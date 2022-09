United Nations, Democracy and Terrorism – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the “Translate Website” drop down menu on the top banner of our home page (Desktop version). To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Visit and follow us on Instagram, Twitter and Facebook.

Vereinte Nationen, Demokratie und Terrorismus



Von Stephen Sefton

Global Research

20. September 2022

In dieser Woche wird die 77. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in der konfliktreichsten internationalen Situation seit dem Zweiten Weltkrieg eröffnet. So greift die NATO die Russische Föderation in der Ukraine an, und die Vereinigten Staaten provozieren China wegen Taiwan. Viele Menschen sind besorgt über das Potenzial einer nuklearen Katastrophe. Die Ursache für dieses hohe Maß an Unsicherheit und Konflikten liegt in der Weigerung der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten, sich auf die neue Realität einer multipolaren Welt einzustellen.

Die Eliten, die diese Länder regieren, lehnen die Grundprinzipien der UNO ab und haben sie nie respektiert. Im Gegenteil, sie haben unter dem Vorwand, Demokratie und Freiheit zu fördern, das Völkerrecht untergraben und missbraucht. Sie haben wiederholt rechtmäßig gewählte Regierungen angegriffen, indem sie illegale Zwangsmaßnahmen und offenen Terrorismus einsetzten. Ihr primäres Interesse an der UNO besteht darin, dass sie es ihnen ermöglicht, ihren Verbrechen einen dünnen Anstrich von Legitimität zu verleihen.

Die Gespräche in der UN-Vollversammlung in dieser Woche werden sich zweifellos auf diese Situation konzentrieren, in der die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zunehmend gegen die Ansichten der Mehrheit der Welt isoliert sind. In seiner Rede auf dem jüngsten Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit sagte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping zum Beispiel

“Wir müssen das internationale System, das sich auf die Vereinten Nationen und die auf dem Völkerrecht basierende internationale Ordnung stützt, entschlossen verteidigen, die gemeinsamen Werte der Menschheit praktizieren und Nullsummenspiele und die Politik der Blöcke ablehnen”.

Auf demselben Gipfel erklärte der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin,

“Die wachsende Rolle neuer Machtzentren rückt in den Vordergrund, und die Interaktion zwischen diesen neuen Zentren beruht nicht auf irgendwelchen Regeln, die ihnen von äußeren Kräften aufgezwungen werden und die niemand gesehen hat, sondern auf den allgemein anerkannten Grundsätzen der Völkerrechtsstaatlichkeit und der UN-Charta, nämlich der gleichen und unteilbaren Sicherheit und der Achtung der gegenseitigen Souveränität, der nationalen Werte und Interessen.”

Das Außenministerium der Russischen Föderation hat sich noch deutlicher geäußert, als sein Sprecher am 17. September erklärte, dass

“Russland ist entschlossen, den Kampf gegen Versuche zu betonen, das Ansehen der UNO zu untergraben und sie dem Willen des kollektiven Westens zu unterwerfen… Wir kämpfen für eine multipolare Welt, für das Recht souveräner Staaten, zu leben und sich zu entwickeln, ohne ständigem Druck und Drohungen seitens der USA und ihrer westlichen Verbündeten ausgesetzt zu sein.”

Diese Erklärungen sind sehr eindringlich von Seiten der beiden vielleicht wichtigsten Mächte der Welt, denen die Vereinigten Staaten bisher keine direkte militärische Konfrontation gewagt haben. Der Prozess der Kooptierung der Vereinten Nationen durch die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten ist jedoch weit fortgeschritten und möglicherweise unumkehrbar. Dies ist so weit fortgeschritten, dass es zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwer vorstellbar ist, wie Russland und China die gegenwärtige Situation umkehren können, ohne sich gemeinsam mit der Mehrheit der Welt für eine wirklich demokratische Neugründung der UNO einsetzen zu können.

Das Mandat der UNO besteht darin, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren, die Menschenrechte zu schützen, die Bereitstellung humanitärer Hilfe zu erleichtern, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und das Völkerrecht zu garantieren. Doch die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten haben die UNO seit ihrer Gründung im Jahr 1945 dominiert. Von Anfang an haben die Vereinigten Staaten versucht, das Völkerrecht und die Grundsätze der UNO zu untergraben und die Organisation dazu zu benutzen, die Verbrechen der USA und ihrer Verbündeten in der ganzen Welt zu waschen. Im Jahr 1947, zwei Jahre nach der Gründung der Vereinten Nationen, gründeten die Vereinigten Staaten die Central Intelligence Agency (CIA), um sich entgegen den Zielen der Charta der Vereinten Nationen aktiv und weltweit in die inneren Angelegenheiten der Länder einzumischen.

So wurde die UNO wenige Jahre nach ihrer Gründung dazu benutzt, die Zerstörung Koreas zwischen 1950 und 1953 zu legitimieren. General Curtis Le May, Chef der Yankee-Militärluftfahrt, brüstete sich damit, alle Städte und Gemeinden der Demokratischen Volksrepublik Korea vollständig zerstört zu haben, was Millionen von Zivilisten das Leben kostete. Ein weiteres Beispiel: Von 1946 bis 1954 finanzierten und bewaffneten die CIA und ihre europäischen Verbündeten die OUN, eine völkermörderische ukrainische paramilitärische Truppe, die sich aus ehemaligen Kollaborateuren mit Nazideutschland zusammensetzte, um in der Ukraine, die damals zur Sowjetunion gehörte, einen Terrorkrieg zu entfesseln, der mehr als 400.000 Menschen das Leben kostete.

