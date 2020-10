Verschärft Frankreichs Reaktion auf den Mord an Samuel Paty die Spaltungen? Von Chloé Benoist

Ist das vielleicht genau die Absicht?

Verschärft Frankreichs Reaktion auf den Mord an Samuel Paty die Spaltungen?

Die feindselige politische Rhetorik nach dem Mord an einem Lehrer stellt Muslime gegen den Rest der französischen Gesellschaft, warnen Befürworter

Von Chloé Benoist

23. Oktober 2020

Ein französischer Polizist steht neben einem Porträt des ermordeten Französischlehrers Samuel Paty in der Stadt Montpellier am 21. Oktober 2020 (AFP)

Eine Woche nach dem grausamen Mord an einem Schullehrer in einem Pariser Vorort steht Frankreich weiterhin unter Schock und in Trauer.

Samuel Paty, ein 47-jähriger Geschichtslehrer an einer Mittelschule in der Stadt Conflans Saint-Honorine, wurde am 16. Oktober von dem 18-jährigen Abdullakh Anzorov, einem in Russland geborenen Flüchtling tschetschenischer Abstammung, enthauptet. Anzorov wurde später von französischen Sicherheitskräften erschossen.

Der Angriff fand statt, nachdem Paty zur Zielscheibe einer Kampagne wurde, die seine Entlassung forderte, nachdem er seinen Schülern während eines Unterrichts über Meinungsfreiheit eine Karikatur des Propheten Mohammed gezeigt hatte.

Nach dem schrecklichen Verbrechen kündigte die französische Regierung rasch eine Reihe von Maßnahmen an, wobei Präsident Emmanuel Macron erklärte, dass “die Angst die Seiten wechseln müsse”.

Von der sechsmonatigen Schließung einer Moschee, die beschuldigt wurde, ein kritisches Video über Paty geteilt zu haben, bis hin zur Abschiebung von Ausländern ohne Papiere, die der “Radikalisierung” verdächtigt werden, haben französische Beamte eine martialische Rhetorik angenommen, um angesichts von Angriffen, die durch die vom islamischen Staat (IS) inspirierte Ideologie motiviert sind, Härte zu demonstrieren, wobei Mitglieder der politischen Szene immer strengere Maßnahmen zur Bekämpfung des “Separatismus” fordern.

Etwa fünf Jahre nach den tödlichen Anschlägen auf Charlie Hebdo und den Bataclan befindet sich Frankreich erneut in einer öffentlichen Debatte über den Kampf gegen den Terrorismus und die Definition der Laizität, der besonderen Form des Laizismus in Frankreich.

Für viele in den muslimischen Gemeinden hat dies Befürchtungen über eine weitere Verschmelzung von Islam und islamistischem Extremismus geweckt, da einige Befürworter davor warnen, dass ein aggressives, unterschiedsloses Vorgehen nur genau den Menschen in die Hände spielen könnte, die die Regierung bekämpfen will.

“Angesichts eines terroristischen Feindes ist das französische Volk völlig traumatisiert, und zwar schon mehrfach”, sagte Dounia Bouzar, eine Anthropologieforscherin, die sich mit muslimischen Gemeinschaften in Frankreich befasst, gegenüber Middle East Eye und äußerte die Befürchtung, dass das gegenwärtige Klima dazu führt, dass “ein Terrorismus den anderen nährt”.

Einsatz eines Arsenals

Sieben Personen wurden im Zusammenhang mit dem Angriff angeklagt, darunter ein Elternteil, das wegen der Karikatur die Kampagne gegen Paty gestartet hatte.

Macron gab am Mittwoch bekannt, dass das Cheikh Yassine Collective, eine pro-palästinensische Salafi-Organisation, inzwischen aufgelöst wurde, weil sie “direkt in den Angriff verwickelt” war, nachdem ihr Gründer, Abdelhakim Sefrioui, verhaftet wurde, weil er an der von der Muttergesellschaft initiierten Kampagne teilgenommen hatte.

Sefrioui hat bestritten, irgendeine Kenntnis davon gehabt zu haben, dass ein Angriff geplant war.

Macrons Kabinett wurde von der Zeitung Le Monde beschrieben, es habe “alle möglichen Mittel” eingesetzt, um der französischen Öffentlichkeit zu zeigen, dass es entschlossen auf den Angriff reagiert, auch wenn die Wirksamkeit oder Relevanz einiger Maßnahmen in Frage gestellt wurde.

Der französische Innenminister Gerald Darmanin hat die Offensive angeführt und am Montag versprochen, dass es keine “Minute des Aufschubs für die Feinde der Republik” geben würde.

