Bezalel Smotrich, rechtsextremer israelischer Abgeordneter und Vorsitzender der Religiösen Zionistischen Partei, spricht während einer Kundgebung mit Anhängern in der südisraelischen Stadt Sderot am 26. Oktober 2022 (AFP)



USA zeigen sich besorgt über die Wahl eines rechtsextremen israelischen Verteidigungsministers: Bericht



Amerikanische Regierungsvertreter warnen davor, dass die Beziehungen “stark beeinflusst” würden, da rechtsextreme Politiker hohe Posten in der neuen Regierung fordern

Von MEE-Mitarbeitern

10. November 2022

Amerikanische Regierungsvertreter haben sich laut einem Bericht der Nachrichten-Website Axios besorgt über die Aussicht geäußert, dass ein rechtsextremer Politiker Israels nächster Verteidigungsminister werden könnte.

Ein hochrangiges Mitglied der Regierung von Joe Biden sagte dem amerikanischen Magazin, dass die bilateralen Beziehungen stark davon beeinflusst” würden, wer das Amt in der neuen Regierung übernimmt.

Smotrich, der Führer des politischen Bündnisses “Religiöser Zionismus”, wird in der neuen Regierungskoalition voraussichtlich Minister werden.

Der rechtsextreme Abgeordnete und sein Bündnis, das drittgrößte im Parlament, verhandeln derzeit mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und ultraorthodoxen Parteien über die Bildung einer neuen Regierung nach den fünften Wahlen in weniger als vier Jahren.

Der israelische Fernsehsender Channel 12 hat bereits berichtet, dass Smotrich ein wahrscheinlicher Kandidat für das Amt des Finanz- oder Verteidigungsministers ist, während sein Parteikollege Itamar Ben-Gvir das Amt des Ministers für öffentliche Sicherheit anstrebt, was ihn mit der Leitung der Polizei betrauen würde.

Das Amt des Verteidigungsministers ist eines der wichtigsten in Israel, da es direkten Einfluss auf die Besatzungspolitik im Westjordanland und im Gaza-Streifen hat.

Die Aufnahme von Mitgliedern des religiösen Zionismus in die Regierung hat sowohl in Israel als auch im Ausland Besorgnis ausgelöst. Die Partei ist die Nachfolgerin der verbotenen Kach-Partei und hat ideologische Verbindungen zur Jewish Defence League, einer Organisation, die in zahlreichen Ländern, darunter auch in den USA, als terroristische Vereinigung verboten ist.

Die Partei setzt sich für einen stärkeren Einfluss des jüdischen Religionsgesetzes in Staat und Gesellschaft ein und wurde von der Anti-Defamation League als “rassistisch, antiarabisch, homophob und antidemokratisch” gebrandmarkt.

Nach dem großen Sieg der religiösen Zionisten bei den Wahlen am 1. November sagten US-Beamte Berichten zufolge, es sei unwahrscheinlich, dass die Regierung Biden mit Ben-Gvir zusammenarbeiten würde.

Vor der Wahl hatte Biden bei einem Besuch des israelischen Präsidenten Isaac Herzog in den USA im vergangenen Monat ähnliche Bedenken geäußert.

Berichten zufolge äußerte die US-Regierung die Befürchtung, dass die Beziehungen zwischen den USA und Israel Schaden nehmen könnten, wenn führende Vertreter der rechtsextremen Parteien hohe Posten erhalten.

Am Mittwoch warnte Herzog die Parteivertreter bei einem Treffen in seiner Residenz, dass “die ganze Welt” darüber besorgt sei, dass Ben-Gvir Minister werde. Übersetzt mit Deepl.com

