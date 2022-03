Trifft das nicht in besonderer Weise auf den deutschen SPD “Kriegskanzler” zu, der derzeit zum Antrittsbesuch im jüdischen Apartheidstaat weilt?

https://mondoweiss.net/2022/02/many-point-out-hypocrisy-of-media-on-nobility-of-ukrainian-resistance-and-illegitimacy-of-palestinian-resistance/?fbclid=IwAR3g7yqFEUPq-XKHS278rIiV3cqzzjyIuMB2FoEhMBMy_NFi8R2DWSD4d3M

Bild: Palestinian activist Ahed Tamimi confronts an Israeli occupying soldier in 2012, in a video that has been misrepresented to show a Ukrainian girl, by supporters of Ukrainian resistance to Russian invasion. Screenshot from youtube version of video.

Viele weisen auf die Heuchelei der Medien hin, die den ukrainischen Widerstand als edel und den

palästinensischen Widerstand als unrechtmäßig bezeichnen

Von Philip Weis

28. Februar 2022

Die europäischen und amerikanischen Medien, die ukrainische Zivilisten für das Bauen von Molotow-Cocktails feiern, sind dieselben, die Palästinenser dafür verurteilen, dass sie auch nur einen Stein in die Hand nehmen, um sich gegen die militärische Besatzung zu wehren.

Wenn Sie an diesem Wochenende so viele Fernsehsendungen gesehen haben wie ich, wissen Sie, dass europäische und amerikanische Reporter den ukrainischen Widerstand gegen die russische Invasion durchweg unterstützen. Sie loben Boykottmaßnahmen wie amerikanische Bürger, die Wodka in Abflussrohre schütten, Fluggesellschaften, die Flüge streichen, und Sportverbände, die Spiele absagen. Sie feiern die ukrainischen Zivilisten, die sich versammeln, um Molotow-Cocktails zu bauen. Sie fragen Beamte, warum die USA und Europa keine strengeren Sanktionen gegen Russland verhängt haben. (Ich teile diese Ansichten, ohne sehr gut über die europäische Geschichte informiert zu sein.)

Aber für jeden, der Palästina verfolgt, springt die offensichtliche Heuchelei der offiziellen westlichen Haltung gegenüber dem palästinensischen Widerstand gegen die Besatzung ins Auge. In diesem Fall gibt es eine lange Tradition, in der unsere Medien und Politiker die palästinensische Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne verurteilen und sich darüber empören, dass Palästinenser sogar Steine aufheben, um sich gegen die militärische Besetzung zu wehren.

Die gute Nachricht ist, dass viele Beobachter auf diesen Widerspruch hinweisen. Malak Silmi, Digitalreporter bei den San Antonio Express News, twittert über die Doppelmoral und stellt fest, dass Journalisten schon für die kleinste Äußerung der Unterstützung für Palästina gefeuert werden.

Etwas, über das ich diese Woche als Journalist nachgedacht habe – wann ist es erlaubt, eine Sache/ein Land/eine Widerstandsgruppe/eine Armee öffentlich zu unterstützen und trotzdem ein “glaubwürdiger” und “unvoreingenommener” Reporter zu bleiben. Denn seit meinem Studium habe ich jeden Tweet/Like/rt in Bezug auf Palästina hinterfragt, selbst wenn es sich um *faktische Informationen* handelt, weil andere in der Journalismusbranche auf die schwarze Liste gesetzt/gefeuert/etc. wurden, weil sie ihre Unterstützung/Gedanken zur israelischen Besatzung zum Ausdruck brachten. Dennoch sehe ich viele Reporter im ganzen Land, die die ukrainische *Armee* durch öffentliche Spenden unterstützen, Tweets, in denen sie diejenigen, die sich der russischen Invasion/den Angriffen widersetzen, als Helden bezeichnen, usw. Und ich bin ehrlich gesagt ratlos, denn ich stehe zu 100 % zur Wahrheit und erkenne die Ungerechtigkeit, die in der Ukraine geschieht, aber ich weiß, dass ich als Journalistin voreingenommen/unglaubwürdig wäre, wenn ich öffentlich dasselbe mit Palästina oder Syrien tun würde – Länder, die sich seit Jahren gegen Besatzung/Krieg wehren.

