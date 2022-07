https://thegrayzone.com/2022/07/13/video-germany-criminalizes-journalist-for-exposing-ukrainian-war-crimes/



VIDEO: Deutschland kriminalisiert Journalistin wegen Aufdeckung ukrainischer Kriegsverbrechen

Von Max Blumenthal

13. Juli 2022

Die unabhängige deutsche Journalistin Alina Lipp aus Donezk berichtet über ihre Verfolgung durch den deutschen Staat, weil sie mit ihrer Berichterstattung in der Volksrepublik Donezk gegen neue Sprachregelungen verstoßen hat.

Als einzige deutsche Reporterin vor Ort in Donezk hat Lipp aufgedeckt, wie die ukrainischen Streitkräfte Zivilisten beschossen, eine Entbindungsstation angegriffen, Häfen vermint und einen Getreidespeicher bombardiert haben, der mit Getreide für den Export gefüllt war. Wenn sie in ihr Heimatland zurückkehrt, drohen ihr drei Jahre Gefängnis. Übersetzt mit Deepl.com

Der Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War und The Management of Savagery. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoreportagen und mehrere Dokumentarfilme, darunter Killing Gaza, produziert. Blumenthal gründete 2015 The Grayzone, um Amerikas Zustand des permanenten Krieges und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen journalistisch zu beleuchten.

