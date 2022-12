U.S. Regime Now Tempts Ukrainian Kiev Regime to Invade Russia – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

US-Regime fordert ukrainisches Kiewer Regime jetzt zum Einmarsch in Russland auf

Von Eric Zuesse

Global Research,

19. Dezember 2022

***

Die Unterstützung der US-Regierung für die Rückeroberung der Krim durch die Ukraine ist Teil eines Plans von US-Präsident Barack Obama, bei dem er seinen Außenminister John Kerry ins Abseits stellte und Kerrys Untergebene Victoria Nuland unterstützte, als sie dem damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko versprach, dass er weiterhin die Unterstützung der USA genießen würde, wenn er seine Macht ausweitete. Rückendeckung der USA, wenn er seinen Bürgerkrieg gegen die abtrünnige (ehemals ukrainische) Region Donbass ausweitet, um auch in die Krim einzumarschieren, die sich zuvor von der Ukraine gelöst hatte – weniger als einen Monat nach dem US-Putsch in Kiew im Februar 2014. Dass die US-Regierung nun die ukrainische Regierung auffordert, auf der Krim einzumarschieren, kann man nicht verstehen, ohne die Geschichte der Krim zu kennen:

Am 16. März 2014 stimmten die Krimbewohner in einer Volksabstimmung darüber ab, ob die Krim an Russland zurückgegeben werden sollte, zu dem sie von 1783 bis 1954 gehörte (Chruschtschow hatte sie 1954 willkürlich der Ukraine zugeschlagen, was die meisten Krimbewohner empörte), und die Abstimmung (in diesem Referendum vom März 2014 mit einer Beteiligung von 83,1 %) ergab, dass 96,77 % für den “Anschluss an die Russische Föderation” stimmten, was dann auch prompt geschah.

Die US-Regierung plante den Staatsstreich vom Februar 2014, bei dem der demokratisch gewählte neutralistische Präsident der Ukraine gestürzt und der radikal antirussische Arsenij Jazenjuk an seine Stelle gesetzt wurde, um eine radikal antirussische Junta zu installieren, die die Gebiete der Ukraine ethnisch säubern sollte, die zu mehr als 70% für den gewählten ukrainischen Präsidenten gestimmt hatten, den Obama gerade im Februar gestürzt hatte, um eine “demokratische” Wahl in der Ukraine zu ermöglichen, damit das radikal antirussische US installierte Regime weiterhin “demokratisch” an der Macht zu halten, ohne dass diese Wähler in der Ukraine noch wählen konnten, hatte Gallup 2013 beauftragt, die Krimbewohner zu befragen, um herauszufinden, wie empfänglich die Krimbewohner für den damals geplanten Staatsstreich wären, der die Ersetzung des russischen Marinestützpunkts auf der Krim (seit 1783) durch einen US-Marinestützpunkt dort mit sich bringen würde.

Diese Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2013 (die den US-Regierungsbehörden, nicht aber der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde) hatte ergeben, dass sich nur 15 % als “Ukrainer” betrachteten, während 40 % sich als “Russen” betrachteten; 24 % gaben stattdessen an, dass sie sich als “Krimianer” bezeichnen würden, was bedeutete, dass sie eine unabhängige Nation Krim befürworteten, eine Abspaltung von der Ukraine, die nicht unbedingt Teil Russlands sein würde.

Vor die Wahl gestellt, ob die Krim Teil der mit den USA verbündeten EU oder Teil der mit Russland verbündeten Eurasischen Zollunion sein soll, entschieden sich 53 % für Letzteres, 17 % für die EU. Während 68 % ihre Gefühle für Russland als “warm” und 5 % als “kalt” bezeichneten, sagten 6 %, ihre Gefühle für die USA seien “warm”, und 24 % sagten “kalt”. (In der Umfrage wurden auch viele Fragen gestellt, die der US-Regierung dazu dienten, ein PR-Programm zu planen, das insbesondere auf die etwa 10 % der Krimbewohner abzielte, die sich selbst als “Tataren” bezeichneten, um die US-Operation zu ermöglichen, sie dazu zu bringen, Russland und die Russen zu hassen – einschließlich der pro-russischen Krimbewohner).

