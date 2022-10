Wer betreibt hier real die “Spaltung” der deutschen Gesellschaft? Evelyn Hecht-Galinski

Verfassungsschutzpräsident: Russlands “Propaganda” spaltet die deutsche Gesellschaft

Am 17. Oktober fand eine öffentliche Anhörung der Nachrichtendienste durch das parlamentarische Kontrollgremium statt. Der CSU-Abgeordnete Alexander Hoffmann fragte (ab Minute 52) den Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang, mit welchen Methoden Russland in Deutschland die Demokratie zersetze. Bei der Vorrede zu seiner Frage merkte Hoffmann an, Russland versuche im herrschenden Kampf zwischen Autokratie und Demokratie, “einer Demokratie an mancher Stelle die Basis zu entziehen”. Deshalb wolle er wissen:

“Wo sind die innenpolitischen thematischen Ansatzpunkte für die Autokratie um Putin herum, bei uns zu destabilisieren?”

Als Beispiele dafür nannte der Abgeordnete die russischen “Desinformationskampagnen” rund um Corona und rund um diesen Krieg. Des Weiteren wollte er vom Verfassungsschutz wissen, worauf sich der deutsche Bürger einstellen müsse, wo die russischen “Endems” – gemeint sind wohl ungewollte Eindringlinge – zunehmend konspirativ agierten.

In seiner Antwort bestätigte Verfassungsschutzpräsident Haldenwang die Annahme Hoffmanns über den Wettstreit “Autokratie gegen Demokratie”. Was Russland in Deutschland tue, habe “demokratiezersetzende” Relevanz. Diesbezüglich nutze Russland alle Themen, die geeignet seien, um prorussischen Narrative zu verbreiten. Dazu gehöre, “dass Russland die Verantwortung für diesen Krieg bei anderen Staaten sieht, nur nicht bei Russland”. Nach Haldenwangs Auffassung ist Russland insgesamt verantwortlich für die Spaltung der deutschen Gesellschaft. Denn von Russland werde

“jedes Thema für Propaganda genutzt, dass geeignet ist, die Gesellschaft zu spalten”.

Insbesondere würden für diese Strategie Themen verwendet, die ohnehin schon kritisch in der Gesellschaft diskutiert würden. In der Vergangenheit habe Russland die Deutschen über die Corona-Frage gespalten. In der aktuellen Situation werde von Russland mit den Themen Energiemarkt, steigende Preise, Inflation, wirtschaftliche Auswirkungen dieses Krieges bis hin zur Frage, ob wir in diesem Winter noch heizen können, gesellschaftliche Spaltung betrieben.

Als Einflussinstrumente verbreite Russland gezielt Falschmeldungen und nutze dafür das Internet, soziale Medien und Influencer, die von Russland bezahlt würden: