https://caitlinjohnstone.com/2023/02/04/us-surrounds-china-with-war-machinery-while-freaking-out-about-balloons/



USA umzingeln China mit Kriegsmaschinerie und flippen wegen Luftballons aus



von Caitlin Johnstone

4. Februar 2023

❖

Der Journalist Christopher Hooks aus Austin nannte es “einen der dümmsten Nachrichtenzyklen seit Menschengedenken”. Die gesamte amerikanische politische und mediale Klasse hat einen existenziellen Zusammenbruch wegen eines chinesischen Spionageballons, der nach Angaben des Pentagons am Donnerstag im amerikanischen Luftraum entdeckt wurde.

Außenminister Antony Blinken sagte seinen geplanten diplomatischen Besuch in China ab, nachdem der Ballon entdeckt worden war. Die Massenmedien berichteten mit atemloser Aufregung über die Geschichte. China-Feinde haben den ganzen Tag über auf allen möglichen Plattformen die Kriegstrommeln gerührt und die Regierung Biden beschuldigt, nicht aggressiv genug auf den Vorfall zu reagieren.

“Das Wichtigste, was das amerikanische Volk verstehen muss, und was wir in diesem Ausschuss parteiübergreifend darzulegen versuchen, ist, dass die Bedrohung durch die Kommunistische Partei Chinas nicht nur eine entfernte Bedrohung in Ostasien oder eine Bedrohung für Taiwan ist”, sagte der Vorsitzende des China-Ausschusses des Repräsentantenhauses, Mike Gallagher, am Freitag gegenüber Fox News. “Es ist eine Bedrohung direkt hier im Land. Es ist eine Bedrohung für die amerikanische Souveränität, und es ist eine Bedrohung für den Mittleren Westen – in Orten wie denen, in denen ich lebe.”

“Ein großer chinesischer Ballon am Himmel und Millionen chinesischer TikTok-Ballons auf unseren Telefonen”, twitterte Senator Mitt Romney. “Let’s shut them all down.”

Das chinesische Außenministerium behauptet, der Ballon stamme tatsächlich aus China, sei aber “ziviler Natur und diene der meteorologischen und anderen wissenschaftlichen Forschung” und sei einfach weit vom Kurs abgeblasen worden. Das könnte natürlich nicht stimmen – alle großen Regierungen spionieren einander ständig aus, und China ist da keine Ausnahme -, aber das Pentagon ist der Meinung, dass der Ballon “keinen nennenswerten Mehrwert schafft, der über das hinausgeht, was die VR China wahrscheinlich durch Dinge wie Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn sammeln kann”.

Alle regen sich also über einen Ballon auf, der aller Wahrscheinlichkeit nach für Spionagezwecke weitgehend wertlos ist, obwohl jeder weiß, dass die USA China bei jeder sich bietenden Gelegenheit ausspionieren. US-Beamte haben sich gegenüber der Presse darüber beklagt, dass es für amerikanische Spione viel schwieriger ist, in China Operationen durchzuführen und Mitarbeiter zu rekrutieren als früher, weil die chinesische Regierung Maßnahmen ergriffen hat, um sie zu behindern. 2001 verursachte ein US-Spionageflugzeug einen großen internationalen Zwischenfall, als es an der chinesischen Küste mit einem chinesischen Militärflugzeug zusammenstieß, wobei der Pilot ums Leben kam.

Die USA betrachten es als ihr souveränes Recht, jede beliebige Nation auszuspionieren, und der Durchschnittsamerikaner sieht das mehr oder weniger genauso. Die Amerikaner waren über die Enthüllungen von Edward Snowden empört, und zwar nicht, weil die Spionagebehörden Überwachung betrieben, sondern weil sie amerikanische Bürger überwachten. Es wird einfach als gegeben hingenommen, dass es in Ordnung ist, Ausländer auszuspionieren, daher ist es ein bisschen albern, melodramatisch zu reagieren, wenn Ausländer sich revanchieren.