Die US-Regierung befragte die Krim-Bewohner im April 2014, nur wenige Wochen nach dem 96,77%igen Plebiszit-Votum für den Wiederanschluss an Russland, um Beweise zu sammeln, die als Grundlage für die Anschuldigung der USA dienen könnten, das Plebiszit sei von Russland manipuliert worden und nicht wirklich demokratisch. Diese Umfrage unter 500 Krim-Bewohnern fand zeitgleich mit einer Umfrage von Gallup unter 1.400 Ukrainern (die keine Krim-Bewohner waren) statt, um dem von den USA neu installierten ukrainischen Regime zu helfen, die Medien und die öffentliche Meinung besser zu kontrollieren.

Die Frage,

“Bitte sagen Sie mir, ob Sie zustimmen oder nicht: Keine Regierung außerhalb der Ukraine hat das Recht, sich an Entscheidungen über die Zukunft des Landes zu beteiligen. [Die Frage ergab, dass rund 80 % der Ukrainer in allen Regionen des Landes diesem Standpunkt zustimmen, so dass die US-Regierung die völlige Abhängigkeit des neuen Handlanger-Regimes in Kiew von seinen Herren in Washington DC so weit wie möglich geheim halten muss.

Die Umfrage zeigte auch, dass die US-Operation zur Kontrolle der ukrainischen öffentlichen Meinung zumindest bis April 2014 ein herausragender Erfolg war, denn auf die Frage “Sagen Sie mir für jedes der von mir genannten Länder und Organisationen, ob es Ihrer Meinung nach eine überwiegend positive oder eine überwiegend negative Rolle in der Krise in der Ukraine gespielt hat”, antworteten 66,4 % in der (nicht auf der Krim gelegenen) Ukraine, dass Russland eine “überwiegend negative” Rolle gespielt habe, während nur 27,7 % sagten, dass Amerika dies getan habe. DIE ERGEBNISSE AUF DER KRIM WAREN JEDOCH DRASTISCH ANDERS: Dort waren 76,2 % der Meinung, dass die USA eine “überwiegend negative” Rolle gespielt haben, und nur 8,8 %, dass Russland eine “überwiegend positive” Rolle gespielt hat; und während 71,3 % der Meinung waren, dass Russland eine “überwiegend positive” Rolle gespielt hat, waren es nur 2,8 %, dass die USA eine solche Rolle gespielt haben.

Offensichtlich war die große Mehrheit der Krimbewohner empört über die ABLEHNUNG der Ergebnisse des Plebiszits vom 16. März 2014 über den (Wieder-)Anschluss an Russland durch Amerika (und seine “Verbündeten” oder Vasallenstaaten). Und schließlich die Frage “Sagen Sie mir bitte, ob Sie zustimmen oder nicht zustimmen: Die Ergebnisse des Referendums über den Status der Krim spiegeln wahrscheinlich die Ansichten der meisten Menschen dort/hier wider.” ergab: “Stimme zu/stimme nicht zu” mit 82,8 %/6,7 % auf der Krim und mit 29,5 %/48,2 % in “Ohne Krim”. Somit waren die Krim und die Ukraine bereits im April 2014 eindeutig gegensätzliche demografische Welten.

Gallup fragte auch nur außerhalb der Krim: “Bitte sagen Sie mir, ob Sie zustimmen oder nicht zustimmen: Die Ukraine sollte auf den Kurs der NATO-Integration zurückkehren.” und meldete keinen landesweiten Prozentsatz, sondern nur regionale Prozentsätze, in der gesamten Nicht-Krim-Ukraine, im “Süden”, “Osten”, “Zentrum”, “Norden” und “Westen”; und NUR im Westen (westlich von Rivne im Nordwesten und Khmelnytsky im Südwesten, oder ungefähr das Gebiet innerhalb von 200 Meilen der polnischen Grenze) stimmten mehr als 50% (53%) “zu”: dagegen nur 10. 3 % im Süden, nur 13,1 % im Osten, nur 32,1 % im Zentrum und nur 37,7 % im Norden (der die Hauptstadt Kiew umfasst).

