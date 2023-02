Live: Turkey-Syria quakes may leave up to 5.3 million people in Syria homeless Earthquake’s death toll surpasses Turkey’s 1999 quake, now becoming deadliest since 1939

Live: Erdbeben in der Türkei und Syrien könnte bis zu 5,3 Millionen Menschen in Syrien obdachlos machen

Die Zahl der Todesopfer übertrifft die des türkischen Erdbebens von 1999 und ist nun die tödlichste seit 1939

Wichtigste Punkte

USA heben Sanktionen gegen Hilfslieferungen an syrische Erdbebenopfer auf

Nach Ablauf der “goldenen Periode” von 72 Stunden tauchen immer mehr Überlebende auf

Türkei leitet Untersuchung über eingestürzte Gebäude ein

Zahl der Toten steigt auf mehr als 24.000 Stand: 11.02.2023 07:54 Uhr

Die Türkei meldet inzwischen mehr als 20.660, Syrien mehr als 3500 Erdbebentote. Weiterhin werden auch Überlebende geborgen, doch die Hoffnung schwindet. Syrien erlaubt laut eigenen Angaben Hilfslieferungen in alle Landesteile.

In der Türkei und in Syrien ist die Zahl der Toten nach den Erdbeben im Grenzgebiet beider Länder auf mehr als 24.000 gestiegen. Die türkischen Behörden meldeten zuletzt 20.665 Todesopfer und 80.052 Verletzte. Es wird befürchtet, dass die Zahlen weiter steigen.

Live-Updates 11. Februar 2023

vor 2 Stunden

Hallo MEE-Leser. Fünf Tage sind vergangen, seit ein schweres Erdbeben der Stärke 7,5 den Süden der Türkei und Syrien erschütterte und mindestens 23.700 Tote und Zehntausende von Verletzten forderte. Die Such- und Rettungsteams waren in den letzten Tagen rund um die Uhr im Einsatz. Da jedoch die kritische 72-Stunden-Frist bereits überschritten ist, sind die Hoffnungen, Überlebende zu finden, geschwunden.

Die syrische Regierung von Präsident Bashar al-Assad hat internationale Hilfslieferungen in die von den Rebellen gehaltenen Gebiete im Nordwesten des Landes genehmigt, die seit Montag in begrenztem Umfang unterstützt werden. Der UN-Sicherheitsrat wird bereits nächste Woche über die Frage der grenzüberschreitenden Hilfe für Syrien beraten, und der UN-Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten, Martin Griffiths, wird am Wochenende die vom Erdbeben betroffenen Gebiete besuchen.

Assad und seine Frau haben nach dem tödlichen Erdbeben auch erstmals die nördliche Provinz Aleppo besucht.

Aus aller Welt sind Spenden für die Erdbebenhilfe eingetroffen, unter anderem von internationalen Fußball-Superstars. Das Trikot von Cristiano Ronaldo, das versteigert wurde, erzielte einen Erlös von rund 212.450 Dollar. Der Erlös wird einer gemeinnützigen Organisation gespendet, die Erdbebenhilfe leistet.

Aus aller Welt sind Spenden für die Erdbebenhilfe eingetroffen, unter anderem von internationalen Fußball-Superstars. Das Trikot von Cristiano Ronaldo, das versteigert wurde, erzielte einen Erlös von rund 212.450 Dollar. Der Erlös wird einer gemeinnützigen Organisation gespendet, die Erdbebenhilfe leistet.

