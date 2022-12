https://consortiumnews.com/2022/12/21/us-veterans-join-calls-for-ending-war-in-ukraine/?eType=EmailBlastContent&eId=66e2f944-9819-4d15-b195-e62fc68f781f

“Wir wollen eine dringende, aufrichtige Diplomatie, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, nicht noch mehr US-Waffen, Berater und endlosen Krieg”, schreibt Gerry Condon.

US-Veteranen schließen sich Forderungen nach Beendigung des Krieges in der Ukraine an



Von Gerry Condon

Common Dreams

21. Dezember 2022

Mit dem Einzug des Winters in der nördlichen Hemisphäre wächst die Besorgnis über den Krieg in der Ukraine, der nun schon 10 Monate andauert.

Die Besorgnis über das Leiden der belagerten Zivilbevölkerung und das Schicksal von Millionen von Flüchtlingen. Besorgnis über die Energiekrise und die Militarisierung in Europa. Besorgnis über die kriegsbedingte Nahrungsmittelknappheit in Afrika. Und Besorgnis über die Möglichkeit eines die Zivilisation auslöschenden Atomkriegs.

Angesichts dieser sich zuspitzenden Katastrophen sind die Menschen in der Welt mit der offensichtlichen Bereitschaft Russlands, der Ukraine, der USA und der NATO konfrontiert, sich auf einen langen Krieg einzulassen, in dem es keine Gewinner geben wird.

Veterans For Peace (VFP) teilt all diese Sorgen. Bereits 2015 forderten wir den Abzug aller NATO-Truppen von den Grenzen der Ukraine zu Russland. Wie viele Beobachter haben wir diesen unnötigen und völlig vermeidbaren Krieg kommen sehen.

Am 24. Februar, dem Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschierte, riefen wir eindringlich zu Diplomatie statt Krieg auf. Veterans For Peace ist Teil der Peace In Ukraine Coalition, die zu einem Waffenstillstand und Diplomatie aufruft, um den Krieg zu beenden, bevor es zu spät ist.

Jetzt, wo die Weihnachtszeit vor der Tür steht, schließen wir uns den Aufrufen religiöser Führer und anderer zu einem vorübergehenden Waffenstillstand in der Ukraine an, der an den legendären “Weihnachtsfrieden” von 1914 während des Ersten Weltkriegs erinnert, als deutsche und britische Soldaten aus ihren Schützengräben kamen, um gemeinsam zu feiern.

Als Veteranen, die das Blutbad des Krieges erlebt haben, empfinden wir großes Mitgefühl für die jungen Soldaten auf beiden Seiten dieses blutigen Krieges, die zu Zehntausenden getötet und verletzt werden. Wir wissen nur zu gut, dass die Überlebenden traumatisiert und für ihr Leben gezeichnet sein werden. Wir sagen: Genug ist genug – Krieg ist nicht die Antwort.

Wir wollen, dass der Krieg in der Ukraine dringend und aufrichtig durch Diplomatie beendet wird, nicht durch weitere US-Waffen, Berater und endlosen Krieg. Und schon gar nicht einen Atomkrieg. Wir wollen, dass diese Milliarden von Dollar für das Klima, für Arbeitsplätze, für das Gesundheitswesen und für den Wohnungsbau verwendet werden, nicht für Waffenhersteller und Kriegsgewinnler.

Als Soldaten, die sich den Kriegen in Vietnam, Afghanistan und Irak widersetzt haben, unterstützen wir Kriegsverweigerer auf allen Seiten, einschließlich Kriegsdienstverweigerer, Wehrdienstverweigerer, Deserteure und alle, die sich weigern, am Töten teilzunehmen.

Wir ermutigen insbesondere die Angehörigen des US-Militärs, sich zu weigern, an der Ausbildung, Bewaffnung, Beratung oder anderweitigen Beteiligung an diesem und anderen Kriegen des Imperiums teilzunehmen. Darüber hinaus fordern wir die US-Regierung auf, alle Kriege zu beenden und unsere Truppen aus mehreren Ländern der Welt abzuziehen.

Es ist jetzt an der Zeit, den Kurs zu ändern. Lassen Sie die Waffen fallen. Setzen Sie auf Diplomatie und Frieden. Um der Ukraine willen. Um Russlands, Europas und der Vereinigten Staaten willen. Um aller Völker der Welt willen. Ein Waffenstillstand in den Ferien könnte der erste Schritt zum Frieden sein.

Genug ist genug – Krieg ist nicht die Antwort!

Waffenstillstand jetzt – verhandeln, nicht eskalieren!

Unterstützt Soldaten, die sich weigern zu töten!

Gezeichnet,

Enya Anderson, VFP Nationaler Vorstand

Ellen Barfield, ehemalige Vizepräsidentin, VFP Nationaler Vorstand; Mitbegründerin, Baltimore VFP

Medea Benjamin, VFP-Beirat, CODEPINK Women for Peace

Marjorie Cohn, VFP-Beirat; ehemalige Präsidentin, National Lawyer’s Guild

Gerry Condon, ehemaliger Präsident, VFP-Nationalvorstand

Paul Cox, VFP-Nationalvorstand

Michael Dempsey, Nationaler Vorstand von VFP; Präsident, Monterey, CA, VFP

Jim Driscoll, VFP Projekt Klimakrise und Militarismus

Mike Ferner, ehemaliger Präsident, VFP-Nationalvorstand

Mark Foreman, ehemaliger Schatzmeister, VFP-Nationalvorstand

Gerald Hassett, Vizepräsident, VFP New York City

Matthew Hoh, VFP-Beirat

Helen Jaccard, Managerin, VFP-Projekt Goldene Regel

Eric Johansson, ehemaliger Präsident, VFP San Francisco

Tarak Kauff, ehemaliges Mitglied, VFP National Board

Bob Keilbach, Sekretär, New York City VFP

Kathy Kelly, VFP-Beirat; Vorstandsvorsitzende, World Beyond War

Barry Ladendorf, ehemaliger Präsident, VFP-Nationalvorstand

Gene Marx, ehemaliger Sekretär, VFP-Nationalvorstand

Ray McGovern, VFP-Beirat; Mitbegründer, Veteran Intelligence Professionals for Sanity

Major a.D. Ken Mayers, USMCR; VFP-Nationalvorstand

Nick Mottern, Nationaler Vorstand von VFP; Ko-Koordinator, BanKillerDrones

Barry Riesch, ehemaliger Präsident, VFP-Nationalvorstand

Doug Rawlings, Mitbegründer von VFP; ehemaliger Vizepräsident, VFP-Nationalvorstand

Denny Riley, USAF, Unser Krieg in Vietnam

Susan Schnall, Präsidentin, VFP-Nationalvorstand

Joshua Shurley, Sekretär, VFP Nationaler Vorstand

Alice Slater, VFP-Arbeitsgruppe zur Abschaffung von Atomwaffen

Rick Staggenborg, Präsident, Mid-Valley Oregon VFP

David Swanson, VFP-Beirat, World Beyond War

Mike Tork, Schatzmeister, VFP-Nationalvorstand

Michael Wong, Vizepräsident, San Francisco VFP

Oberst (a.D.) Ann Wright, VFP-Beirat; Veteran Intelligence Professionals for Sanity

Gerry Condon ist ein Veteran aus der Vietnam-Ära und ehemaliger Präsident der Veterans For Peace.

Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt aus Common Dreams.

