Versteckt in der Ebene: Die schockierenden Ursprünge des Falles Jeffrey Epstein von Whitney Webb Mintpress

Versteckt in der Ebene: Die schockierenden Ursprünge des Falles Jeffrey Epstein

von Whitney Webb

Epstein ist nur die jüngste Inkarnation einer viel älteren, umfangreicheren und anspruchsvolleren Operation, die ein erschreckendes Fenster in die tiefe Verbundenheit der US-Regierung mit den heutigen Äquivalenten des organisierten Verbrechens bietet.

von Whitney Webb

Trotz seines „Schätzchens“ und der scheinbaren Umgehung der Justiz wurde der milliardäre Sexualstraftäter Jeffrey Epstein Anfang des Monats wegen Bundesanklage wegen Sexhandel mit Minderjährigen verhaftet. Epsteins Verhaftung hat die Aufmerksamkeit der Medien auf viele seiner berühmten Freunde, darunter den derzeitigen Präsidenten, gelenkt.

Seitdem wurden viele Fragen gestellt, wie viel Epsteins berühmte Freunde von seinen Aktivitäten wussten und was Epstein genau vorhatte. Letzteres erregte wohl die meiste Aufmerksamkeit, nachdem berichtet wurde, dass Alex Acosta – der 2008 Epsteins „Schätzchen“-Deal arrangierte und nach Epsteins Verhaftung kürzlich als Arbeitsminister von Donald Trump zurücktrat – behauptete, der mysteriöse Milliardär habe für „Intelligenz“ gearbeitet.

Andere Untersuchungen haben immer deutlicher gemacht, dass Epstein eine Erpressungsaktion leitete, da er die Veranstaltungsorte – ob in seiner New Yorker Villa oder auf der karibischen Insel – mit Mikrofonen und Kameras verwanzt hatte, um die schlüpfrigen Interaktionen zwischen seinen Gästen und den minderjährigen Mädchen, die Epstein ausgenutzt hatte, aufzuzeichnen. Epstein schien einen Großteil dieser Erpressung in einem Safe auf seiner Privatinsel aufbewahrt zu haben.

Behauptungen über Epsteins Verbindungen und seine Beteiligung an einer ausgeklügelten, gut finanzierten sexuellen Erpressungsaktion haben überraschenderweise nur wenige Medien dazu veranlasst, die Geschichte von Geheimdiensten in den USA und im Ausland zu untersuchen, die ähnliche sexuelle Erpressungsaktionen durchführen, von denen viele auch minderjährige Prostituierte betrafen.

Allein in den USA betrieb die CIA zahlreiche sexuelle Erpressungsaktionen im ganzen Land und beschäftigte Prostituierte, um ausländische Diplomaten in dem, was die Washington Post einst die „Liebesfallen“ der CIA nannte, zu treffen. Wenn man noch weiter zurück in die US-Historie geht, wird deutlich, dass diese Taktiken und ihr Einsatz gegen mächtige politische und einflussreiche Persönlichkeiten deutlich vor der CIA und sogar vor ihrem Vorläufer, dem Office of Strategic Services (OSS), liegen. Tatsächlich wurden sie Jahre zuvor von niemand anderem als der amerikanischen Mafia Pionierarbeit geleistet.

Im Laufe dieser Untersuchung entdeckte MintPress, dass eine Handvoll Persönlichkeiten, die während und nach der Prohibition einflussreich für die amerikanische organisierte Kriminalität waren, direkt an sexuellen Erpressungsoperationen beteiligt waren, die sie für ihre eigenen, oft dunklen Zwecke verwendeten.

In Teil I dieser exklusiven Untersuchung wird MintPress untersuchen, wie ein mobgebundener Geschäftsmann mit tiefen Verbindungen zum berüchtigten Gangster Meyer Lansky enge Beziehungen zum Federal Bureau of Investigation (FBI) entwickelte und gleichzeitig jahrzehntelang eine sexuelle Erpressungsaktion durchführte, die später zu einem verdeckten Teil des antikommunistischen Kreuzzugs der 1950er Jahre unter der Leitung von Senator Joseph McCarthy (R-WI) wurde, der selbst in ganz Washington dafür bekannt ist, dass er die Gewohnheit hat, betrunken minderjährige Mädchen zu tasten.

och es wäre einer von McCarthys engsten Helfern, der in späteren Jahren den Ring übernehmen würde, Minderjährige handeln und diese sexuelle Erpressung ausweiten würde, während er gleichzeitig seinen eigenen politischen Einfluss ausdehnte und ihn in engen Kontakt mit prominenten Persönlichkeiten wie dem ehemaligen Präsidenten Ronald Reagan und einem Mann brachte, der später Präsident Donald Trump werden sollte.

Wie sich in Teil II zeigen wird, wurde die Erpressung nach dem Tod dieser Figur unter verschiedenen Nachfolgern in verschiedenen Städten fortgesetzt, und es gibt starke Hinweise darauf, dass Jeffrey Epstein einer von ihnen wurde.

Samuel Bronfman und der Mob

Die Ära des Verbots in den Vereinigten Staaten wird oft als Beispiel dafür angeführt, wie das Verbot von Freizeitprodukten nicht nur ihre Popularität steigert, sondern auch einen Boom der Kriminalität verursacht. Tatsächlich war es die Prohibition, die die Stärke der amerikanischen Mafia stark erhöhte, da die besten Verbrecherfürsten der damaligen Zeit durch den illegalen Handel und Verkauf von Alkohol sowie Glücksspiele und andere Aktivitäten reich wurden.

Durch den Schmuggelhandel der 1920er und frühen 1930er Jahre beginnt diese Geschichte, in der Schlüsselfiguren zusammengebracht wurden, deren Nachfolger und Partner schließlich eine Reihe von Erpressungs- und Sexhandelsringen gründen würden, die zu Jeffrey Epstein, der „Lolita Express“ und „Orgy Island“ führen würden.

Samuel Bronfman hatte nie vor, ein großer Schnapsproduzent zu werden, aber getreu dem Nachnamen seiner Familie, der auf Jiddisch „Brandy Man“ bedeutet, begann er schließlich, Alkohol als Erweiterung des Hotelgeschäfts seiner Familie zu vertreiben. Während der Verbotszeit Kanadas, die kürzer war als die seines südlichen Nachbarn, benutzte das Familienunternehmen Bronfman Schlupflöcher, um das Gesetz zu umgehen und technisch legale Wege zu finden, Alkohol in den Hotels und Geschäften des Familienunternehmens zu verkaufen. Die Familie verließ sich auf ihre Verbindungen zu Mitgliedern der amerikanischen Mafia, um illegal Alkohol aus den Vereinigten Staaten zu schmuggeln.