Von diesen Anfängen bis heute haben die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten routinemäßig militärischen und wirtschaftlichen Terrorismus eingesetzt, um rechtmäßige Regierungen zu destabilisieren, die sich ihrem Willen widersetzen. Staatsterror und Terrorismus waren und sind zentrale Merkmale der Außenpolitik der Vereinigten Staaten, von Vietnam bis Chile, von Indonesien bis zum Irak, Beispiele gibt es viele. In Lateinamerika und der Karibik ist Kuba seit mehr als sechzig Jahren Opfer einer militärischen Aggression, einer völkermörderischen Wirtschaftsblockade und anhaltender terroristischer Angriffe durch die Vereinigten Staaten.

Im Jahr 1986 verurteilte die höchste gerichtliche Instanz des Systems der Vereinten Nationen, der Internationale Gerichtshof, die Vereinigten Staaten für ihren Terrorismus gegen Nicaragua. Das System der Vereinten Nationen war jedoch nicht in der Lage, dieses Urteil zu vollstrecken. Im Gegenteil, seit dem Ende des Kalten Krieges wurden die verschiedenen Ämter der Vereinten Nationen zunehmend dazu benutzt, die terroristische Politik der Vereinigten Staaten zu beschönigen. Dieser Prozess hat sich mit dem Aufkommen Chinas und Russlands in den letzten Jahren und dem, was die Vereinigten Staaten als wachsende Bedrohung für eine gerechtere und wirklich demokratische Welt ansehen, noch verstärkt.

Das UN-System wird von den westlichen Mächten, die nicht akzeptieren wollen, dass ihre Weltherrschaft vorbei ist, in vielerlei Hinsicht missbraucht. Die Einsätze der so genannten Blauhelme, der Friedenstruppen der Vereinten Nationen, sind ein sehr deutliches Beispiel dafür. In Haiti dienten sie als Besatzungsarmee, um die Bevölkerung zu unterdrücken und völlig undemokratische Wahlergebnisse durchzusetzen, ganz nach dem Geschmack der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten.

Dasselbe geschah 2010 in Côte d’Ivoire, als ein UN-Vertreter, unterstützt von einer aus französischen Militärs bestehenden Blauhelm-Mission, eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs des Landes über einen Wahlstreit verwarf und den von Frankreich bevorzugten Präsidentschaftskandidaten durchsetzte. Die Rolle der UN-Militärmission im Kongo wurde ebenfalls stark in Frage gestellt, da sie die lokale Bevölkerung nicht vor den wiederholten Massakern der Aggressoren aus Ruanda und Uganda schützen konnte. Ebenso war die UNO nicht in der Lage, das Leiden des palästinensischen Volkes und den in Zeitlupe ablaufenden Völkermord Israels mit Unterstützung der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zu beenden.

Böswilligkeit und Verlogenheit zugunsten der Vereinigten Staaten kennzeichnen nicht nur diese Auslandsvertretungen, sondern auch mehrere andere wichtige UN-Organisationen. Neben vielen anderen Ländern wurden auch Nicaragua und Venezuela Opfer der verlogenen Berichterstattung von UN-Büros wie dem UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge oder dem UN-Hochkommissariat für Menschenrechte. Ebenso wurde überzeugend nachgewiesen, dass die Führung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen die Berichte ihrer technischen Spezialisten über Vorfälle in Syrien verfälschte, um die Regierung von Präsident Assad fälschlicherweise für den Einsatz chemischer Waffen verantwortlich zu machen. Ein weiteres Beispiel aus jüngerer Zeit ist der Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation über das Kernkraftwerk Zaparozhye in der Ukraine, in dem völlig verschwiegen wurde, dass alle Angriffe auf das Kernkraftwerk von den ukrainischen Streitkräften ausgingen, um auf diese Weise der Russischen Föderation die Schuld an der Situation zu geben.

Im Grunde genommen sind diese UN-Organisationen einfach nur Verlängerungen des US-Außenministeriums, ähnlich wie die Organisation Amerikanischer Staaten. So manipulieren, korrumpieren und deformieren die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten die UNO und ihre Strukturen, um ihre außenpolitischen Ziele zu erreichen und die Wahrheit über ihre umfangreichen, vielfältigen Verbrechen in der ganzen Welt zu verbergen. Das haben sie seit der Gründung der Organisation der Vereinten Nationen getan. Es bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich möglich ist, die UNO zu retten und sicherzustellen, dass sie ihre ursprünglichen Ziele erfüllt, anstatt nur ein weiteres Instrument zu sein, das die Enteignung und den globalen Terrorismus der westlichen Länder gegen die Mehrheitswelt erleichtert. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Tortilla con Sal veröffentlicht und aus dem Spanischen übersetzt.

Stephen Sefton, renommierter Autor und politischer Analyst aus dem Norden Nicaraguas, engagiert sich aktiv in der kommunalen Entwicklungsarbeit mit den Schwerpunkten Bildung und Gesundheitsversorgung. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Das abgebildete Bild ist ein UN-Foto/Marco Dormino

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Urheberrecht © Stephen Sefton, Global Research, 2022

Besuchen und folgen Sie uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Sie können die Artikel von Global Research gerne weiterleiten und teilen.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...