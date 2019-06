Vergessen Sie Trumps “ Deal des Jahrhunderts“. Israel war immer auf dem Weg zur Annexion Von Jonathan Cook

https://www.redressonline.com/2019/06/forget-trumps-deal-of-the-century-israel-was-always-on-course-to-annexation/

Vergessen Sie Trumps „Deal des Jahrhunderts“. Israel war immer auf dem Weg zur Annexion.

20. Juni 2019

Erobern und teilen

Von Jonathan Cook in Nazareth

Wenn israelische Premierminister in Schwierigkeiten stecken, vor schwierigen Wahlen oder einem Korruptionsskandal stehen, war die Versuchung groß, eine militärische Operation zur Stärkung ihres Ansehens zu starten. In den letzten Jahren hat sich Gaza als beliebter Boxsack etabliert.

Benjamin Netanjahu sieht sich mit beiden Schwierigkeiten gleichzeitig konfrontiert: einem zweiten Wahlgang im September, bei dem er um den Sieg kämpfen könnte, und einem Generalstaatsanwalt, von dem allgemein erwartet wird, dass er kurz darauf wegen Korruption angeklagt wird.

Netanyahu befindet sich in einer ungewöhnlich engen Lage, selbst nach den Standards eines oft chaotischen und zerbrechlichen israelischen politischen Systems. Nach einem Jahrzehnt an der Macht könnte ihn seine Wahlmagie im Stich lassen. Es gibt bereits Gerüchte über Unzufriedenheit unter seinen Verbündeten ganz rechts.

Angesichts seiner verzweifelten Lage befürchten einige Beobachter, dass er eine neue Art von Kaninchen aus dem Hut ziehen muss.

In den letzten beiden Wahlen war Netanjahu nach dramatischen Erklärungen in letzter Minute erfolgreich. Im Jahr 2015 richtete er sich gegen den fünften palästinensischen Staatsbürger Israels und behauptete seine demokratischen Rechte und warnte davor, dass er „in Scharen zur Wahl kommt“.

Bereits im April hatte er seine Absicht erklärt, im nächsten Parlament große Teile des besetzten Westjordanlandes unter Verletzung des Völkerrechts zu annektieren.

Anhang Abstimmung Gewinner

Amos Harel, ein erfahrener Militäranalytiker bei der Zeitung Haaretz, beobachtete letzte Woche, dass Netanjahu entscheiden könnte, dass Worte nicht mehr ausreichen, um zu gewinnen. Es sind Maßnahmen erforderlich, möglicherweise in Form einer Ankündigung am Vorabend der Abstimmung im September, dass bis zu zwei Drittel des Westjordanlandes annektiert werden sollen.

Washington sieht nicht so aus, als würde es ihm im Weg stehen.

Kurz vor der Wahl im April bot die Trump-Administration Netanjahu einen Wahlkampf an, indem sie Israels illegale Annexion der Golanhöhen anerkannte, ein Gebiet, das Israel 1967 aus Syrien eroberte.

Diesen Monat schien David Friedman, US-Botschafter in Israel und einer der Hauptarchitekten des seit langem verzögerten „Deal of the Century“-Friedensplans von Donald Trump, einen ähnlichen, frühen Wahlschub zu bieten.

In Interviews behauptete er, Israel sei „auf der Seite Gottes“ – im Gegensatz zu den Palästinensern, so wurde es angedeutet. Er argumentierte weiter, dass Israel das „Recht habe, einen Großteil des Westjordanlandes zu behalten“.

Beide Aussagen deuten darauf hin, dass die Trump-Administration keine Einwände gegen israelische Annexionsschritte erheben wird, insbesondere wenn sie sicherstellt, dass ihr bevorzugter Kandidat an die Macht zurückkehrt.

Was auch immer Friedman vorschlägt, es ist nicht Gott, der im Namen Israels eingegriffen hat. Die Hände, die über viele Jahrzehnte hinweg sorgfältig den Weg zur Annexion des Westjordanlandes freigemacht haben, sind allzu menschlich.

Israelische Beamte bereiten sich seit mehr als einem halben Jahrhundert auf diesen Moment vor, seit 1967 das Westjordanland, Ost-Jerusalem und Gaza beschlagnahmt wurden.

„Erobern und teilen“

Dieser Punkt wird durch eine innovative interaktive Karte der besetzten Gebiete unterstrichen. Diese wertvolle neue Ressource ist ein Gemeinschaftsprojekt der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem und Forensic Architecture, einem in London ansässigen Team, das mit neuen Technologien politische Gewalt und Umweltzerstörung visualisiert und kartiert.

Unter dem Titel „Erobern und Teilen“ zeigt sie im Detail, wie Israel „den palästinensischen Raum zerrissen, die palästinensische Bevölkerung in Dutzende von abgelegenen Enklaven geteilt und ihr soziales, kulturelles und wirtschaftliches Gefüge aufgelöst hat“.

Die Annexion stand seit den Anfängen der Besatzung im Jahr 1967 auf dem Spiel, als die so genannte Mitte-Links-Regierung – heute als friedliebende Alternative zu Netanjahu präsentiert – die Regierung leitete.