Bald nach dem Ende der Prohibition in Kanada begann sie in den Vereinigten Staaten, und als sich der illegale Alkoholfluss umgekehrt hatte, kamen die Bronfmans – deren Geschäftsvorhaben damals von Sam Bronfman und seinen Brüdern geleitet wurden – relativ spät zu einem bereits florierenden Schmuggelhandel.

„Wir waren Spätstarter in den beiden lukrativsten Märkten – auf hoher See und über den Detroit River. Was aus dem Grenzhandel in Saskatchewan kam, war im Vergleich dazu unbedeutend“, sagte Bronfman einmal dem kanadischen Journalisten Terence Robertson, der damals eine Biographie über Bronfman schrieb. Nichtsdestotrotz, „begannen wir zu diesem Zeitpunkt, unser echtes Geld zu verdienen“, erzählte Bronfman. Robertsons Biographie über Bronfman wurde nie veröffentlicht, da er unter mysteriösen Umständen starb, kurz nachdem er seine Kollegen gewarnt hatte, dass er widerwärtige Informationen über die Bronfman-Familie entdeckt hatte.

Der Schlüssel zu Bronfmans Erfolg während der amerikanischen Prohibition waren die Beziehungen, die seine Familie während der kanadischen Prohibition mit der organisierten Kriminalität gepflegt hatte, Verbindungen, die viele prominente Mitglieder des Mobs in den Vereinigten Staaten dazu brachten, Bronfman als Geschäftspartner zu bevorzugen. Bronfman-Likör wurde in großen Mengen von vielen Verbrecherfürsten gekauft, die noch immer in der amerikanischen Legende leben, darunter Charles „Lucky“ Luciano, Moe Dalitz, Abner „Longy“ Zwillman und Meyer Lansky.

Die meisten von Bronfmans Mafia-Mitarbeitern während der Prohibition waren Mitglieder des so genannten National Crime Syndicate, das ein Ermittlungsorgan des Senats der 1950er Jahre, bekannt als Kefauver Committee, als eine von italienisch-amerikanischen und jüdisch-amerikanischen Mobs dominierte Konföderation bezeichnete. Während dieser Untersuchung benannten einige der größten Namen der amerikanischen Mafia Bronfman als eine zentrale Figur in ihren Schmuggeloperationen. Die Witwe des berüchtigten amerikanischen Mafiabosses Meyer Lansky erzählte sogar, wie Bronfman für ihren Mann üppige Dinnerpartys veranstaltet hatte.

Jahre später würden sich Samuel Bronfmans Kinder und Enkelkinder, die Verbindungen ihrer Familie zur kriminellen Unterwelt intakt, eng mit Leslie Wexner verbinden, angeblich der Quelle eines Großteils von Epsteins mysteriösem Reichtum und anderen mobverknüpften „Philanthropen“, und einige würden sogar ihre eigenen sexuellen Erpressungsaktionen leiten, einschließlich des kürzlich verhafteten erpressten „Sexkults“ NXIVM. Die späteren Generationen der Familie Bronfman, insbesondere die Söhne Edgar und Charles von Samuel Bronfman, werden in Teil II dieses Berichts ausführlicher behandelt.

Lewis Rosenstiels dunkles Geheimnis

Entscheidend für Bronfman’s Prohibition-Ära Bootlegging waren zwei Zwischenhändler, von denen einer Lewis „Lew“ Rosenstiel war. Rosenstiel begann seine Arbeit in der Destillerie seines Onkels in Kentucky vor der Prohibition. Nach Inkrafttreten des Alkoholverbotsgesetzes gründete Rosenstiel die Schenley Products Company, die später zu einem der größten Spirituosenunternehmen Nordamerikas werden sollte.

Obwohl er ein Schulabbrecher war und damals nicht besonders gut sozial vernetzt, hatte Rosenstiel 1922 im Urlaub an der französischen Riviera eine „Chance“, sich mit Winston Churchill zu treffen. Laut der New York Times riet Churchill „ihm[Rosenstiel], sich auf die Rückkehr der Alkoholverkäufe in den Vereinigten Staaten vorzubereiten“. Rosenstiel gelang es irgendwie, die Finanzierung der elitären und angesehenen Wall Street-Firma Lehman Brothers zu sichern, um seinen Kauf von Schalungsbrennereien zu finanzieren.

Offiziell soll Rosenstiel sein Unternehmen und sein Vermögen nach der Prohibition aufgebaut haben, indem er dem Rat von Churchill gefolgt ist, sich auf die Aufhebung vorzubereiten. Allerdings war er eindeutig an Bootlegging-Operationen beteiligt und wurde 1929 sogar wegen Bootleggings angeklagt, obwohl er der Verurteilung entging. Wie Bronfman war auch Rosenstiel der organisierten Kriminalität nahe, insbesondere den Mitgliedern der meist jüdisch-amerikanischen und italienisch-amerikanischen Mob-Allianz, die als National Crime Syndicate bekannt ist.

Spätere gesetzgeberische Untersuchungen des Staates New York würden behaupten, dass Rosenstiel „Teil eines Konsortiums“ mit Unterweltfiguren war, die Alkohol in Kanada kauften[von Samuel Bronfman]“, dessen andere Mitglieder „Meyer Lansky, der angebliche Führer der organisierten Kriminalität“ waren; Joseph Fusco, ein Mitarbeiter des verstorbenen Chicagoer Gangsters Al Capone und Joseph Linsey, ein Bostoner Mr. Kelly[der als Zeuge aussagende Ermittler des Kongresses], der als verurteilter Schwarzhändler identifiziert wurde“. Rosenstiels Beziehung zu diesen Männern, insbesondere zu Lansky, würde noch lange nach der Prohibition andauern, und Samuel Bronfman seinerseits würde auch seine Mafia-Bindungen aufrechterhalten.

Neben seinen Freunden im Mob pflegte Rosenstiel auch enge Beziehungen zum FBI, entwickelte eine enge Beziehung zum langjährigen FBI-Direktor J. Edgar Hoover und machte Hoovers rechte Hand und langjährigen Assistenten beim FBI, Louis Nichols, den Vizepräsidenten seines Schenley-Imperiums 1957.

