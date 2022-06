“Wie auch immer Ihre Antworten lauten, die einzige Schlussfolgerung, zu der Sie gelangen können, ist, dass “Ihre Regierung” entweder völlig inkompetent ist oder gegen Ihre Interessen und die Interessen aller anderen Menschen auf der Welt handelt.”

Verratene Amerikaner

Von Paul Craig Roberts

16. Juni 2022

Gestern hat die US-Notenbank die kurzfristigen Zinssätze um ein dreiviertel Prozent erhöht, und der Aktienmarkt ist gestiegen. Der Aktienmarkt ist nicht wegen der Zinserhöhung gestiegen. Der Aktienmarkt stieg, weil die Atlanta Federal Reserve Bank ihre Prognose für das BIP-Wachstum im zweiten Quartal (das am 30. Juni endet) auf Null – 0,0 – gesenkt hat, was bedeutet, dass wir uns technisch gesehen in einer Rezession befinden.

Da Zinserhöhungen Rezessionen verschlimmern, ist der Aktienmarkt zu dem Schluss gekommen, dass die Straffung der Fed vorbei ist. Bald wird die Fed die Zinssätze senken, um Rezession und Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Die eigentliche Frage lautet: Warum hat die US-Notenbank die Zinssätze an dem Tag erhöht, an dem sie wusste, dass die Wirtschaft in eine Rezession abgetaucht war?

Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, wies jede Absicht zurück, durch die Anhebung der Zinssätze eine Rezession zu verursachen oder zu verschlimmern. Aber die eigentliche unbeantwortete Frage lautet: Warum hat die Fed die Zinssätze erhöht, nachdem sie wusste, dass wir uns in einer Rezession befanden, es sei denn, die Fed will eine ernsthafte Rezession?

Die unerforschte Frage unter Wirtschaftswissenschaftlern ist, wem die Federal Reserve wirklich dient. An den Universitäten wird den Studenten eine Gehirnwäsche verpasst, die besagt, dass die Federal Reserve dem Interesse der Öffentlichkeit dient, indem sie durch vorsichtige Anpassungen der Geldmenge eine inflationsfreie Vollbeschäftigung aufrechterhält. Es gibt keine historischen Belege für diese Behauptung, aber das ist es, was gelehrt wird. Es ist Teil der Propaganda, die die Amerikaner zu Dummköpfen macht.

Seit Beginn von QE ist die Bilanz der Federal Reserve von 800 Milliarden Dollar auf 9 Billionen Dollar angestiegen. Das war die Geldschöpfung, die die Preise für Anleihen, Aktien und Immobilien in die Höhe trieb und eine Forbes 400-Liste mit lauter Multimilliardären hervorbrachte. Wenn ich mich recht entsinne, gab es in der Zeit, als ich stellvertretender Finanzminister war, nur 2 Milliardäre auf der 400er-Liste.

Die Federal Reserve hat angekündigt, dass sie die 9 Billionen Dollar, die sie in Finanzanlagen gepumpt hat, wieder aus der Wirtschaft herausnehmen wird. Das bedeutet, wenn man der Federal Reserve glaubt, dass die Federal Reserve das Geld aus dem Anstieg der Aktien-, Anleihe- und Immobilienpreise herausnehmen wird. Wenn die Federal Reserve mit ihrem Plan fortfährt, wird es zu einer Auslöschung des Papiervermögens kommen.

Die Pensionsfonds werden hart getroffen, wenn die Federal Reserve versucht, das Geld, das sie in die Unterstützung der New Yorker Banken, d. h. in die Unterstützung von Finanzanlagen, gesteckt hat, abzuziehen. Dies wirft ein weiteres Problem auf. Wie konnte es dazu kommen, dass die Fed 12 oder 14 Jahre lang Geld ausschüttete und trotzdem nicht in der Lage war, das Ziel der Federal Reserve von 2 % Inflation zu erreichen, und jetzt plötzlich eine Inflation von 8, 10 oder 12 % hat, je nachdem, welches Maß man verwendet? Wie kann die Inflation über Nacht von weniger als 2 % auf zweistellige Werte ansteigen?

Und vor allem: Wie kann das passieren, wenn der US-Dollar steigt? Alle großen Inflationen, wie z. B. die deutsche Inflation, waren das Ergebnis eines Zusammenbruchs der Währung. Der US-Dollar hätte es verdient, zusammenzubrechen, aber er tut es nicht, zumindest noch nicht. Wie erklärt sich also die Inflation?

Ist sie erfunden, eine Fake News, um den Verkäufern übermäßige Gewinne zu ermöglichen? Ist sie ein Produkt der sinnlosen Covid-Abschaltungen, die viele Unternehmen zerstörten und viele Lieferketten unterbrachen? Mit anderen Worten: Die Schließungen haben das Angebot reduziert. Wenn die Nachfrage nicht entsprechend zurückging, stiegen die Preise. Ist die Inflation eine Folge der Sanktionen Washingtons, wenn das Wall Street Journal berichtet, dass Russlands Ölexporte um 300.000 Barrel täglich gestiegen sind? Warum steigen die Lebensmittelpreise? Warum gibt es in einigen afrikanischen Ländern angeblich eine Hungersnot? Handelt es sich dabei um Fake News, oder ist es das Ergebnis der westlichen Welt, die die Länder dazu zwingt, sich nicht mehr selbst mit Nahrungsmitteln zu versorgen, sondern nur noch eine einzige Exportpflanze zu produzieren und ihre Nahrungsmittel aus den USA zu importieren? Mit anderen Worten: Wurde der “Globalismus” erfolgreich genutzt, um ein Monopol über die Lebensmittelversorgung zu schaffen, ein Monopol, das die “russische Ausrede” nutzt, um die Preise zu erhöhen?

Wie auch immer Ihre Antworten lauten, die einzige Schlussfolgerung, zu der Sie gelangen können, ist, dass “Ihre Regierung” entweder völlig inkompetent ist oder gegen Ihre Interessen und die Interessen aller anderen Menschen auf der Welt handelt.

Sind die Amerikaner zu arglos und leichtgläubig, um zu erkennen, dass sie in einer Welt der Lügen leben, die von ihren Machthabern geschaffen und von den Presstituierten aufrechterhalten wird? Donald Trump hat etwas mehr als die Hälfte der US-Bürger zu dieser Erkenntnis gebracht, was zu seinen beiden Präsidentschaftswahlen führte. Aber die Erkenntnis war für die Mehrheit der Wähler nicht stark genug, um die korrupten und bösen Demokraten daran zu hindern, Trump die Wahl zu stehlen. Natürlich waren es nicht nur die Demokraten, die die Macht des Amtes für ihre perverse Agenda der kritischen Rassentheorie, der Identitätspolitik, der Transgender-Indoktrination und anderer außergewöhnlicher Angriffe auf die Autorität der Eltern und der Moral wollten. Wir erleben einen umfassenden Angriff der Demokraten auf die Normalität, auf die US-Verfassung, auf die Wahrheit und auf die Moral.

Trump und die Republikaner sind selbst alles andere als verlässliche Verfechter der Freiheit, der Redefreiheit und des freien Denkens. Die Republikaner haben den PATRIOT Act und alle anderen Gesetze unterstützt, die die Freiheit im Namen der Sicherheit aushöhlen, genau wie Benjamin Franklin, ein Gründervater, es vorausgesagt hat. Wenn man den Amerikanern Angst macht, laufen sie in die Arme des totalitären Staates.

Zu diesen mächtigen korrumpierenden Elementen, die die freie Welt zerstören, kommen noch die Angriffe auf die einheimische weiße Bevölkerung der westlichen Welt, die Quelle des modernen Fortschritts. Weiße Menschen sind Rassisten, die ersetzt oder ausgerottet werden müssen, die zuerst Wiedergutmachung leisten müssen, die zuerst ihre Sünden gegen “People of Color”, Schwule und Lesben, Feministinnen, Transgender, Transpecies und alle anderen im Universum, ob eingebildet oder real, bekennen müssen.

Die Doktrin verfestigt sich überall an den westlichen Universitäten, wo die Lösung für die Probleme der Menschheit in der Eliminierung der normalen weißen Menschen besteht.

Dies trotz der erwiesenen Tatsache, dass die schwarzen Sklaven, die in die späteren Vereinigten Staaten gebracht wurden, Sklaven waren, die vom schwarzen König von Dahomey gefangen genommen wurden, der die Überschüsse an arabische und jüdische Sklavenhändler verkaufte. Kein Kolonist oder Bewohner Nordamerikas im 19. Jahrhundert hat jemals jemanden versklavt. Die Sklaven kamen versklavt an. Sie wurden von den schwarzen Siegern versklavt, die sie in Sklavenlagern gefangen nahmen, versklavten und verkauften.

Die konservative Verteidigung der Wirtschaft macht keinen Sinn mehr. Amerikanische Unternehmen haben Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung und hoher Produktivität ins Ausland verlagert. Wenn die von ihnen im Ausland produzierten Waren und Dienstleistungen in den USA verkauft werden, gehen sie als Importe ein und verschlimmern das US-Handelsdefizit. Auf diese Weise haben die Unternehmen das Einkommenswachstum der Amerikaner und die Steuerbasis verringert und gleichzeitig das Handelsdefizit vergrößert. Das heißt, die Konzerne handeln gegen die Interessen des Landes.

Wie kann ein Land überleben, wenn seine eigenen Unternehmen gegen es arbeiten und wenn seine Universitäten versuchen, die Normalität zu delegitimieren? Übersetzt mit Deepl.com

