US hands lit torch to Israeli arsonists The US is paving the way for horrific violence against Palestinians by allowing Israel to go into settler-colony and apartheid overdrive. By doing so, Washington may also be hastening the end of the total impunity that allows Israel to episodically “mow” down Palestinians who challenge its colonial domination.

USA übergeben israelischen Brandstiftern eine brennende Fackel

von Maureen Clare Murphy



27. Februar 2023

Chef-Brandstifter Benjamin Netanjahu und sein Finanzminister Bezalel Smotrich am 26. Januar in Jerusalem. Ronen Zvulun Pool/SIPA

Die USA ebnen den Weg für schreckliche Gewalt gegen Palästinenser, indem sie es zulassen, dass Israel seine Siedlerkolonie und Apartheid auf die Spitze treibt.

Damit könnte Washington auch das Ende der völligen Straffreiheit beschleunigen, die es Israel erlaubt, Palästinenser, die seine koloniale Vorherrschaft in Frage stellen, episodisch niederzumähen”.

Die Ereignisse der letzten Tage werden es Washington und seinen Verbündeten erschweren, die Situation der extremen Ungerechtigkeit in Palästina als etwas zu betrachten, das man auf unbestimmte Zeit verwalten kann.

Dieser Ansatz der Konfliktbewältigung – bei dem die kolonisierten Palästinenser als gleichberechtigte Partner ihres Unterdrückers behandelt werden, während man von ihnen verlangt, die Drecksarbeit des Besatzers zu erledigen – herrschte während des Vierteljahrhunderts vor, das auf die Unterzeichnung des Osloer Abkommens durch Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation Mitte der 1990er Jahre folgte.

In dieser Zeit hat sich Israel Hügel im Westjordanland angeeignet und den Bau seiner Siedlungskolonien unter Verletzung des Völkerrechts beschleunigt, wodurch das Land und die Gesellschaft der Palästinenser weiter zersplittert wurden.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, verdeutlichte diesen Ansatz auf einer Pressekonferenz nach Israels blutiger Razzia in der Stadt Nablus im Westjordanland am Mittwoch.

Elf Palästinenser, darunter ein Kind und drei Männer im Alter von über 60 Jahren, wurden bei der Razzia getötet und Dutzende von Menschen verletzt, als israelische Streitkräfte, die als palästinensische Zivilisten verkleidet waren, das Feuer auf einem belebten Gemüsemarkt eröffneten.

Price sagte: “Wir sind zutiefst besorgt, dass die Auswirkungen der heutigen Razzia die Bemühungen um die Wiederherstellung der Ruhe sowohl für Israelis als auch für Palästinenser zurückwerfen könnten”, womit er andeutete, dass nicht die gewaltsame Razzia selbst einen Rückschlag für die Ruhe darstellte.

Price betonte “die dringende Notwendigkeit, dass beide Seiten zusammenarbeiten, um die Sicherheitslage im Westjordanland zu verbessern”, und unterstellte absurderweise, dass die Palästinenser für die Aufrechterhaltung der Sicherheit des israelischen Regimes der Siedlerkolonisierung, Apartheid und militärischen Besetzung verantwortlich seien.

USA übergeben israelischen Brandstiftern eine brennende Fackel

Maureen Clare Murphy Die elektronische Intifada 27. Februar 2023

Chef-Brandstifter Benjamin Netanjahu und sein Finanzminister Bezalel Smotrich am 26. Januar in Jerusalem. Ronen Zvulun Pool/SIPA

Die USA ebnen den Weg für schreckliche Gewalt gegen Palästinenser, indem sie es zulassen, dass Israel seine Siedlerkolonie und Apartheid auf die Spitze treibt.

Damit könnte Washington auch das Ende der völligen Straffreiheit beschleunigen, die es Israel erlaubt, Palästinenser, die seine koloniale Vorherrschaft in Frage stellen, episodisch niederzumähen”.

Die Ereignisse der letzten Tage werden es Washington und seinen Verbündeten erschweren, die Situation der extremen Ungerechtigkeit in Palästina als etwas zu betrachten, das man auf unbestimmte Zeit verwalten kann.

Dieser Ansatz der Konfliktbewältigung – bei dem die kolonisierten Palästinenser als gleichberechtigte Partner ihres Unterdrückers behandelt werden, während man von ihnen verlangt, die Drecksarbeit des Besatzers zu erledigen – herrschte während des Vierteljahrhunderts vor, das auf die Unterzeichnung des Osloer Abkommens durch Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation Mitte der 1990er Jahre folgte.