Trotz ihres ähnlichen Hintergrunds, als Schmugglerbarone zu „respektablen“ Geschäftsleuten wurden, waren Bronfman’s und Rosenstiels Persönlichkeiten drastisch unterschiedlich und ihre Beziehung bestenfalls kompliziert. Ein Beispiel für die Unterschiede zwischen den besten nordamerikanischen Spirituosenbaronen war der Umgang mit ihren Mitarbeitern. Bronfman war nicht unbedingt dafür bekannt, ein grausamer Chef zu sein, während Rosenstiel für sein unberechenbares und „monströses“ Verhalten gegenüber Mitarbeitern sowie für seine ungewöhnliche Praxis bekannt war, seine Büros zu verwanzen, um zu hören, was Mitarbeiter über ihn sagten, wenn er nicht anwesend war.

Solche Unterschiede zwischen Bronfman und Rosenstiel spiegelten sich auch in ihrem persönlichen Leben wider. Während Bronfman nur einmal heiratete und seiner Frau treu blieb, war Rosenstiel fünfmal verheiratet und war bekannt für seine relativ engen bisexuellen Possen, ein Teil seines Lebens, der vielen seiner engen Mitarbeiter und Angestellten bekannt war.

Obwohl es jahrelang nur Hinweise auf diese andere Seite des umstrittenen Geschäftsmannes gab, tauchten Jahre später in einem Scheidungsverfahren von Rosenstiels vierter Frau Susan Kaufman Details auf, die die Ansprüche untermauern würden. Kaufman behauptete, dass Rosenstiel extravagante Partys mit „Jungenprostituierten“ veranstaltete, die ihr Mann „zum Vergnügen“ bestimmter Gäste angeheuert hatte, darunter wichtige Regierungsvertreter und Prominente in der kriminellen Unterwelt Amerikas. Kaufman würde später bei der Anhörung des New Yorker State Joint Legislative Committee on Crime Anfang der 1970er Jahre die gleichen Ansprüche unter Eid stellen.

Rosenstiel organisierte nicht nur diese Partys, sondern sorgte auch dafür, dass ihre Räumlichkeiten mit Mikrofonen verwanzt wurden, die die Possen seiner hochkarätigen Gäste aufnahmen. Diese Audioaufnahmen, so Kaufman, wurden dann zum Zwecke der Erpressung aufbewahrt. Obwohl Kaufmans Behauptungen schockierend sind, wurde ihre Aussage von dem ehemaligen Chefsyndikus des Verbrechensausschusses, dem New Yorker Richter Edward McLaughlin und dem Komitee-Ermittler William Gallinaro als glaubwürdig und hoch angesehen angesehen angesehen, und Aspekte ihrer Aussage wurden später von zwei separaten Zeugen bestätigt, die Kaufman unbekannt waren.

Diese „Erpressungsparteien“ bieten ein Fenster zu einer Operation, die später in den 1950er Jahren unter Rosenstiels „Feldkommandanten“ (ein Spitzname, den Rosenstiel einer Person gegeben hat, die in diesem Bericht kurz genannt werden soll) verfeinert und dramatisch erweitert werden sollte. Viele der Menschen, die in den 70er und 80er Jahren mit dem „Feldkommandanten“ von Rosenstiel in Verbindung standen, haben nach der jüngsten Verhaftung von Jeffrey Epstein wieder ihren Namen in der Presse gefunden.

Der „Unberührbare“ Gangster

Bronfman und Rosenstiel wurden im nordamerikanischen Spirituosengeschäft legendär, nicht zuletzt durch ihren Kampf um die Vorherrschaft in der Branche, den die New York Times als oft „in bittere persönliche und unternehmerische Kämpfe“ ausbrechend beschrieb. Trotz ihres Duells in der Geschäftswelt war das Einzige, was die beiden Geschäftsleute vor allem vereinte, ihre enge Verbindung zur amerikanischen organisierten Kriminalität, insbesondere zum berühmten Gangster Meyer Lansky.

Lansky ist einer der berüchtigsten Gangster in der Geschichte der amerikanischen organisierten Kriminalität und zeichnet sich dadurch aus, dass er der einzige berühmte Gangster ist, der in den 1920er Jahren zur Berühmtheit aufstieg und es schaffte, einen alten Mann zu töten und nie einen Tag im Gefängnis zu verbringen.

Lanskys langes Leben und seine Fähigkeit, Gefängnisaufenthalte zu vermeiden, waren weitgehend das Ergebnis seiner engen Beziehungen zu mächtigen Geschäftsleuten wie Bronfman und Rosenstiel (unter vielen anderen), dem Federal Bureau of Investigation (FBI) und dem US-Geheimdienst sowie seiner Rolle beim Aufbau mehrerer Erpressungs- und Erpressungsringe, die ihm halfen, das Gesetz auf Distanz zu halten. In der Tat, als Lansky schließlich wegen eines Verbrechens in den 1970er Jahren angeklagt wurde, war es das Finanzamt, das die Anklagepunkte brachte, nicht das FBI, und er wurde wegen Steuerhinterziehung angeklagt und freigesprochen.

Lansky war sowohl Bronfman als auch Rosenstiel bemerkenswert nahe. Bronfman veranstaltete während und nach der Prohibition regelmäßig „üppige Dinnerparties“ zu Lanskys Ehren. Diese Partys wurden von Lansys Frau in guter Erinnerung behalten, und Lansky wiederum tat Bronfman Gefallen, vom exklusiven Schutz seiner Sendungen während der Prohibition bis hin zum Kauf von Tickets für begehrte „Kampf des Jahrhunderts“ Boxkämpfe.

Rosenstiel veranstaltete auch regelmäßig Dinnerparties zu Ehren von Lansky. Susan Kaufman, Rosenstiels Ex-Frau, behauptete, zahlreiche Fotos von ihrem Ex-Mann und Lansky gemacht zu haben, die zusammen gesellten und feierten, Fotos, die auch von Mary Nichols vom Philadelphia Inquirer gesehen wurden. Darüber hinaus war Lansky, per Kaufman’s Erinnerung, eine der Personen, die Rosenstiel im Rahmen seiner Kinderprostitution und seines Erpressungsringes gegen hochrangige Beamte vor rechtlicher Kontrolle zu schützen versuchte, und er hörte zufällig sagen, dass, wenn die Regierung „jemals Druck auf Lansky oder einen von uns ausübt, wir diese[eine spezifische Aufnahme, die bei einer der Parteien aufgenommen wurde], als Erpressung verwenden werden“.

