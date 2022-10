!!! Sehenswert dazu die kurzen Videos (in Englisch):

Interview mit dem Ökonom Jeffrey Sachs / darüber Erklärung der US-Energieministerin Granholm und des Außenministers Blinken )

US-Ökonom Sachs zu Nord Stream: Wette, dass dies eine Aktion der USA war

Während eines Interviews mit dem US-Sender Bloomberg am Montag spekulierte der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs darüber, dass die Sabotage der Nord Stream-Pipelines das Werk der USA und möglicherweise Polens sei. Sehr zum Leidwesen der Bloomberg-Moderatoren, die daraufhin versuchten, das Thema zu wechseln.

Der heute an der Columbia University lehrende Sachs, der auch Direktor des UN Sustainable Development Solutions Networks ist, wurde in Russland als Vordenker der sogenannten “Schocktherapie”-Reformen in den 1990er Jahren berühmt-berüchtigt. Die Umgestaltung der gesamten sowjetischen Wirtschaft zerstörte das Leben von Millionen von Russen und führte dazu, dass der Reichtum des Landes an eine Handvoll Oligarchen überging. In den letzen Jahren gehörte er jedoch auch zu den Kritikern des Westens im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt.

Während der Bloomberg-Sendung Surveillance äußerte sich Sachs zunächst zu dem militärischen Konflikt in der Ukraine und erklärte, der Konflikt befinde sich “auf dem Weg der Eskalation zu einem Atomkrieg” und habe nicht im Februar 2022 begonnen. “Der größte Teil der Welt sieht das nicht so, wie wir es beschreiben”, so Sachs.

Der Ökonom sagte zudem, dass sich die EU in einem “sehr starken wirtschaftlichen Abschwung” befinde. Die Energieengpässe würden durch die Zerstörung der Nord Stream-Pipelines noch verschlimmert, so Sachs weiter. In diesem Zusammenhang sagte er auch:

“Ich würde wetten, dass dies eine Aktion der USA war – vielleicht der USA und Polens.”

Offenbar zu viel für die Moderatoren von Bloomberg, die ihn sofort unterbrachen und nach “Beweisen” für diese Behauptung verlangten. Daraufhin antwortete Sachs:

“Nun, zunächst einmal gibt es direkte Radarbeweise, dass US-Hubschrauber, Militärhubschrauber, die normalerweise in Danzig stationiert sind, über diesem Gebiet kreisten. Wir hatten auch die Drohungen der USA Anfang des Jahres, dass wir Nord Stream so oder so beenden werden. Wir haben auch die bemerkenswerte Erklärung von [US-Außenminister Antony] Blinken vom letzten Freitag in einer Pressekonferenz, in der er sagte: ‘Dies ist auch eine enorme Chance.’ Tut mir leid, aber das ist eine seltsame Art zu reden, wenn man sich Sorgen um die Piraterie an internationalen Infrastrukturen von lebenswichtiger Bedeutung macht.”

Und er ergänzte:

“Ich weiß, dass dies unserem Narrativ zuwiderläuft und dass es im Westen nicht erlaubt ist, solche Dinge zu sagen, aber Tatsache ist, dass die Menschen überall auf der Welt, wenn ich mit ihnen spreche, glauben, dass es die USA waren.”

Die Bloomberg-Moderatoren wechselten daraufhin das Thema, und Sachs fuhr fort, indem er die derzeitige Situation als “den gefährlichsten Moment seit der Kubakrise” im Jahr 1962 beschrieb. Die USA seien in einem Streit mit Russland und China, ohne dass es Versuche gebe, die Situation zu deeskalieren.