USA tun plötzlich so, als ob sie sich um die Menschenrechtsverletzungen in Indien kümmern würden

Von Caitlin Johnstone

12. April 2022

Die Vereinigten Staaten sind plötzlich sehr besorgt über Menschenrechtsverletzungen in Indien. Außenminister Antony Blinken erklärte am Montag vor der Presse, dass “wir einige besorgniserregende Entwicklungen in Indien beobachten, darunter eine Zunahme von Menschenrechtsverletzungen durch einige Regierungs-, Polizei- und Gefängnisbeamte.”

Es stimmt zwar, dass sich Indiens rechtsgerichtete Regierung der Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht hat und dies schon seit Jahren tut, aber es stimmt auch, dass sich das US-Außenministerium nicht wirklich um Menschenrechtsverletzungen kümmert.

Ein durchgesickertes Memo des Außenministeriums aus den Anfängen der Trump-Administration zeigt, wie der neokonservative Imperiumsmanager Brian Hook dem noch nicht eingeweihten Außenminister Rex Tillerson beibringt, dass für die US-Regierung die “Menschenrechte” nur eine Waffe sind, um andere Nationen auf Linie zu halten. In einem bemerkenswerten Einblick in die zynische Natur des imperialen Narrativ-Managements erklärte Hook Tillerson, dass es die Politik der USA ist, Menschenrechtsverletzungen zu übersehen, die von Nationen begangen werden, die mit den US-Interessen übereinstimmen, während sie gegen Nationen, die das nicht tun, ausgenutzt und als Waffe eingesetzt werden.

“Im Falle von US-Verbündeten wie Ägypten, Saudi-Arabien und den Philippinen ist es völlig gerechtfertigt, dass die Regierung aus einer Reihe von wichtigen Gründen, einschließlich der Terrorismusbekämpfung, gute Beziehungen betont und sich ehrlich den schwierigen Kompromissen in Bezug auf die Menschenrechte stellt”, erklärte Hook in dem Memo.

“Eine nützliche Leitlinie für eine realistische und erfolgreiche Außenpolitik ist, dass Verbündete anders – und besser – behandelt werden sollten als Gegner”, schrieb Hook. “Wir versuchen nicht, Amerikas Gegner in Übersee zu unterstützen, sondern sie unter Druck zu setzen, mit ihnen zu konkurrieren und sie auszumanövrieren. Aus diesem Grund sollten wir die Menschenrechte als wichtiges Thema in den Beziehungen der USA zu China, Russland, Nordkorea und dem Iran betrachten. Und das nicht nur aus moralischer Besorgnis über die Praktiken in diesen Ländern. Es liegt auch daran, dass Druck auf diese Regime in Bezug auf die Menschenrechte eine Möglichkeit ist, ihnen Kosten aufzuerlegen, Gegendruck auszuüben und die strategische Initiative von ihnen zurückzugewinnen.

https://twitter.com/MaitreyaBhakal/status/1513754866698514432

Nein, das US-Außenministerium kümmert sich nicht um Menschenrechtsverletzungen. Blinkens Äußerungen sind nur der jüngste in einer Reihe von Schüssen vor den Bug, die das US-Imperium auf Neu-Delhi abfeuert, um es vor einer Annäherung an Moskau zu warnen.

In einem Artikel von letzter Woche mit dem Titel “India to Face Significant Cost If Aligned With Russia, U.S. Says” berichtete Bloomberg Folgendes:

Der oberste Wirtschaftsberater von Präsident Joe Biden sagte, die Regierung habe Indien davor gewarnt, sich mit Russland zu verbünden, und dass US-Beamte von einigen Reaktionen Neu-Delhis auf die Invasion in der Ukraine “enttäuscht” gewesen seien.

“Es gibt sicherlich Bereiche, in denen wir von den Entscheidungen sowohl Chinas als auch Indiens im Zusammenhang mit der Invasion enttäuscht sind”, sagte der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats des Weißen Hauses, Brian Deese, am Mittwoch bei einem Frühstück, zu dem der Christian Science Monitor eingeladen hatte.

Die USA haben Indien darauf hingewiesen, dass die Folgen einer “expliziteren strategischen Ausrichtung” mit Moskau “signifikant und langfristig” sein würden, sagte er.

https://twitter.com/RnaudBertrand/status/1511733819832819715

Dieser neue Ton ist ein deutlicher Unterschied zu den freundlichen Beziehungen zwischen Indiens Premierminister Narendra Modi und der Trump-Regierung oder sogar zwischen Modi und der Biden-Regierung im letzten Jahr. Erst gestern hatte Biden in einem Telefonat mit Modi deutlich gemacht, dass es gegen Indiens Interessen wäre, seine Ölimporte aus Russland zu erhöhen. Reuters berichtet, dass Biden “Modi sagte, dass Indiens Position in der Welt nicht gestärkt würde, wenn es sich auf russische Energiequellen verlassen würde”, so US-Beamte.

“Der Präsident hat sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es nicht in ihrem Interesse ist, dies zu tun”, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, auf die Frage nach Indiens Importen von russischem Öl.

Wir können davon ausgehen, dass die US-Regierung immer mehr vorgetäuschte Besorgnis über indische Menschenrechtsverletzungen äußern wird, wenn diese zunehmend unmissverständlichen Botschaften nicht befolgt werden, und dass bald zerstörerische Akte der Wirtschaftssabotage folgen werden.

Das US-Imperium ist zu Recht besorgt über eine mögliche künftige Abkehr Indiens von der Einflusssphäre Washingtons. Zwar ist es ihm bisher gelungen, Neu-Delhi in seinen großen Schachbrettmanövern gegen China als Waffe einzusetzen, doch wäre es für das Imperium katastrophal, wenn sich die beiden bevölkerungsreichsten Nationen der Welt mit der russischen Nuklearsupermacht in dem entstehenden Block von Nationen zusammenschließen würden, die eine Aufnahme in die zentralisierte Machtstruktur der USA ablehnen.

Aber die Tatsache, dass die USA es als ihre Angelegenheit betrachten, mit welchen ausländischen Nationen sie sich verbünden, offenbart ihre wahre Dynamik auf der Weltbühne und macht die Lippenbekenntnisse dieses Imperiums zur Bedeutung der Achtung der nationalen Souveränität in seinem Narrativmanagement über die Ukraine zum Gespött. Die USA sind das tyrannischste Regime der Welt, das in seinem Bestreben, den gesamten Planeten dauerhaft unter seine Kontrolle zu bringen, jedes Maß an Gewalt, Zwang und Einschüchterung einsetzt, das nötig ist.

Dieses Imperium glaubt wirklich, dass es das Recht hat, die Welt zu beherrschen, und dass keine Nation das Recht hat, sich ihm zu widersetzen. Die Wiederentstehung einer echten multipolaren Welt prallt kopfüber auf eine imperiale Doktrin, die die Sicherung der unipolaren Vorherrschaft um jeden Preis fordert, und es wird sehr schnell sehr hässlich. Übersetzt mit Deepl.com

__________________________

--

--