Wie Jake Werner für Responsible Statecraft erklärt:

“Die ausländische Überwachung sensibler Standorte in den USA ist kein neues Phänomen. “Sie ist seit dem Beginn des Atomzeitalters eine Tatsache, und mit dem Aufkommen von Satellitenüberwachungssystemen ist sie längst zum Alltag geworden”, so mein Kollege und ehemaliger CIA-Analyst George Beebe.

Die Überwachung fremder Länder durch die USA ist ebenfalls ganz normal. Dass Großmächte sich gegenseitig ausspionieren, gehört zu den banalen und universellen Tatsachen der internationalen Beziehungen. Große Länder spionieren sogar ihre eigenen Verbündeten aus, wie zum Beispiel, als der US-Geheimdienst das Mobiltelefon der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel abhörte.

Selbst wenn sich eine solche Überwachung durch eine rivalisierende Macht gegen die Vereinigten Staaten richtet, stellt sie in der Regel keine Bedrohung für die Sicherheit der Amerikaner dar und birgt überschaubare Risiken für Standorte, an denen die Geheimhaltung von größter Bedeutung ist. Vor dem Hintergrund der rasch zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China können sich vorhersehbare Vorfälle wie diese jedoch schnell zu gefährlichen Konfrontationen ausweiten.”

Stellen wir all dies einer anderen Nachricht gegenüber, die weit weniger Aufmerksamkeit erhält.

In einem Artikel mit dem Titel “US sichert sich Basen auf den Philippinen, um den Bogen um China zu vervollständigen” berichtet die BBC, dass das Imperium der bereits beeindruckenden militärischen Schlinge, die es um die Volksrepublik China gelegt hat, noch mehr Einrichtungen hinzufügen wird.

“Die USA haben sich den Zugang zu vier zusätzlichen Militärstützpunkten auf den Philippinen gesichert – ein wichtiges Stück Land, das einen vorderen Platz zur Überwachung der Chinesen im Südchinesischen Meer und um Taiwan herum bieten würde”, schreibt Rupert Wingfield-Hayes von der BBC. “Mit dem Abkommen hat Washington die Lücke im Bogen der US-Bündnisse geschlossen, der sich von Südkorea und Japan im Norden bis nach Australien im Süden erstreckt. Das fehlende Glied waren die Philippinen, die an zwei der größten potenziellen Krisenherde – Taiwan und das Südchinesische Meer – grenzen.”

“Die USA haben nicht gesagt, wo die neuen Stützpunkte liegen, aber drei von ihnen könnten auf Luzon sein, einer Insel am Nordrand der Philippinen, dem einzigen großen Stück Land in der Nähe von Taiwan – wenn man China nicht mitzählt”, schreibt Wingfield-Hayes.

Die BBC stellt mit freundlicher Genehmigung der philippinischen Streitkräfte eine hilfreiche Illustration zur Verfügung, die zeigt, wie die USA ihre militärische Einkreisung vollenden:

Das US-Imperium umgibt China seit vielen Jahren mit Militärstützpunkten und Kriegsmaschinerie, und zwar in einer Weise, die Washington niemals dulden würde, dass China in den Ländern und Gewässern um die Vereinigten Staaten herum agiert. Es steht außer Frage, dass die USA der Aggressor in diesem zunehmend feindseligen Patt zwischen Großmächten sind. Und doch sollen wir uns alle über einen Ballon aufregen.

Wenn Sie mich bitten, Ihnen zu zeigen, wie die USA China angegriffen haben, kann ich Ihnen all die gut dokumentierten Wege zeigen, auf denen die USA China mit Kriegswaffen einkreisen. Bitten Sie einen Apologeten des Imperiums, Ihnen zu zeigen, wie China die USA angreift, und er wird anfangen, über TikTok und Luftballons zu schwafeln.

Diese Dinge sind nicht gleichwertig. Vielleicht sollten die Amerikaner aufhören, nach feindlichen Bedrohungen aus dem Ausland Ausschau zu halten, und anfangen, ein wenig näher an ihr eigenes Land zu schauen. Übersetzt mit Deepl.com

_____________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat, sollten Sie ihn mit anderen teilen, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube folgen, etwas Geld auf mein Trinkgeldkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal werfen oder eine Ausgabe meines monatlichen Zines kaufen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …