Verhaftungen ohne Gerichtsverfahren beweisen, dass Lapid und Gantz auch die Demokratie bedrohen Von Gideon Levy

Auf ihren Befehl hin werden Soldaten in die Büros von Organisationen der Zivilgesellschaft geschickt, die aus gewaltlosen Weltverbesserern bestehen, und versiegeln die Türen. Auf ihren Befehl hin wird der Sicherheitsdienst Shin Bet die Leiter dieser Gruppen bedrohen, wie ihre Kollegen in Russland oder der Türkei. Yair Lapid und Benny Gantz werden das Joch, das der palästinensischen Gesellschaft auferlegt ist, nicht nur nicht lockern, sondern in bestimmten Fragen sogar noch enger ziehen als ihre rechtsgerichteten Vorgänger.Das Kabinett hat diese beiden tyrannischen Maßnahmen ohne echte Einwände verabschiedet. Die Arbeitspartei, die von Yitzhak Rabins Nachfolger geführt wird, unterstützt sie mit Sicherheit enthusiastisch. Die neue Meretz-Partei, deren Wahlprogramm diese Woche gewählt wurde, ist sicherlich im Herzen dagegen, aber das ist nicht genug.

In Ermangelung einer echten Opposition ist jeder Teil der Regierungskoalition mit dieser Sünde behaftet. Die Leichtigkeit, mit der die linke Mitte diese beiden Maßnahmen angenommen hat, beweist, was nicht mehr bewiesen werden muss: Die Rechte ist manchmal vorzuziehen. Die Rechte verhaftet weniger Menschen, tötet manchmal seltener und ist zumindest nicht selbstgerecht.

Wie können die Anhänger der Rechtsstaatlichkeit und die Verteidiger des Rechtssystems, die vor einer Regierung von Netanjahu, Itamar Ben-Gvir und dem aufstrebenden Yariv Levin warnen, von einer Schädigung der Demokratie in einem Land sprechen, in dem eine Mitte-Links-Regierung Hunderte von Menschen ohne Gerichtsverfahren für lange Zeit inhaftiert und gemeinnützige Gruppen schließt, als wären sie Bordelle oder Spielhöllen?

Warum warnen, dass Ben-Gvir seine Drohung wahr machen wird, Gegner Israels auszuweisen, wenn die aufgeklärten Lapid und Gantz sie bereits verhaftet haben? Es ist einfach und bequem, die Ben-Gvir-Drohung in die Welt zu setzen, um die Menschen in Angst zu vereinen. Viel schwieriger ist es, zuzugeben, dass Lapid und Gantz nicht weniger gefährlich für die israelische Demokratie sind. Ben-Gvir redet – und Gantz handelt.