolling-Verhalten auf Twitter im Vorfeld der Wahl 2016 “keine Hinweise auf eine bedeutsame Beziehung zwischen der Exposition gegenüber der russischen ausländischen Einflusskampagne und Veränderungen in den Einstellungen, der Polarisierung oder dem Wahlverhalten” ergab. Eine Studie der University of Adelaide fand heraus, dass trotz aller Warnungen vor russischen Bots und Trollen nach Russlands Einmarsch in der Ukraine die überwältigende Mehrheit des nicht authentischen Verhaltens auf Twitter in dieser Zeit antirussischer Natur war.

Wir können uns also auf eine multinational koordinierte Propagandakampagne gegen China einstellen, die die bisherige Anti-China-Propagandakampagne leicht in den Schatten stellen und diejenige gegen Russland wie ein Kinderspiel aussehen lassen könnte.

Es sollte jeden wütend machen, dass unsere Machthaber jetzt schamlos zugeben, dass sie unser Informationsumfeld manipulieren, um ihre eigenen strategischen Interessen durchzusetzen. Der einzige Grund, warum das nicht so ist, liegt darin, dass die Menschen im Westen bereits so sehr propagiert werden, dass die Vorstellung, unsere Herrscher sollten uns zu unserem eigenen Wohl anlügen, so viel Zugkraft gewonnen hat, dass das Imperium nun Journalisten für den Versuch, uns die Wahrheit zu sagen, offen ins Gefängnis stecken kann.

In der Literatur nennt man diese Praxis “Lampenschirm” “lampshading”, bei der man jeden Einwand des Publikums gegen ein eklatantes Handlungsloch in der Erzählung entschärft, indem man einfach zugibt, dass es vorhanden ist, und dann weitergeht. In diesem Fall ist das Publikum jeder Nachrichtenkonsument in der westlichen Welt, und die Erzählung ist die Geschichte, die der Westen über sich selbst hat.

Alles, was das westliche Imperium seinen Feinden vorwirft, tut es selbst noch viel ungeheuerlicher. Der Westen hält die Menschen in China für gehirngewaschene Propaganda- und Zensuropfer, die in einer homogenisierten Informationsblase leben, die der Macht dient, aber genau das passiert auch in unserer eigenen Gesellschaft. Und was noch schlimmer ist, die meisten Westler wissen es nicht einmal. Und noch schlimmer ist, dass sie die Frechheit besitzen, sich selbstgerecht als frei denkende und frei sprechende Individualisten zu fühlen, die sie im Vergleich zu den Menschen in China sind. Übersetzt mit Deepl.com