Am 24. Februar 2022 marschierte Russland in die Regionen ein, die den NATO-Beitritt am stärksten ablehnten. Nur (und das auch nur knapp) die westliche Region befürwortete den NATO-Beitritt, und die russische Invasion betraf diese Region (die antirussische Region) weniger als alle anderen. Diese Tatsache deutet darauf hin, dass die russische Regierung nicht die Absicht hat, die westliche Region als Teil Russlands in eine endgültige Regelung dieses Krieges zwischen den USA und Russland einzubeziehen, der auf den Schlachtfeldern der Ukraine zwischen den russischen Streitkräften und den ukrainischen und anderen amerikanischen Streitkräften geführt wird – dieses Stellvertreterkrieges, mit dem Washington den Dritten Weltkrieg beginnen will.

Das ist der demografische Hintergrund. Nun zum historischen Hintergrund:

Am 7. Juni 2015 titelte ich “Obama Sidelines Kerry on Ukraine Policy” und berichtete, dass, während Außenminister John Kerry den damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko gewarnt hatte, den Ukrainern NICHT zu versprechen, dass die Ukraine sowohl die Krim als auch den Donbass notfalls mit Gewalt zurückerobern würde, Kerrys Untergebene Victoria Nuland Poroschenko insgeheim sagte, er solle Kerrys Warnung ignorieren – und Obama setzte Kerry daraufhin außer Kraft und unterstützte Nuland. “Kerry steht nun vor der Entscheidung, entweder zu kündigen – was die EU dazu zwingen würde, die US-Politik dort fortzusetzen [und damit gegen Obamas Willen zu verstoßen] – oder im Amt zu bleiben und in allen Hauptstädten dafür respektlos behandelt zu werden, dass er im Amt geblieben ist, nachdem ihm seine Untergebene in einer zentralen Frage der US-Außenpolitik so eklatant widersprochen hat.”

Er blieb im Amt; und später tat Obama es noch einmal – er setzte Kerry für seine Untergebene Nuland ab – aber dieses Mal in Bezug auf Syrien. Kerry hatte lange und hart daran gearbeitet, Obama dazu zu bringen, einen Friedensdeal für Syrien zu akzeptieren, der es dem syrischen Volk und nicht den USA ermöglichen würde, über die politische Zukunft von Bashar al-Assad zu entscheiden – damit Obama den Versuch aufgibt, Assad zu stürzen. Am 16. Dezember 2015 titelte ich “U.S. Ends Its Opposition to Democracy in Syria” und berichtete, dass es Kerry trotz Victoria Nulands Beharren auf dem Sturz von Assad gelungen war, Obamas nominelle Zustimmung zur Demokratie in Syrien zu erreichen. (Auf den Bildern kann man sehen, dass Nuland bei der Unterzeichnungszeremonie finster dreinschaut.)

Dann gelang Kerry am 17. Mai 2016 eine Einigung mit Russland über die Syrien-Politik, in der Obama nominell auf den Schutz von Al-Qaida in Syrien durch Amerika verzichtete (Russland weigerte sich, Al-Qaida in Syrien vor Russlands Bombardierung schützen zu lassen, aber Obamas Syrien-Operation nutzte hauptsächlich AQ Syria als seinen Stellvertreter, um die anderen dschihadistischen Gruppen zum Sturz Assads zu führen); Die Abmachung lautete also, dass Russland weiterhin die syrischen AQ-Kräfte bombardieren könnte und dass Amerika die Bombardierung der syrischen Streitkräfte einstellen würde und Russland sich mit Amerika bei der Beseitigung von ISIS in Syrien abstimmen würde.

