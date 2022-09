https://southfront.org/us-ships-suspected-of-sabotage-attack-on-nord-stream-pipelines/

US-Schiffe unter Verdacht des Sabotageangriffs auf Nord Stream-Pipelines

Der Schiffsverkehr wurde in der Nähe der Pipeline eingeschränkt.

“Die Zerstörung, die an einem Tag gleichzeitig an drei Offshore-Gaspipelines des Nord Stream-Systems erfolgte, ist beispiellos. Es ist unmöglich, den Zeitrahmen für die Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit der Gastransportinfrastruktur abzuschätzen”, heißt es im Bericht der Nord Stream AG.

Trotz der US-Sanktionen wurde Nord Stream 2 im September letzten Jahres fertig gestellt, und im Oktober wurde das technische Gas entlang der B-Leitung in Betrieb genommen. Ende des vergangenen Jahres waren beide Rohre gefüllt. Da die deutschen Behörden nach der Anerkennung der Unabhängigkeit der DVR und der LPR durch Moskau im Februar die Zertifizierung der Gaspipeline aussetzten, beschlossen sie, deren Kapazität für die Gasversorgung der Regionen im Nordwesten Russlands zu nutzen.

US-Schiffe unter Verdacht des Sabotageangriffs auf die Nord Stream-Pipelines

In der Nacht zum 26. September wurde in der Leitung A der Nord Stream-2-Gaspipeline ein starker Druckabfall festgestellt, der auf ein Loch in der Leitung zurückzuführen ist. Am Abend desselben Tages registrierte das Nord Stream-Kontrollzentrum einen Druckabfall in beiden Leitungen der Gaspipeline, berichtet der Pressedienst der Nord Stream-Betreibergesellschaft.

Ulrich Lissek, ein Vertreter des Pipelinebetreibers Nord Stream 2 AG, stellte klar, dass der Druck aufgrund eines Lochs in der Leitung von 105 auf 7 bar gefallen sei.

Die Gaspipelines Nord Stream und Nord Stream 2 verlaufen durch die ausschließlichen Wirtschaftszonen und Hoheitsgewässer von Russland, Finnland, Schweden, Dänemark und Deutschland. Nach der auf der Website von Gazprom veröffentlichten Karte zu urteilen, verlaufen beide Zweige der Nord Stream in der Nähe der südöstlichen Seite der Insel Bornholm, während das Leck in nordöstlicher Richtung festgestellt wurde. Die Gaslecks traten in der Nähe der Nord Stream-Gaspipeline nordöstlich der Insel Bornholm auf, teilte die dänische Schifffahrtsverwaltung mit.

Die Schifffahrt wurde in dem Gebiet nahe der Pipeline eingeschränkt.

“Die Zerstörung, die an einem Tag gleichzeitig an drei Offshore-Gaspipelines des Nord Stream-Systems auftrat, ist beispiellos. Es ist unmöglich, den Zeitrahmen für die Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit der Gastransportinfrastruktur abzuschätzen”, heißt es im Bericht der Nord Stream AG.

Trotz der US-Sanktionen wurde Nord Stream 2 im September letzten Jahres fertig gestellt, und im Oktober wurde das technische Gas entlang der B-Leitung in Betrieb genommen. Ende des vergangenen Jahres waren beide Rohre gefüllt. Da die deutschen Behörden nach der Anerkennung der Unabhängigkeit der DVR und der LPR durch Moskau im Februar die Zertifizierung der Gaspipeline aussetzten, beschlossen sie, deren Kapazität für die Gasversorgung der Regionen im Nordwesten Russlands zu nutzen.

US-Schiffe unter Verdacht des Sabotageangriffs auf Nord Stream-Pipelines

Nord Stream ist seit 2011 in Betrieb. Sie war eine der letzten Gasversorgungsrouten nach Europa unter Umgehung der Ukraine. Seit dem Sommer dieses Jahres ist die Pumpleistung der Nord Stream-1 auf 20 % der maximalen Kapazität, d. h. auf 35 Millionen Kubikmeter, reduziert worden. Gazprom begründete dies mit Problemen mit Gasturbinen, die von Siemens gewartet werden. Ende August wurde die Gaszufuhr aufgrund von Problemen mit den Turbinen komplett eingestellt.

Der Tagesspiegel berichtete unter Berufung auf Quellen, die mit der Untersuchung der Vorfälle befasst sind, dass die Ursache für den Vorfall Sabotage sein könnte.

“Wir können uns kein Szenario vorstellen, bei dem es sich nicht um eine gezielte Sabotage handelt”, zitiert das Blatt einen der Beteiligten an der Untersuchung, die von den Bundesbehörden durchgeführt wird.

Es besteht der begründete Verdacht, dass die Pipeline von US-Spezialdiensten gesprengt wurde, um die Gaslieferungen aus Russland nach Deutschland endgültig zu stoppen.

US-Schiffe im Verdacht des Sabotageangriffs auf Nord Stream-Pipelines

Klicken Sie, um das Bild in voller Größe zu sehen

Am 27. September meldete das von dem amphibischen Angriffsschiff USS Kearsarge angeführte Kommando von US-Marine-Schiffen den Abschluss der Arbeiten im Bereich der mutmaßlichen Sabotage an Gaspipelines. Die US-Schiffe beendeten ihre Aufgaben in der Ostsee und wurden auf dem Weg zur Ostsee in die Nordsee gesichtet.

Die Gruppe von US-Schiffen wurde 30 Kilometer vom Ort der mutmaßlichen Sabotage an der Nord Stream-1-Gaspipeline und 50 Kilometer von den Fäden der Nord Stream-2-Gaspipeline entfernt gesichtet.

Die Vorfälle an den Pipelines haben viel Misstrauen geweckt, während sich die Energiekrise in Europa weiter zuspitzt und sich die Situation mit dem nahenden Winter voraussichtlich noch verschärfen wird. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...