Lansky war bekannt dafür, Rosenstiel als „Oberbefehlshaber“ zu bezeichnen, ein Titel, der später von einer anderen Person, die tief mit der Mafia und der sexuellen Erpressung verbunden ist, verwendet wurde, die zuvor in diesem Bericht als Rosenstiels „Feldkommandant“ bezeichnet wurde.

Lansky hatte auch enge Verbindungen zur CIA und zum militärischen Geheimdienst der USA. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Lansky – zusammen mit seinem Mitarbeiter Benjamin „Bugsy“ Siegel – mit dem Naval Intelligence Team an einer Operation mit dem Codenamen „Operation Underworld“, deren Existenz die Regierung über 40 Jahre lang leugnete.

Der Journalist und bekannte Chronist der geheimen Aktivitäten der CIA, Douglas Valentine, bemerkte in seinem Buch The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World, dass die Zusammenarbeit der Regierung mit der Mafia während des Zweiten Weltkriegs zu ihrer Expansion nach dem Krieg führte und die Voraussetzungen für ihre zukünftige Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst legte.

Laut Valentine:

Hochrangige Regierungsvertreter waren sich auch bewusst, dass der faustische Pakt der Regierung mit der Mafia während des Zweiten Weltkriegs es den Kapuzen erlaubt hatte, sich in das Mainstream-Amerika hineinzuversetzen. Als Gegenleistung für die während des Krieges geleisteten Dienste wurden die Mafiabosse für Dutzende von ungelösten Morden vor der Strafverfolgung geschützt. […]

Die Mafia war 1951 (als das Kefauver-Komitee einberufen wurde) ein großes Problem, das heute dem Terrorismus entspricht. Aber es war auch ein geschützter Zweig der CIA, die kriminelle Organisationen auf der ganzen Welt kooptierte und sie in ihrem geheimen Krieg gegen die Sowjets und Red Chinese einsetzte. Die Mafia hatte mit Onkel Sam zusammengearbeitet und war aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen, mit Energie und Kraft. Sie kontrollierten Städte im ganzen Land.“

In der Tat, nicht lange nach seiner Gründung, schmiedete die CIA auf Geheiß des CIA-Gegenspionagechefs James J. Angleton Verbindungen zu Lansky. Die CIA wandte sich später in den frühen 1960er Jahren im Rahmen ihres durchweg erfolglosen Bestrebens, den kubanischen Führer Fidel Castro zu ermorden, an die mit Lansky verknüpfte Mafia und zeigte, dass die CIA ihre Kontakte zu den von Lansky kontrollierten Elementen der Mafia lange nach dem ersten Treffen mit Lansky aufrechterhielt.

Die CIA hatte auch enge Verbindungen zu Mitarbeitern von Lansky, wie Edward Moss, der für Lansky Öffentlichkeitsarbeit leistete und von dem damaligen Generalinspektor der Agentur, J.S. Earman, als „von Interesse“ für die CIA angesehen wurde. Harry „Happy“ Meltzer war auch ein weiterer Lansky-Mitarbeiter, der ein CIA-Asset war, und die CIA bat Meltzer, sich im Dezember 1960 einem Attentatsteam anzuschließen.

Neben der CIA war Lansky auch über Tibor Rosenbaum, einen Waffenbeschaffer und hochrangigen Beamten im israelischen Mossad, mit einem ausländischen Geheimdienst verbunden, dessen Bank – die International Credit Bank of Geneva – einen Großteil von Lansys unrechtmäßig erworbenen Gewinnen gewaschen und in legitime amerikanische Unternehmen recycelt hat.

Der Journalist Ed Reid, Autor der Virginia Hill Biographie The Mistress and the Mafia, schrieb, dass Lansky bereits 1939 versuchte, mächtige Menschen durch sexuelle Erpressung zu verführen. Reid behauptet, dass Lansky Ms. Hill nach Mexiko geschickt habe, wo seine Westküstenverbindungen einen Drogenring etabliert hätten, an dem später die OSS, der Vorläufer der CIA, beteiligt war, um zahlreiche „Spitzenpolitiker, Armeeoffiziere, Diplomaten und Polizisten“ zu verführen.

Schließlich wurde Lansky zugeschrieben, dass er kompromittierende Fotos von FBI-Direktor J. Edgar Hoover irgendwann in den 1940er Jahren erhalten hatte, die „Hoover in einer Art schwuler Situation“ zeigten, so ein ehemaliger Lansky-Mitarbeiter, der auch sagte, dass Lansky oft behauptet hatte: „Ich habe diesen Mistkerl repariert“. Die Fotos zeigten Hoover, der sich mit seinem langjährigen Freund, der stellvertretenden FBI-Direktorin Clyde Tolson, sexuell betätigte.

Irgendwann fielen diese Fotos in die Hände von CIA-Geheimdienstleiter James J. Angleton, der die Fotos später mehreren anderen CIA-Beamten zeigte, darunter John Weitz und Gordon Novel. Angleton war verantwortlich für die Beziehung der CIA zum FBI und zum israelischen Mossad, bis er die Agentur 1972 verließ, und, wie kürzlich erwähnt, war er auch in Kontakt mit Lansky.

Anthony Summers, ehemaliger BBC-Journalist und Autor von Official and Confidential: The Secret Life of J. Edgar Hoover, hat argumentiert, dass es nicht Lansky, sondern William Donovan, der Direktor der OSS war, der die Originalfotos von Hoover erhielt und sie später mit Lansky teilte.

Summers erklärte auch, dass „Für[Gangster Frank] Costello und Lansky die Fähigkeit, Politiker, Polizisten und Richter zu korrumpieren, von grundlegender Bedeutung für die Operationen der Mafia sei. Die Art und Weise, wie sie mit Hoover umgingen, war nach mehreren Quellen des Mobs mit seiner Homosexualität verbunden.“ Diese Anekdote zeigt, dass Lanksy und die CIA eine geheime Beziehung unterhielten, die unter anderem das Teilen von Erpressungsmaterial (d.h. „Intelligenz“) beinhaltete.