Und dann unterzeichnete Kerry am 9. September 2016 ein Waffenstillstandsabkommen für Syrien, und kaum eine Woche später, am 17. September 2016, verletzte Obama dieses Waffenstillstandsabkommen, indem er (durch seinen Verteidigungsminister) die syrischen Streitkräfte bombardierte, die das wichtigste syrische Ölfeld in Deir Ezzor schützten. Damals lernte Putin, dass er dem US-Regime nichts mehr zutrauen kann.

Während Hillary Clinton mindestens so neokonservativ war wie Obama selbst, hatte Kerry alles getan, um einen Atomkrieg zu verhindern, aber Obama (wie Biden) war auf diesem Weg – dem Weg zum Atomkrieg. Kerry passte da nicht wirklich rein. Der tiefe Staat war entschieden gegen ihn.

Jetzt, in der Fortsetzung der unaufhörlichen Entschlossenheit der Obama-Regierung, Russland zu erobern und jeden Verbündeten Russlands wie Syrien zu besiegen, bringt Obamas Vizepräsident und jetzt Präsident Joe Biden die Welt an den Abgrund des Dritten Weltkriegs gegen Russland und (wie Trump) China, während er sich weigert, von Trumps Kriegen gegen Venezuela und den Iran abzulassen.

Und Victoria Nuland ist jetzt die Nummer 2 unter Bidens Außenminister Antony Blinken, der ein ebenso fanatischer Neokonservativer ist wie sie und wie Biden selbst. Und so wie Nuland Kerry geschlagen hatte, indem sie seine Errungenschaften von Präsident Obama für ungültig erklären ließ, erhält sie offenbar erneut Unterstützung von ganz oben, damit die US-Regierung die ukrainische Regierung zur Invasion der Krim anleitet.

Am 14. Dezember 2022 titelte Radio Free Europe Radio Liberty “In Satellite Images Of Russian-Occupied Crimea, Experts Point To Potential Targets For Ukraine” und berichtete, dass private US-Militärauftragnehmer die ukrainische Regierung mit detaillierten Satellitenbildern von Russlands militärischer Verteidigung auf der Krim versorgen, die die ukrainischen Raketen anvisieren und ausschalten sollen.

Nach Ansicht der Russen wäre dies eine ukrainische Invasion Russlands unter Einsatz von US-Geheimdienstinformationen und mehr, und damit ein direkter Krieg zwischen Amerika und Russland.

Es wäre ein Traum für Victoria Nuland und den Rest des “Deep State” der USA, einschließlich all der Milliardäre, die Joe Bidens politische Karriere finanziert haben. Natürlich steht auch die “Oppositionspartei”, die Republikaner, zu fast 100 % hinter der Agenda der Neokonservativen (globaler US-Imperialismus), bis hin zum globalen Atomkonflikt. Offensichtlich sind alle Milliardäre Amerikas (und seiner Verbündeten) dafür – keiner hat sich wirklich dagegen ausgesprochen.

Und innerhalb des Imperiums kümmert sich die breite Öffentlichkeit kaum darum: Die Wahltagsbefragungen zeigen, dass die internationalen Beziehungen (“Außenpolitik”) bei den amerikanischen Wählern ganz unten stehen. Die ganze Welt könnte auf diese Weise zerstört werden – als ob es gar keine Rolle spielen würde.

*

Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die Share-Buttons oben. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research erneut zu veröffentlichen und zu teilen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Duran veröffentlicht.

Das neue Buch des investigativen Historikers Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, handelt davon, wie Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt übernommen hat, um sie für US-amerikanische und verbündete Milliardäre zu versklaven. Deren Kartelle schöpfen den Reichtum der Welt ab, indem sie nicht nur ihre “Nachrichten”-Medien, sondern auch die Sozial-“Wissenschaften” kontrollieren und die Öffentlichkeit täuschen. Übersetzt mit Deepl.com

Gekennzeichnetes Bild: CODEPINK “No War with Russia Rally, Negotiate Ukraine, Don’t Escalate.” (2022)

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Urheberrecht © Eric Zuesse, Global Research, 2022