Die Karte beweist zweifellos, dass Israels Kolonisierung des Westjordanlandes nie zufällig, defensiv oder widerstrebend war. Es war kalt kalkuliert und aufwendig geplant, mit einem Ziel vor Augen – und dem Moment, in dem man erkennt, dass sich das Ziel schnell nähert.

Annexion ist kein rechtsgerichtetes Projekt, das die gutartigen Absichten der israelischen Gründergeneration übernommen hat. Die Annexion stand seit den Anfängen der Besatzung im Jahr 1967 auf dem Spiel, als die so genannte Mitte-Links-Regierung – heute als friedliebende Alternative zu Netanjahu präsentiert – die Regierung leitete.

Die Karte zeigt, wie israelische Militärplaner ein komplexes Netz von Vorwänden für die Beschlagnahme palästinensischen Landes geschaffen haben: Geschlossene Militärzonen bedecken heute ein Drittel des Westjordanlandes; Schießplätze betreffen 38 palästinensische Gemeinden; Naturschutzgebiete befinden sich auf 6 Prozent des Territoriums; fast ein Viertel wurde zu israelischem „Staatsland“ erklärt; etwa 250 Siedlungen wurden errichtet; Dutzende von ständigen Kontrollpunkten begrenzen die Bewegung stark; und Hunderte von Kilometern von Mauern und Zäunen wurden abgeschlossen.

Diese ineinander greifenden Landnahmen schnitten das Territorium nahtlos auf und errichteten die Mauern von Dutzenden von dicht verschlossenen Gefängnissen für Palästinenser in ihrem eigenen Heimatland.

Zwei NASA-Satellitenbilder der Region, die durch 30 Jahre – von 1987 bis 2017 – getrennt sind, zeigen, wie die israelischen Siedlungen und Verkehrsinfrastrukturen die Landschaft des Westjordanlandes allmählich vernarbt haben, indem sie natürliche Vegetation wegräumen und durch Beton ersetzen.

Landnahme als Waffe

Bei den Landnahmen ging es nicht nur um den Erwerb von Territorium. Sie waren eine Waffe, zusammen mit den zunehmend drakonischen Bewegungseinschränkungen, um die einheimische palästinensische Bevölkerung zur Unterwerfung zu zwingen, ihre Niederlage anzuerkennen und die Hoffnung aufzugeben.

Unmittelbar nach der Besetzung des Westjordanlandes stellte Verteidigungsminister Moshe Dayan, Israels Held der Stunde und einer der Architekten des Siedlungsprojekts, fest, dass die Palästinenser dazu gebracht werden sollten, „wie Hunde zu leben, und wer will, kann gehen – und wir werden sehen, wohin dieser Prozess führt“.

Obwohl Israel die Palästinenser in 165 abgelegenen Gebieten im Westjordanland konzentriert hat, erhielten seine Maßnahmen 1995 das Gütesiegel der internationalen Gemeinschaft. Das Osloer Abkommen festigte die absolute Kontrolle Israels über 62 Prozent des Westjordanlandes, das die wichtigsten landwirtschaftlichen Land- und Wasserquellen der Palästinenser enthält und als Gebiet C eingestuft wurde.

Besetzungen sollen vorübergehend sein – und das haben die Osloer Abkommen versprochen. Allmählich würde es den Palästinensern erlaubt sein, mehr von ihrem Territorium zurückzunehmen, um einen Staat aufzubauen. Aber Israel sorgte dafür, dass sowohl die Besetzung als auch die von Oslo genehmigten Landdiebstähle fortgesetzt wurden.

Die neue Karte enthüllt mehr als nur die Methoden, mit denen Israel die Westbank erobert hat. Jahrzehntelange Landnahmen verdeutlichen den Weg der einen Kurs zeichnet, der darauf hinweist, dass das Projekt noch nicht abgeschlossen ist.

Weitere Landdiebstähle kommen in Sichtweite

Wenn Netanjahu das Westjordanland – Bereich C – teilweise annektiert, wird dies einfach eine weitere Etappe in Israels unermüdlichen Bemühungen sein, die palästinensische Bevölkerung auszubürgern und sie zum Verlassen zu zwingen. Dies ist ein Krieg der Zermürbung – was die Israelis seit langem als „schleichende Annexion“ verstehen, die heimlich durchgeführt wird, um einen Rückschlag der internationalen Gemeinschaft zu vermeiden.

Letztendlich will Israel, dass die Palästinenser ganz verschwinden, in die benachbarten arabischen Staaten wie Ägypten und Jordanien abgedrängt werden. Dieses nächste Kapitel wird wahrscheinlich ernsthaft beginnen, wenn Trump jemals die Chance bekommt, seinen „Deal of the century“ zu enthüllen. Übersetzt mit Deepl.com

Eine Version dieses Artikels erschien erstmals in The National, Abu Dhabi. Die hier vorliegende Version wird mit Erlaubnis von Jonathan Cook veröffentlicht.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Google

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …