US bars entry to researcher who exposes Israeli rights abuses The US has effectively denied entry to Eyal Weizman, founder of the research group Forensic Architecture. Forensic Architecture, based in the UK, uses groundbreaking methodologies such as digital forensics and spatial analysis to expose human rights abuses. The group has published several investigations concerning Israeli violations against Palestinians.

USA verweigern Forscher, die israelische Rechtsverletzungen aufdecken, die Einreise

Von Maureen Clare Murphy

21. Februar 2020

Die USA haben Eyal Weizman, dem Gründer der Forschungsgruppe Forensische Architektur, die Einreise effektiv verweigert.

Die in Großbritannien ansässige Forensic Architecture verwendet bahnbrechende Methoden wie digitale Forensik und Raumanalyse, um Menschenrechtsverletzungen aufzudecken. Die Gruppe hat mehrere Untersuchungen über israelische Verletzungen gegen Palästinenser veröffentlicht.

Weizman, der im Besitz israelischer und britischer Pässe ist, sollte für die erste große Untersuchung der Forensischen Architektur in den USA im Museum für Kunst und Design des Miami Dade College in die USA reisen. Die Ausstellung mit dem Titel Forensische Architektur: True to Scale, wurde am Donnerstag eröffnet und läuft bis Ende September.

Die Ausstellung enthält neue Erkenntnisse über die brutale Niederlage von Faisal al-Natsheh in der Stadt Hebron im Westjordanland im Jahr 2014. Die Untersuchung stützt sich auf ein Virtual-Reality-Modell des Ortes des Angriffs und auf Querverweise auf die Aussagen von Dekan Issacharoff, dem Soldaten, der al-Natsheh geschlagen hat, sowie auf die Aussagen von zwei Zeugen.

Weizman hatte auch beabsichtigt, seine Reise in die USA zu nutzen, um eine Untersuchung eines Gefangenenlagers in Florida voranzutreiben, in dem Migrantenkinder unter grausamen Bedingungen festgehalten werden.

Zwei Tage vor seiner geplanten Abreise teilten die US-Behörden Weizman per E-Mail mit, dass sein Recht, im Rahmen eines Programms zur Befreiung von der Visumpflicht in das Land zu reisen, widerrufen worden sei, weil ein Algorithmus eine Sicherheitsbedrohung erkannt habe.

Als Weizman die US-Botschaft in London besuchte, um erneut ein Visum zu beantragen, bat ihn ein Beamter dort um detaillierte Informationen über seine Reisen der letzten 15 Jahre. Er wurde auch gebeten, alle seine Kontakte zu nennen, die den Algorithmus hätten auslösen können, sagte Weizman gegenüber den Medien.

Weizman sagte, dass er sich weigerte, der Botschaft weitere Informationen zur Verfügung zu stellen, weil dies „eine Gefährdung von Personen durch die Meldung ihrer Namen bedeuten würde“.

Amnesty International verurteilte die effektive Sperrung Weizmans für die USA und sagte, dass sie „ernsthafte Bedenken über die Praxis des Visumswiderrufs auf der Grundlage problematischer Sicherheitsalgorithmen aufkommen ließ“.

Die Rechtsgruppe fügte hinzu, dass „Algorithmen zur Vorhersage so genannter Sicherheitsrisiken dazu verwendet werden könnten, bestimmte Gruppen, darunter auch Menschenrechtsermittler, willkürlich unter einem Deckmantel der Objektivität und Genauigkeit zu kennzeichnen“.

Ideologische Ausgrenzung

Amnesty vermutete, dass die Entscheidung, Weizman die Einreise in die USA zu untersagen, möglicherweise auf politische Voreingenommenheit zurückzuführen war, und bemerkte eine „lange Geschichte“ der ideologischen Ausgrenzung, um zu verhindern, dass die Amerikaner „den Ansichten von Dissidenten ausgesetzt werden“.

Im vergangenen Jahr verwehrten die USA Omar Barghouti, einem palästinensischen Menschenrechtsaktivisten und Mitbegründer der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung, die Einreise.

Die Trump-Administration hat auch das Visum der Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs wegen ihrer vereitelten Bemühungen, die Ermittlungen zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen der amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan fortzusetzen, widerrufen.

Screenshot eines geteilten Bildschirms mit Männern, die auf einen Monitor blicken, und einer Virtual-Reality-Darstellung von Soldaten in einer Gasse

Die Untersuchung von Forensic Architecture zur Untersuchung der Niederlage eines Palästinensers in Hebron im Jahr 2014 stützt sich auf virtuelle Modelle und Querverweise auf Zeugenaussagen.

US-Beamte haben auch damit gedroht, Sanktionen zu verhängen oder zu versuchen, Beamte des Internationalen Strafgerichtshofs strafrechtlich zu verfolgen, wenn sie Ermittlungen zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen Israels durchführen.

Weizman ist Mitglied des Technologiebeirats des Internationalen Strafgerichtshofs.

Von Anfang an war Weizmans Karriere der Bekämpfung von Ungerechtigkeit gewidmet.

Während seines Studiums an der Londoner Architectural Association begann Weizman mit der Kartierung der israelischen Siedlungen im Westjordanland und erstellte eine Studie, die als Beweismittel vor dem Internationalen Gerichtshof vorgelegt wurde.

Weizman gründete die Forensische Architektur an der Goldsmiths University of London, wo er Professor ist.

Ungerechtigkeiten aufdecken

Forensic Architecture analysierte mehrere Video- und Audioquellen und setzte Computermodelle ein, um den israelischen Grenzpolizisten zu ermitteln, der im Mai 2014 den unbewaffneten palästinensischen Jugendlichen Nadim Siam Nuwara tötete.

Der Grenzpolizist Ben Dery wurde wegen der Ermordung des 17-Jährigen zu neun Monaten Gefängnis verurteilt – eine milde Strafe, aber eine äußerst seltene Verurteilung wegen der Ermordung eines Palästinensers durch die israelischen Besatzungstruppen.

In Zusammenarbeit mit der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem stellte Forensic Architecture fest, dass Israel Filmmaterial manipuliert hat, um die Ermordung von zwei Jungen im Gazastreifen im Jahr 2017 zu vertuschen.

Die Analyse der Gruppe widersprach auch den Behauptungen Israels, dass ein palästinensischer Bürger Israels versuchte, die Polizei mit seinem Auto anzugreifen, als Beamte ihn während einer Hauszerstörung in dem unerkannten Dorf Umm al-Hiran im Jahr 2017 erschossen.

Yaqoub Abu al-Qiyan, ein Mathematiklehrer, verblutete, nachdem er erschossen wurde, und wurde von den politischen Führern Israels als Terrorist gebrandmarkt.

Die Ergebnisse der Forensik zeigen, dass Abu al-Qiyan langsam fuhr und sein Fahrzeug erst beschleunigte, nachdem die Polizei auf ihn geschossen hatte, was darauf hindeutet, dass er die Kontrolle über sein Auto verloren hatte.

Die Untersuchungen der Forschungsgruppe zu den gegen Demonstranten in Gaza eingesetzten Waffen trugen dazu bei, dass Warren B. Kanders, Teilhaber des US-Waffenherstellers Sierra, im vergangenen Jahr aus dem Vorstand des Whitney Museum of American Art austrat.

Forensische Architektur zog sich aus der prestigeträchtigen Biennale des New Yorker Museums zurück, bevor Kanders als stellvertretender Vorsitzender zurücktrat.

Die Untersuchungen der Gruppe konzentrierten sich auch auf Missbräuche innerhalb der USA.

Forensic Architecture erstellte in Zusammenarbeit mit dem Invisible Institute „eine der genauesten Analysen aller jemals durchgeführten Polizeischüsse“, so Weizman zum Tod von Harith Augustus 2018 in Chicago.

Augustus, ein Friseur, wurde von der Polizei angehalten, die im South-Shore-Bezirk der Stadt patrouillierte. Laut Forensic Architecture begann diese Begegnung „mit Augustus‘ voller Kooperation und endete damit, dass er fünf Mal auf ihn schoss, seinen Waffenschein in der Hand und seine Waffe immer noch im Holster steckte“.

Die Untersuchung der Gruppe zeigt, wie die Chicagoer Polizeibehörde sofort die falsche Erzählung einer „bewaffneten Konfrontation“ zwischen Offizieren und Augustus, einem schwarzen Bürger, konstruiert hat.

Die Forensische Architektur fand auch heraus, dass die Chicagoer Polizei „bekannte Fakten verzerrt und die in ihrem Besitz befindlichen Videos selektiv freigegeben hat, um die durch den Vorfall hervorgerufene öffentliche Empörung abzulenken“. Übersetzt mit Deepl,com

