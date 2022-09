US blocks Israeli air defense system sale to Germany The Israeli air defense system that Germany intends to buy is of questionable efficiency

Arrow 3-Luftabwehrsystem während der Erprobung (Bildnachweis: US Missile Defense Agency)

Das israelische Luftabwehrsystem, das Deutschland kaufen will, ist von zweifelhafter Effizienz

USA blockieren Verkauf eines israelischen Luftabwehrsystems an Deutschland

Von News Desk

– 18. September 2022

Wie Israel Today am 18. September berichtete, hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden den Verkauf eines fortschrittlichen israelischen Luftabwehrsystems an Deutschland blockiert.

Demnach ist es Israel trotz zahlreicher Versuche, die Zustimmung der USA zu erhalten, nicht gelungen, sein exo-atmosphärisches Hyperschall-Anti-Ballistik-Raketensystem Arrow 3 an Deutschland zu verkaufen.

Das Luftabwehrsystem ist ein amerikanisch-israelisches Verteidigungsprojekt, das durch die jährliche Auslandshilfe für Israel finanziert wird. Es wird von Israel Aerospace Industries (IAI) und Boeing gemeinsam entwickelt und hergestellt.

Anfang März hatte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Treffen mit dem ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett offiziell sein Interesse am Kauf des Systems bekundet.

Im Anschluss an das Treffen wandte sich der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz an die US-Regierung, um sie um ihre Zustimmung zu dem Verkauf zu bitten. Der Antrag wurde jedoch auch nach mehreren Versuchen abgelehnt.

Die Zustimmung der USA ist zwingend erforderlich, da die US-Steuerzahler 80 Prozent des Projektbudgets übernommen und bis zu 2,2 Milliarden Dollar in die Forschungs- und Entwicklungsarbeit des IAI investiert haben.

Bei seinem Treffen mit dem israelischen Premierminister Yair Lapid am 12. September in Berlin bekräftigte Scholz sein Interesse an dem System.

“Wir sind sehr daran interessiert, mit Israel zusammenzuarbeiten, auch im Bereich der Luftverteidigung, wo Israel mit dem Arrow 3-System über ein sehr effektives Produkt verfügt”, sagte Scholz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Lapid.

Die öffentlichen Äußerungen waren für Lapid ein Schock, da Israel sich oft bemüht, die Details möglicher Waffenexporte geheim zu halten.

Ariel Kahane berichtete in Israel Today, dass Lapid den ausdrücklichen Hinweis von Scholz auf “israelische Raketen” nicht gut aufnahm und sich weigerte, ihm technische Informationen zu geben.

Kurz darauf berichtete Bloomberg, dass Deutschland das israelische Abwehrsystem seinem Konkurrenten, dem in den USA hergestellten Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) der Lockheed Martin Corp. vorgezogen hat.

Scholz will das israelische Verteidigungssystem “im Rahmen der NATO” integrieren, obwohl das Arrow-3-System relativ neu ist und über Kontrolltests hinaus keine nachgewiesene Effizienz aufweist.

Im Gegensatz zum THAAD ist der Wert der Arrow-Reihe von Luftabwehrsystemen angesichts ihrer früheren Misserfolge im Laufe der Jahre immer noch fraglich.

Im April 2021 räumte Israel ein, dass es ihm nicht gelungen war, fehlgeleitete syrische Raketen abzuschießen, die mehrmals nach Israel eindrangen und in der Luft detonierten oder auf offenem Gelände einschlugen. Übersetzt mit Deepl.com