Es ist auch möglich, dass Hoover während einer von Rosenstiels „Erpressungsparteien“, bei der Hoover manchmal in Anwesenheit von Prominenten der Mafia war, von der Mafia gefangen genommen wurde. Hoover soll bei einigen der Ereignisse Frauenkleidung getragen haben, und Meyer Lanskys Frau sagte später, dass ihr Mann Fotos von dem ehemaligen FBI-Direktor in der Hand hatte. Darüber hinaus zeigt Hoover eine ungewöhnliche Besorgnis über den Umgang des FBI mit Rosenstiels kriminellen Verbindungen bereits 1939, im selben Jahr, in dem sein enger Mitarbeiter Lansky aktiv die sexuelle Erpressung mächtiger politischer Persönlichkeiten inszenierte.

Die Erpressung von Hoover und der Besitz der Beweise durch den Mob wurden als Hauptfaktor für die jahrzehntelange Leugnung von Hoovers landesweiten Netzwerken der organisierten Kriminalität angeführt. Hoover behauptete, dass es sich um ein dezentrales, lokales Problem handele und daher außerhalb der Zuständigkeit des Büros liege. Als Hoover 1963 endlich die Existenz nationaler Netzwerke der organisierten Kriminalität anerkannte, waren sie so fest in der US-Einrichtung verankert, dass sie unantastbar waren.

Der Berater für Kongresskriminalität, Ralph Salerno, erzählte Summers 1993, dass Hoovers absichtliche Ignoranz gegenüber der organisierten Kriminalität für den größten Teil seiner Karriere als FBI-Direktor „der organisierten Kriminalität erlaubte, wirtschaftlich und politisch sehr stark zu wachsen, so dass sie zu einer viel größeren Bedrohung für das Wohlergehen dieses Landes wurde, als sie es gewesen wäre, wenn sie viel früher angesprochen worden wäre“.

Edgar Hoover: Erpressungsopfer?

Die meisten Aufzeichnungen stellen den Beginn der Beziehung von Hoover zu Rosenstiel in den 1950er Jahren dar, dem gleichen Jahrzehnt, in dem Susan Kaufman berichtete, dass Hoover an den Erpressungsparteien von Rosenstiel teilnahm. Rosenstiels FBI-Akte, die von Anthony Summers erhalten wurde, zitiert das erste Rosenstiel-Treffen, das 1956 stattfand, obwohl Summers feststellt, dass es Beweise dafür gibt, dass sie sich viel früher getroffen hatten. Nach Aufforderung zur Besprechung wurde Rosenstiel innerhalb weniger Stunden ein persönliches Gespräch mit dem Direktor ermöglicht. Die FBI-Akte über Rosenstiel enthüllt auch, dass der Schnapsbaron Hoover stark beeinflusst hat, um seine Geschäftsinteressen zu unterstützen.

Während dieser Zeit waren die schlüpfrigen Details von Hoovers Sexualleben bereits der US-Geheimdienstgemeinschaft und dem Mob bekannt, und Hoover war sich bewusst, dass sie von seiner engen Sexualität und seiner Vorliebe für Frauenkleidung wussten. Doch Hoover schien anscheinend genau die Art von sexueller Erpressung zu akzeptieren, die sein Privatleben gefährdet hatte, da er in den 1950er und 1960er Jahren auf vielen von Rosenstiels „Erpressungsparteien“ gesehen wurde, unter anderem in Rosenstiels Privatwohnung und später im Manhattan’s Plaza Hotel. Hoovers Vorliebe für das Anziehen von Drag wurde auch von zwei Zeugen beschrieben, die nicht mit Susan Kaufman verbunden waren.

Bald nach ihrem ersten „offiziellen“ Treffen florierte die Öffentlichkeitsarbeit zwischen den beiden Männern schnell, wobei Hoover Rosenstiel sogar Blumen schickte, als er krank wurde. Summers berichtete, dass Rosenstiel 1957 während eines Treffens gehört wurde und Hoover sagte: „Dein Wunsch ist mein Befehl“. Ihre Beziehung blieb in den 1960er Jahren und darüber hinaus eng und intim.

Wie Rosenstiel war Hoover dafür bekannt, dass er Erpressung von Freund und Feind gleichermaßen anhäufte. Hoovers Büro enthielt „geheime Akten“ über zahlreiche mächtige Menschen in Washington und darüber hinaus, Akten, mit denen er Gefälligkeiten gewann und seinen Status als FBI-Direktor so lange verteidigte, wie er wollte.

Die eigene Erpressungsbereitschaft von Hoover deutet darauf hin, dass er möglicherweise direkter mit Rosenstiels sexueller Erpressung in Verbindung gebracht wurde, da er bereits wusste, dass er gefährdet war, und seine Beteiligung an der Operation hätte als Mittel zur Beschaffung der Erpressung gedient, die er für seine eigenen Zwecke begehrte. Tatsächlich, wenn Hoover nur von dem mit Lansky-Rosenstiel verbundenen Mob erpresst und erpresst wurde, ist es unwahrscheinlich, dass er bei diesen Treffen so freundlich zu Rosenstiel, Lansky und den anderen Gangstern gewesen wäre und so regelmäßig daran teilgenommen hätte.

Laut dem Journalisten und Autor Burton Hersh war Hoover auch an Sherman Kaminsky gebunden, der eine sexuelle Erpressung in New York mit jungen männlichen Prostituierten durchführte. Diese Operation wurde 1966 in einer Erpressungssonde unter der Leitung von Manhattans Staatsanwalt Frank Hogan verhaftet und untersucht, obwohl das FBI schnell die Untersuchung übernahm und Fotos von Hoover und Kaminsky zusammen bald aus der Fallakte verschwanden.

Hoover und Rosenstiels tiefe Beziehungen würden sich im Laufe der Jahre weiterentwickeln, ein Beispiel dafür ist die Einstellung des langjährigen Hoover-Beraters Louis Nichols als Vizepräsident seines Schenley-Likörimperiums und die Spende von Rosenstiel von über 1 Million Dollar an die J. Edgar Hoover Foundation, die Nichols damals ebenfalls leitete.

Es gibt auch mehr als eine dokumentierte Gelegenheit, bei der Hoover versuchte, Erpressung zum Schutz von Rosenstiel und seinem „Feldkommandanten“ einzusetzen, und zwar nicht anders als der berüchtigte Roy Cohn, die andere Schlüsselfigur in Rosenstiels sexueller Erpressung mit Minderjährigen.

Die Entstehung eines Monsters

Jahrzehnte nach seinem Tod bleibt Roy Cohn eine umstrittene Figur, zum großen Teil wegen seiner engen, persönlichen Beziehung zum derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump. Doch Berichte über Cohn, sowohl in den letzten Jahren als auch in den vergangenen Jahren, verfehlen oft das Ziel in ihrer Charakterisierung des Mannes, der eng mit dem Weißen Haus von Reagan, der CIA, dem FBI, der organisierten Kriminalität und übrigens vielen der Persönlichkeiten, die Jeffrey Epstein später umgeben würden, verbunden wurde.

