US-Wahlen 2020: Angesichts des knappen Wahlsiegs für Biden müssen die Demokraten in sich gehen

Von Richard Silverstein

6. November 2020

Das Scheitern der Partei, ein weitreichendes Mandat zu erhalten, stärkt das Argument für eine progressive Agenda

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden scheint die Wahl 2020 gewonnen zu haben. Wenn sich der derzeitige Wahltrend fortsetzt, wird er den Amtsinhaber Donald Trump mit einem “Squeaker” geschlagen haben. Auch wenn die offiziellen Ergebnisse vielleicht erst in einigen Tagen bekannt sind, liegt der Demokrat in vielen der für den Sieg notwendigen Schlüsselstaaten vorn.

Das Drama der Wahlnacht, als die Ergebnisse bekannt wurden und Trump zunächst in vielen Staaten vorne zu liegen schien, war fast unerträglich. Die Amerikaner waren durch fast alle Umfragen zu der Annahme verleitet worden, dass die Wahl zu einem komfortablen Sieg für Biden führen würde, vielleicht sogar zu einer Niederlage. Das war nicht der Fall. Der tatsächliche Spielraum für einen Sieg wird in den letzten Staaten, die Biden zu behaupten bereit scheint, äußerst gering sein.

Aber warum? Angesichts der fast universellen Überzeugung unter Präsidentschaftshistorikern, dass Trump bei weitem der schlechteste Präsident in der Geschichte der Nation ist – und das sagt viel aus, wenn man bedenkt, wie schlecht einige waren -, wie konnte dieses Rennen so knapp enden?



Eine gespaltene Partei

Trump verpfuschte die Reaktion auf die Covid-19-Pandemie mit fast 250.000 Todesfällen und weiteren 150.000 möglichen Todesfällen, bevor ein Impfstoff zur Verfügung steht. Die Wirtschaft ist für den durchschnittlichen Arbeitnehmer ein Scherbenhaufen (obwohl Milliardäre wie Jeff Bezos und Elon Musk Hunderte von Milliarden Dollar eingespielt haben), und die Arbeitslosenzahlen sind erschreckend hoch. Die finanzielle Entlastung ist in einem republikanisch dominierten Senat versammelt.

Trumps Präsidentschaft war eine der korruptesten in der Geschichte der USA. Er ist erst der dritte Präsident, der jemals angeklagt wurde. Im Ausland sind die USA bestenfalls zu einer Vexierfrage, schlimmstenfalls zu einer Lachnummer geworden – selbst für unsere engsten Verbündeten.

Angesichts des Scherbenhaufens, den Trump aus dem Land gemacht hat, warum war das Ergebnis so knapp? Das geht auf eine von der Demokratischen Partei selbst verursachte Krise zurück.

Während der Kampagne stellte Trump keine politische Agenda auf. Er bot keine Vision für die Nation an. Als er nach seinen Plänen für eine zweite Amtszeit gefragt wurde, konnte er sie nicht artikulieren. Sein gesamtes Programm basierte auf Wut, Gereiztheit und Klagen.

Er hat seine demokratischen Gegner routinemäßig beschuldigt, die Wahl gestohlen zu haben. Er nannte seinen Gegner einen Kriminellen, der eine Haftstrafe verdiente. Er war weit mehr daran interessiert, konspirative Behauptungen über Biden und seinen Sohn zu erhärten, als eine Politik vorzuschlagen, mit der er im Falle eines Wahlsieges regieren würde.

Angesichts des Scherbenhaufens, den Trump aus dem Land machte, warum war das Ergebnis so knapp? Dies führt zu einer Krise, die die Demokratische Partei selbst verursacht hat. Die Partei ist gespalten zwischen einer älteren Generation, die sich an Konzerninteressen und Machtmaklern der Beltway-Region orientiert, und einer jüngeren aufständischen Fraktion mit einer fortschrittlichen Vision, die die Vorrechte der Partei-Ältesten bedroht.



Zentristische Vision

Als sich während der Vorwahlen abzeichnete, dass der fortschrittliche Fahnenträger Bernie Sanders in der Lage sein könnte, Biden zu schlagen, drängten die Parteimandarinen – darunter Persönlichkeiten wie der ehemalige Präsident Barack Obama – die meisten der gemäßigten Kandidaten zum Rückzug aus dem Rennen. Das festigte die Lage und ließ Biden einen klaren Weg zum Sieg vor Augen.