In dieser Zeit hat sich Israel Hügel im Westjordanland angeeignet und den Bau seiner Siedlungskolonien unter Verletzung des Völkerrechts beschleunigt, wodurch das Land und die Gesellschaft der Palästinenser weiter zersplittert wurden.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, verdeutlichte diesen Ansatz auf einer Pressekonferenz nach Israels blutiger Razzia in der Stadt Nablus im Westjordanland am Mittwoch.

Elf Palästinenser, darunter ein Kind und drei Männer im Alter von über 60 Jahren, wurden bei der Razzia getötet und Dutzende von Menschen verletzt, als israelische Streitkräfte, die als palästinensische Zivilisten verkleidet waren, das Feuer auf einem belebten Gemüsemarkt eröffneten.

Price sagte: “Wir sind zutiefst besorgt, dass die Auswirkungen der heutigen Razzia die Bemühungen um die Wiederherstellung der Ruhe sowohl für Israelis als auch für Palästinenser zurückwerfen könnten”, womit er andeutete, dass nicht die gewaltsame Razzia selbst einen Rückschlag für die Ruhe darstellte.

Price betonte “die dringende Notwendigkeit, dass beide Seiten zusammenarbeiten, um die Sicherheitslage im Westjordanland zu verbessern”, und unterstellte absurderweise, dass die Palästinenser für die Aufrechterhaltung der Sicherheit des israelischen Regimes der Siedlerkolonisierung, Apartheid und militärischen Besetzung verantwortlich seien.

Auf derselben Pressekonferenz wurde Price von Reportern gefragt, ob der erklärten Besorgnis des Außenministeriums auch materielle Konsequenzen für Israels Handeln gegenüberstünden.

Er verwies auf “die Vereinbarung zwischen Israelis und Palästinensern” vom vergangenen Wochenende, durch die die Palästinensische Autonomiebehörde von Washington dazu gedrängt wurde, ihre Bemühungen um eine Resolution des UN-Sicherheitsrates aufzugeben, in der Israels Ankündigung, Siedlungsaußenposten zu formalisieren und neue Siedlungseinheiten zu bauen, verurteilt wurde.

Mit anderen Worten: Die USA setzten die Palästinensische Autonomiebehörde unter Druck, ihre Bemühungen aufzugeben, Israel bei den Vereinten Nationen zur Einhaltung des Völkerrechts zu zwingen, weil, wie Price’ Stellvertreter, Vedant Patel, vor zwei Wochen gegenüber Reportern erklärte, die Regierung Biden die Intervention als “unnötig”

Dem Kommuniqué zufolge verpflichtete sich Israel, “die Diskussion über neue Siedlungseinheiten für vier Monate und die Genehmigung von Außenposten für sechs Monate zu stoppen”.

Doch der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wies jede Vorstellung von einer Pause bei Israels Diebstahl und Kolonisierung palästinensischen Landes schnell zurück.

“Es gibt kein Einfrieren und wird auch kein Einfrieren geben”, sagte Netanjahu nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Kommuniqués von Aqaba.

Noch bevor die Tinte trocknen konnte, eskalierte die Gewalt.

Am Sonntag wurden zwei israelische Siedler in Huwwara, einem Dorf in der Nähe von Nablus und einem häufigen Brennpunkt der Besatzungsgewalt, bei einem Schusswechsel mit Palästinensern getötet – mit ziemlicher Sicherheit als Vergeltung für die tödliche Razzia vom Mittwoch.

Daraufhin begaben sich die Siedler auf einen Rachefeldzug, bei dem sie palästinensische Häuser und Fahrzeuge anzündeten und verwüsteten sowie Vieh angriffen.

Ein Palästinenser, der 37-jährige Sameh Aqtash, wurde entweder von Siedlern oder vom Militär erschossen, und Dutzende weitere wurden verletzt.

So viel zu Washingtons Bemühungen um “Deeskalation”.

Das Hauptziel des Gipfels von Akaba bestand zweifellos darin, die Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde als einheimischer Vollstrecker Israels zu stärken und wiederherzustellen, mit politischer Rückendeckung und möglicherweise Ausbildung durch Ägypten und Jordanien.

Israel und die Palästinenser “bekräftigten ihr Bekenntnis zu allen früheren Vereinbarungen zwischen ihnen und zur Arbeit an einem gerechten und dauerhaften Frieden”, heißt es in dem Kommuniqué.