Amy Fallas, Doktorandin in Geschichte und stellvertretende Redakteurin der Zeitschrift für Arabische Studien in Georgetown, setzte sich für die Bedeutung von BDS im Angesicht der Besatzung ein.

Sie stimmen also zu, dass Boykotte, Desinvestitionen und Sanktionen legitime Maßnahmen gegen eine Besatzungsmacht sind?

Und der Tweet wurde mehr als 5.000 Mal retweetet.

Nachdem die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, am Samstag weitere Maßnahmen gegen Russlands “barbarische Aktionen” befürwortet hatte, rief David Cronin von Electronic Intifada sie heute wegen des Berichts auf, dass Israel Stinkwasser einsetzt, um einen palästinensischen Protest im besetzten Ost-Jerusalem aufzulösen. Cronin:

Noch mehr barbarische Aktionen @vonderleyen. Ich nehme an, Sie bereiten ein dringendes Maßnahmenpaket gegen Israel vor.

IfNotNow hat ein Video dieses ekelhaften Angriffs in Ost-Jerusalem veröffentlicht, eine sehr routinemäßige Art von Missbrauch durch Israel. Es schreibt:

Dies ist nicht Russland, das Ukrainer angreift oder versucht, Proteste in Russland zu unterdrücken. Es handelt sich um israelische Streitkräfte, die Palästinenser – darunter Kinder und ältere Menschen – mit “Stinktierwasser” besprühen, weil sie einen muslimischen Feiertag in Jerusalem begehen.

Einige machen sich sogar den palästinensischen Kampf zu eigen. BBC berichtet, dass ein Video auf TikTok, das angeblich ein junges ukrainisches Mädchen zeigt, das sich einem russischen Soldaten entgegenstellt, in Wirklichkeit ein Video von Ahed Tamimi ist, die 2012 in Nabih Saleh auf einen israelischen Soldaten losging, als sie 11 Jahre alt war.

Ein unscharfes Video, das angeblich ein ukrainisches Mädchen zeigt, das einen russischen Soldaten zur Rede stellt, wurde auf TikTok 12 Millionen Mal und auf Twitter fast eine Million Mal aufgerufen.

Tatsächlich zeigt es aber das damals 11-jährige palästinensische Mädchen Ahed Tamimi, das sich einem israelischen Soldaten entgegenstellt, nachdem ihr älterer Bruder 2012 verhaftet wurde.

In den Jahren 2017-2018 verbrachten die damals 16-jährige Tamimi und ihre Mutter Monate im Gefängnis, weil sie einen israelischen Soldaten auf ihrem Grundstück zur Rede gestellt hatten – und das US-Außenministerium bezeichnete die Inhaftierung des Kindes als Menschenrechtsverletzung, unternahm aber nichts, um sie zu stoppen, etwa durch die Androhung von Sanktionen.

Gideon Levy hebt die Heuchelei in einem Beitrag für Haaretz mit dem Titel “Der israelische Kessel und der russische Topf” hervor.

Die Welt ist gegen die Invasion in der Ukraine und ist schockiert darüber. Sie ist nicht weniger schockiert über die israelische Besatzung und lehnt sie ab. Die Tatsache, dass Israel bei Entscheidungen der internationalen Gemeinschaft die Nase rümpft, stellt es in dieselbe Kategorie wie Russland und spricht ihm das Recht ab, Kritik zu üben. Der Unterschied ist: Russland wird offenbar zu einem Paria und wird mit harten Sanktionen bestraft. Israel wurde noch nie für seine Aggression bestraft und hat keinen Preis dafür gezahlt, dass es die Entscheidungen der internationalen Gemeinschaft ignoriert hat. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...