Neben der Untersuchung des Mordes vom Freitag wurde eine Reihe von harten Massnahmen angekuendigt.

Neben der Schließung der Pantin-Moschee, verstärkten Polizeirazzien und der geplanten Ausweisung von 231 Ausländern, die der Förderung des Extremismus beschuldigt werden – ein Schritt, der bereits vor der Ermordung Patys im Gange war – hat Darmanin seine Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, eine Reihe von Organisationen zu schließen, vor allem die muslimische Wohltätigkeitsorganisation BarakaCity und das Kollektiv gegen Islamophobie in Frankreich (CCIF), das Informationen über angebliche antimuslimische Hassakte im Land sammelt.

Übersetzung: Ich werde die Auflösung der CCIF und von BarakaCity vorschlagen, Vereinigungen, die Feinde der Republik sind. Wir müssen aufhören, naiv zu sein, und die Wahrheit geradeheraus betrachten: Mit dem radikalen Islamismus kann man sich nicht arrangieren. Jeder Kompromiss bedeutet, kompromittiert zu werden.

Bouzar warnte vor Aufrufen zur Schließung solcher Organisationen und sagte, es müssten ordnungsgemäße Untersuchungen durchgeführt werden, um jegliches Fehlverhalten festzustellen, damit es nicht zu einem “Verbrechen der Meinung” werde.

“Man kann ihnen zustimmen oder widersprechen… aber sie aufzulösen, bedeutet, den Rechtsstaat zu verlassen”, sagte sie. “Sonst müssen wir alle kommunitaristischen Bewegungen verbieten, wie die Lubawitsch, die Mormonen, die CRIF (Repräsentativer Rat der jüdischen Institutionen Frankreichs)…”

Die muslimischen Organisationen waren in den letzten Tagen nicht die einzigen, die im Fadenkreuz der Behörden standen. Der Generalberichterstatter des regierungseigenen Observatoriums der Laizität, Nicolas Cadene, steht Berichten zufolge unter Druck, ersetzt zu werden.

Laizität, die ewige Debatte

Die Ermordung von Samuel Paty hat die Spannungen Frankreichs über die Bedeutung und Anwendung des Laizit, eines Eckpfeilers des Staates seit über einem Jahrhundert, erneut in den Vordergrund gerückt.

Erstmals 1905 gesetzlich verankert und im ersten Satz der Verfassung erwähnt, wird Laizit rechtlich definiert als die strikte Trennung von Staat und Religion. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich jedoch eine neue Interpretation durchgesetzt, die Glaubensäußerungen im öffentlichen Raum als konträr zu den säkularistischen Werten Frankreichs ansieht.

Während der Säkularismus prinzipiell für alle Religionen gleichermaßen gilt, ist der Islam durch die neue Konzeption des Laizismus herausgehoben worden, wobei Kopfbedeckungen wie der Hijab oder der Niqab rechtlichen Beschränkungen unterworfen sind, da sie als auffällige religiöse Symbole gelten.

Der Aufstieg des IS, der Hunderte von französischen Mitgliedern rekrutierte, die nach Syrien und in den Irak gingen, sowie mehrere prominente Angriffe, die in Frankreich von Anhängern einer ähnlichen Ideologie verübt wurden, haben die Bedingungen der Debatte weiter belastet.

Die Menschen nehmen an einem Schweigemarsch zu Ehren von Samuel Paty in Conflans-Sainte-Honorine, Frankreich, am 20. Oktober 2020 teil. Der Slogan lautet: “Liebe für alle, Hass für niemanden” (Reuters)

Seit dem tödlichen Angriff auf die satirische Publikation Charlie Hebdo durch zwei Mitglieder von al-Qaida im Januar 2015 nach der Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen haben mehr als die Hälfte der befragten Franzosen erklärt, dass sie den Islam für unvereinbar mit den französischen Werten halten.

Der wachsende Groll gegen den Islam hat dazu geführt, dass Muslime “das Gefühl haben, sich zwischen ihrem Land, Frankreich, und ihrer Religion entscheiden zu müssen – als ob eine Wahl getroffen werden müsse”, sagt Bouzar.

Anfang dieses Monats hatte Macron Pläne angekündigt, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der den Säkularismus in Frankreich stärken und gegen das vorgehen soll, was er als “islamistischen Separatismus” im Land bezeichnete, und forderte eine verstärkte staatliche Aufsicht über die Finanzierung von Moscheen und die Ausbildung von Imamen.

Frankreich verbietet zwar Volkszählungen nach Rasse oder Religion, aber man geht davon aus, dass rund sechs Millionen der 67 Millionen Einwohner des Landes Muslime sind, von denen viele aus den ehemaligen französischen Kolonien in Afrika stammen.

Das Thema Islamophobie ist in Frankreich seit langem ein Thema, wobei Analysten argumentieren, dass die Überschneidung von Einwanderung, Religion und Klasse dazu geführt hat, dass viele französische Muslime unter Armut, Diskriminierung und Marginalisierung innerhalb der französischen Gesellschaft leiden.

Macron selbst räumte in seiner Rede vom 2. Oktober zum Separatismus ein, dass der französische Staat die Verantwortung für die “Ghettoisierung” ärmerer Gebiete und das Aufkommen ausgrenzender Ideologien trage.

“Wir haben die Bevölkerungen auf der Grundlage ihrer Herkunft konzentriert, wir haben die Vielfalt nicht ausreichend wiederhergestellt, nicht genug wirtschaftliche und soziale Mobilität … auf unserem Rückzug, unserer Feigheit, haben sie [die Extremisten] ihre Projekte aufgebaut”, sagte er.

Muslime haben Angst.

Das gleichzeitige Vorgehen des Staates gegen gewalttätige Ideologien, die von Gruppen wie IS und al-Qaida vorgelebt werden, sowie gegen Ausdrucksformen des muslimischen Glaubens wie Kopfbedeckung oder andere bescheidene Kleidung habe zu einer Verschmelzung zwischen beiden geführt, sagen einige Befürworter – auch wenn sich französische Muslime ebenfalls zur Zielscheibe ideologisch motivierter Gewalt gemacht haben.

“Die Muslime haben doppelt Angst”, sagte Bouzar. “Sie haben Angst vor Dschihadisten, die sie eliminieren wollen, weil sie keine ‘wahren’ Muslime sind, und dann haben sie Angst vor diesem antimuslimischen Hass, der ihr tägliches Leben verändert.

Wir alle sind Ziele des Terrorismus. Der Terrorismus macht keinen Unterschied zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen

Für Louati wirkt sich die Dichotomie zwischen Islam und Laizit letztlich zugunsten von Gruppen wie IS aus, das im Französischen oft mit seinem arabischen Akronym Daesh bezeichnet wird.

“Als Daesh 2014 über die ‘Zerstörung der Grauzone’ schrieb, hieß es: ‘Wir wollen Blut vergießen und die westliche Gesellschaft spalten, um die Muslime zu einer unterdrückten Gemeinschaft zu machen’, sagte er.

“Wir alle sind Ziele des Terrorismus. Die Terroristen machen keinen Unterschied zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen – sie haben es im Bataclan gezeigt, sie haben es in Charlie Hebdo gezeigt, sie haben es in Nizza gezeigt”.

Nach dem Mord an Conflans wurden im Land mehrere Anschläge mit mutmaßlich antimuslimischen oder antiarabischen Motiven gemeldet, darunter vor allem ein Messerstecherei-Anschlag auf zwei verschleierte Frauen in der Nähe des Eiffelturms in Paris am Samstag.

“Frankreich erlebt ein psychologisches Trauma, aber es ist gefährlich, bei unserer Analyse die Komplexität zu verlieren”, sagte Bouzar. “Es bedeutet, unsere Werte zu verlieren, vielleicht in Anlehnung an Daesh. Es geht nicht um Selbstgerechtigkeit, es geht darum, dass es kontraproduktiv sein könnte.”

Bouzar arbeitete 2017 für die französische Regierung an einem Projekt, mit dem Sympathisanten oder ehemalige Mitglieder des islamischen Staates deradikalisiert werden sollten.

Unter dem damaligen Premierminister Bernard Cazeneuve sagte sie, sie sei in der Lage, einen multidisziplinären Ansatz zu verfolgen, der Psychologen, Familien, Schulen, Imame und Polizei zusammenbringt, um das Problem an der Wurzel zu packen.

Ein Demonstrant hält während einer Kundgebung in Paris am 18. Oktober 2020 ein Schild an den Mörder von Samuel Paty mit der Aufschrift “Hey Abadou, du vertrittst nicht den Islam und keine Muslime” (Reuters)

Sie ist der Ansicht, dass die französischen Behörden zu einem komplexen Ansatz zurückkehren müssen, anstatt sich ausschließlich auf ein “repressives System” zu verlassen.

Einige der jungen Menschen, die sie zu rehabilitieren suchte, seien jetzt “unter dem Eindruck, dass sie nie einen Platz in Frankreich haben werden”, sagte sie.

Bedenken hinsichtlich der Legalität

Neben der Befürchtung, dass die Reaktion auf die Ermordung von Samuel Paty den Unmut gegen die muslimische Gemeinde Frankreichs weiter schüren wird, warnen Rechtsexperten davor, dass das aggressive Vorgehen der Regierung faktisch gegen bestehendes französisches und internationales Recht verstoßen könnte.

Der Rechtsexperte für öffentliche Freiheiten, Nicolas Hervieu, warnte am Dienstag im Radio France Inter davor, dass trotz des “Wettlaufs” um die Ankündigung entschlossener Maßnahmen viele solcher Entscheidungen vor Gericht angefochten werden könnten, wenn sie nicht ein ordentliches Verfahren durchlaufen.

“Wir können eine Vereinigung nicht einfach deshalb auflösen, weil wir mit ihren Meinungen nicht einverstanden sind”, sagte Hervieu und fügte hinzu, dass Untersuchungen von Fall zu Fall durchgeführt werden müssten.

“Es könnte ein Paradoxon darin bestehen, wie wir uns angesichts der lebenswichtigen Bedrohung, die der islamistische Terrorismus für unsere Demokratie darstellt, am Ende selbst die Grundlagen der Demokratie untergraben, indem wir den Freiheiten, auf die wir stolz sind und gegen die Terroristen kämpfen, ein Ende setzen”, so Hervieu.

‘Die pauschale Charakterisierung des Feindes ist… eine der Zutaten des totalitären Denkens, sowohl für Dschihadisten als auch für Faschisten’.

– Dounia Bouzar, Anthropologin

Internationale Menschenrechtsgruppen haben gefordert, dass die Menschenrechte weiterhin im Mittelpunkt der Reaktion auf Patys Hinrichtung stehen müssen.

“Man bekämpft Hass nicht mit Hass. Man bekämpft Intoleranz nicht mit noch mehr Intoleranz… Die Menschenrechte schützen uns. Wir müssen sie schützen”, schrieb amnesty international in einer Erklärung zu Ehren des erschlagenen Lehrers.

Die Perspektive, gegen das Gesetz zu verstoßen, schien einigen politischen Persönlichkeiten, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit, nichts auszumachen.

Der ehemalige französische Premierminister Manuel Valls unterstützte am Sonntag Damarnins Aufruf, BarakaCity und die CCIF zu schließen – auch wenn dies einen Gesetzesbruch bedeutet.

“Wenn wir uns in einem außergewöhnlichen Moment vom europäischen Recht distanzieren und unsere Verfassung weiterentwickeln müssen, dann müssen wir das tun”, sagte er der BFMTV. “Ich habe es schon einmal gesagt: 2015 befinden wir uns im Krieg. Wenn wir uns im Krieg befinden, dann müssen wir handeln und zuschlagen”.

Am Dienstag gab die CCIF bekannt, dass sie wegen des “Separatismus”-Gesetzes und der Bemühungen um die Schließung muslimischer Vereinigungen an den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen appelliert habe und bezeichnete den Kontext als “beispiellose Situation in Frankreich hinsichtlich der Behandlung muslimischer Gemeinschaften”.

Dies wäre nicht das erste Mal, dass sich eine internationale Menschenrechtsorganisation mit dem Verhältnis Frankreichs zu seinen muslimischen Gemeinschaften befasst.

In den vergangenen Jahren haben UN-Menschenrechtsberichterstatter wiederholt den Ausnahmezustand und die Überwachungspolitik Frankreichs als Abweichung von den “internationalen Verpflichtungen und Zusagen in Bezug auf die Menschenrechte” von Paris angeprangert.

Im Jahr 2018 erklärte der UN-Menschenrechtsausschuss, Frankreichs Niqab-Verbot habe die Religionsfreiheit “unverhältnismäßig stark beeinträchtigt”, und fügte hinzu, es sei “nicht überzeugt von der Behauptung Frankreichs, dass ein Verbot der Gesichtsbedeckung aus sicherheitspolitischer Sicht oder zur Erreichung des Ziels des ‘Zusammenlebens’ in der Gesellschaft notwendig und verhältnismäßig sei”.

Ist eine nuancierte, maßvolle Debatte über Islam und Säkularismus in Frankreich heute noch möglich? Bouzar ist pessimistisch.

“In diesem Kontext ist es sehr kompliziert”, sagte sie. “Ich habe mein Leben lang versucht, eine Verbindung zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen herzustellen, und jetzt … ist es eine Katastrophe.

“Die pauschale Charakterisierung des Feindes ist Teil aller Ideologien, die zu Gewalt führen. Sie ist eine der Zutaten des totalitären Denkens, sowohl für Dschihadisten als auch für Faschisten.” Übersetzt mit Deepl.com