Um die wahre Natur des Mannes zu verstehen, ist es unerlässlich, seinen Aufstieg an die Macht in den frühen 1950er Jahren zu untersuchen, als er mit gerade einmal 23 Jahren eine Schlüsselfigur im hochkarätigen Prozess gegen die sowjetischen Spione Ethel und Julius Rosenberg und später als rechte Hand von Senator Joseph McCarthy (R-WI) wurde.

Cohns Engagement für antikommunistische Aktivitäten in den 1950er Jahren soll ihn zuerst bei J. Edgar Hoover beliebt gemacht haben, den er 1952 zum ersten Mal traf. Während dieses Treffens, wie es von Hersh in Bobby und J. Edgar: The Historic Face-Off Between the Kennedys und J. Edgar Hoover That Transformed America beschrieben wurde, äußerte Hoover Bewunderung für Cohns aggressive und manipulative Taktiken und sagte Cohn, er solle mich „direkt anrufen“, wann immer er Informationen hatte, die es wert seien, sie zu teilen. Von da an tauschten Cohn und Hoover „Gefälligkeiten, überschwängliche Komplimente, Geschenke und aufwändige private Dinner. Es wurde schnell zu „Roy“ und „Edgar“.“ Hersh beschreibt Hoover auch als Cohns, das bald „consigliere“ werden soll.

Das Datum und die Umstände um Cohns Einführung in Rosenstiel sind schwieriger zu finden. Es ist möglich, dass die Verbindung durch Roy Cohns Vater, Albert Cohn, einen prominenten Richter und eine einflussreiche Figur im Apparat der New York City Democratic Party hergestellt wurde, der damals von Edward Flynn geleitet wurde. Es wurde später enthüllt, dass die von Flynn dominierte und in der Bronx ansässige demokratische Organisation langjährige Verbindungen zur organisierten Kriminalität hatte, einschließlich der Mitarbeiter von Meyer Lansky.

Unabhängig davon, wie oder wann es begann, war die Beziehung zwischen Cohn und Rosenstiel eng und wurde oft mit der eines Vaters und Sohnes verglichen. Sie sollten sich in der Öffentlichkeit häufig salutieren und blieben dicht beieinander, bis Rosenstiel kurz vor dem Tod stand, woraufhin Cohn versuchte, seinen damals kaum bewussten und senilen „Freund“ und Kunden dazu zu bringen, ihn zum Testamentsvollstrecker und Treuhänder des Nachlasses des Schnapsmagnaten im Wert von 75 Millionen Dollar (mehr als 334 Millionen Dollar in heutigen Dollar) zu ernennen.

Das LIFE-Magazin berichtete 1969, dass Cohn und Rosenstiel sich seit Jahren als „Field Commander“ bzw. „Supreme Commander“ bezeichneten. Medienbezüge auf diese Spitznamen erscheinen in anderen Artikeln aus der Zeit.

Obwohl LIFE und andere Verkaufsstellen dies lediglich als Anekdote über die Spitznamen interpretiert hatten, die im Scherz zwischen engen Freunden geteilt wurden, deutet die Tatsache, dass der berüchtigte Verbrecherlord Meyer Lansky Rosenstiel auch als „Oberbefehlshaber“ bezeichnete, und die Tatsache, dass Cohn und Rosenstiel später eng in den gleichen pädophilen Sexring verwickelt werden würden, darauf hin, dass es mehr zu diesen „Spitznamen“ gegeben haben könnte. Schließlich benutzte der Mob, mit dem Rosenstiel verbunden war, oft militärische Titel wie „Soldat“ und „Leutnant“, um den Rang und die Bedeutung seiner Mitglieder zu unterscheiden.

Sobald er seine Verbindung mit Hoover hergestellt hatte, begann Cohns Stern in Washington noch höher zu steigen. Hoovers Empfehlung von Cohn würde der entscheidende Faktor in seiner Ernennung zum General Counsel von Senator McCarthy über Robert Kennedy werden, einem rivalisierenden und bitteren Feind von Cohn.

Obwohl Cohn rücksichtslos und scheinbar unantastbar als McCarthys Ratgeber war und dem Senator half, viele Karrieren zu zerstören, sowohl während der roten als auch der Lavendelschrecken, würden seine Possen in Bezug auf seine Arbeit im Komitee schließlich zu seinem Untergang führen, nachdem er versucht hatte, die Armee im Gegenzug für eine Vorzugsbehandlung für den Komitee-Berater und Cohns angebliche Geliebte David Schine zu erpressen.

Nachdem er aufgrund des Skandals gezwungen war, McCarthys Seite zu verlassen, kehrte Cohn nach New York zurück, um bei seiner Mutter zu leben und Anwalt zu werden. Einige Jahre später organisierte der New Yorker Richter David Peck, ein langjähriger Mitarbeiter des ehemaligen CIA-Direktors Alan Dulles, Cohns Einstellung bei der New Yorker Anwaltskanzlei Saxe, Bacon und O’Shea – die später Saxe, Bacon und Bolan werden sollte, nachdem Tom Bolan, ein Freund von Cohn’s, Partner der Kanzlei wurde. Auf seine Anweisung hin brachte Cohn der Firma eine Reihe von Mafia-gebundenen Kunden, darunter hochrangige Mitglieder der Gambino-Krimifamilie, der Genovese-Krimifamilie und natürlich Lewis Rosenstiel.

Was ist in Suite 233 passiert?

Die Verbindungen, die Roy Cohn in den 1950er Jahren knüpfte, machten ihn zu einer bekannten Persönlichkeit und führten zu einem großen politischen Einfluss, der während der Präsidentschaft von Ronald Reagan seinen Höhepunkt erreichte. Doch als Cohn sein öffentliches Image aufbaute, entwickelte er auch ein dunkles Privatleben, das von dem gleichen erpresserischen pädophilen Schläger dominiert werden sollte, der anscheinend zuerst mit Lewis Rosenstiel begonnen hatte.

