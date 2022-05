Der III. Weltkrieg liegt in der Luft! Nicht die US- Diplomaten sehe ich in Gefahr, sondern Europa als Schlachtfeld, was schert`s die USA, die weit weg von allem sind…

Bild: US-Botschaft, Kiew (Bildnachweis: Fire-fly / Shutterstock.com)

Die mögliche Verlegung der US-Botschaft wirft die Frage auf, ob dies ein erster Schritt in Richtung eines direkten Kampfeinsatzes in der Ukraine ist.

US-Spezialtruppen in Kiew: Viel Lärm um nichts?



Von Adam Weinstein / Responsible Statecraft



27. Mai 2022

Anfang dieser Woche berichtete das Wall Street Journal, dass die Regierung Biden die Entsendung von Spezialkräften zur Bewachung der US-Botschaft in Kiew in Erwägung zieht, während eine Notbesetzung von Diplomaten zur Arbeit zurückkehrt. Ist dies der erste Schritt zur Entsendung von US-Truppen in direkte Kampfhandlungen in der Ukraine oder ein echter Versuch, die Fortsetzung der diplomatischen Mission zu sichern?

Heute befragte Senator Tom Cotton General Christopher Cavoli, der für das Amt des Oberbefehlshabers des US-Europakommandos und des Obersten Alliierten Befehlshabers nominiert wurde, zu genau dieser Frage. Cavoli lehnte es jedoch ab, sich zu der Möglichkeit des Einsatzes von Spezialkräften zur Bewachung der Botschaft zu äußern, fügte jedoch hinzu, dass derzeit keine US-Marines diese Aufgabe wahrnehmen.

Wer schützt also normalerweise US-Diplomaten?

Die diplomatischen Vertretungen der USA auf der ganzen Welt werden in der Regel von US-Marine-Sicherheitsleuten bewacht, und dieses Programm wird vom Direktor des diplomatischen Sicherheitsdienstes (DSS) des Außenministeriums beaufsichtigt. Im Jahr 2012 griffen terroristische Milizen die provisorische Einrichtung des Außenministeriums in Benghazi (Libyen) an und töteten den Botschafter Christopher Stevens, den Mitarbeiter des Außenministeriums Sean Smith sowie die CIA-Mitarbeiter Tyrone Woods und Glen Doherty. Dies führte zur Gründung der Marine Security Guard Security Augmentation Unit (MSG), die die MSGs in Hochrisikoperioden ergänzen soll.

Die US-Diplomaten haben die US-Botschaft in Kiew am 8. Mai wieder eröffnet, nachdem sie sie vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Ende Februar verlassen hatten. Das Wall Street Journal berichtete ursprünglich, dass Mitglieder des Joint Special Operations Command die US-Diplomaten nach Kiew begleiteten, korrigierte diese Meldung jedoch später als unzutreffend. Die Frage der Botschaftssicherheit bleibt offen und unklar. Als er am 19. Mai dazu befragt wurde, verwies Pentagon-Pressesprecher John Kirby die Journalisten an das Außenministerium. “Es ist besser, diese Frage dem Außenministerium zu stellen, da es für die Sicherheit zuständig ist oder festlegt, welche Sicherheitsvorkehrungen es wünscht und ob das US-Militär dabei helfen kann”, sagte Kirby.

Warum sollten Spezialeinheiten in Betracht gezogen werden?

Vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine war es üblich, dass US-Soldaten und andere NATO-Mitglieder wie das Vereinigte Königreich gemeinsam mit dem ukrainischen Militär innerhalb der Ukraine Übungen durchführten. Nach dem Einmarsch wurden diese Ausbildungsmissionen in andere europäische Länder verlegt. Der Einsatz von Spezialkräften zur Bewachung der US-Botschaft in Kiew als Ersatz oder Ergänzung zu den US-Marines könnte jedoch mehrere Vorteile bieten. Erstens würde die Sicherheit in einer Zeit, in der einzigartige Bedrohungen bestehen und eine Fehleinschätzung die ohnehin schon hohen Spannungen zwischen Moskau und Washington noch verstärken könnte, an sehr erfahrene Soldaten delegiert. Zweitens sind die Spezialeinheiten möglicherweise besser in der Lage, Exfiltrations- und Evakuierungsoperationen durchzuführen, falls diplomatisches Personal, US-Bürger oder ausländische Partner kurzfristig aus der Ukraine abgezogen werden müssen. Bereits im Januar hatte das Außenministerium die US-Bürger gewarnt, dass keine Kapazitäten für ihre Evakuierung zur Verfügung stehen würden.

Das Wall Street Journal berichtete jedoch, dass “US-Beamte sich eine größere Präsenz der USA vorstellen, um die Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar zu verwalten … und einige US-Militärs würden gerne die Spezialeinheiten und andere Truppen, die das ukrainische Militär ausbilden und beraten, in die Ukraine zurückbringen.” In einer Kriegsumgebung würde eine solche Mission weit über die Sicherheit der Botschaft oder sogar über den Status quo der Ausbildung und Beratung hinausgehen.

Ohne die Anwesenheit von Marines in der US-Botschaft in Kiew ist unklar, wer die dort diensttuenden US-Diplomaten beschützt. Die Aufrechterhaltung einer funktionierenden Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt ist wichtig für die US-Diplomatie und für das ukrainische Volk. Es ist auch richtig, dass die US-Diplomaten Sicherheit benötigen. Der Einsatz von Spezialkräften zur Gewährleistung dieser Sicherheit kann angesichts der einzigartigen Umstände, unter denen sich eine relativ unbefestigte US-Botschaft mitten in einem aktiven Kriegsgebiet befindet, Vorteile bieten. Ihre Anwesenheit könnte sogar eine Eskalation verhindern, solange ihr Auftrag eng definiert ist. Ein unklarer Auftrag oder ein Auftrag, der über die diplomatische Sicherheit hinausgeht, könnte die US-Diplomaten jedoch in Gefahr bringen. Übersetzt mit Deepl.com

Adam Weinstein ist Research Fellow am Quincy Institute. Zuvor war er in der internationalen Handelsabteilung von KPMG tätig und unterstützte multinationale Kunden bei der Navigation durch die sich verändernde Handelslandschaft Asiens, bei der Einbeziehung der Sorgfaltspflicht in Bezug auf Menschenrechte in die Lieferketten, beim Management von Sanktionsrisiken und bei der Nutzung von Freihandelsabkommen. Er arbeitete auch als Kurzzeitberater für das Center for Advanced Study of Language der University of Maryland und erstellte einen vom National Counterproliferation Center gesponserten Bericht, der die kulturellen und politischen Faktoren analysiert.