Die meisten Wähler wollten Trump so verzweifelt loswerden, dass sie eine bekannte, wenn auch gebrauchte Menge einem Kandidaten vorzogen, der eine radikale Umgestaltung der Gesellschaft vorschlug.

Infolgedessen war der demokratische Kandidat mit 77 Jahren der älteste Kandidat, der je für das Präsidentenamt kandidierte (zugegebenermaßen ist Sanders noch älter). Biden war zwar ein umgänglicher “glücklicher Krieger”, der mehrmals für das Amt kandidiert hatte, aber er lief ein gedämpftes Rennen, was zum Teil auf die Beschränkungen von Covid-19 zurückzuführen war (Trump ignorierte sie größtenteils).

Die politische Agenda des Kandidaten der Demokraten wich nie von einem zentristischen Programm ab und lehnte viel von der radikalen Vision jüngerer Führer ab, wie etwa Alexandria Ocasio-Cortez, die einen Green New Deal, freie Studiengebühren, Medicare für alle und die Auflösung des derzeitigen Strafverfolgungsmodells vorschlug, das von der Black Lives Matter-Bewegung bekämpft wird.

Biden war ein einschläfernder und zuweilen unkonzentrierter Kandidat. Unter den Wählern und sogar unter den Parteitreuen herrschte wenig Begeisterung. Die einzige Dringlichkeit, die Bidens Anhänger motivierte, war, Trump loszuwerden, und nicht eine überzeugende Botschaft ihres Kandidaten. Kampagnen, die darauf basieren, für das kleinere Übel zu stimmen, erzeugen nicht die Art von Bewegungen, die Parteien an die Macht bringen.



Misserfolg im Senat

Es stimmt zwar, dass die Wahlbeteiligung historisch hoch war – auf dem Weg, jahrhundertealte Rekorde zu brechen -, doch dies deutete darauf hin, dass beide Seiten mobilisiert waren, verschaffte den Demokraten jedoch keinen entscheidenden Vorteil.



Noch schlechter liefen die Kongresswahlen für die Demokraten. Einer der führenden Meinungsforscher der Nation gab ihnen kurz vor dem Wahltag eine 75-prozentige Chance, die Kontrolle über den Senat zu übernehmen. In einigen wenigen Wahlgängen trafen die gefährdeten republikanischen Kandidaten auf junge demokratische Herausforderer, die in den Umfragen führend waren, aber die meisten scheinen gegen die Amtsinhaber verloren zu haben.

Wenn die Demokraten nicht die Kontrolle über den Senat erlangen, was wahrscheinlich ist, hätte dies verheerende Auswirkungen auf ihre Hoffnungen, die schlimmsten Überbleibsel des Trumpismus auszumerzen. Ein Senat, der von den Republikanern kontrolliert wird, kann alle Ernennungen von Bundesrichtern verzögern, nachdem Trump Hunderte von extremistischen Kandidaten ernannt hat, und kann die legislative Agenda des Präsidenten ersticken. Er kann auch Nominierungen für Schlüsselpositionen im Kabinett ablehnen.

Im Repräsentantenhaus, in dem die Demokraten nach dem Sieg bei den Wahlen 2018 einen Vorsprung von 36 Sitzen hatten, verloren die Demokraten mindestens fünf Sitze. Es ist fast unerhört, dass die Mehrheit des Hauses bei einer Präsidentschaftswahl, in der sie die Präsidentschaft gewinnt, Sitze verliert. Dies zeigt einmal mehr die sklerotische Herrschaft von Ältesten wie der Sprecherin Nancy Pelosi und ihrem Stellvertreter Steny Hoyer, die keine klare alternative Vision für das Land hatten.

Das Ergebnis ist ein Land, das von der Dysfunktion von vier Jahren Trumpismus erschüttert ist. Die Demokraten hofften auf ein umfassendes Mandat zur Säuberung des Hauses und zur Wiederherstellung einer verfassungsmäßigen Regierung, von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Stattdessen haben sie einen Präsidenten gewählt, der sich seinen Weg sorgfältig durch ein Minenfeld von Kongressfraktionen und Lehen mit einer geschwächten Mehrheit im Demokratischen Haus und einem fast gleichmäßig geteilten Senat bahnen muss.