Eine der „Erpressungsparteien“, an der Susan Kaufman mit ihrem damaligen Ehemann Lewis Rosenstiel teilnahm, wurde 1958 von Cohn im Manhattan’s Plaza Hotel, Suite 233, empfangen. Kaufman beschrieb Cohns Suite als „schöne Suite…. alles in Hellblau.“ Sie beschrieb, wie sie Hoover, der sich in der Luft befand, von Cohn vorgestellt wurde, der ihr sagte, dass Hoovers Name „Mary“ sei, in einem Anfall von kaum verborgenem Gelächter. Kaufman bezeugte, dass kleine Jungen anwesend waren, und Kaufman behauptete, dass Cohn, Hoover und ihr Ex-Mann mit diesen Minderjährigen sexuelle Aktivitäten unternahmen.

Der New Yorker Anwalt John Klotz, der mit der Untersuchung von Cohn für einen Fall weit nach Kaufmans Aussage beauftragt war, fand auch Beweise für die „blaue Suite“ im Plaza Hotel und ihre Rolle in einem Sexerpressungsring, nachdem er Dokumente der lokalen Regierung und Informationen von Privatdetektiven durchsucht hatte. Klotz erzählte später dem Journalisten und Autor Burton Hersh, was er gelernt hatte:

Roy Cohn bot Schutz. Es waren eine Reihe von Pädophilen beteiligt. Dort hat Cohn seine Energie herbeigeschafft – Erpressung.“

Die vielleicht vernichtendste Bestätigung von Cohns Aktivitäten in Suite 233 stammen aus Aussagen, die Cohn selbst gegenüber dem ehemaligen NYPD-Detektiv und ehemaligen Leiter der Abteilung für Menschenhandel und Verbrechensbekämpfung, James Rothstein, abgegeben hat. Rothstein erzählte John DeCamp – einem ehemaligen Nebraska-Senator, der einen mit der Regierung verbundenen Kindersexring in Omaha untersuchte – unter anderem, dass Cohn zugegeben hatte, Teil einer sexuellen Erpressungsaktion zu sein, die Politiker mit Kinderprostituierten während eines Sit-down-Interviews mit dem ehemaligen Detektiv ansprach.

Rothstein erzählte DeCamp das Folgende über Cohn:

Cohns Job war es, die kleinen Jungs zu leiten. Angenommen, Sie hatten einen Admiral, einen General, einen Kongressabgeordneten, der dem Programm nicht zustimmen wollte. Cohns Job war es, sie zu verkuppeln, dann würden sie mitmachen. Cohn hat mir das selbst gesagt.“

Rothstein erzählte später Paul David Collins, einem ehemaligen Journalisten, der zum Forscher wurde, dass Cohn diese sexuelle Erpressung auch als Teil des antikommunistischen Kreuzzugs dieser Zeit identifiziert hatte.

Die Tatsache, dass Cohn, pro Rothstein’s Erinnerung, angab, dass der Kindersex-Erpressungsring Teil des von der Regierung gesponserten antikommunistischen Kreuzzugs war, deutet darauf hin, dass Elemente der Regierung, einschließlich Hoover’s FBI, auf einer viel breiteren Ebene verbunden gewesen sein könnten als Hoover’s eigene persönliche Beteiligung, da das FBI eng mit McCarthy und Cohn für einen Großteil der roten Angst koordinierte.

Es ist auch erwähnenswert, dass unter Hoovers vielen „geheimen“ Erpressungsakten ein umfangreiches Dossier über Senator McCarthy war, dessen Inhalt stark darauf hindeutet, dass der Senator selbst an minderjährigen Mädchen interessiert war. Laut dem Journalisten und Autor David Talbot war Hoovers Akte über McCarthy „gefüllt mit beunruhigenden Geschichten über McCarthys Gewohnheit, die Brüste und das Gesäß junger Mädchen betrunken zu tasten“. Die Geschichten waren so weit verbreitet, dass sie in der Hauptstadt zum „Allgemeinwissen“ wurden, so ein FBI-Chronist.“

Talbot, in seinem Buch The Devil’s Chessboard, zitiert auch Walter Trohan, Washington Bureau Chief of the Chicago Tribune, als Zeuge von McCarthys Gewohnheit, junge Frauen zu belästigen. „Er konnte einfach nicht die Hände von jungen Mädchen lassen“, sagte Trohan später. „Warum die kommunistische Opposition ihn nicht minderjährig gemacht und den Schrei der gesetzlichen Vergewaltigung erhoben hat, ich weiß nicht.“ Vielleicht liegt die Antwort darin, dass diejenigen, die Minderjährige auf ihre politischen Feinde „setzen“, McCarthys Verbündete und enge Freunde waren, nicht seine Feinde.

Die Frage, die sich zwangsläufig aus den Enthüllungen über Cohns Aktivitäten in Suite 233 ergibt, ist, wer sonst hat Cohn „geschützt“ und mit minderjährigen Prostituierten gearbeitet? Einer von ihnen hätte sehr wohl einer von Cohns engen Freunden und Kunden sein können, Kardinal Francis Spellman von der Erzdiözese New York, der bei einigen dieser Partys, die Cohn im Plaza Hotel veranstaltete, anwesend gewesen sein soll.

Spellman – eine der mächtigsten Persönlichkeiten der katholischen Kirche in Nordamerika, die manchmal als „America’s Pope“ bezeichnet wurde – wurde beschuldigt, nicht nur die Pädophilie in der katholischen Kirche zu dulden und bekannte Pädophile wie Kardinal Theodore „Onkel Teddy“ McCarrick zu ordinieren, sondern sich auch selbst so sehr damit zu befassen, dass viele Priester aus dem New Yorker Raum ihn weithin als „Mary“ bezeichneten. Darüber hinaus soll J. Edgar Hoover eine Akte über das Sexualleben des Kardinals haben, die auf die Beteiligung von Spellman am Ring und am pädophilen Schutzracket hinweist, an dem Cohn und Hoover persönlich beteiligt waren.

Leute, die Cohn nahe standen, bemerkten oft, dass er oft von Gruppen junger Jungen umgeben war, schienen sich aber nichts dabei zu denken. Ähnliche freimütige Kommentare über Epsteins Vorliebe für Minderjährige wurden von denen, die ihm nahe standen, vor seiner Verhaftung abgegeben.