Dies kann sich nur auf die Osloer Abkommen beziehen, die die Palästinensische Autonomiebehörde verpflichten, mit Israel gegen den palästinensischen Widerstand gegen die Besatzung zusammenzuarbeiten.

Während das Gerede von Frieden und Gerechtigkeit nur ein Lippenbekenntnis ist, werden Washington und seine lokalen Auftraggeber die Palästinensische Autonomiebehörde unter Druck setzen, damit sie ihrer Verpflichtung nachkommt, Israel und seine randalierenden Siedler vor dem palästinensischen Volk zu schützen.

US “Partnerschaft”

So sieht die amerikanische “Partnerschaft” in der Praxis aus.

Washington stellt Israel jedes Jahr mindestens 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung, während es der Palästinensischen Autonomiebehörde unter der Bedingung, dass sie als Vollstreckungsorgan für die israelische Besatzung dient, einen relativen Klacks gibt.

Die ganze Zeit über fungieren die USA als Israels Anwalt in internationalen Foren und untergraben die palästinensischen Bemühungen um Rechenschaftspflicht. (Auf derselben Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch bekräftigte Price’ Kollege Washingtons Ablehnung der palästinensischen Ermittlungen vor dem Internationalen Strafgerichtshof).

Und was geschah sonst noch in den Tagen, nachdem Washington, stets der konstruktive Partner, die Abstimmung des Sicherheitsrates über Israels Siedlungen vereitelt hatte?

Israel genehmigte Pläne für 7.000 neue Siedlungseinheiten – “die größte Anzahl, die jemals in einer Sitzung genehmigt wurde”, so die Times of Israel – einschließlich Hunderter von Häusern in Außenposten, die noch nicht offiziell von der Regierung legalisiert wurden und auf palästinensischem Land gebaut werden.

Tel Aviv plant auch den Bau von Tausenden von Wohneinheiten im Gebiet E1 in Jerusalem, was das Westjordanland effektiv in zwei Hälften teilen und, in den Worten von Peace Now, “einem zukünftigen palästinensischen Staat einen tödlichen Schlag versetzen” würde.

Bezalel Smotrich, Israels rechtsextremer Finanzminister, der in einer der Siedlungen lebt, die für einen weiteren Ausbau vorgesehen sind, scheint sich sicher zu sein, dass Washington ihm nicht im Wege stehen wird.

“Es ist erlaubt, Meinungsverschiedenheiten unter Freunden zu haben, aber letztendlich tun wir, was für uns richtig ist, und das verstehen sie”, sagte Smotrich, wie die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz berichtet.

In der Zwischenzeit wurde Smotrich letzte Woche zum Gouverneur des Westjordanlandes ernannt, was nach Ansicht von Rechtsexperten de jure eine Annexion der besetzten Gebiete darstellt.

Ein vom israelischen Verteidigungsminister unterzeichnetes Abkommen überträgt Smotrich Regierungsbefugnisse im Westjordanland und erweitert damit die israelische Souveränität über die Grüne Linie hinaus.

Michael Sfard, ein israelischer Menschenrechtsanwalt, sagte, dass “die Übertragung von Befugnissen an israelische Zivilisten ein Akt der De-jure-Annexion ist, da sie dazu führt, dass dem Besatzungsmilitär die Macht entzogen und direkt in die Hände der Regierung gelegt wird”.

Er fügte hinzu, dass das Abkommen “gleichzeitig ein großer Schritt zur rechtlichen Annexion des Westjordanlandes und ein Akt der Aufrechterhaltung des Apartheidregimes ist”.

Der Siedlungsbau und die formale Annexion besetzter Gebiete sind eklatante Verstöße gegen das Völkerrecht.

Und doch war die einzige Antwort, die der Sprecher des Außenministeriums aufbringen konnte, als er am Donnerstag dazu befragt wurde, der müde Refrain, dass es sowohl für Israel als auch für die Palästinensische Autonomiebehörde von entscheidender Bedeutung sei, “von jeglichen einseitigen Schritten Abstand zu nehmen, die die Spannungen verschärfen oder das Potenzial haben, die Bemühungen zu untergraben, die Aussichten auf eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung voranzubringen.

In Wirklichkeit bedeutet dies, Schritte zu vermeiden, die die Aufrechterhaltung des israelischen Regimes der Siedler-Kolonialherrschaft unter dem Deckmantel eines nicht existierenden Friedensprozesses in Frage stellen.