Das vielleicht schlimmste Ergebnis ist, dass Trumpism, auch wenn Trump selbst verloren hat, nicht entschieden abgelehnt wurde. Die Demokraten wollten einen Pfahl durch das Herz des republikanischen weißen Rassismus treiben. Stattdessen wird dieser Flügel der Partei weiterhin Einfluss ausüben. Zukünftige Präsidentschaftskandidaten werden versuchen, die gleichen totalitären, gewalttätigen und rassistischen Impulse zu pflegen, die Trump gezeigt hat. Kurz gesagt, der Alptraum ist nicht vorbei, er hat nur eine andere Form angenommen und könnte in vier weiteren Jahren wieder sein hässliches Gesicht zeigen.



Die Hebel der Macht gemeinsam nutzen

Wenn es einen Silberstreif am Horizont gibt, dann ist es der, dass Schlüsselstaaten, die über Generationen hinweg solide rot waren, wie Texas, Arizona, Virginia, North Carolina und Georgia, mit dem demographischen Wandel allmählich blau werden. Dies stellt die größte Verschiebung in der regionalen Parteiloyalität dar, seit die Demokraten in der Ära der Bürgerrechte den Süden verloren haben. Wenn die Partei Kandidaten aufstellen kann, die die hispanischen, schwarzen und jüngeren Wähler in diesen neuen umkämpften Staaten inspirieren, haben sie bei künftigen nationalen Wahlen bessere Erfolgschancen.

Auch der linke Flügel der Partei hat sich mit großen Siegen im Repräsentantenhaus vergrößert. Er bot mit Sanders einen wirklich fortschrittlichen Kandidaten an, den die Parteimandarinen zu ihrem Nachteil ablehnten. Auch wenn Ocasio-Cortez und ihre Kollegen in der “Squad” das britische parlamentarische Äquivalent der Hinterbänkler sind, stellen sie die Zukunft dar. Sie werden entweder bei den bevorstehenden Wahlen an die Macht kommen, oder die Ältesten werden sie unterdrücken, was eine Katastrophe wäre.

Jetzt können die Progressiven in die Partei gehen und legitimerweise sagen: Ihre Botschaft hat keine Resonanz gefunden. Unsere ist angekommen. Wir haben uns das Recht verdient, die Hebel der Macht zu teilen.

Das Argument für eine progressive Agenda wurde gestärkt. Dieser Flügel der Partei gewann Wahlen und wechselte Sitze, die zuvor von gemäßigten Demokraten oder Republikanern gehalten wurden, während der gemäßigte Flügel an Boden verlor. Jetzt können die Progressiven in die Partei gehen und legitimerweise sagen: Ihre Botschaft hat keine Resonanz gefunden. Unsere schon. Wir haben uns das Recht verdient, die Hebel der Macht zu teilen.

Der Vorsitzende des Demokratischen Senats, Chuck Schumer, bot eine glanzlose Vorstellung. Seine Kollegen dort sollten darüber Bilanz ziehen. Es wurde sogar über die zukünftigen Ambitionen von Ocasio-Cortez gesprochen, wobei einige sie drängten, entweder Schumer (sie vertreten New York im Repräsentantenhaus bzw. Senat), der 2022 wiedergewählt werden soll, oder den autokratischen demokratischen Gouverneur des Staates, Andrew Cuomo, in einem zukünftigen Rennen herauszufordern. Im Moment schießt ihr Bestand in die Höhe, und sie ist die Hoffnung für die Zukunft. Übersetzt mit Deepl,com

Richard Silverstein schreibt den Tikun Olam-Blog, der sich der Aufdeckung der Auswüchse des israelischen Staates der nationalen Sicherheit widmet. Seine Arbeit ist in Haaretz, dem Forward, der Seattle Times und der Los Angeles Times erschienen. Er trug zu der Essay-Sammlung über den Libanon-Krieg 2006, A Time to Speak Out (Verso), bei und hat einen weiteren Essay über Israel und Palästina in der Sammlung: Alternate Perspectives on Statehood (Rowman & Littlefield) Foto der RS von: (Erika Schultz/Seattle Times)