Der umstrittene republikanische politische Agent und „dirty trickster“ Roger Stone – der wie Donald Trump auch ein Protegé von Cohn war – sagte in einem Interview mit The New Yorker im Jahr 2008 folgendes über Cohns Sexualleben:

Roy war nicht schwul. Er war ein Mann, der gerne Sex mit Männern hatte. Schwule waren schwach, verweichlicht. Er schien immer diese kleinen blonden Jungs um sich zu haben. Es wurde nur nicht besprochen. Er war an Macht und Zugang interessiert.“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Vergleichen Sie dieses Zitat aus Stone mit dem, was Donald Trump, der auch Cohn nahe stand, später über Jeffrey Epstein sagen würde, mit dem er ebenfalls eng verbunden war:

Ich kenne Jeff seit 15 Jahren. Toller Typ. Es macht viel Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Es wird sogar gesagt, dass er schöne Frauen genauso mag wie ich, und viele von ihnen sind auf der jüngeren Seite. Kein Zweifel – Jeffrey genießt sein soziales Leben.“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Obwohl es nicht bekannt ist, wie lange der Sexring im Plaza Hotel andauerte und ob er nach Cohns Tod an AIDS 1986 weiterging, ist es erwähnenswert, dass Donald Trump das Plaza Hotel 1988 gekauft hat. Später wurde berichtet und von den damaligen Teilnehmern bestätigt, dass Trump „früher Partys in Suiten im Plaza Hotel veranstaltete, als er es besaß, wo junge Frauen und Mädchen älteren, reicheren Männern vorgestellt wurden“ und „illegale Drogen und junge Frauen herumgereicht und benutzt wurden“.

Andy Lucchesi, ein männliches Model, das bei der Organisation einiger dieser Plaza-Hotel-Partys für Trump mitgewirkt hatte, sagte folgendes, als er nach dem Alter der anwesenden Frauen gefragt wurde: „Viele Mädchen, 14, sehen aus wie 24. Das ist so saftig, wie ich nur werden kann. Ich habe nie gefragt, wie alt sie sind; ich habe nur teilgenommen. Ich habe an Aktivitäten teilgenommen, die auch umstritten sein würden.“

Die Roy Cohn Maschine

Roy Cohn stand erst am Anfang seiner Karriere, als er sich in den unterirdischen sexuellen Erpressungsring watete, der anscheinend von Lewis Rosenstiel geführt wurde. In der Tat, als Cohn Hoover zum ersten Mal traf, war er erst 23 Jahre alt. In den nächsten etwa drei Jahrzehnten, vor seinem Tod durch AIDS-bezogene Komplikationen 1986 im Alter von 56 Jahren, baute Cohn eine gut geölte Maschine, vor allem durch seine engen Freundschaften mit einigen der einflussreichsten Persönlichkeiten des Landes.

Unter Cohns Freunden befanden sich Top-Medienpersönlichkeiten wie Barbara Walters, ehemalige CIA-Direktoren, Ronald Reagan und Frau Nancy, Medienmogule Rupert Murdoch und Mort Zuckerman, zahlreiche Prominente, prominente Anwälte wie Alan Dershowitz, Top-Figuren der katholischen Kirche und führende jüdische Organisationen wie B’nai B’rith und der World Jewish Congress. Viele der gleichen Namen, die Cohn bis zum Tod in den späten 1980er Jahren umgaben, würden später Jeffrey Epstein umgeben, wobei ihre Namen später in Epsteins berühmtem „kleinen schwarzen Buch“ erscheinen würden.

Während Präsident Trump eindeutig sowohl mit Epstein als auch mit Cohn verbunden ist, erstreckt sich Cohns Netzwerk auch auf den ehemaligen Präsidenten Bill Clinton, dessen Freund und langjähriger politischer Berater Richard „Dirty Dick“ Morris, Cohns Cousin und enger Partner war. Morris war auch in der Nähe von Clintons ehemaligem Kommunikationsdirektor George Stephanopoulos, der auch mit Jeffrey Epstein verbunden ist.

Doch das waren nur Cohns Verbindungen zu angesehenen Mitgliedern des Establishments. Er war auch für seine tiefen Verbindungen zum Mob bekannt und erlangte vor allem durch seine Fähigkeit, Schlüsselpersonen in der kriminellen Unterwelt mit angesehenen, für die Öffentlichkeit akzeptablen Persönlichkeiten zu verbinden, Berühmtheit. Letztendlich, wie der New Yorker Anwalt John Klotz sagte, war Cohns mächtigstes Werkzeug die Erpressung, die er gegen Freund und Feind, Gangster oder Beamte gleichermaßen einsetzte. Wie viel von der Erpressung, die er durch seine sexuelle Erpressung erlangt hat, wird wahrscheinlich nie bekannt sein.

Als Teil II dieser exklusiven Untersuchung werden Cohn und Epstein aufdecken, und die sexuellen Erpressungsoperationen, die sie durchführten, teilen viele gemeinsame Dinge, darunter nicht nur viele der gleichen berühmten Freunde und Gönner, sondern auch Verbindungen zu Geheimdiensten und Konsortien von mobverbundenen Geschäftsleuten, die modernen Äquivalente von Samuel Bronfman und Lewis Rosenstiel, die inzwischen als „Philanthropen“ bezeichnet werden.

Teil II wird auch zeigen, dass Cohns Operation bekanntlich Nachfolger hatte, wie eine Reihe von Skandalen in den frühen 90er Jahren gezeigt haben, die inzwischen unter den Teppich gekehrt wurden. Die erhebliche Überschneidung zwischen Epstein’s und Cohns verdeckten Aktivitäten bei der sexuellen Erpressung und ihre Verbindungen zu vielen der gleichen mächtigen Individuen und Einflusskreise deuten darauf hin, dass Epstein einer von Cohns Nachfolgern war.

Wie in der letzten Tranche dieses Berichts gezeigt wird, ist Epstein nur die jüngste Inkarnation einer viel älteren, umfangreicheren und anspruchsvolleren Operation, die ein beängstigendes Fenster in die tiefe Bindung der US-Regierung an die modernen Äquivalente der organisierten Kriminalität bietet, was sie zu einem wahrhaft zu großen Racket macht, um zu scheitern.

Featurefoto | Ein zusammengesetztes Bild zeigt von links nach rechts Lewis Rosenstiel, Jeffrey Epstein und Roy Cohn. Grafik | Emma Fiala

Whitney Webb ist eine Journalistin von MintPress News mit Sitz in Chile. Sie hat für mehrere unabhängige Medien gearbeitet, darunter Global Research, EcoWatch, das Ron Paul Institute und 21st Century Wire, unter anderem. Sie hat mehrere Radio- und Fernsehauftritte absolviert und ist 2019 Gewinnerin des Serena Shim Award for Uncompised Integrity in Journalism.