In dem am Sonntag veröffentlichten gemeinsamen Kommuniqué wird “die Bedeutung des Treffens in Akaba, des ersten seiner Art seit Jahren”, gewürdigt.

Es kündigte ein weiteres Treffen im März an, diesmal auf Einladung Ägyptens im Badeort Sharm al-Sheikh am Roten Meer, mit dem Ziel, “die positive Dynamik aufrechtzuerhalten und diese Vereinbarung auf einen breiteren politischen Prozess auszuweiten, der zu einem gerechten und dauerhaften Frieden führt”.

Dies ist ein Rückfall in die ständige Flut von Gipfeltreffen, Friedensplänen und Fahrplänen, die die Blütezeit der Osloer Ära kennzeichneten: endlose Prozesse und emsige Arbeit anstelle echter Bemühungen, Israel zur Verantwortung zu ziehen und die Unterdrückung der Palästinenser zu beenden.

Es ist ein Versuch, Washington wieder das Steuer in die Hand zu geben.

Doch die Ereignisse vor Ort zeigen, dass ein kolonialer Konflikt seine eigene brutale Logik hat. Die Wut und der Widerstand des palästinensischen Volkes lassen sich weder durch Israels Brutalität noch durch Washingtons schlechtgläubige diplomatische Scharaden länger kontrollieren oder eindämmen.

Die “Reform” der Gesetzgebung bedroht die Straffreiheit

Indem sie sich weigern, auch nur den geringsten Druck auf Israel auszuüben, tragen die USA ironischerweise dazu bei, die Blase der Straffreiheit zum Platzen zu bringen, zu deren Aufrechterhaltung sie so lange beigetragen haben.

Gilad Noam, Israels stellvertretender Generalstaatsanwalt, warnte Anfang des Monats die Gesetzgeber, dass die Bemühungen der Regierung, die Unabhängigkeit und den Handlungsspielraum der Justiz zu beschneiden, die beste Verteidigung gegen die Kontrolle durch den Internationalen Strafgerichtshof und den Internationalen Gerichtshof untergraben.

Sollten diese Änderungen umgesetzt werden, würde dies “die Wahrnehmung des Justizsystems als professionell, unabhängig und unpolitisch verändern”, so Noam.

“Dies könnte sich auf Israels Fähigkeit auswirken, die Herausforderungen des internationalen Rechtssystems zu meistern”, fügte Noam hinzu und sagte, dass “nicht alles in einer solchen öffentlichen Debatte erörtert werden kann”.

Berichten zufolge fand letzte Woche hinter verschlossenen Türen eine vertrauliche Diskussion über die internationalen Auswirkungen der Gesetzes “reform” statt.

Israelische Reservisten, darunter auch die der Luftwaffe, drohen damit, sich zu weigern, “Einberufungen oder bestimmten Anweisungen nachzukommen”, da die israelische Öffentlichkeit gegen das protestiert, was viele als “Justizputsch” bezeichnen, wie die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz berichtet.

“Reservepiloten und -navigatoren sagen, dass Besatzungsmitglieder zunehmend versuchen, die Meldung für Trainingstage in ihren Staffeln zu verschieben”, so die Zeitung.

In den WhatsApp-Gruppen der Luftwaffe “verbreiten sich die Aufrufe zur Dienstverweigerung wie ein Lauffeuer”.

Reservisten sind besorgt, “dass die neuen Gesetze Reservepiloten anfälliger für rechtliche Schritte im Ausland machen könnten”, so Haaretz weiter.

Rechtsberater des israelischen Verteidigungsministeriums sagten den Gesetzgebern während der Klausurtagung, dass “wenn die Justiz geschwächt wird … der Anspruch des Staates auf robuste Ermittlungs- und Rechtsmechanismen, die ein Eingreifen von außen unnötig machen, ebenfalls geschwächt wird”.

Die Piloten der israelischen Luftwaffe könnten daher “als erste im Visier des Haager Gerichts stehen”, wie Haaretz klarstellte.

Wäre die internationale Justiz kein abgekartetes Spiel, stünde das US-Personal, dessen Fingerabdrücke überall auf Israels Verbrechen zu finden sind, nicht weit hinter ihnen. Übersetzt mit Deepl.com

Ali Abunimah hat Berichte und Analysen beigesteuert.

Maureen Clare Murphy ist Chefredakteurin von The Electronic Intifada.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …